Вход
Профиль Блог Лента Активность

Уехать от убытков

23.04.2014 10:50 13 3 307 просмотров
Может быть, кто-то из прочитавших предыдущий пост http://www.banki.ru/blog/kha/5043.php угадал, но скромно промолчал. Да, я снова купила золото. Но не на всю сумму. И не только за рубли. У меня в пОртфеле оказался перекос в сторону евро. Осенью 2008 года я вернулась из Франции, проведя там почти два месяца. Привыкла, что евро – это ДЕНЬГИ и психологически мне было легче менять рубли на евро. Потом оно выросло выше 46 рублей и стало снижаться. Я продала одну треть и пополнила счёт в золоте. Потом на сайте rosfincom написали, что в Америке должна стартовать программа «Кеш за старые драндулеты», благоприятствующая росту цен на платиноиды. Решила открыть счёт в платине. А про палладий даже не подумала. Потому что не знала, что это такое. И что это тоже платиноид.

Через несколько дней после покупки началась сильная коррекция. Смотрю на диаграммы на kitco и хоть плачь. Хорошо хоть серебра нет. Оно падает ещё круче, чем золото и платина. Да ещё рубль укрепляется. А рублей у меня теперь совсем мало … Думаю: если серебро так упало, может быть, стоит всё-таки его уже купить? Открываю счёт на своё имя в Сбербанке. Серебро падает ещё ниже.

Как-то мне неуютно без рублей и с убытками. Появляются мысли: а ведь если сейчас снова уехать в еврозону, там будет гораздо комфортнее. Евро-то у меня ещё много. Я же две трети в евро оставила. Развеюсь, опять же. Не буду каждый день смотреть на эти ужасные диаграммы. А созерцать что-то более приятное. Мне предлагали приехать в апреле, но я уже опоздала – а в мае даже лучше, теплее. Хотя в горах, наверно, ещё холодно. Лучше не ехать сразу в горы, а провести несколько дней, например, в Лионе. Всё равно самолёт до Лиона будет. Прошу приглашение на май.

Золото и серебро болтаются где-то внизу, а платина вдруг начинает расти. Ой, уже профит! Быстро иду в Сбербанк и снимаю часть граммов со счёта. Будет хоть на что билет на самолёт купить. А то валюта упала, продавать жалко … Надо же, как вовремя. Наблюдаю дальше. В платине это оказывается краткосрочным всплеском и она снова падает. Надо было всё продавать.

Как хорошо, что я уезжаю. Единственно, плохо, что не всегда будет доступ в Интернет. Ведь теперь, если я не знаю цен на металлы, мне чего-то не хватает …

(Продолжение следует)

Комментарии 13

К К  (Klantus)
#
Бла-бла-бла... скучно!
Сash back  (Сash back)
#
Человек от безделья не знает чем заняться и играет в купи-продай..
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вы считаете, что все инвестиции делаются от того, что нечем заняться? smile:)
валерий одинцов  (trora)
#
это не инвестиции а игра в рулетку. без смысла и знаний smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
В описанный момент знаний, конечно, был около ноля. Но смысл, как можно увидеть из этой и предыдущей заметки, был. Тогда валюта уже была на пике и её покупка не позволяла получить прибыль. Если только на евро сейчас после девальвации. А драгоценные металлы только входили в растущий тренд после кризисного обвала. Я этого тогда не знала – но более долгосрочно у меня на платине доходность лучше депозитов получилась, на серебре было больше 100% прибыли, на золоте не так интересно, примерно как депозит или хуже. А палладий до сих пор растёт, ещё пик, я надеюсь, впереди.

