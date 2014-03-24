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Лестница из вкладов

24.03.2014 14:21 8 7 323 просмотра
Чего только не узнаешь, читая форум на banki.ru. Конечно, о некоторых вещах можно и самой догадаться. Но когда объяснят и расскажут, всё равно лучше. Например, что если вклад без капитализации, то нужно открывать не один, а сколько получится. На сколько хватит денег. И делать её (капитализацию) самим. Называется это строить лестницу.

Построила я одну такую в банке Хоум Кредит. Из целых девяти ступенек. Как здесь на рисунке.



Сначала идёт семь двухгодичных рублёвых вкладов «Только плюсы прайм». На максимуме процентов. 12,5. Без капитализации. Потом проценты стали падать и восьмой вклад называется «Только плюсы онлайн», под 12%. А девятая ступенька под 11,5%, вклад «Два доходных года».

Ступенька №1. Пришло время перекладывать деньги с первой ступеньки на вторую. Я планировала Интернет-банке. Но очень не ко времени стал зависать компьютер. После двух-трёх страничек вообще ни с места. Какой уж тут Интернет-банк. Хорошо, открылось новое отделение Хоум Кредита недалеко от дома. И народу там мало. Так что из двух операционисток обычно хотя бы одна свободна. Думаю: может и к лучшему. На форуме пишут, в ИБ сначала будет статус «Подготовлен к закрытию» и деньги станут доступны для операций только через день - а в отделении, если повезёт, сразу на следующий вклад переложу.

Кроме лестницы у меня в Хоуме ещё шесть пополняемо-отзывных вкладов. Так что всего на тот момент там их было ни много, ни мало 15. Прихожу. Народу никого. Одна операционистка сидит на рабочем месте. Другая напротив неё на клиентском стуле. У них столы и так друг напротив друга, но через проход не так удобно разговаривать.

Девушка переходит к себе за стол. Открывает программу. «Ой». smile:o «Я никогда не видела столько вкладов». На вид совсем молоденькая. Ничего, думаю. Поработает подольше и не такого навидается. Кто-то писал на форуме, что каждый день по вкладу открывает. Для ЕЖЕДНЕВНОЙ капитализации.

Переход на следующую ступень был произведён быстро и без проблем. Сумма с процентами оканчивалась на 5 копеек. Эти 5 копеек мне выдали в кассе наличными.

Ступенька №2. Через месяц проблема с компьютером благополучно разрешилась. Но дата перекладывания выпала на день, когда я запланировала его вообще не включать. Поэтому опять пошла в банк. Думая: там же даже на один день быстрее получится. Хотя было немножко в лом. Но всё произошло без заминок, народу опять никого и та же девушка в этот раз смогла даже копейки перевести. Предварительно поконсультировавшись с кассиром.

Ступенька №3. В третий раз решила всё-таки попробовать в Интернет-банке. Хотя были мысли: в отделении в моей куче вкладов разбиралась девушка, а в ИБ мне самой придётся … Да ещё на banki.ru появилась статья про резкий рост активности одной банковской троянской программы. Но должен же меня от неё лицензионный Касперский защитить? Не зря же я его купила и даже сама установила. (Здесь, правда, так никто и не догадался. http://www.banki.ru/blog/kha/4092.php smile;) )

Набравшись храбрости, лезу в Интернет-банк. Давно не заходила. Набираю пароль. Пишут: неправильный, наберите повторно. А вдруг это мошенники накрывают меня своей сетью? Прямо как в статье? smile:nightmare: Потом вижу, что пароль менялся не один, а два раза, а я набрала предыдущий.

Вкладов уже на 2 меньше. Тринадцать. smile:) Дальше строить лестницу пока не дают. Появился новый вклад на два года – но с пополнением только в первые 180 дней. smile:| У меня к этому времени ещё предыдущий под более высокие проценты не закончится. Отследили, что ли, на форуме наше лестницестроение?

Сейчас в хомяке акция, «Только плюсы» автоматически пролонгируются на условиях «Доходного года» под 9%. Ну я и ищу «Доходный год». Нету. smile:(

Потом вижу две похожие суммы. Одна на «Только плюсах», другая на «Хороших новостях». Нажимаю «Только плюсы» - а они так и остались «Только плюсами» и даже «прайм», но под 9%. Для тех, кому лень проверять. Нажимаю «Закрыть вклад». Пишут: «Результат операции: Вклад был успешно закрыт. Денежные средства будут переведены на связанный счёт в течение суток». Ладно, завтра в это же время загляну. То ли дело в отделении: один раз пришёл и свободен. А тут и страху натерпишься, и два раза заходи. В следующий раз, наверно, пойду в отделение. Банк онлайн хуже, чем оффлайн.

Это перемещение на Ступеньку №4 будет только в июне. Два года назад у меня не было денег, чтобы каждый месяц фиксить. Ну и хорошо, что не было. Меньше мороки. А то и сроки в голове держи, и лишние телодвижения делай. Автоматическая капитализация лучше. Если бы она ещё везде была.

