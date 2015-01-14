Постучат ли снизу?

Несколько постов назад меня волновал вопрос Где же дно?
После этого доллар дёрнули на 80, евро на 100. И развернули. Так что возникло по меньшей мере предположение, что это могло быть ... оно самое. Долгожданное дно рубля. Сейчас евру и бакс опять гонят вверх. Если дотянут – плюс-минус (в паре свои разборки) – до предыдущих максимумов, там, наверно, будет сопротивление. А на графике рубля получится двойное дно. Фигура ещё более разворотная. Поэтому можно будет снова – опять же лишь на уровне предположений! – допустить мысль, что игра сделана. Но поскольку в теханализе всё на уровне вероятностей, то даже если кажется, что это дно, снизу могут постучать.
Там по ссылке есть комментарий, что дно рубля – это деноминация. Но мне кажется, что дно рубля – это вот это.
И это. Когда у Вас на глазах привычная монета превратится во что-то новое.
А график в этом случае будет выглядеть как здесь на стене.
Посмотрим, куда заведёт игра.
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