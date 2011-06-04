Приветствую всех кто пишет вопросы или комментарии и читает мой блог!

Друзья,
Сегодня я начинаю вести свой блог про управление собственным капиталом и возможно, не только об этом. Извините, что несколько дней не отвечала на Ваши вопросы, сегодня я первый день в отпуске и времени для общения стало больше .
Пишите свои комментарии, вопросы. Мне важно Ваше мнение!
С уважением,
Касьянова Елена
Комментарии 22
И что подразумевается в нем: правила накопления, расходования собственных средств...? Или поиск ответа на вопрос как оптимизировать получение дохода с учетом разных "входных" величин (т.к. у всех они свои источники дохода)...
Речь не идет об источнике дохода, хотя я знаю людей, для которых игра на фондовом рынке, на фьючерсах является основным доходом, порой существенным ! Но таких людей в России немного..
Давайте поговорим как распорядиться своими деньгами: где, в каких инструментах и когда это лучше сделать в России ( а может быть и заграницей?)
Что думаете?
С уважением,
Касьянова Елена
Если извилины поднапрячь, то - сугубо индивидуально...так как советовать куда вложить чужие деньги - занятие не из лучших (бывают неприятные варианты.. )
Сегодня изучала предложения наших российских УК по возможности размещения средств на иностранных рынках, написала Вам ответ, но почему-то он не опубликовался ?!
Я еще учусь быть блогером, возможно, задержки или я не на ту кнопку нажала, извините..
Возможности по покупке иностранных фондов предлагают УК, акционеры которых крупные иностранные банки и инвест. компании, например, УК ТКБ BNP PARIBAS ( старое название КИТ -финанс) http://www.tkb-bnpparibasip.com/s/44/mezhdunarodnye_fondy.html
или брокерские компании предоставляют возможности интернет- трейдинга на международных биржах, пример, БКС http://www.bcs.ru/broker/global/bcs-laser.asp.
У меня личного опыта нет, более подробно посоветовать не могу, возможно, если Вы начнете торговать, поделилась своим практическим опытом?!
Удачных инвестиций!
С уважением,
Касьянова Елена
http://www.bfm.ru/articles/2011/06/06/fsfr-oblegchila-vsem-zhelajushhim-dostup-k-inostrannym-bumagam.html
Меня зовут Александр (в ответ на предыдущее сообщение).
Спасибо большое за ссылку, посмотрим как оно начнет применяться, т.к. между теорией и практикой в нашей стране лежит бездна.
Последний договор с ФИНАМ, заключил в январе. По условиям договора я оставлю управляющему за его работу 30% прибыли. Но пока оставлять особенно нечего: пока имеем -10% от начального депозита. Посмотрим, что будет осенью. Надеюсь в плюс все-таки выйдем. Какие претензии к управляющему? Имеется традиция российского рынка - резкое падение в первых числах мая. Я сам выхожу из рынка на это время просто "на всякий случай". Проспали! Схема абсолютно тупая: пока падение суммы инвестирования не превысит некоторого процента - не делается ничего! Вторая претензия: изначально в портфель были включен достаточно большой процент акций Газпрома. Эти акции умудрились продать с небольшим убытком в марте как раз накануне их значительного подъема. Я сам вошел в акции Газпрома в апреле 2010 года, пережил их значительное падение в течение прошлого года, но вышел с хорошей прибылью. Угадать момент начала роста почти невозможно, но уж купив их, нужно было сидеть и ждать подходящего момента для продажи.
Так, что никакой пользы от работы с профессионалами я пока не наблюдаю! А разговоры о сказочно ловких управляющих рассматриваю только как рекламный ход! Все отлично работают на стабильно растущем рынке, очень мало кто хорошо работает на рынке, где преобладает флэт и никто - на падающем рынке!
И почему-то считают при этом, что результат этой работы - не результат банального роста рынка, а результат работы их мегаинтеллекта.
Вас обидели, не заработали Вам денег? Или просто хочется поворчять?
Я тоже порой люблю кого - нибудь покритиковать..
Пример из жизни, недавно я решила заняться садоводством, пригласила знающих людей, чтоб выбрать растения для изгороди - туи, ну и красивые красные цветочки еще
Мне все привезли, посадили, сказали поливать и уехали..
Я решила, что дальше справлюсь сама, поливать - дело не хитрое, зачем кому- то платить лишние деньги
Через неделю половина туй начали завядать, а цветы засыхать.. Хотя я вроде все правильно делала , поливала усердно..
Позвонила в фирму объяснила ситуацию, они спросили, что я делала с растениями, что они вдруг завяли, ответила, что усиленно поливала и еще опрыскивала. Оказывается от опрыскивания под воздействием солнечных лучей хвоя туи просто сгорает а я не знала этих нюансов! Теперь из-за соей самоуверенности придется опять тратить деньги, сама виновата, решила, что умнее профессионалов
Вот так..
Сегодня все ответы пишу по два раза Почему-то они не публикуются на сайте, возможно Вы получили мой ответ на личную почту?
Я написала Вам целое сочинение про управление активами и управляющих. Кратко повторюсь..
У Вас не верное представление о профессиональных управляющих.
Хороший управляющий выигрывает в 2/3 случаев, в 1/3 - проигрывает! Если бы управляющий выигрывал всегда, он бы, наверное, не работал
Прежде чем отдать свои средства в ту или иную УК целесообразно получит информацию об УК в целом ( срок работы на рынке, результаты управления, управляющие). Информацию об управляющих можно получить на сайте Investfunds.ru http://pif.investfunds.ru/uk/fund_managers/
Желаю Вам получить хороший доход от своих инвестиций!
