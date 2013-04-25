10 отличий блога на banki.ru от дневника

Всю жизнь вела обычный дневник. А тут неожиданно для себя стала блогером. Да ещё на banki.ru. Сказали бы мне об этом месяц назад – очень удивилась бы. Чтобы блог был блогом, а дневник дневником, решила составить список отличий одного от другого. Кто не интересуется нюансами различных литературных жанров, а интересуется исключительно банками, может сразу кликнуть ссылку в конце поста и читать мой новый отзыв об одном из них.1. Дневник я пишу для себя. Его, кроме меня, никто не читает. Мой блог на banki.ru может прочитать кто угодно. Надо держать себя в определённых рамках. (Привычка – вторая натура. Поэтому будьте готовы к тому, что по крайней мере на первых порах мой блог будет похож на дневник.)2. В дневнике можно писать о чём угодно. Для блога желательно выбрать нишу. (Я сейчас в процессе поиска, поэтому буду писать о разном.)3. Дневник пишу каждый день или почти. Выдавать каждый день хоть какой-то контент для блога, боюсь, не смогла бы. Да и не хочу, чтобы здесь внизу в «Новых сообщениях» висело больше одного моего поста за раз. (Хотя если бы остальные блогеры на banki.ru писали чаще, может быть, это вдохновило бы меня на ежедневные посты?)4. В дневнике можно делать и очень длинные, и очень короткие записи. У меня день на день не приходится. В блоге лучше придерживаться золотой середины. (Предупреждаю: мой следующий пост будет очень длинным, а за ним последует очень короткий.)5. Дневник никто не пишет заранее. В этом нет необходимости. А начинающим блогерам советуют готовить посты заблаговременно. Вдохновение приходит и уходит. Когда пришло, надо писать, на бумаге или в Word, чтобы было, что постить, когда оно уйдёт. (Мечтаю писать больше спонтанных постов.)6. Так жалко, что в дневник нельзя вставлять все смайлики с banki.ru. Но в блоге ими тоже не следует злоупотреблять. А то будет: мыслей нет, одни эмоции. (Заметила: чем больше смайликов, тем популярнее пост.)7. Дневник в рекламе не нуждается. У него другие цели. Разобраться в себе, расслабиться, сохранить для будущего интересные детали собственной жизни. Чтобы раскрутить блог, надо приложить усилия. Я пока придумала два способа. Вставила под ником призыв читать мой блог. Отображается только в сообщениях на форуме. Комментируя чужие блоги, не упускаю случая намекнуть на существование собственного. (Среднее число просмотров не меняется. А самое большое – у первого поста.)8. В дневнике достаточно просто каждый день ставить дату. В блоге каждый пост должен иметь заголовок. (В дневнике, который перечитываю сейчас – написан семь лет назад – иногда встречаются заголовки).9. Запись в дневнике можно начать с чего угодно. Например, я пишу, во сколько я встала. В блоге надо написать первые несколько фраз так, чтобы людям захотелось читать дальше. (В большинстве случаев вспоминаю об этом, уже разместив пост).10. В дневнике не надо никого ни на что провоцировать. А пост в блог надо постараться написать так, чтобы в комментариях развернулась дискуссия. Например, задать в конце какой-то вопрос. (Может оказаться гласом вопиющего в пустыне.)Кто-нибудь хочет что-нибудь добавить к моему списку?Вот моя новая история, о Промсвязьбанке. Кстати, отзывы о банках больше похожи на дневник. Поэтому мне их писать легче. Даже не подозревала, что у меня в дневнике накопилось столько материала. Достаточно собрать всё в одно место, чуть-чуть доработать и отзыв готов. Это уже шестой.