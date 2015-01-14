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Постучат ли снизу?

14.01.2015 10:28 2 943 просмотра
Несколько постов назад меня волновал вопрос Где же дно?
После этого доллар дёрнули на 80, евро на 100. И развернули. Так что возникло по меньшей мере предположение, что это могло быть ... оно самое. Долгожданное дно рубля. Сейчас евру и бакс опять гонят вверх. Если дотянут – плюс-минус (в паре свои разборки) – до предыдущих максимумов, там, наверно, будет сопротивление. А на графике рубля получится двойное дно. Фигура ещё более разворотная. Поэтому можно будет снова – опять же лишь на уровне предположений! – допустить мысль, что игра сделана. Но поскольку в теханализе всё на уровне вероятностей, то даже если кажется, что это дно, снизу могут постучать.

Там по ссылке есть комментарий, что дно рубля – это деноминация. Но мне кажется, что дно рубля – это вот это.



И это. Когда у Вас на глазах привычная монета превратится во что-то новое. smile:o



А график в этом случае будет выглядеть как здесь на стене. smile:omg:



Посмотрим, куда заведёт игра. smile@=

Комментарии 2

Игорь Голицынский  (korvanderer)
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Пока цены держат на старом уровне и они не сильно растут вверх - нормально. Как только все резко подскочит, что "прогнозировали" ведущие "экономисты" из разряда нагнетателей, так все развалится.
Ольга Курочкина  (kha)
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Прочитала один "сценарий". Ввести валютное регулирование и запустить печатный станок. Жуть. smile:omg:
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