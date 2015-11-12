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«Балтика» через (censored) … «Енисей»

12.11.2015 10:33 1 1 444 просмотра
Сейчас из тех банков, где я клиент, самое «интересное» происходит в «Балтике». smile:omg:

За три дня до того, как табличка на отделении поменялась на «Енисей», меня угораздило пополнить там депозит на сто долларов. Кто-то скажет, из-за такой суммы в банк ходить не стоит. smile:| Но, с другой стороны, это же не рубли. Дома какой их смысл держать? Принятой за день до этого на работу операционистке со второго раза всё-таки удалось сделать пополнение и я благополучно ушла. Потом читала здесь на форуме, как все операции со вкладами «Балтики» в отделениях - теперь уже «Енисея» - выполняются через … smile@= текущий счёт «Енисея». Не знаю, с какого раза это получалось, но обслуживание одного клиента, если верить отзывам, занимало час-полтора. smile:evil: Идти в отделение «Енисея» особого желания не было. Только когда проходила мимо, иногда становилось любопытно и хотелось прийти посмотреть. smile:shuffle:

Но к моменту, когда появилась сумма в рублях, которую нужно было пристроить, история стала принимать нехороший оборот. smile:( Если сначала смена вывески не вызывала беспокойства: два банка сливаются, за исключением некоторых неудобств для вкладчиков, это в целом положительный момент. В одиночку банковской мелкоте сейчас выжить тяжелей. И вдруг – слияние приостановлено. smile:o С карт в отделениях «Енисея» деньги не выдают. С валютой посылают в два оставшиеся отделения «Балтики», Одно у меня, правда, в «шаговой» доступности, но примерно как теперь "Советский", если читаете мой блог. Просачивающаяся на сайт инфа становится всё хуже и хуже. Перестали принимать пополнения. В ИБ нельзя сделать перевод между своими счетами. Вспомнился «Транспортный». Но у меня там вклады с процентами в конце срока, поэтому ручную капитализацию не делала. Вообще давно не заходила в ИБ. Только когда пополняемо-расходный вклад стал под 11,5% подумала, что надо бы зафиксить. А то проценты раз в два года – это слишком долго ждать. Надо дальше лестницу строить. 11,5 % – неплохо, хотя хотелось бы 12. Пока собиралась, стало 12, а потом даже 12,5%. Под 12,5 открыла. Смутило то, что без выбора предложили проценты на карту. Хорошо, сейчас у меня карта есть. Но через два года? Срок-то кончится. Решила: или через два года «Балтики» не будет smile:cry: , или, если она будет, всё пережив и выжив, то, наверно, стоит получить новую карту? Только где, непонятно. Но через два года, может, прояснится? smile:scratch:

Раньше у них с картами было хорошо. Всё перевыпускалось автоматически и ждало в отделении. Пришла за рублёвой. Подписала какие-то бумаги у операционистки, иду вместе с ней в кассу. Кассир выдаёт конверт с прозрачным окошечком. Вижу в окошечко на карте свои имя и фамилию. Но тут кассир операционистке говорит: «Смотри, здесь совсем другой номер!» Не тот, что в оформленных бумагах. Я приглядываюсь к тому, что видно в окошечко. Не кассы, а конверта. И вижу: на карте написано “USD”. Вспомнила, что долларовую и рублёвую карту оформляла в один день. И мне их обе перевыпустили. Хорошо, кассир оказалась внимательной. Так что пошла мне девушка и на вторую карту бумаги оформлять. А кассир нашла мой конвертик с рублёвой, остальные конверты пересчитала и обратно в мешок засунула. У неё там было почти как у Деда Мороза. А через два года у какого Санта Клауса карту просить? smile:magic:

Писала здесь в блоге, как год назад на меня напал страх, что один банк закроет все свои отделения в Москве и мне придётся ехать за деньгами в другой город. Имела в виду "Балтику". Почти угадала. Москвичам не надо, а вот в Санкт-Петербурге единственное отделение «Балтики» закрыли. И за вкладами отправляют в путешествие, аналогичное описанному классиком русской литературы.

Вклад, который я открыла в ИБ под 12,5%, теперь стал аж под 13. Но открыть его онлайн больше нельзя. Сейчас открыть и даже пополнить вклад можно, только имея акции банка. Пишут, так "Балтика" обходит запрет ЦБ на принятие денег от всех, кроме акционеров. smile:quotes: Короче, ситуация мутная донельзя. Для себя решила: ни пополнять, ни снимать не буду. Отзовут лицензию – хоть свои проценты в конце срока раньше получу. А в валюте там суммы такие, что шевелиться смысла нет. Так что жду, чем на этот раз кончится. smile:relax:

Комментарии 1

Ольга Курочкина  (kha)
#
Очевидно будет, когда узрим в новостях соответствующую фразу. smile:) Но лучше ужасный конец, чем ужас без конца ...

А то вроде есть банк и деньги в нём, и даже на расходно-пополняемых вкладах под хорошие проценты - а со всеми этими историями я на него забила. А то придёшь пополнять ближе к ночи - а безнал через ... сразу не пройдёт, зависнет до следующего дня. И в этот следующий день наступит КОНЕЦ ...
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