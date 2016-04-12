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Храните кэш в разных банках

12.04.2016 10:48 4 854 просмотра
МКБ ограничил сумму операций между своими счетами в ИБ суммой 10 000 рублей. Официальная версия – проблемы с безопасностью.

Уязвимость их Интернет-банка мною замечена давно. Но сначала проблем не было. Сам по себе ИБ работает быстро и чётко. И вдруг в один прекрасный день ввожу переменный код с карты разовых ключей (здесь можно увидеть как она выглядит Ключи от счастья) – а система красными буквами отвечает: операцию совершить не удалось. smile:!: И красная кнопка «Новый платёж». Ну уж нет. smile:notiam: Хватит того, что пришлось два раза вводить логин и пароль. А ведь я совсем недавно в ветке на форуме писала, что мошенники именно так и действуют. Типа с этим разовым кодом косяк, давайте следующий. И что они ничуть не лучше смс-сообщений. Полезла в тот день сразу на Банки.ру смотреть: может, в МКБ проблемы? Нет, всё спокойно. Значит, проблемы с моим компьютером. Либо он сам завис, либо правда мошенники. Но если увели только один код, что они могут сделать? Или можно прямо со вклада межбанком увести? Или пока я второй не введу, ничего не будет?

Несколько дней волновалась. Проверяла, на месте ли деньги. Полгода не пользовалась ИБ. smile:) Благо есть два отделения в шаговой доступности. Действительно шаговой, а не в полутора часах ходьбы, если мой блог читаете. Думала: может, пойти подключить смс на вход? А то ж явная дыра. Что останавливало? Что приду, а мне вместо этого какую-нибудь платную услугу подключат. smile:oops: Операционист не так поймёт – или, наоборот, поймёт, что это шанс. Получить бонус за подключение платного пакета или что у них там надо впарить. С другой стороны, без смс опаснее, но удобнее. В результате оставила всё как есть. И через полгода стала снова пользоваться. smile:angel: Коды больше не пропадали.

А сейчас просто здесь на сайте новость второй день читаю. И мысли возникли. Да, безопасность им повышать явно нужно. Но вот момент они выбрали … Конкурентные вклады там сейчас только расходно-пополняемые. А курсы валют становятся всё интереснее. smile:shuffle: Если бы у вас сейчас был свободный кэш, хотелось бы вам купить доллары? Мне, например, да. Но кэш у меня и в других банках есть. Где сумму в ИБ не ограничили. И ещё я могу в принципе ножками сходить. И потом ручками куда надо отнести. В обменник там или в другой ИБ. А есть же любители межбанка. Чтобы из дома куда надо сразу крупную сумму.

Озаботиться безопасностью в любой момент не помешает. Никакому банку. Смс-информирование о входе сделать. smile:yep: Но МКБ же надо ещё заботиться, чтобы с расходно-пополняемых вкладов слишком много рублей вдруг не вынесли. Раз так рубль растёт … Или я неправильно думаю? smile;)

Комментарии 4

Татьяна Турова  (Tatik7)
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Предполагаю, что ваш сбой с кодом - это просто ваш косяк. Разовый, циферку случайно перепутали в фсе. У меня такое бывало несколько раз, в этом случае введенный код пропадает и надо вводить другой, просто исправить не дают.
Для себя я на фишинг не грешу, у меня Линукс и небольшая паранойя: захожу в ИБ обязательно с официального сайта, а не из закладки, да еще на официальном сайте немножко хожу по страницам, мошенники на фишинговвом сайте вглубь не заморачиваются.
А смс-кам я не доверяю в принципе. Их можно перехватить вирусом в смартфоне, или сменить симку или потерять(украсть) телефон. Нетуш. Карточки кодов надежнее.
Между прочим, сейчас в ИБ МКБ стали приходить смс-ки про "совершен вход".
Лариса Юлина  (0413)
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Цитата
МКБ ограничил сумму операций между своими счетами в ИБ суммой 10 000 рублей.

Я поняла по-другому. Между своими счетами, открытыми в МКБ, ограничений нет. 10 000 руб. - это ограничения по межбанку.
Татьяна Турова  (Tatik7)
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Между своими счетами в МКБ вообще лимита нет. Он и раньше был только на исходящий межбанк. Лимит 3-м лицам ограничили и внутри банка.
Ольга Курочкина  (kha)
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Да, на форуме тоже потом сказали, что между своими счетами без ограничения. Сначала было такое впечатление, что на всё. Сама не проверяла. Но моя версия остаётся в силе. Если собака зарылась в межбанке.
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