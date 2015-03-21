Назад в Сбербанк?

И в ВТБ24. Такие мысли возникли после прочтения статьи «Страховые возмещения по вкладам могут сократить». Может, конечно, опять гонят пургу. Читала я уже здесь на Банки.ру такое. И даже не один раз. За прошедшие несколько лет. Типа, вклад страховать, а проценты по нему нет. Но первая фраза в статье больно серьёзная.И времена сейчас тоже серьёзные. Так что всё может быть. Срок исполнения поручения 14 мая. А ведь когда порядок изменяется, условия начинают действовать и для уже открытых вкладов. Быстро в наше время меняются правила игры. Не успели одной рукой сделать страховку в 1 400 000, как другой могут не только проценты отобрать, но иТогда действительно одна дорога в Сбербанк и ВТБ24. Откуда ноги и растут.Ладно, валюту мне в принципе и сейчас хочется туда отнести. Иногда даже всю что есть. А не только ту, которую под хороший процент уже не положишь. Потому что у вклада в ненадёжном банке был ограниченный срок пополнения.Я придерживаюсь принципа, что в управлении финансами главное – система. Деньги надо распределять разумно. С учётом соотношения риска и доходности. Но что делать, когда это соотношение грозит вдруг резко поменяться? По воле. Или … не поменяться. Если цель была просто народ напугать. Чтобы он, забив на доходность, отнёс всё в госбанки. Действительно, иногда казалось, что 20% годовых и миллион четыреста покрытие – это слишком хорошо. Но ставки падают, в этом плане всё возвращается на круги своя. И с небес на землю. А теперь ещё это поручение … А то вдруг кому-то жизнь всё ещё раем кажется. Как теперь планировать? Понятно, конечно, что какой-то банк более надёжен, какой-то менее. Но сейчас ведь у всех банков проблемы. В том числе у Сбербанка и ВТБ24. Только их точно будут спасать. И может, какие-то ещё. Кто вошёл в список на господдержку.Посмотрим, какой из сценариев реализуется.1. Это вброс. Ничего не изменится.2. Поправки примут, но банки, где у меня деньги, выживут.3. Принято условие о возврате вклада без процентов. Банк лопнул. Через два года вместо 140% получаем 100 плюс то, что набежит в Сбербанке, если успеет. Жалко, конечно. Но не смертельно.4. Принято условие о 90%. Теряем ещё 10%.«Всего-то навсего».Альтернатива – отнести всё в госбанки до 14 мая. По вкладам с потерей процентов это почти пункт 3. А если реализуется оптимистичный сценарий?Только я расслабилась, решила с обезличенными металлическими счетами пока не заморачиваться. А получить, раз дают, гарантированные 20% годовых на вкладах. Без всяких рисков и волнений. Но если мне теперь с вкладами ничего не гарантировано, да ещё мои кровные десять процентов могут откусить, можно (или даже, наверно, нужно) часть рублей опять положить на эти счета. Благо цена на драгметаллы упала. И доллар тоже. То есть снять рубли с пополняемо-расходного депозита в проблемном банке и отнести их на металлический счёт в банк из списка тех, кому обещана госпомощь. В разумных пределах, опять же. По инвестициям убытки могут быть - пусть временно - в разы больше, чем потери по вкладам. И надо, чтобы за это время инвестированные деньги не понадобились. Ещё каких-то резких и кардинальных движений делать не хочется. Слитки под деревом зарывать или монеты. Или, может, мне сейчас в комментариях опять биткойны предложат?Посмотрим.