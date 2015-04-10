Оправдали надежду

Когда рубль отвесно падал, здесь Где же дно? написала: « … кто в доле, уже хорошо поимел, я думаю. На них вся надежда. Что в обратную сторону тоже погонят. Когда от дна оттолкнутся. Но вот придётся ли мне жить в эту прекрасную пору?»
А «прекрасная» пора УЖЕ наступила. Прошаренные решили долго не ждать. И гнать обратно. А зачем ждать, если можно ЕЩЁ поиметь? Заработать ведь можно на движении в обе стороны. И рубль отвесно растёт. Нет, так не говорят. Это валюта отвесно падает. На радость тем, кто хочет ехать за границу. Но, в отличие от рубля в декабре, евро и доллар летят явно не в бездну. А туда, куда их решили обвалить. Ведь всё схвачено? Там, кому надо, снова купят.
Помимо инсайдеров имеют шанс навариться умеющие краткосрочно спекулировать. А кто не умеет, купит на пике, продаст дно.
На самом деле, если бы валюта выросла только дотуда, куда она упала сейчас, было бы уже больше чем достаточно. А так ещё и бычью ловушку устроили. Любит наш ЦБ это дело. Засадить, а потом опустить курс.
Против этого у меня теперь долгосрочная диверсификация. Как в 2009 году, уже не ошибаюсь. И это обратное движение меня волнует меньше. Когда рубль падал, пристально следила. А сейчас просто везде об этом пишут. Видела, например, пост про быстрое переобувание. Курсы валют на улице тоже никуда не делись. Но они уже не впечатляют, как тогда по ссылке.
Моя долгосрочная стратегия сбережений не позволит получить максимальный доход. Зато с ней можно по поводу волатильности особо не париться. А в этом году прогнозируют высокую. Несколько раз наверно переобуются. И обуют. Так что лучше не лезть.
Комментарии 2
Только оперативно-тактический горизонт!
2. А «прекрасная» пора УЖЕ наступила.
Да на вас не угодишь.