Да, любит рынок круглые числа. Евро по 50, доллар по 40 ... Здесь http://www.banki.ru/blog/kha/5622.php я писала, что до 40 вряд ли дотерплю. Так и вышло. Нашла время продать немножко по 39,65. Центробанк где-то там не очень активные интервенции начал. Но было чувство, что дадут и по 40. И даже больше.
А вчера вечером возвращаюсь с дачи. Проезжаю Апрелевку. Там обменник прямо рядом с железнодорожной станицей. Вижу курс покупки доллара 40.00. Курс продажи 41.20. Думаю: если в Подмосковье с таким спредом уже по 40 покупают, в Москве, наверно, можно следующую порцию долларов продавать. ЦБ сейчас тоже много продаёт. А мне бы хоть что-нибудь. Остальное пусть на разживу остаётся. Что-то по-любому всегда в долгосрочном портфеле будет. Неснижаемые остатки, депозиты без возможности снятия ...
Есть у меня в одном банке долларовый вклад под максимальный процент. После весеннего роста валюты летом по окончании срока забрала оттуда всё, что можно. Нового решила ничего не открывать. Хотя предложения там интересные. Но жадность, она известно, кого погубила. Оставила там такой хороший зазор, в случае чего. Если доллар вырастет. А тут пошла в этот банк за новой картой и заодно проценты снять. Там, конечно, в кассе кто-то в очередной раз застрял. Как всегда, на полчаса.. Сижу жду у операциониста и вспоминаю, сколько у меня в этом банке денег. Умножаю количество долларов на 40. Прибавляю рубли – почти под завязку АСВ. А если доллар и дальше расти будет?
Кто-то скажет: мне бы ваши заботы. Я вот зарплату в многострадальной родной валюте получаю.
А кредит у меня долларовый …
А вы тут про свои депозиты.
Зато ваш кредит всегда при вас останется. А по поводу валютных вкладов здесь на форуме уже кто-то беспокоится, что с ними могут поступить … как уже когда-то раньше поступали. Одним словом, нехорошо. Я, конечно, надеюсь на лучшее. Но всё равно с рублём, даже с перевязанной ногой, спокойнее. Чем в этих зелёных тапочках. Потому что в более отдалённой перспективе нельзя исключать и такой вариант …
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