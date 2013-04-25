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10 отличий блога на banki.ru от дневника

25.04.2013 13:05 14 1 934 просмотра
Всю жизнь вела обычный дневник. А тут неожиданно для себя стала блогером. Да ещё на banki.ru. Сказали бы мне об этом месяц назад – очень удивилась бы. Чтобы блог был блогом, а дневник дневником, решила составить список отличий одного от другого. Кто не интересуется нюансами различных литературных жанров, а интересуется исключительно банками, может сразу кликнуть ссылку в конце поста и читать мой новый отзыв об одном из них.

1. Дневник я пишу для себя. Его, кроме меня, никто не читает. Мой блог на banki.ru может прочитать кто угодно. Надо держать себя в определённых рамках. (Привычка – вторая натура. Поэтому будьте готовы к тому, что по крайней мере на первых порах мой блог будет похож на дневник.)

2. В дневнике можно писать о чём угодно. Для блога желательно выбрать нишу. (Я сейчас в процессе поиска, поэтому буду писать о разном.)

3. Дневник пишу каждый день или почти. Выдавать каждый день хоть какой-то контент для блога, боюсь, не смогла бы. Да и не хочу, чтобы здесь внизу в «Новых сообщениях» висело больше одного моего поста за раз. (Хотя если бы остальные блогеры на banki.ru писали чаще, может быть, это вдохновило бы меня на ежедневные посты?)

4. В дневнике можно делать и очень длинные, и очень короткие записи. У меня день на день не приходится. В блоге лучше придерживаться золотой середины. (Предупреждаю: мой следующий пост будет очень длинным, а за ним последует очень короткий.)

5. Дневник никто не пишет заранее. В этом нет необходимости. А начинающим блогерам советуют готовить посты заблаговременно. Вдохновение приходит и уходит. Когда пришло, надо писать, на бумаге или в Word, чтобы было, что постить, когда оно уйдёт. (Мечтаю писать больше спонтанных постов.)

6. Так жалко, что в дневник нельзя вставлять все смайлики с banki.ru. Но в блоге ими тоже не следует злоупотреблять. А то будет: мыслей нет, одни эмоции. (Заметила: чем больше смайликов, тем популярнее пост.)

7. Дневник в рекламе не нуждается. У него другие цели. Разобраться в себе, расслабиться, сохранить для будущего интересные детали собственной жизни. Чтобы раскрутить блог, надо приложить усилия. Я пока придумала два способа. Вставила под ником призыв читать мой блог. Отображается только в сообщениях на форуме. Комментируя чужие блоги, не упускаю случая намекнуть на существование собственного. (Среднее число просмотров не меняется. А самое большое – у первого поста.)

8. В дневнике достаточно просто каждый день ставить дату. В блоге каждый пост должен иметь заголовок. (В дневнике, который перечитываю сейчас – написан семь лет назад – иногда встречаются заголовки).

9. Запись в дневнике можно начать с чего угодно. Например, я пишу, во сколько я встала. В блоге надо написать первые несколько фраз так, чтобы людям захотелось читать дальше. (В большинстве случаев вспоминаю об этом, уже разместив пост).

10. В дневнике не надо никого ни на что провоцировать. А пост в блог надо постараться написать так, чтобы в комментариях развернулась дискуссия. Например, задать в конце какой-то вопрос. (Может оказаться гласом вопиющего в пустыне.)

Кто-нибудь хочет что-нибудь добавить к моему списку?


Вот моя новая история, о Промсвязьбанке. Кстати, отзывы о банках больше похожи на дневник. Поэтому мне их писать легче. Даже не подозревала, что у меня в дневнике накопилось столько материала. Достаточно собрать всё в одно место, чуть-чуть доработать и отзыв готов. Это уже шестой.

http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=4843957#review_anchor

Комментарии 14

Ольга Курочкина  (kha)
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Вот, значит, правильно пишут, что жанр списка должен понравиться!
@mike  (@mike)
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Еще в здешних блогах есть такой функционал как "отрезать" - в списке блогов конкретного персонажа? а также в списке новых постов в блогах будет показываться только часть сообщения (в первом случае автора самостоятельно определяет, на каком месте поставить CUT {если этого не сделать, автоматика сама решит из своих внутренних искусственных инетеллектов, где порезать}, во втором - есть стандартная длина, которая определяется настройками движка сайта). Так вот, эта видимая при быстром просмотре часть поста, или же как вариант заголовок, - должны "цеплять".

@.
Ольга Курочкина  (kha)
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А где это CUT? Я посмотрела "Настройки блога", потом что есть в "Написать в блог" - не увидела? А то прямо посреди фразы режет в "Новых сообщениях". Заранее спасибо.
@mike  (@mike)
#
На этапе создания (или редактирования) блога - над окном с текстом есть кнопки разных атрибутов, цитат, вставки картинок. Справа - иконка в форме ножниц. Это оно.

@.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Спасибо! В понедельник буду размещать новый пост, попробую.
И Денисов  (барбос)
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Растете, уже (подписчиков: 7) и (158 просмотров)
Дневник - это личное, блог - это мысли вслух для окружающих - почти литературное произведение - мне так кажется.
Ca$h_man  (Ca$h_man)
#
Ещё один доморощенный графоман кричащий в ночи: "Здравствуй мир!" smile:D
P.S. простите не удержался smile:oops:
И Денисов  (барбос)
#
Загадки загадываете Ca$h_man? Пож. расшифруйте графоман в Вашем понимании. Простите, но "в ночи" Вы здесь один оказались: "Ca$h_man 28.04.2013 00:35 #
Ольга Курочкина  (kha)
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Ca$h man, скоро будет пост про графомана! Поэтому очень рада видеть сегодня Ваш комментарий. Вчера уже черновик набрасывала. Такой уж я графоман ... А сегодня приглашаю прочитать мою новую графоманию.

http://www.banki.ru/blog/kha/3753.php

Без косяка с изображенениями никак не обходится. Вместо повтора поезда должна быть вот эта карта.


«Через тернии к звёздам» на Яндекс.Фотках

А ножницы надо вставлять перед просмотром или можно после?
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Ольга, с почином! Уверена, ниша найдется. Удачи Вам на блого-поприще! smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
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Марина, спасибо Вам за добрые слова! И ещё раз за науку, как постить фотографии. Ниш вижу несколько, вот думаю, как всё организовать с учётом местных особенностей. Вам тоже удачи!
Vlad  (Vlad19)
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В дневнике даются ответы, а в блоге ставятся вопросы.
Ольга Курочкина  (kha)
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Нет, сначала вопросы, потом ответы. В посте вопросы, в каментах ответы. smile:oops: Если, конечно, кто-то соизволит ответить. smile:) А в дневнике и то, и другое. Сама задаю, сама отвечаю. smile:fool:
Преимущество дневника: можно комментировать в любое время. Хоть сразу, хоть через десять лет. Ни один вопрос не остаётся без ответа. Жизнь всё расставляет по своим местам.
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