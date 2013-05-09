Берлин Потсдамерплац

Это спонтанный пост. Я живу рядом с Парком Победы, вчера вечером пошла туда погулять и там был уличный концерт в честь Дня Победы. Села послушать и как раз во время концерта подумала: а может быть попробовать завтра сделать пост про Берлин? Посмотреть, какие у меня есть в архиве фотки – а если нет памятников советскому солдату, то они ведь в Интернете есть.
Вчера была хорошая погода и Парк Победы чем-то напомнил мне Берлин. Наверное, потому, что я туда всегда летом ездила. И немцы тоже любят устраивать уличные концерты. Например, рядом с Потсдамерплатц.
Вообще Москва местами сильно похожа на Берлин. Когда я подходила к Бранденбургским воротам с группой русских, первый раз оказавшихся в Берлине, то сказала: «Вот, смотрите: Выставка Достижений Народного Хозяйства!» «Ой, правда похоже!» Я раньше жила в районе ВДНХ, сейчас ВВЦ, вот там главный вход как идти от метро.
А на Карл-Маркс-Алле здания в стиле сталинской архитектуры. Социалистический бульвар. Ширина 90 м. Напротив телебашни на Александерплац есть памятник Марксу и Энгельсу. Высота телебашни 365 метров. Когда светит солнце, на шаре из нержавеющей стали вырисовывается световой крест. Немцы считают это признаком того, что Бог всё-таки есть.
Может быть, Берлин не самый красивый город в мире, но мне нравится. Сейчас посмотрю, какие у меня там фотки сохранились.
Вот есть вокзал Анхальт.
«Железнодорожный вокзал Анхальт» на Яндекс.Фотках
Во время Второй мировой войны был сильно разрушен, затем закрыт и частично взорван. Это руины крытого перрона.
Это часы рядом с Александерплац.
«Часы» на Яндекс.Фотках
Вот, есть один памятник советскому солдату!
«Советский солдат» на Яндекс.Фотках
И Потсдамерплац есть!
«Potsdammer Platz» на Яндекс.Фотках
«Станция Потсдаммерплац» на Яндекс.Фотках
И даже Брандербургские ворота.
«"ВДНХ"» на Яндекс.Фотках
И ещё раз башня, бросающая вызов атеизму. Жалко, что солнце зашло за тучку.
«Телебашня» на Яндекс.Фотках
Когда я учила немецкий язык, читала роман «Берлин Александерплац». А мне как пост назвать? Рядом с путеводителем по Берлину лежала страница из газеты «Известия». Раньше там была рубрика «Путешествия». Написана в жанре путеводителя. Но статья называется «Взять Берлин». Или назвать как вчера в песне, «Чтобы не было войны»?
А это Парк Победы. Не вчера, а в 2007 году. Но похож.
«Синагога» на Яндекс.Фотках
«Мечеть» на Яндекс.Фотках
«Православный храм» на Яндекс.Фотках
«Конная милиция» на Яндекс.Фотках
«Цветочные часы. Цветы скоро посадят.» на Яндекс.Фотках
Комментарии 9
«Рейхстаг» на Яндекс.Фотках
На купол можно подняться, оттуда красивый вид на город.
И сегодня ещё вот эта фотография в Интернете:
«Знамя победы над Рейхстагом» на Яндекс.Фотках
«Мауритускирхе» на Яндекс.Фотках
немцы очень добросовестно оттерли все надписи и заменили те места в колоннаде, где оставались следы от пуль и снарядов. Цвета заменяемых участков, хоть и подбирались тщательно, всё-таки хорошо видны. Получилась такая мозаика: и на стенах, и на колоннах.
Это мне и понравилось!
Пусть нет "автографов" наших дедов! Но мозаика ВСЕГДА будет напоминать о их присутствии!
У-у-у-у-у-у ... Люди столько не живут...
Только не думаю, что "мозаику" немцы удалили!
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