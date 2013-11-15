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Процент или удобство

15.11.2013 09:29 59 3 298 просмотров
Люблю читать здесь на форуме ветку про депозиты с максимальными процентами. Там пишут люди целеустремлённые. С принципами. Сбережения должны приносить максимальный доход. Поэтому сумму, подпадающую под страховку АСВ – или у кого сколько есть – кладём в банк с максимальными процентами. smile:shuffle:

Даже если он на другом конце города. Или вообще в другом городе. И у него неудобное время работы. Нет банкоматов и Интернет-банка. smile:( Если остались деньги, относим их в ещё один банк, который занимает второе место по доходности депозитов. Или можно даже в первый банк всей семьёй, а ещё лучше и друзей прихватить. Особую ценность при этом представляют личности, имеющие право открывать пенсионные вклады. Все возможности нужно использовать по максимуму.

Знают, короче, люди, чего хотят. И не боятся попасть под страховой случай. У некоторых уже есть личный опыт получения своих денег из обанкротившихся банков. Пишут, ничего страшного. Сбербанк один раз посетить, всего-то и делов. Даже свои проценты раньше получите. Главное страховую сумму не превышать. smile:!:

А я так не могу. Мне в шаговой доступности подавай. Не люблю на транспорте ездить. smile:| Когда все банки повышали процент по вкладам, в этой ветке наряду с экзотическими фигурировали и Русский Стандарт, и Хоум Кредит, и Мастер-банк, и МКБ … В них я открывала. И отделения недалеко, и Интернет-банк, и карты бесплатные выдают. И процент высокий. В таких банках можно и страховую сумму превысить. Особенно ненадолго и пока всё хорошо. Хотя лучше не надо.

А сейчас читаю эту ветку: там сплошная экзотика. То были какие-то банки то ли из Осетии, то ли из Ингушетии с одним офисом на всю Москву. Или наоборот надо ехать куда-то из Москвы. Кто-то считает стоимость проезда, разницу в доходности и, если есть смысл, едет. Но, по-моему, так чаще ездят, наоборот, в Москву немосквичи. Как раньше за колбасой. А у меня как-то до сих пор другие цели поездок по стране случались. smile:)

Пишущие в ветке люди также весьма предусмотрительны и дальновидны. О том, куда переложить закончившийся вклад в случае снижения процентов, задумываются за несколько лет. Или если какой-то банк лопнет, опять же нужно куда-то деньги пристроить. Поэтому фиксят всё интересное всегда и везде.

У меня пока есть что пополнять с максимальными процентами. А потом я даже согласна на не максимальные. Лишь бы было удобно. Ведь это тоже чего-то стоит? Или, может, опять повысят?

А Вы что предпочитаете, процент или удобство?

Комментарии 59

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
В банк надо ездить на лифте!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
На лифте я тоже ездить не люблю. smile:| Предпочитаю подниматься на девятый этаж пешком. Это у меня фитнес такой в дополнение к утренней беготне. А то сидячий образ жизни. smile:( Хоть по банкам прогуляться. smile:D Даже не с максимальными процентами. smile:shuffle:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Сегодня удачно прогулялся в банк - прикупил сочинскую сторублевку за 100 рублей! Сделал свой вклад в олимпиаду!
ЗЫ продам сочинскую сторублевку (120 руб)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Не торопитесь продавать! Лучше отложите до пенсии! Тогда у Вас её гораздо дороже купят! Долгосрочные инвестиции - самые прибыльные! smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Да, но 20% дневных - это очень прибыльно!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Но 20 рублей - не деньги! Что это за профит - 20 рублей ... smile:(
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
К сожалению 20 рублей уже не деньги!(
ЗЫ но с миру по нитке - ...
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, прибыль - не убытки. Каждый сам решает, сколько ему достаточно. smile:)
Нет, надо мне про жадность написать ...
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
В банк нужно ездить на служебном Кадилаке!
Если такого нет, пусть банк сам приезжает!
Шарухин Антон  (toshik80)
#
А ведь есть такой!!!
ТКС называется. Подал я по интернету заявку на вклад и человечек от них
приехал туда куда я ему указал.
Посадил меня в иномарочку средней руки, дал планшет и ручку и сказал подпишите вот тут и тут! Ну и ставка порадовала, да еще и бонус за перевод.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
... А до ТКС положил денежку в еще одно заведение. Отделение только в соседнем городе. Дак вот, чтобы открыть/закрыть нужно было являться лично, а чтобы внести/подснять то это можно и через интернет-банк.
Очень душевно было с процентов коммуналку платить - за транзакции не брали комиссию.
Поэтому пришлось приспособиться езду в банк совмещать с ездой по делам.
А когда перешел в ТКС то помимо бесплатных транзакций через интернет банк, получил еще и другую фишечку: Съем денег в любом банкомате без комиссии по Тинькоф Блэк кард.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Цитата
Не будем заниматься рекламой! Ладно?

