Родители и деньги

Чаще пишут на тему «Дети и деньги». Детей нужно учить обращаться с деньгами. На banki.ru даже была статья о том, что в школьную программу хотят ввести обучение финансовой грамотности. Но когда заходит речь о повышении финансовой грамотности, у меня всегда возникает мысль, что людей хотят на что-то развести.
А вот мне приходится учить финансовой грамотности своего папу. И не мне одной. На форуме banki.ru много пишут на эту тему. О том, как с родителями приходится вести работу. У кого-то она заканчивается успехом. Но есть такие родители, которые плохо поддаются обучению финансовой грамотности или не поддаются вообще. Мой папа – работающий пенсионер. Пенсия приходит на карту Maestro социальная Сбербанка. Вот такая с кошельком.
«Не храните деньги на этой карте!» на Яндекс.Фотках
Ну, он и пользуется ею, как кошельком. Держит на ней деньги, а когда надо, снимает. Светит, короче, карту в банкоматах.
А я тут на banki.ru постоянно читаю, как с карт Сбербанка пропадают деньги. Вообще, я считаю, что каждый человек должен сам выбирать, что ему делать со своими деньгами. Ведь это связано с индивидуальной психологией, как для вас комфортнее, какая у вас склонность к риску и тому подобное. Поэтому я своему папе что-то советую, только если он сам спрашивает.
И вот он мне как-то сообщает, что ему в Сбербанке сказали: а почему вы не откроете вклад, ведь на карту не идут проценты. А он думал, что идут. На самом деле там 3% годовых. И просит меня открыть ему вклад в Интернет-банке, который ему подключили. Я говорю: зачем открывать в Сбербанке, есть более выгодные предложения. Спросила, какая сумма на карте. Когда он её назвал, мне стало немного не по себе. Именно такие суммы фигурируют в историях на banki.ru. Зачем кардерам из-за мелочи возиться. В общем, говорю папе: ты – идеальная жертва для мошенников.
Он как-то не особенно проникся серьёзностью ситуации, а я задумалась. Принципы – это конечно, хорошо и нет никакого желания его уговаривать. Но с другой стороны опасность очень реальна. А папа привык доверять Сбербанку. Сайт banki.ru он не читает и чем рискует, не осознаёт.
На моё счастье, в скором времени по телевизору показали сюжет про скиммеры в банкоматах Сбера. Поскольку телевизору папа тоже привык доверять, это на него подействовало. Короче, сейчас деньги до востребования у него на Накопительном счёте Русского Стандарта. Жалко, там теперь 9% годовых вместо 10. Но всё равно лучше, чем 3% в Сбербанке. И карта там отдельно от счёта, так что деньги в безопасности.
У вас родители на пенсии? Вы им помогаете управлять пенсией? Как управляете своей, если вы сами на пенсии?
Я ещё буду писать про деньги родителей. Но следующий пост будет про СВОИ.
Комментарии 13
Спешу поделиться новой идеей - "Деньги и дети". Думаю, эта тема затронет более широкий круг читателей и писателей.
С уважением, Доброжелатель.
ЗЫ вспомнил, у моей мамы есть карточка - но дополнительная к моей.
А в блог достаточно писать просто о своём собственном опыте. Так что не буду ни с какими опросами заморачиваться.
"Два с половиной человека" комментаторов лично меня не удивляют. У Вас же блог интеллигентной девушки - много комментаторов и не будет. По заграницам поразъехались за 20 последних лет . Так что или смириться или становиться скандальнее. Правда, в последнем случае неизбежно возникнет вопрос: уместна ли для скандального блога данная площадка?
А какие есть более интересные банки, напишите, пожалуйста, названия, может быть, я стану их клиентом и папу тоже сагитирую? Папа всё не проживает, он же кроме пенсии ещё работает.
