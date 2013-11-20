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Вы за или против?

20.11.2013 10:57 5 664 просмотра
Написав этот пост

http://www.banki.ru/blog/kha/4362.php «Реальное и виртуальное общение»,

быстро поняла, насколько он неполный. Решила почитать в Интернете, что на эту тему пишут. Интересно, что на русских и американских сайтах пишут по-разному. На наших ругают и осуждают. Мол, уводит из реальной жизни, общение неполноценное, семьи распадаются и вообще ужас. Хотя голоса в защиту тоже раздаются. Статьи-посты в основном осуждающие, а на форумах разные мнения.

На одном сайте была дискуссия. Две колонки, «за» и «против». «За» зелёным цветом, «против» красным. Зелёным было написано больше. В конце концов кто-то из зелёных не выдержал и задал вопрос: красная колонка, а что вы вообще здесь делаете? smile:)

Ещё мне очень понравились реплики одного персонажа:

« … я люблю уединение, или даже одиночество. Но это не значит, что я не люблю общения. Сабж позволяет всё совмещать - сижу вроде как одна, но в то же время общаюсь...»

«ещё один плюс: общаясь по интернету, человек учится выражать свои мысли и чувства ТОЛЬКО словами …»

Если набрать словосочетание «виртуальное общение» в американском поисковике, то выдаются сайты с описанием особенностей общения онлайн, преимуществ-недостатков, правилах онлайн-этикета. Есть даже книга на английском, название переводится как «Нэтикет» (“Netiquette”). Там есть хороший совет: не писать в Интернете того, что бы вы не сказали человеку прямо в лицо. А то некоторые пользуются анонимностью.

Осуждать виртуальное общение в рекомендациях блогерам было бы по меньшей мере странно. Если уж вы завели блог, на виртуальное общение обречены. Дают только разумные советы ограничивать время онлайн и всё-таки общаться с реальными людьми. Хотя бы в качестве источника вдохновения для написания постов в блог. smile;)

Но ведь люди, с которыми мы общаемся онлайн, тоже реальные? smile:shuffle:

Интересная тема. Сначала даже подумала: а не взять ли в качестве ниши? smile:scratch: Рекомендуют писать в блог или о том, что очень хорошо знаешь, или о чём-то новом и интересном, что узнаёшь на собственном опыте. Хотя второе – мой случай, всё-таки решила себя такой нишей не ограничивать. Вообще, ниша и всем ли она нужна – это отдельная тема. Может быть, получится об этом написать? Я уже один раз пробовала, но не написалось. smile:( Надо ещё раз попробовать.


Там в зелёной колонке кто-то сказал: всё-таки Интернет-зависимость – это лучше чем алкоголизм или наркомания. Так что если перед вами выбор из двух – или даже трёх – зол, то подумайте … smile:D


«В умеренных дозах виртуальная жизнь не вреднее чая» на Яндекс.Фотках

Соблюдайте баланс между реальной и виртуальной жизнью!

Комментарии 5

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Как мне кажется, одно другому не мешает!) А органично дополняет!
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Цитата
всё-таки Интернет-зависимость – это лучше чем алкоголизм или наркомания.

Не лучше. Другое дело, что не все подвержены интернет-зависимости в принципе, а кто-то может себя остановить, но кому-то нужно лечение. Вот почитайте http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=22&TID=47337&MID=589658#message589658
Цитата
Но ведь люди, с которыми мы общаемся онлайн, тоже реальные?

Скорее виртуальные, до момента личной встречи в реальности.)) У Вас ведь есть желание встретиться в реальной жизни с людьми, с которыми Вы общаетесь онлайн?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Спасибо, очень интересно! smile:gramercy:
Значит, есть не только Netiquette, но и Netacholic и Netaddiction. smile:)
Я вижу, Вы сами давно в Интернете. И, наверно, тоже данными вопросами интересуетесь, раз такую статью откопали.
Но там же написано, что Интернет-зависимость лучше!
Цитата
это не химическая зависимость, т.е. не приводящая к разрушению организма, по воздействию на организм она ближе к зависимости от азартных игр и т.п.

Желания встретиться в реальной жизни у меня нет. Эти люди объективно реальные. Виртуальные они только в моём восприятии. Личная встреча со мной ничего в их "объективной реальности" не изменила бы. ( "Жизнь есть объективная реальность, данная нам в ощущении" smile;) )
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Цитата
Желания встретиться в реальной жизни у меня нет.

Вам нужно только виртуальное общение? Оно безопаснее, конечно. )))
Цитата
Личная встреча со мной ничего в их "объективной реальности" не изменила бы.

Почему вы так уверены? У меня был опыт, реальность многое меняет. У вас нет такого опыта? Или он негативный, поэтому желания встретиться в реальной жизни у вас нет?
Ольга Курочкина  (kha)
#
С теми, с кем идёт только виртуальное общение – да, только оно и нужно. Интересно, нравится, зачем что-то ещё? От добра добра не ищут. Соответственно опыта нет. Ни негативного, ни позитивного. И желания его приобретать тоже.

Хотела написать: если человек пишет в Интернете, то можно быть уверенным, что он реальный. Потом вспомнила, что есть программы, которые могут сами писать комментарии. Нет, виртуальное общение – это тоже риски …
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