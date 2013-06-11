Нам писали

Jasper-Foter, всё-таки решила последовать Вашему совету )))А то лень каждый раз новый пост вешать, только чтобы ответить на каменты. Да и на американских сайтах тоже советуют иногда писать такие посты и вообще побольше экспериментировать с блогом, чтобы читателям не было скучноДа, мотивация – это самое главное. У меня вот есть мотивация вести блог.Нет, последний раз велосипед брался напрокат, кажется, ещё в советском доме отдыха. А по Италии пешком. Или если кто на машине повозит. Меня вот в первый раз возил по Риму священник из Ватикана. Но по Риму лучше ходить пешком. Больше увидишь. Не зря же Стендаль написал «Прогулки по Риму». А «Поездки …» - это как «билет на две поездки». Не звучит. Проза жизни. Хотя там в Риме билеты были по времени. Купил – и можешь ездить 75 минут. Число поездок любое. И стоил билет, кстати, 1 евро. Так что можно добавить в Ваш список в каментах к «Обмену валюты».Сделаю здесь тоже ссылку. Пост «Обмен валюты»:Вчера смотрела статистику: число просмотров «Жёлтой карточки» увеличилось почти на число просмотров «Красного бана». Наверное, это интересно тем, кто побывал и там, и там.Или ещё только мечтает побывать. В общем, не надо лениться вставлять в свой блог ссылки на свои же посты. Так и на com советуют. Или можно на чужие. Всё-таки это не так навязчиво, как оставлять в комментариях ссылки на свой блог.Но у «Обмена валюты» и так число просмотров больше, чем у соседних постов. Одно название притягивает читателей. А сейчас ещё и рубль упал.Семён Семёнович, а ВыВ блоге даже лучше без деталей. Чем короче напишите, тем лучше.А я в своих снах всегда сама участвую. Повторяется один и тот же сон. Нужно уезжать из французских Альп, а ехать некуда. Наяву уезжала пять раз и всегда было куда. В Италию, в Швейцарию или куда-то ещё во Францию. А во сне кошмар. Просыпаюсь – какое счастье: я дома и никуда не надо ехать.Так что сценарий всегда один и тот же. Можно писать роман. Или хотя бы ответ на комментарий. Раньше никому про это не рассказывала, а теперь весь Интернет будет знать …Но если хотите написать сценарий, то советую записывать всё, что можете. Всё, что доживает до утра. Я по такому принципу дневник веду. Записываю всё, что помню. Потом время покажет, что действительно стоило записать.А Вы ведь, наверно, вообще ничего утром не записываете? А если хотя бы что-то записать, потом, может быть, ещё что-то всплывёт. Или из отдельных кусков сложится, если регулярно записывать. Мне кажется, Вам стоит попробовать. А то такие сны зря пропадают.Только надо писать сразу, как проснулись. Положите с вечера тетрадь под подушку, чтобы была под рукой.Спонтанно заметки в блог писать хорошо, но можно попробовать ещё что-нибудь и не спонтанно написать.Да, стоило написать всё это отдельно. Там про дачу и так длинно с фотографиями. А здесь целый полноценный пост в блог. Думаю, будет интересно не только тем, кто нам писал.