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Вкладчик на букву ...

05.12.2013 09:42 10 1 616 просмотров
В зависимости от первой буквы фамилии вкладчики Мастер-банка получают свои деньги в Сбербанке или ВТБ24. Поскольку я попадаю в А-Л, то должна была получить в Сбере.

Первая инфа, которая появилась в ветке форума, сначала сбила меня с толку. Кто-то написал адреса нескольких отделений – все на другом конце Москвы … Вот, думаю, засада: положила деньги в шаговой доступности – а получать надо не в шаговой smile:( . А кто-то ещё поделился опытом получения денег от другого банка. Типа обслуживали первых десять, а остальные горе-вкладчики записывались в списки. Как в советское время за дефицитом. И это за собственными деньгами … Стала уже морально готовиться ехать на метро в не столь отдалённое прошлое.

Вчера комментариев в ветке прибавилось. Пишут из других городов: пришёл, всё получил без проблем. Потом вижу кто-то из Москвы называет не тот адрес, что были в начале. И какой-то добрый человек дал ссылку на сайт АСВ. Прохожу, открываю список московских отделений. Просматриваю сверху вниз. Далеко … Далеко … Вот это уже ближе … А сюда уже можно пешком дойти … Ой, а это же моё самое ближнее отделение в пяти минутах ходьбы! smile:ura:

Прихожу: никаких очередей и списков. Подхожу к терминалу, который выдаёт талоны электронной очереди. В нём появилась новая опция «Выплаты вкладчикам Мастер-банка». С талоном оказываюсь у стола, за которым сидит молодой человек, а перед столом стул для клиента. И компьютер повёрнут так, что мне виден весь экран.

Говорю операционисту: я за деньгами из Мастер-банка. Какая у вас сумма, спрашивает, крупная? Точно, говорю, не скажу – но не мелкая. Тогда мы откроем вам счёт и переведём деньги на него. Не хотите оставить их в нашем банке? Нет, говорю, не хочу. Тогда завтра вы сможете прийти и их снять. Сейчас посмотрим, сколько там у вас.

На экране компьютера появляется выписка из реестра. С моими пятью счетами в разных валютах. Смотрю распечатку: все суммы такие кривые, что немудрено их не помнить. А в рублёвом эквиваленте всё суммировалось в круглую сумму. С хвостиком. smile:)

По валюте каждый месяц приходили смски с процентами и остатком. Я записывала и не пыталась запоминать. А увидела выписку: они! Да, всё правильно. А на «Моих …» вкладах уже такие хорошие проценты набежали. Жалко, что только за полгода. А не за пять лет.

Продолжаю следить за действиями операциониста. Он вручную вбивает в программу БИК и корсчёт Сбербанка. Чем сначала повергает меня в недоумение. В собственном банке для каждого вкладчика Мастер-банка вводить реквизиты собственного банка с этой маленькой бумажки, типа визитки, которые во всех отделениях лежат? Ведь стоит ошибиться в одной цифре … Почему их сразу в программе Сбербанка нет? Уже вечером до меня дошло: а ведь в ВТБ24 для вкладчиков на М-Я туда вбивают реквизиты ВТБ24. Или даже можно реквизиты любого другого банка принести и их вобьют и деньги уйдут, куда надо?

А мы с операционистом всё потом вручную проверили, и этот двадцатизначный номер с восемью нулями, и мой 423-го счёта. Он читал с этой маленькой бумажки, а я на распечатке сверяла. Потом он взял у меня 10 рублей, чтобы на этот счёт (вклад до востребования) положить, как требуется. Позвал сотрудницу, чтоб она подтвердила операцию перевода денег. Проставив все печати и вручив мне бумаги, молодой человек напоследок снова закинул удочку: так вы не хотите разместить ваши деньги в более надёжном банке? Тогда я раскололась и сказала, что у меня на уме более хитрая комбинация (сначала написала «махинация»). В результате которой Сбербанк тоже своё поимеет. Кроме того, что моей круглой суммой плюс 10 рублей один день попользуется. А сколько к нему придёт таких, как я, на букву А-Л …

Хочу, говорю, отнести рубли в ненадёжный банк. А оттуда забрать евро. И пополнить ваш сберовский вклад, открытый на 3 года под ещё не самые плохие проценты. Не намного ниже, чем сейчас в ненадёжном банке. Так что соотношение риск-доходность явно не в пользу вашего конкурента. Не нравится мне эта история с валютой. Были евро и доллары, стали рубли. Вот у вас: положила евро, евро и есть. Сейчас курс вырос – можно ещё продать, усредниться. В ветке пишут рубль перепродан. Хотя это не значит, что евро на максимуме. Если б это было так легко угадать, то все бы были богатыми. Ладно, это уже отдельная тема. А вот куда деньги бывшим клиентам Мастер-банка пристраивать, действительно вопрос. Чтобы снова не оказаться вкладчиками на … не буду говорить, какую букву. smile:oops:

