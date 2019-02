Очень длинно

Поскольку блог – жанр интерактивный, попробую сразу настроить читателя на написание комментария. Этот текст слишком длинный для одного поста. Но это специально. Прошу оценить отдельно начало и конец, выбрав из предложенных вариантов.5 очень интересно4 просто интересно3 скучно2 очень скучно1 полное фуфлоВы можете также выразить Ваше мнение своими словами. Кроме того, за Вами остаётся право скромно промолчать, вообще не читать, не дочитать до конца или прочитать только конец. Начало от конца отделяет жёлтая лампочка.Что-то моя история сразу о двух банках получается слишком длинной. Такую в отзывы вешать – точно моветон. А тем более в блог. Решила разбить на части. Вот публиковал же Банкир-альтруист здесь свою книгу по главам. Там местами весьма занятно было. А, может, я тоже целую книгу напишу?Посетила мысль: а ведь отзыв в Народном рейтинге – это почти пост в блог. Там тоже текст, комментарии, лайки … Вот только ленту из своих отзывов нельзя построить. Хотя они собираются на странице «Профиль пользователя». Но кто туда заходит? Правда, я сама иногда захожу в чужие. Мне интересно через писанину человека на banki.ru понять его интересы и характер. Особенно если потенциальный читатель намечается.Но в отзывах не фиксируется число просмотров и можно подписаться только на комментарии, а на отзывы одного и того же автора нет. Вот в начале видела, как одни и те же люди сначала лайки ставили, а потом исчезали … Ну ничего, если буду писать отзывы из нескольких частей, они все там в профиле соберутся. Какое-никакое портфолио. Всегда можно ссылку дать. А то мне говорят: ты вот любишь писать, покажи свои шедевры какому-нибудь опытному редактору. Они знают, как придать форму, чтобы можно было в выгодном свете преподнести. А то у меня вечно всё какое-то бесформенное …Вообще, советуют мне писательским трудом заниматься. А banki.ru вдохновляет. Когда Интернет только появился, я мечтала писать гипертексты. В смысле, не гипердлинные, а со ссылками синего цвета. Но до сих пор никогда не писала в Интернете, только по электронной почте. А теперь вот есть такая возможность. Хотя в этом посте у меня не будет синих ссылок. Текст будет не гипер, а просто длинный. Так что наберитесь терпения. Ну, или идите искать что-нибудь поинтереснее.Я пока пребываю в поисках формы и содержания. Что мне здесь на banki.ru писать и как. Может быть, к отзыву «Восемнадцать мандаринов» тоже продолжение написать? Вот я уже написала к отзыву «Лаять на слона». Причём спонтанно, как и начало. Почему-то про Сбербанк всегда получается спонтанно, а про другие банки по несколько раз переписываю. И этот пост тоже. Всё какие-то исправления и дополнения вношу. По-моему, здесь уже какие-то повторы пошли, но я больше не в состоянии менять.Один из персонажей «Мандаринов» – а именно, банкомат на Горбушке, куда-то исчез почти сразу после публикации отзыва. Даже закралась мысль: а не связано ли это с моей историей в Народном рейтинге? Захожу в «Эльдорадо» спросить у хоумкредитчиков, что случилось. «Этот банкомат … ммм … ну, он … неисправен. Поэтому его увезли». «А назад привезут?» «Конечно, конечно, не беспокойтесь». Да, думаю, заболел банкомат. И похоже серьёзно. С надеждой жду возвращения на прежнее место.Вернулся! Только пока без сознания. Экран чёрный. Наверное, после болезни плохо перенёс переезд. Ну ничего, оклемается. Главное – жив.Кажется, появились признаки жизни. На чёрном экране появились белые строчки. Подхожу посмотреть. О, да за время отсутствия с ним провели работу! Вправили, короче, мозги. Чтобы людей не обманывал. Теперь он честно заявляет на двух языках: «Sorry, I am now being serviced. Извините, банкомат на техническом обслуживании. Please find a different ATM center. Пожалуйста, воспользуйтесь другим банкоматом». И никаких лживых обещаний возобновить работу через 15 минут. Молодец, так и надо. Интересно, его из-за моего отзыва в Народном рейтинге перепрограммировали или я слишком много о себе думаю?