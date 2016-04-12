Храните кэш в разных банках

МКБ ограничил сумму операций между своими счетами в ИБ суммой 10 000 рублей. Официальная версия – проблемы с безопасностью.
Уязвимость их Интернет-банка мною замечена давно. Но сначала проблем не было. Сам по себе ИБ работает быстро и чётко. И вдруг в один прекрасный день ввожу переменный код с карты разовых ключей (здесь можно увидеть как она выглядит Ключи от счастья) – а система красными буквами отвечает: операцию совершить не удалось. И красная кнопка «Новый платёж». Ну уж нет. Хватит того, что пришлось два раза вводить логин и пароль. А ведь я совсем недавно в ветке на форуме писала, что мошенники именно так и действуют. Типа с этим разовым кодом косяк, давайте следующий. И что они ничуть не лучше смс-сообщений. Полезла в тот день сразу на Банки.ру смотреть: может, в МКБ проблемы? Нет, всё спокойно. Значит, проблемы с моим компьютером. Либо он сам завис, либо правда мошенники. Но если увели только один код, что они могут сделать? Или можно прямо со вклада межбанком увести? Или пока я второй не введу, ничего не будет?
Несколько дней волновалась. Проверяла, на месте ли деньги. Полгода не пользовалась ИБ. Благо есть два отделения в шаговой доступности. Действительно шаговой, а не в полутора часах ходьбы, если мой блог читаете. Думала: может, пойти подключить смс на вход? А то ж явная дыра. Что останавливало? Что приду, а мне вместо этого какую-нибудь платную услугу подключат. Операционист не так поймёт – или, наоборот, поймёт, что это шанс. Получить бонус за подключение платного пакета или что у них там надо впарить. С другой стороны, без смс опаснее, но удобнее. В результате оставила всё как есть. И через полгода стала снова пользоваться. Коды больше не пропадали.
А сейчас просто здесь на сайте новость второй день читаю. И мысли возникли. Да, безопасность им повышать явно нужно. Но вот момент они выбрали … Конкурентные вклады там сейчас только расходно-пополняемые. А курсы валют становятся всё интереснее. Если бы у вас сейчас был свободный кэш, хотелось бы вам купить доллары? Мне, например, да. Но кэш у меня и в других банках есть. Где сумму в ИБ не ограничили. И ещё я могу в принципе ножками сходить. И потом ручками куда надо отнести. В обменник там или в другой ИБ. А есть же любители межбанка. Чтобы из дома куда надо сразу крупную сумму.
Озаботиться безопасностью в любой момент не помешает. Никакому банку. Смс-информирование о входе сделать. Но МКБ же надо ещё заботиться, чтобы с расходно-пополняемых вкладов слишком много рублей вдруг не вынесли. Раз так рубль растёт … Или я неправильно думаю?
Комментарии 4
Для себя я на фишинг не грешу, у меня Линукс и небольшая паранойя: захожу в ИБ обязательно с официального сайта, а не из закладки, да еще на официальном сайте немножко хожу по страницам, мошенники на фишинговвом сайте вглубь не заморачиваются.
А смс-кам я не доверяю в принципе. Их можно перехватить вирусом в смартфоне, или сменить симку или потерять(украсть) телефон. Нетуш. Карточки кодов надежнее.
Между прочим, сейчас в ИБ МКБ стали приходить смс-ки про "совершен вход".
Я поняла по-другому. Между своими счетами, открытыми в МКБ, ограничений нет. 10 000 руб. - это ограничения по межбанку.