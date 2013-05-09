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Берлин Потсдамерплац

09.05.2013 09:34 9 1 088 просмотров
Это спонтанный пост. Я живу рядом с Парком Победы, вчера вечером пошла туда погулять и там был уличный концерт в честь Дня Победы. Села послушать и как раз во время концерта подумала: а может быть попробовать завтра сделать пост про Берлин? Посмотреть, какие у меня есть в архиве фотки – а если нет памятников советскому солдату, то они ведь в Интернете есть.

Вчера была хорошая погода и Парк Победы чем-то напомнил мне Берлин. Наверное, потому, что я туда всегда летом ездила. И немцы тоже любят устраивать уличные концерты. Например, рядом с Потсдамерплатц.

Вообще Москва местами сильно похожа на Берлин. Когда я подходила к Бранденбургским воротам с группой русских, первый раз оказавшихся в Берлине, то сказала: «Вот, смотрите: Выставка Достижений Народного Хозяйства!» «Ой, правда похоже!» Я раньше жила в районе ВДНХ, сейчас ВВЦ, вот там главный вход как идти от метро.

А на Карл-Маркс-Алле здания в стиле сталинской архитектуры. Социалистический бульвар. Ширина 90 м. Напротив телебашни на Александерплац есть памятник Марксу и Энгельсу. Высота телебашни 365 метров. Когда светит солнце, на шаре из нержавеющей стали вырисовывается световой крест. Немцы считают это признаком того, что Бог всё-таки есть.

Может быть, Берлин не самый красивый город в мире, но мне нравится. Сейчас посмотрю, какие у меня там фотки сохранились.

Вот есть вокзал Анхальт.


«Железнодорожный вокзал Анхальт» на Яндекс.Фотках

Во время Второй мировой войны был сильно разрушен, затем закрыт и частично взорван. Это руины крытого перрона.

Это часы рядом с Александерплац.


«Часы» на Яндекс.Фотках

Вот, есть один памятник советскому солдату!


«Советский солдат» на Яндекс.Фотках

И Потсдамерплац есть!


«Potsdammer Platz» на Яндекс.Фотках


«Станция Потсдаммерплац» на Яндекс.Фотках

И даже Брандербургские ворота.


«"ВДНХ"» на Яндекс.Фотках

И ещё раз башня, бросающая вызов атеизму. Жалко, что солнце зашло за тучку.


«Телебашня» на Яндекс.Фотках

Когда я учила немецкий язык, читала роман «Берлин Александерплац». А мне как пост назвать? Рядом с путеводителем по Берлину лежала страница из газеты «Известия». Раньше там была рубрика «Путешествия». Написана в жанре путеводителя. Но статья называется «Взять Берлин». Или назвать как вчера в песне, «Чтобы не было войны»?

А это Парк Победы. Не вчера, а в 2007 году. Но похож.


«Синагога» на Яндекс.Фотках


«Мечеть» на Яндекс.Фотках


«Православный храм» на Яндекс.Фотках


«Конная милиция» на Яндекс.Фотках


«Цветочные часы. Цветы скоро посадят.» на Яндекс.Фотках

Комментарии 9

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А где рейхстаг?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А своих фоток нету?)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Рейхстага нету. С фотоаппаратом только последний раз была и не успела туда дойти. Больше ничего в тему из своих фоток нету. Вот только церковь ещё есть к вопросу об атеизме.


«Мауритускирхе» на Яндекс.Фотках
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Рейстах мне (в своё время) очень понравился.

немцы очень добросовестно оттерли все надписи и заменили те места в колоннаде, где оставались следы от пуль и снарядов. Цвета заменяемых участков, хоть и подбирались тщательно, всё-таки хорошо видны. Получилась такая мозаика: и на стенах, и на колоннах.
Это мне и понравилось!
Пусть нет "автографов" наших дедов! smile:yes!!!: Но мозаика ВСЕГДА будет напоминать о их присутствии!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Надо же, как интересно. Если бы я знала, я бы обратила внимание. Но мне таких нюансов никто не рассказал. Посоветовали только на купол подняться. А Вы в каком году в Берлине были?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
В каком году?

У-у-у-у-у-у ... Люди столько не живут... smile:D
Только не думаю, что "мозаику" немцы удалили!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Семён Семёныч, Вы так долго не отвечали, что я думала, Вы или не были, или хотите целый пост в ответ написать. Может быть, Вы изображение видели, а я не так поняла. Я вот тут уже месяца два в Интернете общаюсь, и уже вижу - то меня не так поймут, то я не так пойму, то до меня не сразу доходит. Или кто-то думает одно, а пишет другое. Или ещё какая-то двусмысленность. А Вы где-то писали, что давно в Интернете общаетесь. Или тоже столько не живут?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
это к теме вашей заметки не относится... Увы.

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