С уважением,
Касьянова Елена
Если Вы сами хорошо разбираетесь в рынке, зачем Вы экспериментируетете
Работайте через брокерский счет - это для Вас, знающего человека, намного дешевле. ДУ ( ПИФы и индивидуальное ДУ ) интересно прежде всего тем клиентам, кто только начинает размещать средства в цб, для тех кто не имеет возможности ( времени, знаний) своевременно совершать операции на рынке, кто хочет вложить свои деньги в диверсифицированный портвель и доверяет в этом управляющим.
С уважением,
Касьянова Елена
бирже, но и отдаю деньги в управление. Одна из причин - это реклама, которая на всех углах убеждает, что управляющая компания показывает прекрасные результаты. Хотя я склонен относиться к такой информации скептически, но это все равно действует. Сам я таких результатов не показываю. Но отдав - убеждаюсь, что реальные результаты управления сравнимы с моими, а окончательный итог получается хуже. Кроме того себя профессионалом на бирже я не ощущаю, нередко корю себя за поспешные решения. Поэтому мне интересно наблюдать за торговлей профессионалов. Когда у них я вижу те же ошибки, то это успокаивает!
В рекламе управляющие компании не обманывают, но там приводиться историческая доходность, т. е. что удалось заработать за прошедшие периоды времени по тем или иным ПИФам. В будущем ситуация может измениться, например, не ПИФы потребительского рынка, как в прошлом году покажут наилучшие результаты по доходности, а ПИФы нефтяных акций.
Чтобы понять куда лучше вкладывать средства можно почитать аналитические обзоры http://www.bm.ru/ru/analyst_reports/thesharemarket/,
некоторые компании предоставляют возможность посоветоваться с аналитиками на сайте компании http://www.mos-broker.ru/analytics/ask/. Привожу пример Банка Москвы, т. к. там неплохие аналитики во главе с Кириллом Тремасовым, которому я доверяю
Дайте своему управляющему время, Вы же только начали с ним работать в январе, еще и года не прошло! Главное итоговый результат, промежуточные результаты важны, но если по итогам года он заработает Вам приличные деньги, то честь ему и хвала.
То что эмоций при управлении чужими деньгами у профессиональных управляющих меньше, это правда. Для них деньги - инструмент, не квартиры, машины и прочее.. Я тоже свои деньги отдаю в управление, хотя 7 лет была управляющим и многое о рынке знаю
Удачных инвестиций!
А май по статистике, действительно, не самый лучший месяц для акций. Все таки Вы разбираетесь в рынке
С уважением,
Касьянова Елена
Безусловно все УК, инвест. компании, банки всегда были заинтересованы в долгосрочных инвесторах! А сейчас еще больше: количество компаний увеличилось, всем хочется сохранить своих клиентов надолго.
Инвесторы же первоначально приходя в компанию не говорят, что будут работать именно с этой копанией до пенсии, вкладывая свои средства всегда, например, только в акции или драгоценные металлы.
Я думаю, что дело в доверии.. Для многих наших соотечественников инвестиции в цб- новый способ сбережения и накопления своих средств, в тоже время сказывается негативный опыт участия многих людей (миллионов!) в "пирамидах", опыт дефолтов и потеря денег
Однако, способов сохранения и приумножения в России для обычных людей не так уж много: недвижимость (надежно, но нужны большие первоначальные вложения, чтоб ее купить, не ликвидно - нельзя продать пару метров при необходимости потратить немного денег), депозиты в банках ( риск банкротства банка и ставки по депозитам ниже инфляции - деньги обесцениваются!), остается только фондовый рынок и драгоценные металлы.
Рынок цб рискованный: на нем можно заработать очень хорошие деньги, но и проиграть.. Вероятность выиграть больше на длительном интервале. На коротком промежутке времени возможны убытки. Важно правильно выбрать УК , изучить резюме управляющих, доверять людям, которые управляют Вашими деньгами!
Ваш управляющий есть в этом списке ? http://rating.rbc.ru/graphs/full.shtm...9/33278916
Ваш вопрос был по рынку драгоценных металлов. Я попросила ответить специалиста в этой области Евгения Григорьева : "золото действительно служит наиболее понятным инвесторам активом, который помогает уберечься от инфляции в долларе на следующие поколения, тем не менее, как у любого товара, его покупательная способность не является стабильной. Мы рекомендуем диверсифицироваться от инфляционных рисков, вкладывая не только в золото, в котором как вы справедливо отметили, может происходить перегрев из-за повышенного инвестиционного спроса, но также и в другие драгоценные металлы, формируя корзину, в частности, следует отметить металлы платиновой группы, торгующиеся с дисконтом к консенсус-прогнозам участников рынка, поскольку основной драйвер металлов платиновой группы - мировой автопром - все еще демонстрирует умеренные темпы роста. Подробнее о взгляде на рынок драгоценных металлов читайте в еженедельных обзорах на сайте УК Банка Москвы"
Удачных инвестиций, Андрей!
С уважением,
Касьянова Елена
http://rating.rbc.ru/graphs/full.shtml?2011/05/09/33278916
Я решила вести блог только на Вашем сайте
Только сегодня я Вас с Филиппом вспоминала, приводила в пример своему старшему сыну. Он закончил институт и думает идти на работу в качестве наемного менеджера или организовать свое дело?! Посмотрел фильм Социальная сеть" и задумался о создании интернет- проекта.
Я рассказала о Вас, что Вы не побоялись и взялись за собственное дело, пережили массу трудностей, но результат отличный - создан лучший сайт, мо моему мнению, о банках и не только. Я сама его читаю, смотрю Ваши видео- интервью, мне нравится
Вы большие молодцы Удачи Вам и в будущем!
Буду стараться, чтоб и мой блог был интересен . Спасибо!