За комплимент спасибо. Но мне не нравится слово "интеллигентной". Вы же сами писали, что не надо мямлить. А интеллигент, по Чехову - это человек хороший, умный, но безвольный и вялый. Гораздо лучше слово "интеллектуал". Оно подразумевает наличие воли, готовность бороться и побеждать. На эту тему недавно было написано в "Известиях" в статье о самоубийстве - тоже, кстати, блогера-интеллектуала, в соборе Нотр-Дам де Пари.
Так что я лучше буду интеллектуалом и буду с Вами спорить. Те, кто поразъехался по заграницам, тоже могут зайти в Интернет, открыть сайт Банки.ру и читать мой блог. Но для этого надо, чтобы они узнали о его существовании и чтобы их заинтересовал мой контент. Наличие двух с половиной комментаторов пока считаю трудностью начального этапа. Время покажет, так это или нет. Площадка мне очень нравится. Можно писать и о финансах, и не о финансах. В общем, искать себя как блогера. То, что мне нужно.
Какой это я "такой", что Вам от этого плохо? Между прочим, Ваши дельные мысли я не критикую, а очень даже поддерживаю - зайдите вон хоть в блог "Давайте создавать воспоминания" - я там вчера таааакую критику навёл, но Вас как раз поддержал.
Насчёт банков - поиск Вам в помощь. На Банках.ру замечательный поиск, учитывающий, кажется, все возможные параметры вкладов. В параметрах введите "частичное снятие - есть" и будет Вам счастье .
У меня другое понятие об интеллигентности. Чехов, конечно, гений, но я даже с гениями не во всём соглашаюсь . В частности, я не согласен с "безволием и вялостью". Скорее это внутреннее спокойствие, склонность к логичному мышлению, благожелательное отношение к людям, стремление "выслушивать все стороны" и философское отношение к жизни, в которой "всё течёт, всё меняется".
А что это блогер-интеллектуал-то самоубился? Он этим проявил свою волю, готовность бороться или кого-то победил? "Известия" жгут неподецки .
Боюсь, что тех, кто "поразъехался", уже не очень-то интересуют российские банки. А раз их не очень-то интересуют российские банки, значит, их не очень-то интересует и сайт Banki.ru, а значит Вам всё-таки надо ориентировать блог не на уехавших, а на оставшихся .
В "Давайте создавать воспоминания" я Вам ответила. Кстати, вот сейчас у меня ещё одна мысль: а я создаю воспоминания, я всю сознательную жизнь дневник веду. А блог только два месяца.
На самом деле, я интенсивно занималась открытием всевозможных вкладов, в том числе с частичным снятием, когда проценты были на пике. Сейчас вот заглянула в новости и на форум: везде понижение. Так что будем пользоваться с папой тем, что зафиксировали. Потом для меня важна ещё шаговая доступность, какой Интернет-банк.
Внутреннее спокойствие - это хорошо. Оно и интеллектуалу не помешает. Также как и логическое мышление и выслушивание всех сторон. А вот философское отношение к жизни может помешать сделать её лучше. Особенно когда всё течёт, всё изменяется. Надо меняться вместе с жизнью.
Блогера зовут Доминик Веннер. За несколько часов до своего самоубийства у алтаря собора он опубликовал в своём блоге запись, где говорилось: "Позорный закон всегда может быть отменён". Имеется в виду закон об однополых браках, подписанный в субботу президентом Франции". Это я Вам "Известия" опять цитирую . Мне эта тема интересна, у меня есть друзья во Франции, которые участвовали в войне за Алжир. Этот Веннер тоже участвовал. На самом деле эта война психику калечит, но вот знаю человека, которому оправиться после войны помогла религия. Но они всё равно все переживают, что Франция теряют свои корни.
Да я в блоге про банки не так много пишу. Пусть банковские работники пишут. У меня планы писать обо всём. Среднесрочные. А долгосрочные - завести второй блог на другом сайте, если здесь станет популярным. Вот интересно, я больше Вас написала или меньше?