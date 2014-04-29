Прогулка по Лиону

Утром совершила пробежку вдоль реки Рона.
Вот бы мне около дома такое место для бега …
После завтрака вернулась на ту же набережную с фотоаппаратом. Цветущее дерево по-прежнему было на месте.
Лебедь тоже сидит, где сидел. Высиживает птенцов? Кто-то даже багет покрошил.
Пошла дальше по набережной.
Под следующим мостом увидела прикольную живопись.
По мосту проезжал местный трамвай и я свернула с набережной направо, чтобы его запечатлеть.
А здесь целых два.
Потом мне очень понравилась эта витрина. Видите меня в ней?
Здесь цветут розовые каштаны. В Москве только белые видела.
Опять на набережной.
А это ещё одна фишка Лиона – нарисованные окна.
Здесь любят дома разрисовывать.
Или хотя бы просто красить в разный цвет.
Это всё нарисовано.
Вид издали.
Ещё живопись.
Разные художественные школы.
Не знаю, русские ли буквы имелись в виду.
Очередная фотография с кошкой.
Это мост через другую реку, Саону.
Лион вид сверху
Зашла там наверху в музей. Увидела утварь из позолоченной меди и позолоченного серебра. Думаю: интересно, а какой сейчас курс покупки золота в Сбербанке?
Потом вспомнила, что хотела отвлечься. Поэтому в Интернет-кафе не пошла. А то бы не удержалась и открыла сайт. Зашла в библиотеку с ограниченным доступом в сеть, где можно только стоя написать e-mail. А в Альпах уже будет полноценный Интернет, там я точно посмотрю. Хотямогут быть перебои из-за высоты. Или вообще компьютер всё время занят. Во всяком случае, целый день, как в Москве, не посидишь.
(Продолжение следует)
Предыдущие посты:
Виртуальный металл http://www.banki.ru/blog/kha/5043.php
Уехать от убытков http://www.banki.ru/blog/kha/5063.php
Комментарии 3
Успела. Фу-у-у ... И тут Вы через две минуты с коммертарием .
Лион - третий по величине город Франции. Народ тут есть, не придирайтесь. Девушка вот с велосипедом на переходе, на площадях, из трамвая выходят ... Я, опять же, в витрине отражаюсь.
ЗЫ люди тока в витринах отражаются