Семен Семеныч а почему бы и нет?
Поставлен вопрос "Процент или удобство?" А тут вроде как и процент и удобство и даже банк к тебе приехал.
Вот Вы говорите что есть другие. Дак назовите их. А еще хочется надеяться что это не мини банчки с одним офисом в Москве а кое-что посерьезнее.
Мы же общаемся, делимся информацией. Кто-то из читателей может не знать про ТКС и как он работает. С другой стороны мне неведомо кто еще так работает. Может мне тоже надо в эти другие обратиться а я не названия ни адреса не знаю.
Делиться надо с миром... Не держать в себе.
ИМХО
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"почему бы и нет"
Потому, что за рекламу платят деньги. ... кому-то.
А я бесплатно это делать НЕ БУДУ! smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Все ясно. Сплошной меркантильный интерес.
Любая информация продается....
Ну ладно пороюсь в интернете поищу.
Хотя те проценты что дают банки это сущий мизер по сравнению с тем что дает .........
... Не! Не буду забесплатно это говорить
Александр  (supеr)
#
Тем кто считает проценты, посчитайте а что если вклад был бы в долларах или евро? Выиграли бы Вы за год или проиграли?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Если доллары или евро покупать дёшево, а продавать дорого, то и без процентов по депозиту хватит, чтобы на профит за границу съездить. smile:)
У меня уже по некоторым вкладам с максимальными процентами в валюте, открытыми в лучшие времена, ставка выше, чем сейчас дают по рублям ... smile:shuffle:
Сергей Зайцев
#
Каждый человек индивидуален. Имеет определённые знания, жизненный опыт, круг общения, род занятий и т.д. Поэтому и выбор, когда он есть, совершенно разный. Ценность в том,что этот выбор хороший или плохой, качественный или не очень он должен сделать сам....Поэтому однозначного ответа на изложенные в заметке рассуждения нет.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Правильно, Сергей. Управление личными финансами - дело очень личное. Выбор нужно всегда делать самому. И даже не только в финансах. smile:) Тут самое важное даже не
Цитата
определённые знания, жизненный опыт, круг общения, род занятий

сколько собственная психология. Чтобы комфортно себя чувствовать, сделав правильный выбор.
Поэтому в заголовке нет вопросительного знака. Человек обычно уже знает, что ему надо, и выбирает.
Dmitry G.  (Timoff)
#
И все же, юная леди, что вы лично выбрали? Процент или все таки удобство)?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Я выбрала компромисс. Золотую середину. Жизнь - искусство компромисса! smile:!:

Хотела вот в субботу в "Балтике" пополняемо-расходный "Максимум возможностей" открыть. Пришла в отделение, дверь заперта. smile:wall: Хотя они в выходные работают. На двери надпись: в сб, вс мы закрыты, с пн работаем как обычно. А с понедельника, на форуме написано, проценты упадут. smile:(
Ну и ладно думаю. По крайней мере не буду сидеть сто лет 3 вклада в 3 валютах открывать. Я читала, у них с этим делом долго. У меня у них только карты, тоже не быстро выдают, особенно если операционист неопытный. Ещё боялась, будет какая-нибудь путаница с картами ко вкладам и моими картами, которые просто. У них 10% этот "Максимум возможностей" был, в МКБ "Расчётный" 9,25%. Зато за эту 0,75% разницу я вчера быстро внесла деньги на карту в банкомате, сегодня в Интернет-банке открыла вклад и не заморачиваюсь. МКБ у меня 2 отделения в шаговой доступности, ещё ни разу не было, чтобы не работали в выходные. Банкоматы на приём работают, в отличие от "Балтики", снятие без комиссии. С картами никаких косяков, выдают быстро. А в "Балтике" у меня одна карта, на которой срок действия один, а у них в программе стоит другой .... smile:omg: В общем, выбрала удобство. Но и процент не самый маленький из того, что сейчас есть. smile:)
Zanuda  (Zanuda)
#
А с другой стороны кажется процентик потерял, а ведь на 700к это 7000 в год, глядишь и такси бы окупилось, и в ресторане отметить)).
Zanuda  (Zanuda)
#
В оригинале - получение дополнительного дохода... Очень жаль если получился отзыв лицензии(
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Оля, это шаг в верном направлении! Так держать! И в плане удобства на Вашей стороне. smile:-X
Ольга Курочкина  (kha)
#
Последние события заставляют задуматься ещё и над дилеммой «Процент или надёжность». Хотя как теперь судить о надёжности, если даже размер банка ничего не значит … smile:(
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Оля, это шаг в верном направлении! Так держать! И в плане удобства я на Вашей стороне. smile:-X
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вот сейчас прочитала, у Мастер-банка лицензию отозвали. smile:( Придётся мне тоже пройти "процедуру". smile:painful: Зато будет о чём в блог написать ... smile:shuffle:
Сергей Зайцев
#
"Ольга Курочкина; (kha) 20.11.2013 11:10 #
Вот сейчас прочитала, у Мастер-банка лицензию отозвали. Придётся мне тоже пройти "процедуру". Зато будет о чём в блог написать ... "

