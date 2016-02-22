Самая лучшая ветка

Моя любимая ветка на форуме – «Стоит ли сейчас брать евро и доллары?» Там многих ставят в игнор. А я всё читаю. Как художественное произведение. Что ни день, то шедевр.Пробовала читать архивы – неинтересно. Нет интриги. Надо, чтобы было неизвестно, сколько будут стоить доллар и евро вечером, на следующий день, через месяц, через год …Читаю там, как люди делают ошибки, которые я в своё время уже сделала. И больше не повторю. Но сделаю другие. Век живи, век учись … Рынок всё равно оставит в дураках.Читаю ветку не с целью получить ответ на сакраментальный вопрос. Он может быть разный. Есть же торгующие валютой интрадей и прочие краткосрочники – а есть, кто раз в год «берёт». Я лично НАЧАЛА бы покупать доллары ближе к 70. И евро там же по сколько дадут. Важно ещё, сколько евро и долларов у вас уже есть. И сколько рублей. Если рублей осталось только на жизнь, наверно, валюту не брать не стоит. Хотя экстремальные персонажи ветки покупают доллары и евро на взятый в банке рублёвый кредит. Следить за их судьбой потом особенно интересно.Ещё в ветке люди делятся по месту, где, по их мнению, стоит брать желаемое. Самые крутые покупают на бирже. Кто-то в Интернет-банке. Кто-то в обменнике. Но есть и универсальные. Берут ВЕЗДЕ. При этом навариваются на разнице курса на бирже и в банке. Или в моменты большой волатильности покупают в обменнике на одной стороне улицы, переходят на противоположную и там продают дороже.В общем, много можно в ветке интересного прочитать.Вновь перешедшие из ИБ на биржу сначала радуются отсутствию спредов. А потом … исчезают. Нет, конечно, можно допустить, что у них пошли такие профиты, что общаться здесь на форуме уже ниже их достоинства. Но, с другой стороны, биржа, она на то и биржа, чтобы оставить новичка с лосём. А то как же она работать будет.О лосях в ветке пишут много. Кто-то первый раз читает, видит фразы «появился лось», «разве это лось?», «лось – очень хороший учитель», «целое стадо лосей». Не понимает и спрашивает: «Почему вы друг друга так часто лосями называете?» Откуда непосвящённому знать, что ни в чём не повинное животное поминают всуе только из-за созвучия с английским словом loss.*А флуд ... Он-то и делает ветку «литературой». Писатели же не всегда в своих романах пишут в тему. Захотелось – сделал отступление. Так и там. Не хлебом единым … не только долларами и еврами жив человек. Даже если рубль такой волатильный. Но брать евро и доллары, конечно, стоит. Не сейчас, так потом. Или вы уже взяли?____• loss убыток