Хорошо хоть пополнение вклада происходит не сутки, а сразу. И сразу же и отображается. Например, в Интернет-банке Русского Стандарта даже пополнение может отобразиться … нескоро. У меня там лестница из трёх ступенек.

А ещё есть лестницы в банке Советском. Из трёхгодичных вкладов. В трёх валютах. Проценты там быстро понизили, поэтому всего две ступеньки. Как хорошо, что только две …

Комментарии 8

Сергей Зайцев
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smile:thumbsup: Хобби продолжается!
В ХКФ у меня аналогично. smile:)
Посчитал, тоже 7 ступенек осталось. smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
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Это уже не хобби. smile:| Было одно время действительно почти как хобби. Я даже соглашалась, когда мне в каментах писали. http://www.banki.ru/blog/kha/3694.php Сейчас просто управление личными финансами. Насущная необходимость. С удовольствием уменьшила бы количество банков и количество вкладов. Но увы … smile:(

Хобби теперь – блог. С удовольствием увеличила бы частоту обновления и средний размер постов. Но тоже – увы … smile:cry:

Вот так у меня за год клин клином вышибло. Хорошо хоть можно про то, что раньше было хобби, продолжать и дальше в блог писать. smile:shuffle:
Сергей Зайцев
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Делитесь с нами, Вашими идеями, очень интересно. smile:yep:
Спасибо. smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
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С идеями у меня как раз и проблема. Если бы каждый день была новая идея – я бы каждый день писала. Написать – дело техники. Вот идею заиметь – это труднее. У меня, наоборот, половина идей, как например, в этой заметке, благодаря форуму. smile:D

Да и то, понять, что об этом можно написать, мне «помогли» только вышеназванные проблемы с компьютером. Когда всё хорошо, вроде и писать не о чем. А когда что-то не так – есть шанс написать в блог. smile:idea:

Сижу мечтаю: ах, если бы я могла писать каждый день … Потом думаю: ладно, сколько я сейчас пишу, тоже неплохо. Главное, чтоб совсем идеи не иссякли. А то опять придётся новое хобби искать. smile;)
Evgeniy  (e-evgeniy)
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Ольга, а как такая идея? вот посчитать выгоду от переносов денег со вклада на вклад / банк при таких- то суммах (ну там 100/300/500) и процентах, и периодичности. Чтоб знать, вот все эти телодвижения, они ради чего. Может у кого и посчитано уже, конечно, давно. Специально не искал, далек от этого. Но все равно, вот так на нескольких примерах. Мне вот лень считать, например, а без понятного дохода лень этим всем заниматься =)
Ольга Курочкина  (kha)
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Когда я всё это открывала, мне было интересно. Начиталась тут на сайте всякого и решила тоже строить. Считать мне лень что тогда было, что сейчас. А сейчас ещё и интереса такого нет. Хочется положить деньги и забыть, но такого, к сожалению, не получается. Вот у меня сейчас есть вклады пополняемо-отзывные под 9% и под 11,3%. По идее надо отнести побольше туда, где выше процент. Даже если не считать, по любому денег будет больше. А они никогда не лишнее. Но уже так лень ходить переносить ...

У меня есть пост "Процент или удобство" (ссылку тоже лень давать smile;) ) - там мне написали камент, что 1% на 700000 - это 7000 и можно сходить в ресторан. smile:drink: . Короче, в жизни всегда нужно делать выбор. Что Вам лень, что Вам не лень, чего Вам хочется, а чего нет. В банк пойти или в ресторан или дома остаться. Деньги посчитать или книжку почитать. А может, написать в блог.
Сергей Зайцев
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Подумайте на досуге вот над такой идеей:
Цитата
Друзья! Думал намедни про лесенки и вот до чего додумался. А что если к вашей схеме добавить второго человека с лесенкой в разбежку полтора месяца. И кидать не каждые три месяца 1.5% себе а каждые полтора месяца поочереди друг другу. Итог бонус за год будет равен не 6% а 12% если не прав или повторил чужую идею то поправте.
Если кому пригодится нажми СПАСИБО не стесняйся.

http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=169738&MID=2681541#message2681541


Вам будет интересно. smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
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Нет, такие задачки и лесенки ТКС – это не для моих мозгов. smile:angel:
Поэтому с ним не связываюсь. Хотя банк, по-моему, интересный. Но мне вот раньше, во времена «хобби», правда нравилось лишний раз и в Интернет-банк зайти. Поэтому наоткрывала в Хомяке 6 «Хороших новостей», чтобы перекладывать, когда проценты упадут. Так они упали с 10% до 8 – а я даже не пошевелилась. Таким образом познала себя. Что мне действительно надо. Лишний процент с лишним заходом в банк (Интернет-банк) или лучше я чем-нибудь другим в это время займусь. Сейчас вот планы из этих оставшихся под 8% пополнить лестницу, когда в другом месте до востребования под 11,3 % положу. Но уже, зная себя, как-то сомневаюсь: а удосужусь ли я зайти в Интернет-банк?
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