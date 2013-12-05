Вкладчик на букву ...

В зависимости от первой буквы фамилии вкладчики Мастер-банка получают свои деньги в Сбербанке или ВТБ24. Поскольку я попадаю в А-Л, то должна была получить в Сбере.Первая инфа, которая появилась в ветке форума, сначала сбила меня с толку. Кто-то написал адреса нескольких отделений – все на другом конце Москвы … Вот, думаю, засада: положила деньги в шаговой доступности – а получать надо не в шаговой. А кто-то ещё поделился опытом получения денег от другого банка. Типа обслуживали первых десять, а остальные горе-вкладчики записывались в списки. Как в советское время за дефицитом. И это за собственными деньгами … Стала уже морально готовиться ехать на метро в не столь отдалённое прошлое.Вчера комментариев в ветке прибавилось. Пишут из других городов: пришёл, всё получил без проблем. Потом вижу кто-то из Москвы называет не тот адрес, что были в начале. И какой-то добрый человек дал ссылку на сайт АСВ. Прохожу, открываю список московских отделений. Просматриваю сверху вниз. Далеко … Далеко … Вот это уже ближе … А сюда уже можно пешком дойти … Ой, а это же моё самое ближнее отделение в пяти минутах ходьбы!Прихожу: никаких очередей и списков. Подхожу к терминалу, который выдаёт талоны электронной очереди. В нём появилась новая опция «Выплаты вкладчикам Мастер-банка». С талоном оказываюсь у стола, за которым сидит молодой человек, а перед столом стул для клиента. И компьютер повёрнут так, что мне виден весь экран.Говорю операционисту: я за деньгами из Мастер-банка. Какая у вас сумма, спрашивает, крупная? Точно, говорю, не скажу – но не мелкая. Тогда мы откроем вам счёт и переведём деньги на него. Не хотите оставить их в нашем банке? Нет, говорю, не хочу. Тогда завтра вы сможете прийти и их снять. Сейчас посмотрим, сколько там у вас.На экране компьютера появляется выписка из реестра. С моими пятью счетами в разных валютах. Смотрю распечатку: все суммы такие кривые, что немудрено их не помнить. А в рублёвом эквиваленте всё суммировалось в круглую сумму. С хвостиком.По валюте каждый месяц приходили смски с процентами и остатком. Я записывала и не пыталась запоминать. А увидела выписку: они! Да, всё правильно. А на «Моих …» вкладах уже такие хорошие проценты набежали. Жалко, что только за полгода. А не за пять лет.Продолжаю следить за действиями операциониста. Он вручную вбивает в программу БИК и корсчёт Сбербанка. Чем сначала повергает меня в недоумение. В собственном банке для каждого вкладчика Мастер-банка вводить реквизиты собственного банка с этой маленькой бумажки, типа визитки, которые во всех отделениях лежат? Ведь стоит ошибиться в одной цифре … Почему их сразу в программе Сбербанка нет? Уже вечером до меня дошло: а ведь в ВТБ24 для вкладчиков на М-Я туда вбивают реквизиты ВТБ24. Или даже можно реквизиты любого другого банка принести и их вобьют и деньги уйдут, куда надо?А мы с операционистом всё потом вручную проверили, и этот двадцатизначный номер с восемью нулями, и мой 423-го счёта. Он читал с этой маленькой бумажки, а я на распечатке сверяла. Потом он взял у меня 10 рублей, чтобы на этот счёт (вклад до востребования) положить, как требуется. Позвал сотрудницу, чтоб она подтвердила операцию перевода денег. Проставив все печати и вручив мне бумаги, молодой человек напоследок снова закинул удочку: так вы не хотите разместить ваши деньги в более надёжном банке? Тогда я раскололась и сказала, что у меня на уме более хитрая комбинация (сначала написала «махинация»). В результате которой Сбербанк тоже своё поимеет. Кроме того, что моей круглой суммой плюс 10 рублей один день попользуется. А сколько к нему придёт таких, как я, на букву А-Л …Хочу, говорю, отнести рубли в ненадёжный банк. А оттуда забрать евро. И пополнить ваш сберовский вклад, открытый на 3 года под ещё не самые плохие проценты. Не намного ниже, чем сейчас в ненадёжном банке. Так что соотношение риск-доходность явно не в пользу вашего конкурента. Не нравится мне эта история с валютой. Были евро и доллары, стали рубли. Вот у вас: положила евро, евро и есть. Сейчас курс вырос – можно ещё продать, усредниться. В ветке пишут рубль перепродан. Хотя это не значит, что евро на максимуме. Если б это было так легко угадать, то все бы были богатыми. Ладно, это уже отдельная тема. А вот куда деньги бывшим клиентам Мастер-банка пристраивать, действительно вопрос. Чтобы снова не оказаться вкладчиками на … не буду говорить, какую букву.