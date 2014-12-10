Где же дно?

Или у рубля его нет? Но так не бывает.
Здесь Храните деньги в разных валютах не верилось глазам. А потом уже как бы стало нормой. Всё ниже и ниже в бездну. Думаю: ладно, в следующий раз продам евро по 62. А оно уже 66. В Сбербанк-онлайн. Доллар тоже не заметила, как 50 пролетел. За счёт его роста убытки на моих металлических счетах тоже стали превращаться в неплохую прибыль … в рублях.
Но фиксировать же всё равно надо? Обезличенные металлические счета, они ведь АСВ не гарантированы. Так что есть повод избавиться от «ненужного». Или, во всяком случае, давно надоевшего. А рубли пригодятся. Серебро только плохо растёт. С ним надо ждать, когда оно начнёт расти само. Тогда оно и доллар переплюнет, и даже палладий. Ничего, изначально инвестиция была задумана как долгосрочная. Хотя тоже без гарантии. А что делать. Тут Сорок писала, что ещё по 40 рублей долларовая составляющая забила один банк почти под завязку. А что там сейчас, даже считать страшно. И ведь у них есть возможность часть средств снять и вклад сохранить. Но одноразово. А чтобы посчитать, сколько именно снять, ведь надо знать, где дно!
Да, сложно управлять личными финансами в эпоху перемен …
Хотя преимущества диверсификации налицо. Но ведь советовали и просто в рублях что-то держать. Половину или треть или сколько там. А я слушала ... Но на этот случай тоже вспоминаю совет. Думать о том, что есть. А не о том, чего нет. Например, если у вас нет валюты, но есть рубли – радуйтесь, что они у вас есть. У кого-то нет и их. А всех денег не поимеешь. Хотя кто в доле , уже хорошо поимел, я думаю. На них вся надежда. Что в обратную сторону тоже погонят. Когда от дна оттолкнутся. Но вот придётся ли мне жить в эту прекрасную пору?
Комментарии 15
Тогда это воспринял скептически. Теперь возможность этого рассматриваю более реалистично.
У Семеныча научились?
https://twitter.com/USEmbRu/status/321987486001795072
http://vk.com/wall240420_112
Смотрю и думаю: правда, что ли, такие были? Уже и не помню ...