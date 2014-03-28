"Спасибо" за ответы представителей банков
28.03.2014 01:23
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Не первый раз задаю вопросы представителям банков и получаю оперативные и толковые ответы. Каждый раз руки чешутся сделать что-то в ответ - поблагодарить ответившего, как-то показать ему, что ответ прочитан, что не зря он писал и вообще. Но не писать же новый вопрос по типу "Благодарю за ответ такой-то (ссылка)". Хотя я видела, некоторые так и делают... Хорошо бы сделать кнопку "Спасибо" на ответах, как в отзывах по банкам, как думаете?
Комментарии 1
Со своей стороны мы планируем ввести учет полезности ответов банка на ГЛ. Это даст возможность пользователям поблагодарить банк не только на словах, но и повысив коэффициент полезного участия ГЛ банка. К сожалению, сроки реализации проекта пока назвать не могу.