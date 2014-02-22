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Оцените предположения

22.02.2014 14:35 3 2 721 просмотр
Мой предыдущий пост набрал за 24 часа 317 просмотров. smile:o Обычно даже по тематике сайта бывает около ста. Сильно выросло число просмотров также у заметки, третьей от начала.

Сделала три предположения. smile:oops:

Предположение №1. Есть читатели, которые заходят в раздел «Блоги» и читают по 1-2 новых заметки за раз. Причём выбирают произвольно. Или методом тыка, или по заголовку и первым фразам. А тут только я, обзор по рынку и астрологический прогноз. Поэтому то, что раньше делились на число новых постов, в это раз разделилось на единицу. И целиком досталось мне. smile:shuffle:

Предположение №2. Обзор по рынку и астрология – это другой жанр. (Хотя это тоже очень интересно.) Когда они перемешиваются с блогами, это не так заметно. Но, например, если вы читаете в газете ежедневный астрологический прогноз, вы же не скажете, что это блог? Или аналитику на финансовых сайтах. Поэтому у них нет и не может быть кризиса жанра. Всегда есть о чём писать. smile:)

Предположение №3. Через какое-то время всё наладится. И снова будет больше обновлений блогов. В рекомендациях была статистика, как растёт и падает в течение года число читателей. С красивыми диаграммами. Как падает и растёт число блогеров и частота обновлений на Банки.ру, никто статистику не ведёт. Иногда бывает явно заметно, иногда не так явно. Летом тоже меньше постили. Но это понятно. Отпуска. Кто-то и от Интернета отдыхает. Или вынужденно, или по собственному желанию. А сейчас, наверно, тоже не сезон. smile:(

Открываю сайт, чтобы повесить заметку – а там 5 новых постов! smile:D

Комментарии 3

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Кризис!( И не только в творческом плане!(
Ольга Курочкина  (kha)
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По-моему, у блогеров, кто постил в последние дни, число просмотров тоже выросло.

Предположение №4. Кто-то знает почему, но молчит.smile:-X Или вообще меня не читает. smile:|
Ольга Курочкина  (kha)
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Предположение №5. Примерно неделю назад кто-то оставил ссыль на «Последние сообщения блогов» в популярном месте и осчастливил тех, кто после этого обновился.

Интересно, теперь всегда так будет или кончится лафа? smile:scratch:
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