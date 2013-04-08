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Идеальный банк

08.04.2013 09:18 10 1 495 просмотров
Реальность:

В одном банке – высокие проценты по рублёвым вкладам. Но отделение далеко от дома. А Интернет-банк сегодня работает, а завтра нет. smile:wall: В другом – высокие проценты по валютным вкладам. Но в офисе помойка. И как ни приду – в кассе перерыв. Причём всегда в разное время. smile:evil: В третий и четвёртый банк приятно лишний раз зайти, но вся линейка ниже рынка. Завлекают «высоким процентом надёжности». smile:notiam: Здесь интересные карточные продукты. А банкоматы глючные. Прожорливые. Часто съедают деньги клиента. А клиент плачет … smile:cry: А у этого банка хороший быстрый Интернет-банк. Но плохой курс обмена валюты онлайн. И понизили проценты по всем вкладам … smile:( Вот хорошие условия по металлическим счетам. Но только в золоте и серебре. А если хотите в платине и палладии – то вам сюда. Но ни там, ни там нет хороших процентов на рубли до востребования. Какие хитрые. Думают, мне один продукт нужен – так я заодно и все остальные скушаю. А вот нет. smile:| Жаба не позволяет. В результате я сейчас обслуживаюсь в 12 банках. smile:shuffle: А ещё в пяти я уже бывший клиент.

Мечта:

Чтобы всё в одном. Нет, я не зову назад в СССР. smile:notiam: Чтобы был только один банк и не было выбора. Пусть банков будет много. Хороших и разных. И вся линейка продуктов на высоте. Чтобы не подставлять нос одного к бороде другого. А выбирать исходя из удобства расположения и других субъективных моментов. Например, нравится название банка. smile:inlove: Или логотип. Пусть на картах красуется. Или конкретные сотрудники. smile:angel: И офис красивый. Эта мечта несбыточная? Банкам удобно продвигать что-то одно? И держаться за счёт этого на плаву? Ну, в крайнем случае, два-три продукта. А, может, стоит всё подтягивать до рыночного уровня? Продвигаясь маленькими шажками к идеалу. Он, конечно, по определению недостижим. Но направление указывает.

P.S.: Дизайн карт, полученных от некоторых неидеальных банков


«Персонаж отзыва в НР "18 мандаринов"» на Яндекс.Фотках


«Ещё одна цитрусовая карта» на Яндекс.Фотках


«Ещё одна карта того же банка» на Яндекс.Фотках


«Карта "Хорошее настроение"» на Яндекс.Фотках


«По инициативе банка» на Яндекс.Фотках


«Этот банк тоже упомянут в посте» на Яндекс.Фотках


«А это персонаж вот этого отзыва» на Яндекс.Фотках

http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=4730961

А супернадёжные пока в каментах держатся smile:) .

Комментарии 10

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Одно радует: Денег за вход в банки еще не берут и за хранение денег на счетах!)))
Ольга Курочкина  (kha)
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За вход нет, а за выход, бывает, что и берут. В виде какой-нибудь комиссии, про которую клиент не знает. И за хранение на КАРТОЧНЫХ счетах берут деньги в виде платы за обслуживание.
Тут у меня косяк очередной с изображениями. Дизайн карт не отобразился. Зато вчера всё узнала, как нужно правильно фотографии в блог вставлять. Пообщалась с интересным человеком из топ-блогеров. Хочется сейчас проверить, хотя бы одна карта через камент пройдёт?

«Восемнадцать мандаринов» на Яндекс.Фотках
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Жаль, что свой дизайн практически нельзя использовать!(
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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smile:!: – А на той планете есть охотники?
– Нет.
– Как интересно! А куры есть?
– Нет.
– Нет в мире совершенства! – вздохнул Лис.

smile:!: Дети должны быть очень снисходительны к взрослым.

smile:!: Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им всё объяснять и растолковывать.

smile:!: Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: "А какой у него голос? В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?" Они спрашивают: "Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?" И после этого воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым: "Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби", - они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: "Я видел дом за сто тысяч франков", - и тогда они восклицают: "Какая красота!"

smile:idea: Сент Экзюпери
Ольга Курочкина  (kha)
#
Здравствуйте, Семён Семёныч! Так тут скучно без Вас было ...

Что-то у меня все изображения карт разные. Интересно, эта меньше форматом получится? Ещё одна цитрусовая. smile:)


«Апельсин» на Яндекс.Фотках
Сергей К  (sergekj)
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Дизайн карт - да!
Как увидел я картинку карты ХоумКредит Кэшбэк, так и расхотелось её получать.
Кэшбэк - 3%! smile:ura:
Но дизайн! smile:(

Так smile:fool: и мучаюсь до сих пор.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Сергей, у Вас очень тонкий вкус! У меня вот есть журнал Хоум Кредит "Просто вместе" и там рука с этой картой. Я бы такую взяла smile:) . Только мне не надо. У меня расходы не те и не там smile:( .
Конечно, плохо, когда только один дизайн и нет выбора. Вот в Промсвязьбанке хорошо. Мне год назад предложили на выбор четыре дизайна карты хорошего настроения и я выбрала вот этот:


«Хорошее настроение» на Яндекс.Фотках

Там в Промсвязи, по-моему, и с индивидуальным дизайном можно сделать за деньги, у них есть целый Интернет-магазин пластиковых карт на сайте. Ещё мне в Русском Стандарте хотели навязать с индивидуальным дизайном - но мне и их обычный дизайн нравится. smile:inlove:


«Pocket Bank Gold» на Яндекс.Фотках
Алексей Мельников  (kawaiishik)
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Ольга, самое смешное, что ещё в древнючих книжках по банковскому бизнесу 70-х годов пишут примерно следующее:
Зачастую поход в банк ассоциируется у клиента с чем-то неприятным, чем-то вроде похода к зубному. Однако дантисты давно научились справляться с этой проблемой, а банковские менеджеры до сих пор тормозят. Выход есть и имя этому решению "Улучшение сервиса".
Для этого нужен сильный менеджмент - отсюда вытекают компетентные сотрудники, оптимальное количество ДО, удобная продуктовая линейка. но только где взять такой? Кто знает?
А ещё за сервис придётся платить, разумеется, клиенту. Ввод качественной услуги по "бесплатным" ценам - это либо демпинг и надо понимать, что очень скоро он прекратиться, либо повод "обмануть" клиента, назвать одну услугу бесплатной, чтобы навязать ему море левых услуг по недешёвым ценам.
Ольга Курочкина  (kha)
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Цитата
Зачастую поход в банк ассоциируется у клиента с чем-то неприятным, чем-то вроде похода к зубному.


Алексей, я - исключение. Прочтите здесь в моём блоге пост "Как это называется?" Я хожу в банк, как шопоголик ходит в магазин. Или, по аналогии, покупает что-то в Интернет-магазине, а я лезу в Интернет-банк. Так что у меня в основном приятные эмоции.

Вот сегодня успела посетить Промсвязьбанк. Уже в кассе вижу, что карты с разноцветными валенками (или это носки?) в кошельке нет. Есть три другие. А четвёртую оставила дома. Но хорошо у меня в Промсвязи есть ещё текущий счёт. Так что положила деньги прямо туда. Пообщалась с новенькой операционисткой, которая хотела впарить мне ещё какие-нибудь карты "нескучного банка". Конечно, девушке хочется бонус получить. Но мне "Хорошего настроения" предостаточно. В общем, никакой зубной боли не испытала. Наоборот, появилась идея, о чём писать следующий отзыв в Народный рейтинг.

Я тут в этом посте в каментах теперь развлекаюсь. Раз после текста дизайн карт не прошёл, размещаю их здесь. Хотела вот ещё от наших супер-надёжных прицепить.


«Узоры Голд» на Яндекс.Фотках


«Персонаж моего отзыва в Народный рейтинг "Лаять на слона?!"» на Яндекс.Фотках
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