Зато будет, что вспомнить на пенсии...Ещё одно "приключение", драйв.... smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, Сергей, это правильное отношение. К текущим проблемам и неприятностям. Будет, что вспомнить. Тогда это будет восприниматься совсем по-другому. Поэтому интересно всё записывать, желательно в подробностях. Не обязательно в блог. Как получится. smile:)
Тоже вчера вечером про пенсию подумала. Вот так вот копишь себе на старость в разных валютах в каком-нибудь Мастер-банке, а потом оказывается, что валюту лучше было под матрасом держать ... А когда всё хорошо, только и думаешь: проценты, проценты ...
Но, с другой стороны, правильнее жить настоящим. Неизвестно, что там ещё будет на этой пенсии.
Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
#
Счастливый вы человек - вам хватает 4 банков, чтобы все разложить. smile:D
Если вдруг понадобится раскладывать - ходите с нотариальными доверенностями, они делают кратными сумму вложений в один банк и позволяют в 2-3-4-5 раз меньше ходить. smile:)
А вот стоит ли в Сбербанк положить под 8% или разложить в n-ое количество банков под 12% раскидать (тут я утрирую, так как в процессе появляются вклады под 13%, 15%, 17%, причем как написано выше при наличии дружной семьи их можно открывать на весь аул) действительно зависит от размера дельты в абсолютном выражении. smile;)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
Счастливый вы человек - вам хватает 4 банков, чтобы все разложить

Нет, я человек несчастный. smile:) У меня было в 12 банках разложено. smile:fool: А теперь будет только в одиннадцати … smile:(
Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
#
11 банков рядом и с хорошими ставками - это нереально! Все равно надо ехать.
Больше 700 т р куда либо кроме сбера, ВТБ, рсхб и гпб класть точно не стоит.
Хочешь жить - умей вертеться, женская такая доля smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
В число 11 входят Сбер и ВТБ24. Начинала я свою финансовую жизнь со Сбера и, думаю, что так до конца жизни и не расстанусь. smile:inlove: Писала, кажется, в Народном рейтинге, для русского человека это судьбоносный банк. В смысле, всё равно никуда не денешься.

ВТБ24 тоже рядом. И сервис там получше. (Когда очереди нет. smile:wall: ) В качестве маленькой детали: за столик к операционисту садишься, а не у стойки стоишь.

Ну а дальше идёт вниз по списку. Вот стала Банки.ру читать, связалась со всякими разными банками. Под страховой случай первый раз попала. Конечно, если решат больше проценты не гарантировать, поневоле призадумаешься. Уже с валютой, может быть, пролетела, хотя ещё неизвестно, чем всё кончится. У меня диверсификация оставляет поле для манёвра. Рублёвый кэш – он всегда кэш. Лишь бы вернули.

