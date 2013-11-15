Процент или удобство

Люблю читать здесь на форуме ветку про депозиты с максимальными процентами. Там пишут люди целеустремлённые. С принципами. Сбережения должны приносить максимальный доход. Поэтому сумму, подпадающую под страховку АСВ – или у кого сколько есть – кладём в банк с максимальными процентами.
Даже если он на другом конце города. Или вообще в другом городе. И у него неудобное время работы. Нет банкоматов и Интернет-банка. Если остались деньги, относим их в ещё один банк, который занимает второе место по доходности депозитов. Или можно даже в первый банк всей семьёй, а ещё лучше и друзей прихватить. Особую ценность при этом представляют личности, имеющие право открывать пенсионные вклады. Все возможности нужно использовать по максимуму.
Знают, короче, люди, чего хотят. И не боятся попасть под страховой случай. У некоторых уже есть личный опыт получения своих денег из обанкротившихся банков. Пишут, ничего страшного. Сбербанк один раз посетить, всего-то и делов. Даже свои проценты раньше получите. Главное страховую сумму не превышать.
А я так не могу. Мне в шаговой доступности подавай. Не люблю на транспорте ездить. Когда все банки повышали процент по вкладам, в этой ветке наряду с экзотическими фигурировали и Русский Стандарт, и Хоум Кредит, и Мастер-банк, и МКБ … В них я открывала. И отделения недалеко, и Интернет-банк, и карты бесплатные выдают. И процент высокий. В таких банках можно и страховую сумму превысить. Особенно ненадолго и пока всё хорошо. Хотя лучше не надо.
А сейчас читаю эту ветку: там сплошная экзотика. То были какие-то банки то ли из Осетии, то ли из Ингушетии с одним офисом на всю Москву. Или наоборот надо ехать куда-то из Москвы. Кто-то считает стоимость проезда, разницу в доходности и, если есть смысл, едет. Но, по-моему, так чаще ездят, наоборот, в Москву немосквичи. Как раньше за колбасой. А у меня как-то до сих пор другие цели поездок по стране случались.
Пишущие в ветке люди также весьма предусмотрительны и дальновидны. О том, куда переложить закончившийся вклад в случае снижения процентов, задумываются за несколько лет. Или если какой-то банк лопнет, опять же нужно куда-то деньги пристроить. Поэтому фиксят всё интересное всегда и везде.
У меня пока есть что пополнять с максимальными процентами. А потом я даже согласна на не максимальные. Лишь бы было удобно. Ведь это тоже чего-то стоит? Или, может, опять повысят?
А Вы что предпочитаете, процент или удобство?
Комментарии 59
ЗЫ продам сочинскую сторублевку (120 руб)
ЗЫ но с миру по нитке - ...
Нет, надо мне про жадность написать ...
Если такого нет, пусть банк сам приезжает!
ТКС называется. Подал я по интернету заявку на вклад и человечек от них
приехал туда куда я ему указал.
Посадил меня в иномарочку средней руки, дал планшет и ручку и сказал подпишите вот тут и тут! Ну и ставка порадовала, да еще и бонус за перевод.
Не будем заниматься рекламой! Ладно?
Очень душевно было с процентов коммуналку платить - за транзакции не брали комиссию.
Поэтому пришлось приспособиться езду в банк совмещать с ездой по делам.
А когда перешел в ТКС то помимо бесплатных транзакций через интернет банк, получил еще и другую фишечку: Съем денег в любом банкомате без комиссии по Тинькоф Блэк кард.
Семен Семеныч а почему бы и нет?
Поставлен вопрос "Процент или удобство?" А тут вроде как и процент и удобство и даже банк к тебе приехал.
Вот Вы говорите что есть другие. Дак назовите их. А еще хочется надеяться что это не мини банчки с одним офисом в Москве а кое-что посерьезнее.
Мы же общаемся, делимся информацией. Кто-то из читателей может не знать про ТКС и как он работает. С другой стороны мне неведомо кто еще так работает. Может мне тоже надо в эти другие обратиться а я не названия ни адреса не знаю.
Делиться надо с миром... Не держать в себе.
ИМХО
Потому, что за рекламу платят деньги. ... кому-то.
А я бесплатно это делать НЕ БУДУ!
Любая информация продается....
Ну ладно пороюсь в интернете поищу.
Хотя те проценты что дают банки это сущий мизер по сравнению с тем что дает .........
... Не! Не буду забесплатно это говорить
У меня уже по некоторым вкладам с максимальными процентами в валюте, открытыми в лучшие времена, ставка выше, чем сейчас дают по рублям ...
сколько собственная психология. Чтобы комфортно себя чувствовать, сделав правильный выбор.
Поэтому в заголовке нет вопросительного знака. Человек обычно уже знает, что ему надо, и выбирает.
Хотела вот в субботу в "Балтике" пополняемо-расходный "Максимум возможностей" открыть. Пришла в отделение, дверь заперта. Хотя они в выходные работают. На двери надпись: в сб, вс мы закрыты, с пн работаем как обычно. А с понедельника, на форуме написано, проценты упадут.
