Попытка блога

Я тут на banki.ru без году неделя – а туда же, уже блог хочу вести … Но сегодня кликнула ссылку «Мой блог» - гостеприимно открылась, появилась строка для заголовка и окошко для текста, как для отзывов о банках. И сразу захотелось что-нибудь написать. Хотя я не совсем понимаю, что такое блог. Тут мне один старожил в личке подсказал: ну, типа, электронный дневник. Полезла смотреть чужие блоги. Пишут о финансах и о путешествиях. То есть здесь допускается писать и не о финансах. Хотя мне как раз о финансах интереснее …
А ещё кто-то сослался на свой блог в ветке про почтовую карту. Прочитала: похоже на мой отзыв о ней в «Отзывах о банке Русский Стандарт». http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=4669594 Тоже можно было бы просто в свой блог написать, а не в отзывы? Да, много тут всего на сайте banki.ru. Так что немудрено ошибиться и написать не там. Может быть, эта моя писанина сейчас тоже для блога неуместна?
А ещё все блоги с фотографиями. А у меня сейчас фотоаппарата нет … Еле нашла для аватара старую фотку в архивах. Ну, ладно, важно начать. Хоть с чего-то. Вот начала же я писать отзывы – кстати, попробую припиарить и второй свой отзыв: http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=4682762
А то такое ощущение, что их читают, только когда они только появляются, а потом они съезжают всё дальше и дальше вниз и никто уже их не видит … А так приятно получать положительные комментарии!
Ну вот, без фотографий, так хоть с синими ссылками. Добавлю ещё одну для красоты. Эта таблица находится в стадии создания, задумана как плод коллективного творчества, отдана на всеобщее растерзание – кому интересно, пожалуйста, дополняйте, исправляйте, критикуйте! https://docs.google.com/spreadsheet/cc...sp=sharing
И пока это все мои достижения на banki.ru. При создании данной таблицы произошла маленькая катастрофа местного масштаба. По неопытности я стёрла другую полезную таблицу, которой пользуются в другой ветке. С комиссиями на трансграничные переводы. Вот так, одно строим, другое ломаем. Хотела как лучше, полезла в незнакомую продвинутую программу, получилось … Нет, получилось не так плохо, всё кончилось хорошо: ту таблицу я не убила насмерть, у неё оказалась резервная версия, благодаря которой она выжила.
Ладно, на первый раз достаточно написала. Может быть, всё это для блога не годится? Интересно, что будет, если я всё это сейчас на самом деле в «Мой блог» скопирую? Может, кто что новичку посоветует? Наставит на путь истинный. А то не знаю, где и как задать вопрос, как положено вести блог. Опытные блогеры, ау!
Комментарии 6
Свои мысли в последовательности их появления! Вот что нужно. И чем ближе ваши мысли к банковской теме, тем больше читателей найдёте.
P.S. " Еле нашла для аватара старую фотку в архивах"
Боюсь ошибиться, но сейчас вы явно на себя не похожи...
blog [] 1. ; ; от weblog 1) блог, веблог (периодически обновляемая лента сообщений на разные темы, каждое из которых может быть прокомментировано читателями; коллективная доска обсуждений) 2) сетевой дневник, "живой журнал", ЖЖ (часто обновляемый персональный сайт, в котором публикуются комментарии автора на различные темы)
Всё-таки дневник.
Эта таблица находится в стадии создания, задумана как плод коллективного творчества, отдана на всеобщее растерзание – кому интересно, пожалуйста, дополняйте, исправляйте, критикуйте!
Файл не обнаружен. (ц) Гуголь.
Вы таки, наверно, будете смеяться, но основной смысл блоггинга, т.е. электронного графоэксгибиционизма, равно как и прочих форм изложения мыслей в письменном виде, это -- ясно и четко изложить окружающим эти самые мысли. Хоть тушкой излагайте, хоть чучелком. Кстати, неплохо бы как бы еще и иметь эти самые мысли...
Желаю творческих узбеков!