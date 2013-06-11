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Нам писали

11.06.2013 07:53 3 672 просмотра
Jasper-Foter, всё-таки решила последовать Вашему совету )))

А то лень каждый раз новый пост вешать, только чтобы ответить на каменты. Да и на американских сайтах тоже советуют иногда писать такие посты и вообще побольше экспериментировать с блогом, чтобы читателям не было скучно smile:tired: .

Да, мотивация – это самое главное. У меня вот есть мотивация вести блог. smile:)

Нет, последний раз велосипед брался напрокат, кажется, ещё в советском доме отдыха. А по Италии пешком. Или если кто на машине повозит. Меня вот в первый раз возил по Риму священник из Ватикана. Но по Риму лучше ходить пешком. Больше увидишь. Не зря же Стендаль написал «Прогулки по Риму». А «Поездки …» - это как «билет на две поездки». Не звучит. Проза жизни. Хотя там в Риме билеты были по времени. Купил – и можешь ездить 75 минут. Число поездок любое. И стоил билет, кстати, 1 евро. Так что можно добавить в Ваш список в каментах к «Обмену валюты».

Сделаю здесь тоже ссылку. Пост «Обмен валюты»:

http://www.banki.ru/blog/kha/3828.php smile:oops:

Вчера смотрела статистику: число просмотров «Жёлтой карточки» увеличилось почти на число просмотров «Красного бана». Наверное, это интересно тем, кто побывал и там, и там. smile:painful: Или ещё только мечтает побывать. В общем, не надо лениться вставлять в свой блог ссылки на свои же посты. Так и на com советуют. Или можно на чужие. Всё-таки это не так навязчиво, как оставлять в комментариях ссылки на свой блог.

Но у «Обмена валюты» и так число просмотров больше, чем у соседних постов. Одно название притягивает читателей. А сейчас ещё и рубль упал.



Семён Семёнович, а Вы сюжет записывайте – и сразу в блог! В блоге даже лучше без деталей. Чем короче напишите, тем лучше.

А я в своих снах всегда сама участвую. Повторяется один и тот же сон. Нужно уезжать из французских Альп, а ехать некуда. Наяву уезжала пять раз и всегда было куда. В Италию, в Швейцарию или куда-то ещё во Францию. А во сне кошмар. Просыпаюсь – какое счастье: я дома и никуда не надо ехать.

Так что сценарий всегда один и тот же. Можно писать роман. Или хотя бы ответ на комментарий. Раньше никому про это не рассказывала, а теперь весь Интернет будет знать …

Но если хотите написать сценарий, то советую записывать всё, что можете. Всё, что доживает до утра. Я по такому принципу дневник веду. Записываю всё, что помню. Потом время покажет, что действительно стоило записать.

А Вы ведь, наверно, вообще ничего утром не записываете? А если хотя бы что-то записать, потом, может быть, ещё что-то всплывёт. Или из отдельных кусков сложится, если регулярно записывать. Мне кажется, Вам стоит попробовать. А то такие сны зря пропадают.

Только надо писать сразу, как проснулись. Положите с вечера тетрадь под подушку, чтобы была под рукой. smile:zzz: Спонтанно заметки в блог писать хорошо, но можно попробовать ещё что-нибудь и не спонтанно написать.



Да, стоило написать всё это отдельно. Там про дачу и так длинно с фотографиями. А здесь целый полноценный пост в блог. Думаю, будет интересно не только тем, кто нам писал.

Комментарии 3

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Мы тоже по Италии пешком стараемся! Но в этом году хотели бы велики взять напрокат.
надежда сорокина  (ЧТО)
#
как мне выйти отсюда,смс не принимают,а для этого я и зарегистрировалась,тогда подскажите как удалить свой профиль
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Надежда, Для этого проще всего написать на почту moderator@banki.ru, а не в блогах пользователей smile;)
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