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Прогулка по Лиону

29.04.2014 10:39 3 1 351 просмотр
Утром совершила пробежку вдоль реки Рона.



Вот бы мне около дома такое место для бега …



После завтрака вернулась на ту же набережную с фотоаппаратом. Цветущее дерево по-прежнему было на месте.



Лебедь тоже сидит, где сидел. Высиживает птенцов? Кто-то даже багет покрошил.



Пошла дальше по набережной.



Под следующим мостом увидела прикольную живопись.



По мосту проезжал местный трамвай и я свернула с набережной направо, чтобы его запечатлеть.



А здесь целых два.



Потом мне очень понравилась эта витрина. Видите меня в ней? smile;)



Здесь цветут розовые каштаны. В Москве только белые видела.



Опять на набережной.



А это ещё одна фишка Лиона – нарисованные окна.



Здесь любят дома разрисовывать.



Или хотя бы просто красить в разный цвет.





Это всё нарисовано.



Вид издали.

Ещё живопись.





Разные художественные школы.



Не знаю, русские ли буквы имелись в виду.



Очередная фотография с кошкой.

Это мост через другую реку, Саону.





Лион вид сверху

Зашла там наверху в музей. Увидела утварь из позолоченной меди и позолоченного серебра. Думаю: интересно, а какой сейчас курс покупки золота в Сбербанке?

Потом вспомнила, что хотела отвлечься. Поэтому в Интернет-кафе не пошла. А то бы не удержалась и открыла сайт. Зашла в библиотеку с ограниченным доступом в сеть, где можно только стоя написать e-mail. А в Альпах уже будет полноценный Интернет, там я точно посмотрю. Хотямогут быть перебои из-за высоты. Или вообще компьютер всё время занят. Во всяком случае, целый день, как в Москве, не посидишь.

(Продолжение следует)

Предыдущие посты:

Виртуальный металл http://www.banki.ru/blog/kha/5043.php

Уехать от убытков http://www.banki.ru/blog/kha/5063.php

Комментарии 3

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Город большой? А где народ?))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, читать блог - это не писать. Особенно, когда текста меньше, чем фотографий. Я целый час вставляла, боялась, сейчас как опять в последний момент авторизация кончится и всё по новой, все дцать фоток как с Суздалем ... smile:dramatics:
Успела. Фу-у-у ... И тут Вы через две минуты с коммертарием smile:D .

Лион - третий по величине город Франции. Народ тут есть, не придирайтесь. Девушка вот с велосипедом на переходе, на площадях, из трамвая выходят ... Я, опять же, в витрине отражаюсь. smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Похоже на город-призрак!)
ЗЫ люди тока в витринах отражаются
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