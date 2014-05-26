Звонят, откройте дверь

Причём звонят в четыре утра. И именно в дверь, а не по домофону. Я дома одна, все родственники на даче. Но звонят как-то не по-родственному. Пошла проверила, нет ли где потопа. Нет, соседей не заливаю. У них вроде тоже нет повода ко мне ломиться.



Раньше у нас в подъезде ночевали бомжи. Но они в квартиры не рвались. Им и на лестнице было хорошо.



А тут звонят и звонят. Долго и упорно. Но я упорнее. Терплю. Наконец слышу, как громыхнул лифт. Уехали. Сон, конечно, перебили. Лежу, не могу заснуть. Даже нервная дрожь никак не проходит. И уже день занимается, не темно.



Встаю, подхожу к балкону – а там стоит пожарное оборудование. И с крыши шланги свисают. Я на последнем этаже под крышей живу. Так это пожарные были – а я не пустила …



Потом кто-то открывает дверь в квартиру ключом. Заходит мама. Разбирает сумки, начинает стирать. А она уже семь лет как умерла. А я в пять утра всё-таки снова заснула.



P.S.: Вечером читаю в газете заметку “Пьяных выпускников просят не забирать в отделения полиции». Когда утром в полседьмого выходила на пробежку, дверь подъезда была распахнута настежь. Слева стояли две машины полиции. Напились и прикололись выпускнички? После гулянья в Парке Победы?