Ну и ладно думаю. По крайней мере не буду сидеть сто лет 3 вклада в 3 валютах открывать. Я читала, у них с этим делом долго. У меня у них только карты, тоже не быстро выдают, особенно если операционист неопытный. Ещё боялась, будет какая-нибудь путаница с картами ко вкладам и моими картами, которые просто. У них 10% этот "Максимум возможностей" был, в МКБ "Расчётный" 9,25%. Зато за эту 0,75% разницу я вчера быстро внесла деньги на карту в банкомате, сегодня в Интернет-банке открыла вклад и не заморачиваюсь. МКБ у меня 2 отделения в шаговой доступности, ещё ни разу не было, чтобы не работали в выходные. Банкоматы на приём работают, в отличие от "Балтики", снятие без комиссии. С картами никаких косяков, выдают быстро. А в "Балтике" у меня одна карта, на которой срок действия один, а у них в программе стоит другой .... В общем, выбрала удобство. Но и процент не самый маленький из того, что сейчас есть.
http://www.banki.ru/blog/kha/4473.php "Я, бывший вкладчик Мастер-банка"
Вот сейчас прочитала, у Мастер-банка лицензию отозвали. Придётся мне тоже пройти "процедуру". Зато будет о чём в блог написать ... "
Зато будет, что вспомнить на пенсии...Ещё одно "приключение", драйв....
Тоже вчера вечером про пенсию подумала. Вот так вот копишь себе на старость в разных валютах в каком-нибудь Мастер-банке, а потом оказывается, что валюту лучше было под матрасом держать ... А когда всё хорошо, только и думаешь: проценты, проценты ...
Но, с другой стороны, правильнее жить настоящим. Неизвестно, что там ещё будет на этой пенсии.
Если вдруг понадобится раскладывать - ходите с нотариальными доверенностями, они делают кратными сумму вложений в один банк и позволяют в 2-3-4-5 раз меньше ходить.
А вот стоит ли в Сбербанк положить под 8% или разложить в n-ое количество банков под 12% раскидать (тут я утрирую, так как в процессе появляются вклады под 13%, 15%, 17%, причем как написано выше при наличии дружной семьи их можно открывать на весь аул) действительно зависит от размера дельты в абсолютном выражении.
Нет, я человек несчастный. У меня было в 12 банках разложено. А теперь будет только в одиннадцати …
Больше 700 т р куда либо кроме сбера, ВТБ, рсхб и гпб класть точно не стоит.
Хочешь жить - умей вертеться, женская такая доля
ВТБ24 тоже рядом. И сервис там получше. (Когда очереди нет. ) В качестве маленькой детали: за столик к операционисту садишься, а не у стойки стоишь.
Ну а дальше идёт вниз по списку. Вот стала Банки.ру читать, связалась со всякими разными банками. Под страховой случай первый раз попала. Конечно, если решат больше проценты не гарантировать, поневоле призадумаешься. Уже с валютой, может быть, пролетела, хотя ещё неизвестно, чем всё кончится. У меня диверсификация оставляет поле для манёвра. Рублёвый кэш – он всегда кэш. Лишь бы вернули.
Не езжу из принципа. Самое дальнее было отделение Хоум Кредита. Ходила пешком час десять в один конец. Я вообще люблю по Москве гулять. А сейчас видела в 20 минутах ходьбы новое отделение откроют.
http://www.banki.ru/blog/kha/4499.php "Много банков"
Интересно, чем кончатся эти идеи не страховать полностью проценты, а только тело вклада? А то будешь снимать ежемесячно, а потом возьмут и вычтут ...
А ведь можешь оказаться не в состоянии. В жизни всякое бывает.
Жадность - тоже хорошая тема для поста в блог. Но это подумать надо, вдохновиться ...
Лучше читайте ветку про обналичку кредитной карты и "хобби"!
У людей денег НЕТ, а они и на своих долгах ЗАРАБАТЫВАЮТ, не то что % не платят! А как они обходят банкоматы и как много заполняют заявки! Как крутят миллионы-сотни тысяч ради тысяч и десятков тысяч cashback'a, баллов, бонусов, миль, бесплатных страховок, бесплатных карт, бесплатных услуг, бесплатных билетов!..
Вот истинная целеустремленность! Не % в год, а % в день и не со своих денег, а с банковских!
Это буквально-таки предприниматели без капитала )))
В наш век информация может заменить капитал
Но это не для меня.
Каждому своё.
Я лучше спокойно, с депозитами. (Хотя покой последнее время только снится ... )
попробовав, сложно оторваться
Но вот кем надо восхищаться! а особенно теми кто через суд заставляет банки выполнять условия их же глупо составленного договора! Опять-таки имея на этом нескромные денежки
Снимаю шляпу ...
дайте, пожалуйста, ссылку на этих удивительных людей. Разобрало любопытство )
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=22&TID=57287
ваш покорный слуга не претендует на высокое звание: "...я не волшебник, я только учусь..." (С)
И в ТКС, по-моему, для достижения максимального процента надо всё-таки определённые телодвижения в Интернет-банке совершать? Какие-то тиньковские лесенки строить? Тоже на любителя. Я в других банках понастроила, теперь перекладывать приходится. Всё-таки автоматическая капитализация удобнее. Напишу тоже в блог потом.
Но если в каком-то банке можно открыть вклад с хорошими условиями только в отделении, я пойду ...