Не езжу из принципа. Самое дальнее было отделение Хоум Кредита. Ходила пешком час десять в один конец. Я вообще люблю по Москве гулять. smile:shuffle: А сейчас видела в 20 минутах ходьбы новое отделение откроют. smile:ura:
Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
#
Рецепт прост: приезжаем на Беорусскую и устраиваем чес по банкам smile:D пеший
Александр Ногин  (Мабуро)
#
Проценты, чтобы их не потерять, надо снимать ежемесячно. Если ответить на изначальный вопрос, то предпочитаю больший процент, чем удобство, хотя и это тоже рассматриваю. Из Сбера ушёл, когда они начали резать ставки. Сейчас предпочитаю МКБ, держу все деньги в одном банке, конечно рискую, но зато имею сейчас практически максимально возможный процент по вкладу, учитывая то, как порезали их почти все банки.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Мне МКБ тоже нравится. Но все яйца в одной корзине - это неправильно. Риски надо диверсифицировать.
Интересно, чем кончатся эти идеи не страховать полностью проценты, а только тело вклада? А то будешь снимать ежемесячно, а потом возьмут и вычтут ...
Александр Ногин  (Мабуро)
#
Насчёт яиц всё правильно, но если я сейчас буду закрывать вклад-как раз все проценты и потеряю smile:( Насчёт вычетов, страна у нас пока непредсказуемая, поэтому будем ждать, что наши (красно-солнцевые) депутаты порешат.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, не закрывайте, конечно. Но присматривайте себе ещё какой-нибудь банк. smile:shuffle: И заначку советуют иметь наличными, особенно в такие времена, как сейчас. Я сама, правда, не имею. smile:oops: Тоже жадность губит ... Но если одновременно всё не ляжет, я хоть между страховыми случаями за счёт разных банков может как-нибудь и протяну ... smile;)
Александр Ногин  (Мабуро)
#
Заначку иметь заманчиво, но её всё время хочется куда-то потратить. Не надо так так пессимистично, будет надеяться, что ВСЁ не ляжет... smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вам хочется потратить - а мне в банк положить, чтобы на неё тоже проценты шли smile:D
Александр Ногин  (Мабуро)
#
Так я точно также поступаю. Главное, чтоб жадность не сгубила smile:o
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, а то думаешь - ну, с пополняемо-расходного вклада или с доходной карты я всегда сниму, если что ...
А ведь можешь оказаться не в состоянии. В жизни всякое бывает.
Жадность - тоже хорошая тема для поста в блог. smile:gramercy: Но это подумать надо, вдохновиться ...
Ольга Курочкина  (kha)
#
То, что не все, говорит о том, что это могло быть не изначально. А, например, как следствие первородного греха. Хотя это не по тематике сайта. А как Вы считаете, люди изначально смелы или трусливы? Мечтаю написать пост под названием "Страх и жадность". smile:)
В  (Cheerokee)
#
Цитата
Люблю читать здесь на форуме ветку про депозиты с максимальными процентами. Там пишут люди целеустремлённые. С принципами. Сбережения должны приносить максимальный доход. Поэтому сумму, подпадающую под страховку АСВ – или у кого сколько есть – кладём в банк с максимальными процентами

Лучше читайте ветку про обналичку кредитной карты и "хобби"!
У людей денег НЕТ, а они и на своих долгах ЗАРАБАТЫВАЮТ, не то что % не платят! А как они обходят банкоматы и как много заполняют заявки! Как крутят миллионы-сотни тысяч ради тысяч и десятков тысяч cashback'a, баллов, бонусов, миль, бесплатных страховок, бесплатных карт, бесплатных услуг, бесплатных билетов!..
Вот истинная целеустремленность! Не % в год, а % в день и не со своих денег, а с банковских!
Это буквально-таки предприниматели без капитала )))
В наш век информация может заменить капитал smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Это круто! smile8)
Но это не для меня. smile:notiam:
Каждому своё. smile;)
Я лучше спокойно, с депозитами. smile:zzz: (Хотя покой последнее время только снится ... smile:( )
В  (Cheerokee)
#
Не призываю вливаться в их нестройные ряды, хотя...
попробовав, сложно оторваться smile:D
Но вот кем надо восхищаться! а особенно теми кто через суд заставляет банки выполнять условия их же глупо составленного договора! Опять-таки имея на этом нескромные денежки smile:D smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
через суд заставляет банки выполнять условия их же глупо составленного договора

Снимаю шляпу ... smile:D
Наталья Ли  (nati-honey)
#
В; (Cheerokee) ,
дайте, пожалуйста, ссылку на этих удивительных людей. Разобрало любопытство smile:))
Сергей Вихров  (vihrov)
#
фишка в том, что у нас наиболее удобные банки (типа ткс) дают максимальный процент, а наименее удобные - типа сбера - минимальный процент
Ольга Курочкина  (kha)
#
А что Вы подразумеваете под удобством? Я сама не клиент ТКС. Только здесь про него на сайте читаю. Когда кто-то на форуме не в той ветке писать начинает. Пока не выгонят в профильную ветку ТКС. smile:) Знаю, что у него вообще офисов нет. Зато удобный Интернет-банк. Но как-то раз этот Интернет-банк повис, вот и всё удобство. smile:( Или если у меня самой возникнет проблема с Интернетом. smile:wall: В типа Сбера хоть альтернатива есть, когда срочно надо …

И в ТКС, по-моему, для достижения максимального процента надо всё-таки определённые телодвижения в Интернет-банке совершать? Какие-то тиньковские лесенки строить? Тоже на любителя. Я в других банках понастроила, теперь перекладывать приходится. Всё-таки автоматическая капитализация удобнее. Напишу тоже в блог потом. smile:shuffle:
Сергей Вихров  (vihrov)
#
удобство в том, что открытие вкладов делается за 5 минут не выходя из дома. Попробовав раз - больше в жизни офлайном вклад открывать не буду
Ольга Курочкина  (kha)
#
Так это во всех Интернет-банках так. Во всяком случае, которыми я пользуюсь. 5 минут не выходя из дома. И даже не вставая со стула. А если нет, то лучше с такими не связываться. smile:|
Но если в каком-то банке можно открыть вклад с хорошими условиями только в отделении, я пойду ... smile:shuffle:
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