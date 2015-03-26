Ошибка журналистов

Разместив предыдущую заметку, пошла читать форум. Да, какие-то затырки с Интернет-банками есть. Но так чтобы всем всё повально отключили, такого нет. А в газете было: «Как выяснили «Известия», с 18 марта вступили в силу новые требования ЦБ к банкам по борьбе с мошенничеством при дистанционном обслуживании граждан. Теперь банки должны регистрировать все устройства, с которых их клиенты собираются заходить в Интернет-банк …» А я заметку 23 марта написала.
Перехожу в ветку «Дистанционное банковское обслуживание». Там ссылка на статью «Повальная регистрация устройств для онлайн-банкинга отменяется». От 21 марта. На сайте Geek Times. Где написано, что журналисты «Известий» исказили смысл происходящего. На самом деле «ЦБ не обязывает банки принудительно регистрировать все устройства клиентов. Наоборот, клиент теперь имеет право потребовать у банка ограничить доступ к его онлайн-банкингу определёнными устройствами. А уже банк обязан на основании заявления клиента думать о том, каким образом он это будет делать.» Думаю: всё, можно расслабиться? Или в наше время этого делать нельзя? Вдруг будет опровержение на опровержение?
Вчера захожу в ИБ первого банка из предыдущего поста. Спокойно выполняю все операции. Всё как раньше. Да, видать, план действий, который я себе наметила, не понадобится. Окромя посещения банка с недо-ИБ. Но вот как теперь относиться к инфе, которую печатают в «Известиях»? А ведь я их по старой памяти даже выписываю …
Комментарии 3
ЗЫ про известия