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Новогоднее

03.01.2014 12:01 11 832 просмотра
Несколько лет назад было увлечение. В новогоднее время ходить по Москве и фотографировать, как её украсили к Новому году. Но нужно было обязательно дождаться темноты.

Потому что разве вот это


«Днём» на Яндекс.Фотках

можно сравнить с этим?


«Ночью» на Яндекс.Фотках

Да ещё когда полная луна …


«При луне» на Яндекс.Фотках

Это рядом с домом. На Площади Победы. В этом году такой красоты, как на второй фотке, нет. Ёлка и всё. smile:(


«Юрий Долгорукий» на Яндекс.Фотках

А эта фотка и дальше с прогулки по Тверской.


«Такой банк ещё есть?» на Яндекс.Фотках

Пушкина видно плохо, но его не наряжали.


«Елисеевский гастроном тоже украшали» на Яндекс.Фотках

А это здание узнаёте?


«Увлечение было давно» на Яндекс.Фотках


«Нас целая компания ходила с фотоаппаратами» на Яндекс.Фотках


«У меня был фотоаппарат как здесь на рекламе. Sony Cybershot.» на Яндекс.Фотках

А у вас есть фотки уличных ёлок и декораций? Или, может, магазинных? smile:)

Комментарии 11

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
В 2007 году тоже ходил по Манежке и Тверской с фотиком, в архивах что-то осталось!)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Поделиться не хотите? smile:)
У меня тут, правда, проблема. Компьютер с архивами полетел. Пришлось фотки гонять туда-сюда. В результате размер меньше, чем если бы просто из архивов в Яндекс. smile:(
Мало того что они тёмные, так ещё и размер меньше. В общем, одно расстройство. smile:cry:
Не знаю, как читателями воспринимается. У меня тут Google Chrome и большой экран, поэтому и такой размер хорошо смотрится.. Но в Internet Explorer на другом компе размер был меньше.
Хотя вижу лайки всё равно ставят. Но я думаю: а стандартный размер был бы лучше! Вот Вам "лучшее враг хорошего" ... smile:oops:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Могу поделиться! Без проблем! Только это около 1 гига весит!)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Ой, я совершенно не разбираюсь в этих гигах, размерах и ещё не знаю в чём. Планировала ещё посты с фотками вешать. Не знаю, когда с тем компом выяснится. Или, может, вдохновение осенит просто тексты написать? smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Примерно 300-350 шт фоток, я тогда в Москве работал!))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ближе к Крещению посмотрю!)))
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Ходить по Москве? ...в новогоднюю ночь? smile:o
Мне бы ваши "заботы"... smile:) smile;) Это белая зависть! Не черная!
Нравится мне, когда у людей есть увлечения...
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, это не в новогоднюю … и даже не в ночь. Это вечером в начале января. А то приехали люди с предпоследней фотографии ко мне на Площадь Победы, там как на первой фотке. «У-у, говорят, темноты нет …» smile:( Но ёлку всё равно сфотографировали. smile:)

Единственный раз ходила по Москве в новогоднюю ночь, когда наступил 2000 год. А встретила его … Вы меня не поймёте … smile:o на мессе в католической церкви на Большой Грузинской. Всё-таки третье тысячелетие. Вот это запомнилось. А потом поехали на Красную площадь. То есть в том направлении. Где-то в районе Лубянки выпили в машине шампанское и закусили оливье. Такие католики оказались в новогоднюю ночь запасливые. Я тогда в католической организации работала.

А щас вот дома работаю для священника со 2 января. У него каникул нет. Рождество ещё 25 отпраздновал. Но православное тоже будет отмечать. smile:drink: Католики в основном экуменисты. Со всеми дружат. Ну, в России с православными особенно.

И всегда ему бывает нужно в начале января что-то переводить. Зато потом, когда все идут на работу, я опять отдыхаю. С таким злорадным чувством ... smile:D
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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"Католики в основном экуменисты"

Не здесь и не сейчас об этом споить, но исторически католицизм и экуменизм не совместимы!
Экумени́зм скорее присущ православию, чем тем, кто огнём и мечём боролся с протестантами, организовывал "крестовые походы" против Византиии, ...
Разве только в последние годы католики приняли другое понимание Христа, как приняли мужеложство и проч.

А храм на Мал.Грузинской действительно хорош. smile:!:
Ольга Курочкина  (kha)
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Тогда значит мне везёт. Или их история научила. smile;)

Конечно, кто здесь в России в миссии, они и Россию любят, и православие. Был у нас в той организации директор, всех на работу брал. И православных, и баптистов, и атеистов … Но и в католических странах мне тоже больше таких встречается.

А в православии два течения. Там у нас из экуменического крыла работали. А моя покойная мама, к сожалению, относилась ко второму течению, очень не экуменическому … Пришёл этот директор к нам в гости. Она ему и говорит: «Вам, пока не поздно, нужно обязательно обратиться в православие. Католическая церковь – ересь». Он потом всем рассказывал, смеялся. Но маме понравился. Конечно, экуменист, со всеми беседовать умеет. И у него, как ни смешно, здесь в России лучше отношения с православными, чем с католиками. smile:)

Да, на Малой. Я думаю на Малой, пишу на Большой. smile:oops:
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