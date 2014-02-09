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Не за границей (окончание)

09.02.2014 11:26 24 987 просмотров
Определённой программы времяпрепровождения у меня во Владимире не было. Была мысль, что хорошо бы съездить в Суздаль. Оттуда недалеко.

В предпоследний день мороз ударил ещё сильнее. Но, поглядев на ясное небо, поехала.


«Иней» на Яндекс.Фотках

Это маршрутка Владимир – Суздаль остановилась в дороге.


«А в Суздале можно и на лошади» на Яндекс.Фотках


«На главной площади» на Яндекс.Фотках

На прилавке продают много всего интересного.


«Вы когда-нибудь пробовали этот напиток?» на Яндекс.Фотках

Для Суздаля характерны архитектурные пары.


«С другой стороны площади» на Яндекс.Фотках

Город заточен под туристов, поэтому там есть вот такие декорации.


«Ворота» на Яндекс.Фотках

И такие.


«Печь» на Яндекс.Фотках


«Дрова» на Яндекс.Фотках

Когда я окончательно замёрзла, то пошла отогреваться в это заведение.


«Компания из Костромы» на Яндекс.Фотках

Потом отправилась дальше фотографировать церкви.


«Это самая яркая» на Яндекс.Фотках

А это прямо напротив. Чтобы туристы не скучали.


«Суздаль - город контрастов» на Яндекс.Фотках


«Что синее, небо или купола?» на Яндекс.Фотках


«Смотрю и вспоминаю, как я там мёрзла ...» на Яндекс.Фотках


«Снова кубическая форма» на Яндекс.Фотках


«А здесь под цвет берёзок» на Яндекс.Фотках


«Ещё иней» на Яндекс.Фотках


«И на траве» на Яндекс.Фотках


«Избушки на курьих ножках» на Яндекс.Фотках

Суздаль расположен на более ровной местности, чем Владимир. Это там панорамы с перепадами. А на Суздаль интересный вид открывается с некоторого расстояния. Например, с шоссе. Из владимирской маршрутки я ничего не увидела – может быть, не с той стороны сидела или это была другая дорога. Видела до этого летом, когда ехала на автобусе из Москвы в Плёс. И с тех пор всё мечтала посетить и посмотреть поближе.

На кафедре французского языка во Владимире преподавательницы показывали французу альбом с суздальскими церквями. И он сокрушался, что уже нет времени съездить.

Одна я тоже не увидела всё, что хотела. Только центр обошла. А там ещё есть монастыри. Но я больше была не в состоянии по морозу. Поэтому вернулась на автостанцию и поехала «домой» во Владимир.


«Панно на станции» на Яндекс.Фотках


«Другая половина» на Яндекс.Фотках

Комментарии 24

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Надо бы съездить в Суздаль! Там есть самоварная - с девизом - У нас Вай-фай и пончики!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Самоварная – это хорошо. Это заведение с подростками тоже как-то интересно называлось. Жалко, там вай-фая не было. Зато там были не только пончики. И не только чай. Медовухи, жалко, не было. smile:(
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Медовуха - это алкоголь! ) Федеральный закон!(
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, вот нашла: заведение называлось «Славянский бар» и там был алкоголь. smile:drink:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Интересно, в Израиле есть Еврейский бар?))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И к кому туда ехать?)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вы всегда меня Вашими вопросами ставите в тупик. smile:( Ладно, может, ещё неделю подумаю, придумаю, что ответить. smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Есть знакомые там?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет. Но ездят регулярно. В паломничество на Святую Землю.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А здесь филиал открыть не судьба?)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
В смысле "Святая Русь"? Но им надо место, где распяли и похоронили Христа.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А как же Мавзолей?)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Зато Мавзолей на Красной площади! Далеко ехать не надо!)))
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Оля упустила одну суздальскую особенность: практически каждая церковь - это два здания. Одно летнее, другое зимнее. До этого я нигде подобного не встречал. Во всяком случае в массовом порядке.

А медовуху если не пробовал - в Суздале не бывал! smile:ок: smile:thumbsup:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да. А ведь читала перед тем, как написать. smile:oops: «Оригинальной чертой суздальского зодчества XVIII века является строительство «парных» храмов – зимнего и летнего. Чаще бывало так, что второй храм (зимний или летний) строился рядом с возникшим ранее или пристраивался к нему. При этом замечается явное стремление к замене пятиглавия одноглавием.» («Суздаль», Искусство, 1969)

В Плёсе у автобусной станции тоже два здания церкви: летнее и зимнее. В массовом порядке я там такой обход церквей не делала. Но там их не такая масса, как в Суздале.
Мария Давыдова  (DamavPaname)
#
Была в этом городе в мае прошлого, там есть отличное место для поесть-попить, провести приятно время, называется "Улей", советую. Меню для всех smile:-) В этот город можно приежать в любое время года, но время лучше выбирать так, что бы было меньше туристических групп, тогда у вас будет ощущение не живого музея, а ощущение, что вас машиной времени перенесло в прошлое.ё
Мария Давыдова  (DamavPaname)
#
Конечно, есть. Вообще Медовухи и хреновузи в Суздале везде много, искать не придется. Купила пару баклажек на ярмарке в центре города, если честно, не очень, а вот в ресторане советую, там тоже продают на розлив. Кроме Улья, можно вкусно пообедать в трапезной при кремле, там, кстати, отличная хреновушечка smile:-) я вообще не пью напитки крепче вина, но этот напиток тоже советую. В общем медовуху советую покупать на розлив в Улье, а хреновуху или там, или в трапезной.
Мария Давыдова  (DamavPaname)
#
по фотографии не пойму, вроде похожа) если это при кремле трапезная, то да)
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