Фриланс или не фриланс?

Реакция на пост Богдана Ноздровского о coworking. Freelance – явление более радикальное. Никаких промежуточных мест работы. Только дома. Я работаю здесь.
«Рабочее место фрилансера» на Яндекс.Фотках
Здесь же пишу посты в блог. С 2006 года ничего не изменилось. Только календари другие висят. Нет, принтер ещё другой. Но тоже не работает.
Один день фриланса был посвящён работе для банка. Было это достаточно давно. Юниаструмбанк искал человека, который бы переводил им для сайта биржевые новости на английский язык. Нашли моё резюме в Интернете, прислали тестовый перевод. Обещали в любом случае заплатить. Ну, перевела я им там про быков, медведей и всякое такое разное. Но им не понравилось. Сказали: вы перевели так, как будто это юридический документ. Конечно, у меня в то время клиенты просили переводить в основном юридические документы. Но 1000 рублей заплатили. Съездила я к ним в центральный офис, получила деньги. А по дороге назад думаю: всё-таки с банком тоже должны быть правильные отношения. Открою я у них лучше ещё один депозит. Проценты хорошие, золотую карту бесплатно обещают.
Так что я не банковский работник, а банковский клиент. В этом отношении я себя нашла. А переводить тексты по финансовой тематике мне раньше хотелось. Даже словари приобретала специальные. Но эти тексты скучные и возни с ними много. Прежде чем стать фрилансером, я работала в благотворительной организации. Они меня до сих пор просят что-то переводить, особенно если позаковыристее для бухгалтерии. Так что словари пригодились. Но мне больше нравится переводить для священников, оказывающих духовное содействие этой организации. Они пишут тексты духоподъёмные, которые утешают и вселяют надежду. И переводить их легко. Поэтому можно за меньшее время заработать больше денег.
Но вообще, если всё время переводить чужие мысли, то начинаются проблемы со своими. За словом в карман не лезу, разве что иногда в словарь – а в поисках мыслей приходится долго шарить по всем карманам. Хотя вот стала вести блог – чувствую, стало больше своих мыслей появляться. Всё-таки полезное это занятие.
Как у фриланса, так и у работы в офисе есть свои плюсы и минусы. Один из плюсов фриланса:
● Работая дома, можно при желании правильно питаться, высыпаться и вообще вести здоровый образ жизни. А здоровье – это самое ценное, что у нас есть. Его не купишь.
Один из минусов:
● Заработанные деньги иногда приходится долго выколачивать даже из старых надёжных клиентов. Ну нет у них сейчас. Подушка безопасности позволяет безболезненно пережидать такие неприятности. Только жаба душит из-за недополученных процентов. Ведь мои деньги должны лежать в банке. А они даже ещё не поступили на счёт клиента. В прошлом году предупредила, что в случае задержек буду брать дополнительно из расчёта 10% годовых.
Из плюсов и минусов фриланса можно было бы составить целый список, но он перегрузит пост. Для себя на вопрос в заголовке я уже давно ответила. Конечно, фриланс. Вопрос в том, только ли переводами я обречена заниматься как фрилансер. А то вот на американских сайтах пишут про блогеров-фрилансеров …
Комментарии 6
А для себя? )) Стихи, например. Не пробовали?