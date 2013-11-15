Процент или удобство

Люблю читать здесь на форуме ветку про депозиты с максимальными процентами. Там пишут люди целеустремлённые. С принципами. Сбережения должны приносить максимальный доход. Поэтому сумму, подпадающую под страховку АСВ – или у кого сколько есть – кладём в банк с максимальными процентами.Даже если он на другом конце города. Или вообще в другом городе. И у него неудобное время работы. Нет банкоматов и Интернет-банка.Если остались деньги, относим их в ещё один банк, который занимает второе место по доходности депозитов. Или можно даже в первый банк всей семьёй, а ещё лучше и друзей прихватить. Особую ценность при этом представляют личности, имеющие право открывать пенсионные вклады. Все возможности нужно использовать по максимуму.Знают, короче, люди, чего хотят. И не боятся попасть под страховой случай. У некоторых уже есть личный опыт получения своих денег из обанкротившихся банков. Пишут, ничего страшного. Сбербанк один раз посетить, всего-то и делов. Даже свои проценты раньше получите. Главное страховую сумму не превышать.А я так не могу. Мне в шаговой доступности подавай. Не люблю на транспорте ездить.Когда все банки повышали процент по вкладам, в этой ветке наряду с экзотическими фигурировали и Русский Стандарт, и Хоум Кредит, и Мастер-банк, и МКБ … В них я открывала. И отделения недалеко, и Интернет-банк, и карты бесплатные выдают. И процент высокий. В таких банках можно и страховую сумму превысить. Особенно ненадолго и пока всё хорошо. Хотя лучше не надо.А сейчас читаю эту ветку: там сплошная экзотика. То были какие-то банки то ли из Осетии, то ли из Ингушетии с одним офисом на всю Москву. Или наоборот надо ехать куда-то из Москвы. Кто-то считает стоимость проезда, разницу в доходности и, если есть смысл, едет. Но, по-моему, так чаще ездят, наоборот, в Москву немосквичи. Как раньше за колбасой. А у меня как-то до сих пор другие цели поездок по стране случались.Пишущие в ветке люди также весьма предусмотрительны и дальновидны. О том, куда переложить закончившийся вклад в случае снижения процентов, задумываются за несколько лет. Или если какой-то банк лопнет, опять же нужно куда-то деньги пристроить. Поэтому фиксят всё интересное всегда и везде.У меня пока есть что пополнять с максимальными процентами. А потом я даже согласна на не максимальные. Лишь бы было удобно. Ведь это тоже чего-то стоит? Или, может, опять повысят?А Вы что предпочитаете, процент или удобство?