Вы за или против?

Написав этот пост
http://www.banki.ru/blog/kha/4362.php «Реальное и виртуальное общение»,
быстро поняла, насколько он неполный. Решила почитать в Интернете, что на эту тему пишут. Интересно, что на русских и американских сайтах пишут по-разному. На наших ругают и осуждают. Мол, уводит из реальной жизни, общение неполноценное, семьи распадаются и вообще ужас. Хотя голоса в защиту тоже раздаются. Статьи-посты в основном осуждающие, а на форумах разные мнения.
На одном сайте была дискуссия. Две колонки, «за» и «против». «За» зелёным цветом, «против» красным. Зелёным было написано больше. В конце концов кто-то из зелёных не выдержал и задал вопрос: красная колонка, а что вы вообще здесь делаете?
Ещё мне очень понравились реплики одного персонажа:
« … я люблю уединение, или даже одиночество. Но это не значит, что я не люблю общения. Сабж позволяет всё совмещать - сижу вроде как одна, но в то же время общаюсь...»
«ещё один плюс: общаясь по интернету, человек учится выражать свои мысли и чувства ТОЛЬКО словами …»
Если набрать словосочетание «виртуальное общение» в американском поисковике, то выдаются сайты с описанием особенностей общения онлайн, преимуществ-недостатков, правилах онлайн-этикета. Есть даже книга на английском, название переводится как «Нэтикет» (“Netiquette”). Там есть хороший совет: не писать в Интернете того, что бы вы не сказали человеку прямо в лицо. А то некоторые пользуются анонимностью.
Осуждать виртуальное общение в рекомендациях блогерам было бы по меньшей мере странно. Если уж вы завели блог, на виртуальное общение обречены. Дают только разумные советы ограничивать время онлайн и всё-таки общаться с реальными людьми. Хотя бы в качестве источника вдохновения для написания постов в блог.
Но ведь люди, с которыми мы общаемся онлайн, тоже реальные?
Интересная тема. Сначала даже подумала: а не взять ли в качестве ниши? Рекомендуют писать в блог или о том, что очень хорошо знаешь, или о чём-то новом и интересном, что узнаёшь на собственном опыте. Хотя второе – мой случай, всё-таки решила себя такой нишей не ограничивать. Вообще, ниша и всем ли она нужна – это отдельная тема. Может быть, получится об этом написать? Я уже один раз пробовала, но не написалось. Надо ещё раз попробовать.
Там в зелёной колонке кто-то сказал: всё-таки Интернет-зависимость – это лучше чем алкоголизм или наркомания. Так что если перед вами выбор из двух – или даже трёх – зол, то подумайте …
«В умеренных дозах виртуальная жизнь не вреднее чая» на Яндекс.Фотках
Соблюдайте баланс между реальной и виртуальной жизнью!
Комментарии 5
Не лучше. Другое дело, что не все подвержены интернет-зависимости в принципе, а кто-то может себя остановить, но кому-то нужно лечение. Вот почитайте http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=22&TID=47337&MID=589658#message589658
Скорее виртуальные, до момента личной встречи в реальности.)) У Вас ведь есть желание встретиться в реальной жизни с людьми, с которыми Вы общаетесь онлайн?
Значит, есть не только Netiquette, но и Netacholic и Netaddiction.
Я вижу, Вы сами давно в Интернете. И, наверно, тоже данными вопросами интересуетесь, раз такую статью откопали.
Но там же написано, что Интернет-зависимость лучше!
Желания встретиться в реальной жизни у меня нет. Эти люди объективно реальные. Виртуальные они только в моём восприятии. Личная встреча со мной ничего в их "объективной реальности" не изменила бы. ( "Жизнь есть объективная реальность, данная нам в ощущении" )
Вам нужно только виртуальное общение? Оно безопаснее, конечно. )))
Почему вы так уверены? У меня был опыт, реальность многое меняет. У вас нет такого опыта? Или он негативный, поэтому желания встретиться в реальной жизни у вас нет?
Хотела написать: если человек пишет в Интернете, то можно быть уверенным, что он реальный. Потом вспомнила, что есть программы, которые могут сами писать комментарии. Нет, виртуальное общение – это тоже риски …