Но вот появилась другая надпись: «Работа банкомата будет возможна уже через несколько минут. I will be back in just a few minutes». Опять за старое? Но ждать несколько минут я не стала. Так что, может быть, и правда заработал. Хотя сомневаюсь. И вообще, функционировал ли он хоть какое-то время нормально с тех пор, как вернулся? Или я редко мимо хожу? А тот как ни приду, всё время в полубессознательном состоянии. Осложнение после болезни?В принципе, можно все отзывы писать с продолжением. У меня почти все истории про банковские карты. И получится повесть о моей коллекции карт. Вот и будет от них польза. А то всё равно все по прямому назначению не использую. Тогда можно будет писать здесь истории про мои путешествия.Вот в 2007 году путешествовали со мной по Европе две карты. Ныне пользующегося дурной репутацией Юниаструмбанка. Но я тогда ничего не знала, banki.ru не читала и не заморачивалась. И брала с собой его карты. Одну простую Visa Classic. А другую тоже Visa, но не простую, а Visa Gold. И вот нужно мне было из Берлина перебраться на юго-запад Франции. Купила в Интернете билет на лоукостер. Платёж с простой Visa ну никак не проходил. А с золотой тут же. Потом меня в Берлине не хотели в самолет до Женевы пускать. Потому что только шенгенская виза. А в те времена ещё и швейцарская нужна была. Но уговорила, пустили. Самолёт в Женеву » на Яндекс.Фотках В аэропорту Женевы швейцарцы меня завернули. «Вы не имеете права ступать на нашу землю. Идите вон в тот проход, вызывайте там по телефону такси и пусть оно везёт вас до французской границы». Да ну, такси. Тратиться. Иду в раздумьях в указанном направлении. Там стоянка для машин. И выход на улицу на шоссе. Выхожу на шоссе и пытаюсь поймать машину. Одна останавливается. Водитель чернокожий. Говорю мне надо во Францию. «Я бы мог довести. Но лучше пройдите вон туда на автобусную остановку, сядьте на автобус и он довезёт вас до входа в вокзал. Там купите билет и езжайте на поезде, как хотели».Следую мудрому совету. Сажусь в автобус, который делает круг по городу. Еду без билета, получается бесплатная экскурсия по Женеве. Приезжаю назад к аэропорту – потому что вокзал рядом с аэропортом, Мне в Москве сказали, что с шенгенской визой должны по прямому коридору пускать. Это только меня куда-то на сторону почему-то завернули. Может, потому что не из Москвы Аэрофлотом? Вхожу в здание вокзала. Иду к кассе. Прошу билет до Гренобля. Подаю синюю карту. Не срабатывает … Вот влипла. А франков-то нет … До отхода поезда пять минут. После всех моих экскурсий. И это сегодня последний поезд во Францию. Там есть где ночевать. А здесь у меня нет права даже ходить по земле! Последняя надежда на другую карту. Не простую, а золотую. Достаю из кошелька. Протягиваю. На лице у кассира сразу появляется больше уважения. Срабатывает! Раскрываю страницу паспорта с шенгенской визой и гордо протягиваю французским пограничникам. Улыбаются: идите! Визу-то французское консульство выдало. Бегу на платформу. Подъезжает поезд. Фотографирую на память. Поезд в Гренобль » на Яндекс.Фотках Может, ещё о путешествиях? Вот моя самая первая банковская карта, Visa Classic Альфа-банка, в 2002 году два раза съездила со мной в Италию. А потом её разрезали и выбросили … Разве не варварство? Нет, это уже, наверное, будет для блога совсем длинно. Никто до конца не дочитает. Пора заканчивать пост. А то могла бы ещё столько же …P.S. Дизайн карты, которая не срабатывала Через тернии к звёздам » на Яндекс.Фотках Золотую не нашла