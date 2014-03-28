Бумажная версия

Не так давно, когда я целый день (или даже целых два?) не включала компьютер, возникла мысль: блог в Интернете – это, конечно, хорошо. Его там всё время просматривают. А кто-то даже действительно читает. Но всё равно это какая-то виртуальная фикция. Ни в руки взять, ни в шкаф убрать. Вот если бы то, что я там написала, было на бумаге …Через какое-то время не выдержала и распечатала несколько своих постов прямо с сайта. Сделала дыроколом две дырки и вложила всё это сокровище в папку с двумя кольцами. Конечно, там всё чёрно-белое и число просмотров не растёт.И новый комментарий уже никто не напишет.Но зато есть что-то материальное.Даже если убрать это туда, где хранятся всякие бумажные архивы. И продолжать блоггинг, как положено, в сети. Иметь версию на бумаге всё равно приятно. И хочется ещё немножко распечатать.А со временем так и всё написанное. Ведь принтер всё-таки быстрее печатает, чем я пишу. Хотя рекомендуют, когда находит вдохновение, просто садиться и писать по пять или сколько сможете заметок в час.Интересно, это только у меня такие желания или у кого-то ещё из блогеров бывает что-то подобное? Или Вам достаточно онлайн-версии?