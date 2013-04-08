Идеальный банк

Реальность:
В одном банке – высокие проценты по рублёвым вкладам. Но отделение далеко от дома. А Интернет-банк сегодня работает, а завтра нет. В другом – высокие проценты по валютным вкладам. Но в офисе помойка. И как ни приду – в кассе перерыв. Причём всегда в разное время. В третий и четвёртый банк приятно лишний раз зайти, но вся линейка ниже рынка. Завлекают «высоким процентом надёжности». Здесь интересные карточные продукты. А банкоматы глючные. Прожорливые. Часто съедают деньги клиента. А клиент плачет … А у этого банка хороший быстрый Интернет-банк. Но плохой курс обмена валюты онлайн. И понизили проценты по всем вкладам … Вот хорошие условия по металлическим счетам. Но только в золоте и серебре. А если хотите в платине и палладии – то вам сюда. Но ни там, ни там нет хороших процентов на рубли до востребования. Какие хитрые. Думают, мне один продукт нужен – так я заодно и все остальные скушаю. А вот нет. Жаба не позволяет. В результате я сейчас обслуживаюсь в 12 банках. А ещё в пяти я уже бывший клиент.
Мечта:
Чтобы всё в одном. Нет, я не зову назад в СССР. Чтобы был только один банк и не было выбора. Пусть банков будет много. Хороших и разных. И вся линейка продуктов на высоте. Чтобы не подставлять нос одного к бороде другого. А выбирать исходя из удобства расположения и других субъективных моментов. Например, нравится название банка. Или логотип. Пусть на картах красуется. Или конкретные сотрудники. И офис красивый. Эта мечта несбыточная? Банкам удобно продвигать что-то одно? И держаться за счёт этого на плаву? Ну, в крайнем случае, два-три продукта. А, может, стоит всё подтягивать до рыночного уровня? Продвигаясь маленькими шажками к идеалу. Он, конечно, по определению недостижим. Но направление указывает.
P.S.: Дизайн карт, полученных от некоторых неидеальных банков
«Персонаж отзыва в НР "18 мандаринов"» на Яндекс.Фотках
«Ещё одна цитрусовая карта» на Яндекс.Фотках
«Ещё одна карта того же банка» на Яндекс.Фотках
«Карта "Хорошее настроение"» на Яндекс.Фотках
«По инициативе банка» на Яндекс.Фотках
«Этот банк тоже упомянут в посте» на Яндекс.Фотках
«А это персонаж вот этого отзыва» на Яндекс.Фотках
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=4730961
А супернадёжные пока в каментах держатся .
Комментарии 10
Тут у меня косяк очередной с изображениями. Дизайн карт не отобразился. Зато вчера всё узнала, как нужно правильно фотографии в блог вставлять. Пообщалась с интересным человеком из топ-блогеров. Хочется сейчас проверить, хотя бы одна карта через камент пройдёт?
«Восемнадцать мандаринов» на Яндекс.Фотках
Жаль, что свой дизайн практически нельзя использовать!(
– Нет.
– Как интересно! А куры есть?
– Нет.
– Нет в мире совершенства! – вздохнул Лис.
Дети должны быть очень снисходительны к взрослым.
Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им всё объяснять и растолковывать.
Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: "А какой у него голос? В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?" Они спрашивают: "Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?" И после этого воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым: "Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби", - они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: "Я видел дом за сто тысяч франков", - и тогда они восклицают: "Какая красота!"
Сент Экзюпери
Что-то у меня все изображения карт разные. Интересно, эта меньше форматом получится? Ещё одна цитрусовая.
«Апельсин» на Яндекс.Фотках
Как увидел я картинку карты ХоумКредит Кэшбэк, так и расхотелось её получать.
Кэшбэк - 3%!
Но дизайн!
Так и мучаюсь до сих пор.
Конечно, плохо, когда только один дизайн и нет выбора. Вот в Промсвязьбанке хорошо. Мне год назад предложили на выбор четыре дизайна карты хорошего настроения и я выбрала вот этот:
«Хорошее настроение» на Яндекс.Фотках
Там в Промсвязи, по-моему, и с индивидуальным дизайном можно сделать за деньги, у них есть целый Интернет-магазин пластиковых карт на сайте. Ещё мне в Русском Стандарте хотели навязать с индивидуальным дизайном - но мне и их обычный дизайн нравится.
«Pocket Bank Gold» на Яндекс.Фотках
Зачастую поход в банк ассоциируется у клиента с чем-то неприятным, чем-то вроде похода к зубному. Однако дантисты давно научились справляться с этой проблемой, а банковские менеджеры до сих пор тормозят. Выход есть и имя этому решению "Улучшение сервиса".
Для этого нужен сильный менеджмент - отсюда вытекают компетентные сотрудники, оптимальное количество ДО, удобная продуктовая линейка. но только где взять такой? Кто знает?
А ещё за сервис придётся платить, разумеется, клиенту. Ввод качественной услуги по "бесплатным" ценам - это либо демпинг и надо понимать, что очень скоро он прекратиться, либо повод "обмануть" клиента, назвать одну услугу бесплатной, чтобы навязать ему море левых услуг по недешёвым ценам.
Алексей, я - исключение. Прочтите здесь в моём блоге пост "Как это называется?" Я хожу в банк, как шопоголик ходит в магазин. Или, по аналогии, покупает что-то в Интернет-магазине, а я лезу в Интернет-банк. Так что у меня в основном приятные эмоции.
Вот сегодня успела посетить Промсвязьбанк. Уже в кассе вижу, что карты с разноцветными валенками (или это носки?) в кошельке нет. Есть три другие. А четвёртую оставила дома. Но хорошо у меня в Промсвязи есть ещё текущий счёт. Так что положила деньги прямо туда. Пообщалась с новенькой операционисткой, которая хотела впарить мне ещё какие-нибудь карты "нескучного банка". Конечно, девушке хочется бонус получить. Но мне "Хорошего настроения" предостаточно. В общем, никакой зубной боли не испытала. Наоборот, появилась идея, о чём писать следующий отзыв в Народный рейтинг.
Я тут в этом посте в каментах теперь развлекаюсь. Раз после текста дизайн карт не прошёл, размещаю их здесь. Хотела вот ещё от наших супер-надёжных прицепить.
«Узоры Голд» на Яндекс.Фотках
«Персонаж моего отзыва в Народный рейтинг "Лаять на слона?!"» на Яндекс.Фотках