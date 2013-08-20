Вечер без Интернета

Возвращаюсь в предыдущую пятницу вечером с дачи. Включаю компьютер, чтобы зайти в Интернет. А Интернета нет.Звоню провайдеру.- У вас подключение прямо к компьютеру или через роутер?- Через роутер.- Ну, попробуйте его перезагрузить.Да, такое действие часто помогает. Если это не какая-то авария во всём доме. Но, судя про реакции, сегодня никаких аварий нет. Они обычно сразу говорят.Вынимаю чёрную коробочку из розетки. Что-то она какая-то подозрительно горячая. Немного подождав, вставляю назад. Никакого эффекта.Снова звоню провайдеру.- Прочтите мне, что у вас на роутере написано.Читаю, что написано на чёрной коробочке.- Нет, это вы читаете на адаптере. Возьмите роутер. Там должно быть двоеточие, ноль, ноль …До меня доходит, что речь идёт о синей коробочке, от которой отходят провода.- А, эта чёрная называется адаптер … Она у меня какая-то очень горячая – даже как-то страшно немножко. Это ничего?- Горячая? Хмм …Смотрю, что написано на синей коробочке.- Нет, двоеточие, ноль, ноль – здесь такого вообще нет.- Тогда читайте мне всё, что там написано.- Model: TW 100-BRV204/E Ver. 2:00 … (ещё цифры и буквы)This device complies with … Читать всё, что здесь по-английски написано?- Нет, не надо, я уже понял.И он сказал ещё какое-то слово. Название устройства. Кажется, «маршрутизатор»? Бывает такое? И посоветовал подключить провод прямо к компьютеру. Чем вогнал меня в полный ступор.- А какой провод?- Возьмите роутер. Там у каждого провода надпись. LAN1, LAN2 … Это вам не нужно. Вам нужен провод, где написано WAN.Есть такой.- А в компьютере куда подключать?- Ну, там всего один разъём, там видно …Заглядываю сверху через стол и вижу, что к процессору сзади присоединено несколько проводов.- Нет, я не понимаю, вместо какого провода надо.- Но есть же у вас кто-то, кто может сделать? Роутер у вас дорогой. Не как обычно бывает. Тот, кто его покупал и устанавливал, наверно, немножко разбирается.- Да ваши же приходили устанавливали. Отец с ними консультировался. Может быть, он сам покупал. Но это давно было. Сейчас он здесь не живёт. Может быть, придёт кто-нибудь от вас в понедельник?- А как же вы будете все выходные без Интернета?- Ну не умру же я без него за выходные!- Ладно, тогда я сейчас оформлю заявку.- И у меня ещё истёк срок действия Касперского, который тоже ваш человек устанавливал. Он сказал купить потом лицензионную версию на Горбушке и самой установить. Но вы уже поняли, что сама я вряд ли смогу …- Почему? Это очень просто.- Это вам так кажется. Потому что вы разбираетесь. Но, наверно, стоит в выходные купить, а в понедельник тот, кто придёт, заодно установит? А то у меня сейчас компьютер не защищён, опасно …- Ну, вы же нехорошие сайты не смотрите …- Почему вы решили, что я их не смотрю?- Так вы их смотрите?!- Нет. Но вирус можно и на хорошем сайте подцепить. Вот у меня раньше стоял AVAST. Тоже кто-то из ваших ставил. А он, оказывается, не от всех вирусов защищает.Я тогда вирус подцепила не где-нибудь, а на Банки.ру. Это было в январе, когда я ещё здесь не зарегистрировалась. Смотрела ветку про максимальные проценты по рублёвым депозитам. Там была ссылка на Таурус-банк. Я её нажала – и всё погасло и появился прямоугольник со словами Windows заблокирован, переведите 2000 рублей на такой-то телефон до такого-то срока, а не то мы, типа, сообщим, куда следует, что вы смотрите нехорошие сайты.Я отнеслась критически. Я с утра сразу на Банки.ру – и больше никуда ни ногой. Наверняка вирус. Набрала на втором компьютере в Яндексе – точно.- Нет, AVAST – это дрянь.- Да, ваш человек тоже так сказал и установил Касперского.- Ладно, купите Касперского, мы вам установим. А сейчас знаете что: выключите всё и выньте адаптер из розетки. Пусть остывает. А через час опять подключите.Через час мне уже было в лом опять со всем этим заморачиваться и я пошла спать. Так что процесс остывания длился всю ночь. А когда я утром вставила адаптер в розетку и включила компьютер, Интернет был.Но сначала я всё-таки написала эту заметку …А дальше что было, как вы думаете?