Ошибка журналистов

Разместив предыдущую заметку, пошла читать форум. Да, какие-то затырки с Интернет-банками есть. Но так чтобы всем всё повально отключили, такого нет. А в газете было:А я заметку 23 марта написала.Перехожу в ветку «Дистанционное банковское обслуживание». Там ссылка на статью «Повальная регистрация устройств для онлайн-банкинга отменяется». От 21 марта. На сайте Geek Times. Где написано, что журналисты «Известий» исказили смысл происходящего. На самом делеДумаю: всё, можно расслабиться?Или в наше время этого делать нельзя? Вдруг будет опровержение на опровержение?Вчера захожу в ИБиз предыдущего поста. Спокойно выполняю все операции.Всё как раньше. Да, видать, план действий, который я себе наметила, не понадобится. Окромя посещения банка с недо-ИБ. Но вот как теперь относиться к инфе, которую печатают в «Известиях»?А ведь я их по старой памяти даже выписываю …