Несколько лет назад было увлечение. В новогоднее время ходить по Москве и фотографировать, как её украсили к Новому году. Но нужно было обязательно дождаться темноты.
Потому что разве вот это
«Днём» на Яндекс.Фотках
можно сравнить с этим?
«Ночью» на Яндекс.Фотках
Да ещё когда полная луна …
«При луне» на Яндекс.Фотках
Это рядом с домом. На Площади Победы. В этом году такой красоты, как на второй фотке, нет. Ёлка и всё.
«Юрий Долгорукий» на Яндекс.Фотках
А эта фотка и дальше с прогулки по Тверской.
«Такой банк ещё есть?» на Яндекс.Фотках
Пушкина видно плохо, но его не наряжали.
«Елисеевский гастроном тоже украшали» на Яндекс.Фотках
А это здание узнаёте?
«Увлечение было давно» на Яндекс.Фотках
«Нас целая компания ходила с фотоаппаратами» на Яндекс.Фотках
«У меня был фотоаппарат как здесь на рекламе. Sony Cybershot.» на Яндекс.Фотках
А у вас есть фотки уличных ёлок и декораций? Или, может, магазинных?
Комментарии 11
У меня тут, правда, проблема. Компьютер с архивами полетел. Пришлось фотки гонять туда-сюда. В результате размер меньше, чем если бы просто из архивов в Яндекс.
Мало того что они тёмные, так ещё и размер меньше. В общем, одно расстройство.
Не знаю, как читателями воспринимается. У меня тут Google Chrome и большой экран, поэтому и такой размер хорошо смотрится.. Но в Internet Explorer на другом компе размер был меньше.
Хотя вижу лайки всё равно ставят. Но я думаю: а стандартный размер был бы лучше! Вот Вам "лучшее враг хорошего" ...
Мне бы ваши "заботы"... Это белая зависть! Не черная!
Нравится мне, когда у людей есть увлечения...
Единственный раз ходила по Москве в новогоднюю ночь, когда наступил 2000 год. А встретила его … Вы меня не поймёте … на мессе в католической церкви на Большой Грузинской. Всё-таки третье тысячелетие. Вот это запомнилось. А потом поехали на Красную площадь. То есть в том направлении. Где-то в районе Лубянки выпили в машине шампанское и закусили оливье. Такие католики оказались в новогоднюю ночь запасливые. Я тогда в католической организации работала.
А щас вот дома работаю для священника со 2 января. У него каникул нет. Рождество ещё 25 отпраздновал. Но православное тоже будет отмечать. Католики в основном экуменисты. Со всеми дружат. Ну, в России с православными особенно.
И всегда ему бывает нужно в начале января что-то переводить. Зато потом, когда все идут на работу, я опять отдыхаю. С таким злорадным чувством ...
Не здесь и не сейчас об этом споить, но исторически католицизм и экуменизм не совместимы!
Экумени́зм скорее присущ православию, чем тем, кто огнём и мечём боролся с протестантами, организовывал "крестовые походы" против Византиии, ...
Разве только в последние годы католики приняли другое понимание Христа, как приняли мужеложство и проч.
А храм на Мал.Грузинской действительно хорош.
Конечно, кто здесь в России в миссии, они и Россию любят, и православие. Был у нас в той организации директор, всех на работу брал. И православных, и баптистов, и атеистов … Но и в католических странах мне тоже больше таких встречается.
А в православии два течения. Там у нас из экуменического крыла работали. А моя покойная мама, к сожалению, относилась ко второму течению, очень не экуменическому … Пришёл этот директор к нам в гости. Она ему и говорит: «Вам, пока не поздно, нужно обязательно обратиться в православие. Католическая церковь – ересь». Он потом всем рассказывал, смеялся. Но маме понравился. Конечно, экуменист, со всеми беседовать умеет. И у него, как ни смешно, здесь в России лучше отношения с православными, чем с католиками.
Да, на Малой. Я думаю на Малой, пишу на Большой.