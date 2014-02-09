Не за границей (окончание)

Определённой программы времяпрепровождения у меня во Владимире не было. Была мысль, что хорошо бы съездить в Суздаль. Оттуда недалеко.
В предпоследний день мороз ударил ещё сильнее. Но, поглядев на ясное небо, поехала.
«Иней» на Яндекс.Фотках
Это маршрутка Владимир – Суздаль остановилась в дороге.
«А в Суздале можно и на лошади» на Яндекс.Фотках
«На главной площади» на Яндекс.Фотках
На прилавке продают много всего интересного.
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Для Суздаля характерны архитектурные пары.
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Город заточен под туристов, поэтому там есть вот такие декорации.
«Ворота» на Яндекс.Фотках
И такие.
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«Дрова» на Яндекс.Фотках
Когда я окончательно замёрзла, то пошла отогреваться в это заведение.
«Компания из Костромы» на Яндекс.Фотках
Потом отправилась дальше фотографировать церкви.
«Это самая яркая» на Яндекс.Фотках
А это прямо напротив. Чтобы туристы не скучали.
«Суздаль - город контрастов» на Яндекс.Фотках
«Что синее, небо или купола?» на Яндекс.Фотках
«Смотрю и вспоминаю, как я там мёрзла ...» на Яндекс.Фотках
«Снова кубическая форма» на Яндекс.Фотках
«А здесь под цвет берёзок» на Яндекс.Фотках
«Ещё иней» на Яндекс.Фотках
«И на траве» на Яндекс.Фотках
«Избушки на курьих ножках» на Яндекс.Фотках
Суздаль расположен на более ровной местности, чем Владимир. Это там панорамы с перепадами. А на Суздаль интересный вид открывается с некоторого расстояния. Например, с шоссе. Из владимирской маршрутки я ничего не увидела – может быть, не с той стороны сидела или это была другая дорога. Видела до этого летом, когда ехала на автобусе из Москвы в Плёс. И с тех пор всё мечтала посетить и посмотреть поближе.
На кафедре французского языка во Владимире преподавательницы показывали французу альбом с суздальскими церквями. И он сокрушался, что уже нет времени съездить.
Одна я тоже не увидела всё, что хотела. Только центр обошла. А там ещё есть монастыри. Но я больше была не в состоянии по морозу. Поэтому вернулась на автостанцию и поехала «домой» во Владимир.
«Панно на станции» на Яндекс.Фотках
«Другая половина» на Яндекс.Фотках
Комментарии 24
А медовуху если не пробовал - в Суздале не бывал!
В Плёсе у автобусной станции тоже два здания церкви: летнее и зимнее. В массовом порядке я там такой обход церквей не делала. Но там их не такая масса, как в Суздале.
«Да, выбор мест, где поесть, в Суздале большой. Сюда я не рискнула, ведь у меня всего несколько часов было. Боялась, что там надолго застряну. С таким меню ...» на Яндекс.Фотках
«Собор Рождества» на Яндекс.Фотках
Роль кремлёвской стены исполняет этот белый заборчик.
Да, трапезная там внутри с другой стороны.