Комментарии 10

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Храните деньги в банках, стеклянных!)))
dailyadm  (dailyadm)
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А зачем вообще открывать счет, это обязательно?
Ольга Курочкина  (kha)
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Операционист мотивировал открытие счёта тем, что сумма, типа, большая, а деньги в кассе заканчиваются. Хотя на завтра, сказал, заказывать не надо, просто прийдёте и получите. Не знаю, как происходит в случае маленьких сумм. Но мне самой интересно: если он вводил реквизиты, то эти деньги перечислялись в Сбербанк откуда-то извне? Из АСВ? Тогда, наверно, в любом случае надо, чтобы у клиента был счёт в Сбербанке? Хотя люди тут пишут, что пришли и сразу всё получили. А мне вчера сказали, что зачисление на счёт происходит в конце рабочего дня, вчера ещё денег на нём как бы и не было, они только сегодня есть и доступны. Если кто-то знает весь процесс изнутри, может быть, скажет Вам наверняка.
Александр Петров  (Alex020969)
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Все что говорят по этому поводу операционисты-враньё, их натаскивает руководство "втирать" вкладчикам про отсутствие денег в кассе и тд. АСВ заранее до 4 декабря перечислил первый транш страховых денег на счета Сбера и ВТБ. А эти гос. "монстры" конечно заинтересованы подольше попользоваться этими денежками. Я получал свой "Мастер-вклад" в ВТБ на м. Щелковская. При мне операционисты одурачили несколько пенсионеров, буквально заставив их разместить вклады "Мастер-банка" на счета ВТБ под 6%. Мотивируя это отсутствием денег в кассе. Когда подошла моя очередь, мне тоже было отказано в выдаче наличных. Я пригрозил им жалобой в ЦБ и АСВ и попросил встречи с Управляющим! Через 3 секунды наличные сразу нашлись! Требуйте возврата наличными в день обращения! Не дайте себя запутать и одурачить!
Ольга Курочкина  (kha)
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У меня было такое подозрение, что можно получить всё и сразу, если, как Вы, знать наверняка. На форуме кто-то писал, что тоже пригрозил, когда эти списки писали, и ему сразу всё выдали. Но это была другая история с другим банком, не Мастером. Значит, по закону возврат наличными в день обращения? Спасибо, буду знать на будущее. smile:gramercy: Интересно, сколько я ещё раз в своей жизни попаду под страховой случай? smile:scratch:
СВ Борисова  (VSTT)
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Не важно сколько раз мы попадем под страховой случай, важно,чтобы государство не раздумало страховать вклады, или не придумало какую-нибудь пакость типа страховки за счет вкладчика или каких-нибудь ограничений по выплатам...Нельзя расслабляться, надо держать руку на пульсе и бдить, иначе государство нас обчистит как наших отцов...
Ольга Курочкина  (kha)
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Да, на самом деле при существующем порядке страховой случай – это не так страшно. Правильно на форуме пишут: стоит один раз через это пройти, и будешь нести деньги в любые банки. Особенно рубли. Другое дело, что сейчас озвучиваются предложения менять порядок выплат не в лучшую сторону. Вот это страшно … Хуже ситуации, когда у банков и лицензию не отзывают, и деньги там свои нельзя получить. smile:(
Хотя противоядие против этого – держать деньги в разных банках, чтобы было на что переждать, пока рассосётся.
Елена Фи ...  (ef33)
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Я в эту игру играла ровно 15 лет назад.....Тогда разорили банк Менатеп, принадлежавший Ходорковскому.Ситуация была покруче нынешней, так как никакого АСВ на тот момент не существовало!Пережили, ездили куда-то на Преображенку, писались-отмечались, но всё вернули!И вот теперь такое ДЕЖАВЮ с Мастер-банком.Я прям помолодела..вернулась в юные годы....
Ольга Курочкина  (kha)
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Я 15 лет назад вообще дел с банками не имела. Держала валюту дома под матрасом. В прошлом году мне рекомендовали такой способ сбережений, но я говорю: это неграмотно, проценты терять. Риски, опять же. Грабёж, пожар … А сейчас в Мастере валюта «сгорела», так я задумалась … smile:scratch:
Не вернуться ли мне тоже в прошлое? smile:)
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