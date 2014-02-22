Оцените предположения

Мой предыдущий пост набрал за 24 часа 317 просмотров.Обычно даже по тематике сайта бывает около ста. Сильно выросло число просмотров также у заметки, третьей от начала.Сделала три предположения.Есть читатели, которые заходят в раздел «Блоги» и читают по 1-2 новых заметки за раз. Причём выбирают произвольно. Или методом тыка, или по заголовку и первым фразам. А тут только я, обзор по рынку и астрологический прогноз. Поэтому то, что раньше делились на число новых постов, в это раз разделилось на единицу. И целиком досталось мне.Обзор по рынку и астрология – это другой жанр. (Хотя это тоже очень интересно.) Когда они перемешиваются с блогами, это не так заметно. Но, например, если вы читаете в газете ежедневный астрологический прогноз, вы же не скажете, что это блог? Или аналитику на финансовых сайтах. Поэтому у них нет и не может быть кризиса жанра. Всегда есть о чём писать.Через какое-то время всё наладится. И снова будет больше обновлений блогов. В рекомендациях была статистика, как растёт и падает в течение года число читателей. С красивыми диаграммами. Как падает и растёт число блогеров и частота обновлений на Банки.ру, никто статистику не ведёт. Иногда бывает явно заметно, иногда не так явно. Летом тоже меньше постили. Но это понятно. Отпуска. Кто-то и от Интернета отдыхает. Или вынужденно, или по собственному желанию. А сейчас, наверно, тоже не сезон.Открываю сайт, чтобы повесить заметку – а там 5 новых постов!