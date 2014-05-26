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Звонят, откройте дверь

26.05.2014 15:03 6 1 276 просмотров
Причём звонят в четыре утра. И именно в дверь, а не по домофону. Я дома одна, все родственники на даче. Но звонят как-то не по-родственному. Пошла проверила, нет ли где потопа. Нет, соседей не заливаю. У них вроде тоже нет повода ко мне ломиться.

Раньше у нас в подъезде ночевали бомжи. Но они в квартиры не рвались. Им и на лестнице было хорошо.

А тут звонят и звонят. Долго и упорно. Но я упорнее. Терплю. Наконец слышу, как громыхнул лифт. Уехали. Сон, конечно, перебили. Лежу, не могу заснуть. Даже нервная дрожь никак не проходит. И уже день занимается, не темно.

Встаю, подхожу к балкону – а там стоит пожарное оборудование. И с крыши шланги свисают. Я на последнем этаже под крышей живу. Так это пожарные были – а я не пустила …

Потом кто-то открывает дверь в квартиру ключом. Заходит мама. Разбирает сумки, начинает стирать. А она уже семь лет как умерла. А я в пять утра всё-таки снова заснула.

P.S.: Вечером читаю в газете заметку “Пьяных выпускников просят не забирать в отделения полиции». Когда утром в полседьмого выходила на пробежку, дверь подъезда была распахнута настежь. Слева стояли две машины полиции. Напились и прикололись выпускнички? После гулянья в Парке Победы?

Комментарии 6

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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И что случилось в подъезде?
Ольга Курочкина  (kha)
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Тут поле для фантазий в принципе не ограничено. Я вот одно предположение сделала ...
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Может инопланетяне прилетали?)))
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Оля, Вы правы! В наше время открывать дверь опасно. Мы это делаем далеко не во всех случаях...
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