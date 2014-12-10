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Где же дно?

10.12.2014 11:53 15 2 917 просмотров
Или у рубля его нет? Но так не бывает.

Здесь Храните деньги в разных валютах не верилось глазам. А потом уже как бы стало нормой. Всё ниже и ниже в бездну. Думаю: ладно, в следующий раз продам евро по 62. А оно уже 66. smile:o В Сбербанк-онлайн. Доллар тоже не заметила, как 50 пролетел. За счёт его роста убытки на моих металлических счетах тоже стали превращаться в неплохую прибыль … в рублях. smile:scratch:



Но фиксировать же всё равно надо? Обезличенные металлические счета, они ведь АСВ не гарантированы. Так что есть повод избавиться от «ненужного». Или, во всяком случае, давно надоевшего. А рубли пригодятся. Серебро только плохо растёт. С ним надо ждать, когда оно начнёт расти само. Тогда оно и доллар переплюнет, и даже палладий. Ничего, изначально инвестиция была задумана как долгосрочная. Хотя тоже без гарантии. А что делать. Тут Сорок писала, что ещё по 40 рублей долларовая составляющая забила один банк почти под завязку. А что там сейчас, даже считать страшно. И ведь у них есть возможность часть средств снять и вклад сохранить. Но одноразово. А чтобы посчитать, сколько именно снять, ведь надо знать, где дно! smile:wall:

Да, сложно управлять личными финансами в эпоху перемен … smile:(

Хотя преимущества диверсификации налицо. Но ведь советовали и просто в рублях что-то держать. Половину или треть или сколько там. А я слушала ... smile:cry: Но на этот случай тоже вспоминаю совет. Думать о том, что есть. А не о том, чего нет. Например, если у вас нет валюты, но есть рубли – радуйтесь, что они у вас есть. У кого-то нет и их. А всех денег не поимеешь. Хотя кто в доле smile:vnature: , уже хорошо поимел, я думаю. На них вся надежда. Что в обратную сторону тоже погонят. Когда от дна smile:oops: оттолкнутся. Но вот придётся ли мне жить в эту прекрасную пору? smile:?:

Комментарии 15

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ждем обвала доллара? smile:o
Ольга Курочкина  (kha)
#
Тут всё дело, как говорят, "в горизонтах инвестирования" smile8) Тайм-фрейме, короче. Пока ждём дно по рублю.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И где оно - это дно?(((
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
Про обвал доллара (и США вместе с ним) я первый раз услышал в 1998 году. Уже после известного падения рубля.
Тогда это воспринял скептически. Теперь возможность этого рассматриваю более реалистично.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Конечно, сначала надо организовать обвал рубля, потом обвал доллара ... Должно же быть историческое равновесие. smile:D
Максим Божко  (SkyFlyerr)
#
Ольга, в сторону криптовалют ещё не посматриваете? smile;)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Я в сторону Вашего блога теперь посматриваю. smile:) Нет, страшно ...
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
Рисунок вставлен показательный!
У Семеныча научились? smile;)
В  (Cheerokee)
#
Как говорилось в одном мультике: "Представь себе что это ночной кошмар и расслабься!" (С) smile:D smile:D smile:D
елена ракова  (astok)
#
думается дно рубля будет называться деноминацией
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нашла вот это.



Смотрю smile:o и думаю: правда, что ли, такие были? Уже и не помню ...
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