Знаний за эти годы стало больше. Но вот интереса последнее время меньше. Особенно к остальным трём металлам, которые в диапазоне колбасятся. Так и должно быть после окончания долгосрочного тренда. Может, через какое-то время опять будет интересно. А сейчас болото. Краткосрочники, может, что-то наваривают – но я в душе инвестор. Так, могу по мелочи что-нибудь купить-продать в Номосе или Промсвязи.
Пилот В каске  (Пилот в каске)
#
Оль, ты ведь не думаешь о том , что та информация которую вбрасывают в СМИ, совсем не предназначена была для того чтобы поправить твоё финансовое положение? Давай остановимся на секунду, подумаем, и мы поймём то, что смысл такой информации - спровоцировать обывателей на те или иные действия. Не будь быдлом и будешь при деньгах, как минимум своих - честно заработанных. Удачи в делах. Но и она не поможет, если ты продолжишь совершать поступки с опорой на средства массовой информации...
Ольга Курочкина  (kha)
#
Ну конечно, я отношусь критически. smile;) Достаточно с этой информацией просто регулярно знакомиться, чтобы не руководствоваться ею в своих действиях. smile:notiam: Если вначале была какая-то неопытность и наивность и, прочитав слово "эксперт", я верила написанному, то сейчас ...

Например, что писали, когда были максимумы валюты во время последней девальвации. Мне даже здесь говорили, что я рано вышла. Такая была обстановка. Ну и где сейчас доллар по 36 и евро по 50? А в "Известиях" писали, будет 43 и 58. У меня это даже есть в комментарии к заметке "Ожидания". Может, когда-нибудь и будет. Но через 33 или до скольких теперь упадёт? На минимумах будут писать ещё какие-нибудь цифры с потолка. Может, даже ниже 30.

Но тут хитро, иногда вижу, что и правильную инфу вбросили. И так даже в 2009 году было. Короче, сложное это дело. А тогда академик про золото сказал и оказался прав. Хотя и академик тоже не Бог. Сегодня вот статью читала, тоже академика, про сланцевые месторождения. Ну и как это отразиться на рубле? Одно ясно: будет волатильность. Как и обещали. Но играть на ней уже как-то не хочется. Выбрала для себя вариант долгосрочной диверсификации и руководствуюсь не вбросами в СМИ, а здравым смыслом. Здесь на сайте опытные люди тоже иногда дельную инфу пишут.
Джон Сильвер  (Nobody202)
#
Ольга, НИКОГДА не читайте новости, ну или по крайней мере свои инвестиционные решения не основывайте на новостях. Вся информация УЖЕ отражена в графике актива.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, читать всегда стоит. smile:) Надо только всё воспринимать критически. И графики тоже. Их иногда специально «рисуют», чтобы лохов развести. Не говоря уже о том, какие прогнозы на их основе делают аналитики.
DMITRY naumov
#
ОЛЬ проведи расчеты сравнения твоих вложении в металы за все года от начала и вложения просто в покупку евро.
удивишься что в евро выгоднее.
либо второй вариант 10 процентов каждый год на депозите в рублях.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да это сейчас и без расчётов видно. smile:yep: Посмотрим, что в ближайшее время будет с долларом. Сейчас то, что с весны оставленное в долларах пролежало на депозитах, может больше 10 процентов годовых дать. Нужно будет опять прибыль зафиксировать. И в блог написать. smile:D На каких-то рублёвых депозитах ещё и 12 процентов идёт. Но таких уже скоро не будет. smile:cry:

А про металлы я уже даже забывать стала. Во всяком случае давно не видела цен, кроме золота, её в газетах публикуют. Если бы оно поросло вместе с долларом, тоже бы что-то продала. А то надоело. Хотя по делу надо держать десятилетиями, если это долгосрочная диверсификация. Надёжность банков, конечно, под вопросом. А так, евро-доллар тоже сегодня высоко, а завтра низко. В этом смысл. Сейчас валюта на коне, но время металлов ещё вернётся. Главное качество долгосрочного инвестора - терпение. Поэтому держу корзину - или как там это называют, пОртфель. Главное, чтобы всего побольше было. smile:)

Ну и пост получился. И через четыре месяца каментят! Ну, это всегда приятно и никогда не поздно. Спасибо! smile:gramercy:
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения