Вечер без Интернета

Возвращаюсь в предыдущую пятницу вечером с дачи. Включаю компьютер, чтобы зайти в Интернет. А Интернета нет.
Звоню провайдеру.
- У вас подключение прямо к компьютеру или через роутер?
- Через роутер.
- Ну, попробуйте его перезагрузить.
Да, такое действие часто помогает. Если это не какая-то авария во всём доме. Но, судя про реакции, сегодня никаких аварий нет. Они обычно сразу говорят.
Вынимаю чёрную коробочку из розетки. Что-то она какая-то подозрительно горячая. Немного подождав, вставляю назад. Никакого эффекта.
Снова звоню провайдеру.
- Прочтите мне, что у вас на роутере написано.
Читаю, что написано на чёрной коробочке.
- Нет, это вы читаете на адаптере. Возьмите роутер. Там должно быть двоеточие, ноль, ноль …
До меня доходит, что речь идёт о синей коробочке, от которой отходят провода.
- А, эта чёрная называется адаптер … Она у меня какая-то очень горячая – даже как-то страшно немножко. Это ничего?
- Горячая? Хмм …
Смотрю, что написано на синей коробочке.
- Нет, двоеточие, ноль, ноль – здесь такого вообще нет.
- Тогда читайте мне всё, что там написано.
- Model: TW 100-BRV204/E Ver. 2:00 … (ещё цифры и буквы)
This device complies with … Читать всё, что здесь по-английски написано?
- Нет, не надо, я уже понял.
И он сказал ещё какое-то слово. Название устройства. Кажется, «маршрутизатор»? Бывает такое? И посоветовал подключить провод прямо к компьютеру. Чем вогнал меня в полный ступор.
- А какой провод?
- Возьмите роутер. Там у каждого провода надпись. LAN1, LAN2 … Это вам не нужно. Вам нужен провод, где написано WAN.
Есть такой.
- А в компьютере куда подключать?
- Ну, там всего один разъём, там видно …
Заглядываю сверху через стол и вижу, что к процессору сзади присоединено несколько проводов.
- Нет, я не понимаю, вместо какого провода надо.
- Но есть же у вас кто-то, кто может сделать? Роутер у вас дорогой. Не как обычно бывает. Тот, кто его покупал и устанавливал, наверно, немножко разбирается.
- Да ваши же приходили устанавливали. Отец с ними консультировался. Может быть, он сам покупал. Но это давно было. Сейчас он здесь не живёт. Может быть, придёт кто-нибудь от вас в понедельник?
- А как же вы будете все выходные без Интернета?
- Ну не умру же я без него за выходные!
- Ладно, тогда я сейчас оформлю заявку.
- И у меня ещё истёк срок действия Касперского, который тоже ваш человек устанавливал. Он сказал купить потом лицензионную версию на Горбушке и самой установить. Но вы уже поняли, что сама я вряд ли смогу …
- Почему? Это очень просто.
- Это вам так кажется. Потому что вы разбираетесь. Но, наверно, стоит в выходные купить, а в понедельник тот, кто придёт, заодно установит? А то у меня сейчас компьютер не защищён, опасно …
- Ну, вы же нехорошие сайты не смотрите …
- Почему вы решили, что я их не смотрю?
- Так вы их смотрите?!
- Нет. Но вирус можно и на хорошем сайте подцепить. Вот у меня раньше стоял AVAST. Тоже кто-то из ваших ставил. А он, оказывается, не от всех вирусов защищает.
Я тогда вирус подцепила не где-нибудь, а на Банки.ру. Это было в январе, когда я ещё здесь не зарегистрировалась. Смотрела ветку про максимальные проценты по рублёвым депозитам. Там была ссылка на Таурус-банк. Я её нажала – и всё погасло и появился прямоугольник со словами Windows заблокирован, переведите 2000 рублей на такой-то телефон до такого-то срока, а не то мы, типа, сообщим, куда следует, что вы смотрите нехорошие сайты.
Я отнеслась критически. Я с утра сразу на Банки.ру – и больше никуда ни ногой. Наверняка вирус. Набрала на втором компьютере в Яндексе – точно.
- Нет, AVAST – это дрянь.
- Да, ваш человек тоже так сказал и установил Касперского.
- Ладно, купите Касперского, мы вам установим. А сейчас знаете что: выключите всё и выньте адаптер из розетки. Пусть остывает. А через час опять подключите.
Через час мне уже было в лом опять со всем этим заморачиваться и я пошла спать. Так что процесс остывания длился всю ночь. А когда я утром вставила адаптер в розетку и включила компьютер, Интернет был. Но сначала я всё-таки написала эту заметку …
А дальше что было, как вы думаете?
Комментарии 8
Надысь человечек немного разбирающийся, вооруженный АВО-5М1 с ходу определит где чего не так. По выходному напряжению с блока питания, а может и по электропитанию квартиры
Вопрос в другом, насколько отличается тепловыделение "коробочки" при сбое интернет-соединения от замеченного ранее.
Фактически чуть-чуть экономите энергию
Ольга, вот что я бы сделал для выявления возможных "засад" по эл. питанию квартиры.
В течении некоторого времени(допустим неделю) проводить тестером в домашней розетке замеры напряжения утром/днем/вечером. Все записывать в табличку на листок
Если по окончанию наблюдений из таблицы явно видно проседание или увеличение вольтажа допустим по вечерам, то мониторинг на этом не заканчиваем. На подъездные щитки благоустроенного жилья как правило подходит 3-ех фазный кабель, одна(фаза) из которых по-любому запитывает вашу квартиру. Дальнейший наш мониторинг переносим на площадку, замеряя прибором напряжение на оставшихся двух фазах в то время, в которое у нас по табличке пиковые значения. Не утомил?
Выявляем самую стабильную по показателям фазу, на свой пакетник переключаем(меняем местами) самостоятельно если дружим с электричеством, либо просим это сделать дипломированного монтера.
Мой папа больше дружит. Всё-таки доктор технических наук.
Приходил, потрогал адаптер – сказал температура нормальная …