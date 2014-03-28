Вход
Профиль Блог Лента Активность

Бумажная версия

28.03.2014 14:19 7 1 096 просмотров
Не так давно, когда я целый день (или даже целых два? smile:scratch: ) не включала компьютер, возникла мысль: блог в Интернете – это, конечно, хорошо. Его там всё время просматривают. А кто-то даже действительно читает. Но всё равно это какая-то виртуальная фикция. Ни в руки взять, ни в шкаф убрать. Вот если бы то, что я там написала, было на бумаге …

Через какое-то время не выдержала и распечатала несколько своих постов прямо с сайта. Сделала дыроколом две дырки и вложила всё это сокровище в папку с двумя кольцами. Конечно, там всё чёрно-белое и число просмотров не растёт. smile:( И новый комментарий уже никто не напишет. smile:cry: Но зато есть что-то материальное. smile:oops:



Даже если убрать это туда, где хранятся всякие бумажные архивы. И продолжать блоггинг, как положено, в сети. Иметь версию на бумаге всё равно приятно. И хочется ещё немножко распечатать. smile:shuffle: А со временем так и всё написанное. Ведь принтер всё-таки быстрее печатает, чем я пишу. Хотя рекомендуют, когда находит вдохновение, просто садиться и писать по пять или сколько сможете заметок в час.

Интересно, это только у меня такие желания или у кого-то ещё из блогеров бывает что-то подобное? Или Вам достаточно онлайн-версии?

Комментарии 7

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Бумагу можно использовать по прямому назначению!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
А я по прямому и использовала. У меня "Бумага листовая для офисной техники". smile:oops:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Мягче надо бумажку!)))
ЗЫ беречь надо главное место!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Всякому месту своя бумага. smile:)

Принтер я тоже берегу. Раньше в старый такую жёлтую засовывала. Помягче. smile:D В результате он на помойке. Хотя своё по-любому отслужил. Старый струйный принтер.

Вспомнила каменты на финаме. Что-то типа:

- Надо покупать. Вырастет.
- Почему?
- … (главным местом) чую.
- Какой у нас ещё может быть рынок? Если главный торговый инструмент у народа – …
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Очень чувствительный анализатор!)))
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Оля, дырокол впечатляющий. И роль у него солидная: он первый редактор Вашей книги. Книги из наследия блога на banki.ru . Скрипнул - и новая страница готова! У дырокола-редактора дело нехитрое. У автора - куда сложнее. За дыроколом попробуй успей... smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Марина, я теперь себя иногда на бумаге почитываю. smile:shuffle: И думаю: как хорошо написано! smile:)
Но всё-таки замечаю некоторые недочёты. И даже исправляю на бумаге карандашом. smile:oops: Так что после дырокола я второй редактор. smile;)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения