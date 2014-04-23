Уехать от убытков

Может быть, кто-то из прочитавших предыдущий пост http://www.banki.ru/blog/kha/5043.php угадал, но скромно промолчал. Да, я снова купила золото. Но не на всю сумму. И не только за рубли. У меня в пОртфеле оказался перекос в сторону евро. Осенью 2008 года я вернулась из Франции, проведя там почти два месяца. Привыкла, что евро – это ДЕНЬГИ и психологически мне было легче менять рубли на евро. Потом оно выросло выше 46 рублей и стало снижаться. Я продала одну треть и пополнила счёт в золоте. Потом на сайте rosfincom написали, что в Америке должна стартовать программа «Кеш за старые драндулеты», благоприятствующая росту цен на платиноиды. Решила открыть счёт в платине. А про палладий даже не подумала. Потому что не знала, что это такое. И что это тоже платиноид.
Через несколько дней после покупки началась сильная коррекция. Смотрю на диаграммы на kitco и хоть плачь. Хорошо хоть серебра нет. Оно падает ещё круче, чем золото и платина. Да ещё рубль укрепляется. А рублей у меня теперь совсем мало … Думаю: если серебро так упало, может быть, стоит всё-таки его уже купить? Открываю счёт на своё имя в Сбербанке. Серебро падает ещё ниже.
Как-то мне неуютно без рублей и с убытками. Появляются мысли: а ведь если сейчас снова уехать в еврозону, там будет гораздо комфортнее. Евро-то у меня ещё много. Я же две трети в евро оставила. Развеюсь, опять же. Не буду каждый день смотреть на эти ужасные диаграммы. А созерцать что-то более приятное. Мне предлагали приехать в апреле, но я уже опоздала – а в мае даже лучше, теплее. Хотя в горах, наверно, ещё холодно. Лучше не ехать сразу в горы, а провести несколько дней, например, в Лионе. Всё равно самолёт до Лиона будет. Прошу приглашение на май.
Золото и серебро болтаются где-то внизу, а платина вдруг начинает расти. Ой, уже профит! Быстро иду в Сбербанк и снимаю часть граммов со счёта. Будет хоть на что билет на самолёт купить. А то валюта упала, продавать жалко … Надо же, как вовремя. Наблюдаю дальше. В платине это оказывается краткосрочным всплеском и она снова падает. Надо было всё продавать.
Как хорошо, что я уезжаю. Единственно, плохо, что не всегда будет доступ в Интернет. Ведь теперь, если я не знаю цен на металлы, мне чего-то не хватает …
(Продолжение следует)
Комментарии 13
Знаний за эти годы стало больше. Но вот интереса последнее время меньше. Особенно к остальным трём металлам, которые в диапазоне колбасятся. Так и должно быть после окончания долгосрочного тренда. Может, через какое-то время опять будет интересно. А сейчас болото. Краткосрочники, может, что-то наваривают – но я в душе инвестор. Так, могу по мелочи что-нибудь купить-продать в Номосе или Промсвязи.
Например, что писали, когда были максимумы валюты во время последней девальвации. Мне даже здесь говорили, что я рано вышла. Такая была обстановка. Ну и где сейчас доллар по 36 и евро по 50? А в "Известиях" писали, будет 43 и 58. У меня это даже есть в комментарии к заметке "Ожидания". Может, когда-нибудь и будет. Но через 33 или до скольких теперь упадёт? На минимумах будут писать ещё какие-нибудь цифры с потолка. Может, даже ниже 30.
Но тут хитро, иногда вижу, что и правильную инфу вбросили. И так даже в 2009 году было. Короче, сложное это дело. А тогда академик про золото сказал и оказался прав. Хотя и академик тоже не Бог. Сегодня вот статью читала, тоже академика, про сланцевые месторождения. Ну и как это отразиться на рубле? Одно ясно: будет волатильность. Как и обещали. Но играть на ней уже как-то не хочется. Выбрала для себя вариант долгосрочной диверсификации и руководствуюсь не вбросами в СМИ, а здравым смыслом. Здесь на сайте опытные люди тоже иногда дельную инфу пишут.
http://biz-bank-for-you.blogspot.ru
удивишься что в евро выгоднее.
либо второй вариант 10 процентов каждый год на депозите в рублях.
А про металлы я уже даже забывать стала. Во всяком случае давно не видела цен, кроме золота, её в газетах публикуют. Если бы оно поросло вместе с долларом, тоже бы что-то продала. А то надоело. Хотя по делу надо держать десятилетиями, если это долгосрочная диверсификация. Надёжность банков, конечно, под вопросом. А так, евро-доллар тоже сегодня высоко, а завтра низко. В этом смысл. Сейчас валюта на коне, но время металлов ещё вернётся. Главное качество долгосрочного инвестора - терпение. Поэтому держу корзину - или как там это называют, пОртфель. Главное, чтобы всего побольше было.
Ну и пост получился. И через четыре месяца каментят! Ну, это всегда приятно и никогда не поздно. Спасибо!