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Назад в Сбербанк?

21.03.2015 13:59 11 1 062 просмотра
И в ВТБ24. Такие мысли возникли после прочтения статьи «Страховые возмещения по вкладам могут сократить». Может, конечно, опять гонят пургу. Читала я уже здесь на Банки.ру такое. И даже не один раз. За прошедшие несколько лет. Типа, вклад страховать, а проценты по нему нет. Но первая фраза в статье больно серьёзная. «Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития совместно с ЦБ и Агентством по страхованию вкладов (АСВ) проработать вопрос о целесообразности изменения порядка и условий выплаты страхового возмещения по вкладам для повышения финансовой ответственности вкладчиков.» И времена сейчас тоже серьёзные. Так что всё может быть. Срок исполнения поручения 14 мая. А ведь когда порядок изменяется, условия начинают действовать и для уже открытых вкладов. Быстро в наше время меняются правила игры. Не успели одной рукой сделать страховку в 1 400 000, как другой могут не только проценты отобрать, но и «снизить размер страхового покрытия до 90% вклада». smile:nightmare:

Тогда действительно одна дорога в Сбербанк и ВТБ24. Откуда ноги и растут. smile:shuffle: «На повышении ответственности вкладчиков особенно настаивали госбанки — Сбербанк и ВТБ 24». Ладно, валюту мне в принципе и сейчас хочется туда отнести. Иногда даже всю что есть. А не только ту, которую под хороший процент уже не положишь. Потому что у вклада в ненадёжном банке был ограниченный срок пополнения.

Я придерживаюсь принципа, что в управлении финансами главное – система. Деньги надо распределять разумно. С учётом соотношения риска и доходности. Но что делать, когда это соотношение грозит вдруг резко поменяться? По воле проработавших вопрос. Или … не поменяться. Если цель была просто народ напугать. Чтобы он, забив на доходность, отнёс всё в госбанки. Действительно, иногда казалось, что 20% годовых и миллион четыреста покрытие – это слишком хорошо. Но ставки падают, в этом плане всё возвращается на круги своя. И с небес на землю. А теперь ещё это поручение … А то вдруг кому-то жизнь всё ещё раем кажется. Как теперь планировать? Понятно, конечно, что какой-то банк более надёжен, какой-то менее. Но сейчас ведь у всех банков проблемы. В том числе у Сбербанка и ВТБ24. Только их точно будут спасать. И может, какие-то ещё. Кто вошёл в список на господдержку.

Посмотрим, какой из сценариев реализуется.

Оптимистичные
1. Это вброс. Ничего не изменится.
2. Поправки примут, но банки, где у меня деньги, выживут.

Пессимистичные
3. Принято условие о возврате вклада без процентов. Банк лопнул. Через два года вместо 140% получаем 100 плюс то, что набежит в Сбербанке, если успеет. Жалко, конечно. Но не смертельно.
4. Принято условие о 90%. Теряем ещё 10%. smile:cry: «Всего-то навсего».

Альтернатива – отнести всё в госбанки до 14 мая. По вкладам с потерей процентов это почти пункт 3. А если реализуется оптимистичный сценарий? smile:scratch:

Только я расслабилась, решила с обезличенными металлическими счетами пока не заморачиваться. А получить, раз дают, гарантированные 20% годовых на вкладах. Без всяких рисков и волнений. Но если мне теперь с вкладами ничего не гарантировано, да ещё мои кровные десять процентов могут откусить, можно (или даже, наверно, нужно) часть рублей опять положить на эти счета. Благо цена на драгметаллы упала. И доллар тоже. То есть снять рубли с пополняемо-расходного депозита в проблемном банке и отнести их на металлический счёт в банк из списка тех, кому обещана госпомощь. В разумных пределах, опять же. По инвестициям убытки могут быть - пусть временно - в разы больше, чем потери по вкладам. И надо, чтобы за это время инвестированные деньги не понадобились. Ещё каких-то резких и кардинальных движений делать не хочется. Слитки под деревом зарывать или монеты. Или, может, мне сейчас в комментариях опять биткойны предложат? smile;) Посмотрим.

Комментарии 11

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Только матрас!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Матрас - это неинтересно. smile:| Там всё время одни и те же условия.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Зато надежно!)))
ЗЫ еще можно золотишко на даче прикопать!))
Антон  (colorprint)
#
я бы не сказал, что хранить дома деньги - надежно smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А тогда во что инвестировать?)))
Юрий Локтев  (Юранд)
#
Я работаю с хомяками,вроде надежный банк,а там все будет хорошо.только не знаем когда.
Ольга Курочкина  (kha)
#
С такими проблема, что сегодня они надёжные, а завтра нет.
Антон  (colorprint)
#
европейские банки со страховкой 100k€ тогда )
Ольга Курочкина  (kha)
#
Мне вот интересно: есть - или было - в мировой практике такое, чтобы не страховали проценты и часть вклада. Я сама только знаю про эти 100 000 евро в Европе и всё.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Оля, по моему дилетантскому разуму, этот шаг приведёт только к скорому разорению всех банков, не входящих в первую десятку. Такие дилетанты, как я ( а их среди вкладчиков, наверное, 90%), не будут долго вникать во всю эту кухню, разобраться в которой у них всё равно нет шансов. Они тупо начнут штурмовать банки, не входящие в первую десятку, чтобы забрать свои вклады и отнести их в один из десяти, за которое поручилось государство, путь и на меньшие проценты. Кто же захочет терять свои кровные? Если правительство ставит перед собой цель без особых хлопот сократить количество банков в стране до десяти, то это лучший способ добиться цели. Не уверена, правда, что за это государству не придётся очень дорого заплатить...
Ольга Курочкина  (kha)
#
Ещё может быть такой не самый худший сценарий. Что введут какие-то изменения, но они коснутся только новых вкладов. И можно будет спокойно перейти к игре по новым правилам. Или это тоже слишком хорошо? smile:scratch: Особенно если цель ничего не менять, а просто держать народ в подвешенном состоянии. Для плавного перетока в первую десятку того, чего ей не хватает, ведь и простого компостирования народу мозгов достаточно. Тогда и 14 мая могут ничего не решить. Короче, учитесь жить в условиях неопределённости.
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