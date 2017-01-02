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Конкуренты

02.01.2017 12:35 8 1 553 просмотра
Что это за новая карта в кошельке? smile:o А, была этого банка золотая Visa. Но она мне не конкурент. Ни paypass, ни cashback. А эта, как и я, бесконтактная. Да ещё Platinum. Я сама Mastercard World. И cashback у неё лучше. Тоже, конечно, bonusback. Но все бонусы переводятся в деньги и можно тратить на что угодно. А чтобы все мои бонусы отоварить, нужно быть очень разносторонним человеком. А мы как-то больше на хлеб с Интернетом тратимся. Первые бонусы, правда, удалось оприходовать в аптеке.

А теперь хозяйка начала платить Платиной. Единственная надежда, что мой банк даст в очередной месяц вменяемую категорию для трат и мной снова будут расплачиваться, чтобы добрать баллов. Это у конкурентов можно и один бал перевести в рубль. А у меня надо сначала набрать триста.

Нет, есть у меня ещё один плюс. Мой банк ближе. И в нём есть расходно-пополняемый вклад. Что удобнее, чем у конкурентов. Хорошо, что меня хотя бы из кошелька не вынули. Хоть и перевели в разряд запасных. smile:cry: Две карты всегда лучше, чем одна. Вдруг Платина не сработает. Хотя первый раз, зараза, расплатилась как часы. У меня вначале глюки были. Paypass работает, а чип нет. А не в каждом магазине есть paypass.

Сначала меня вообще взяли до кучи. Бесплатная дебетовка, почему не взять. Нал снимать в банкомате. А потом стали платить, чтобы мелочь не скапливалась. Но, похоже, скоро я опять буду больше лежать для коллекции. Дизайн у меня не хуже, чем у конкурентки. Она чёрная, я белая. И пушистая (зачёркнуто). У меня ещё баллы в пользу клиента округляются. Там за каждую сумму копейка в копейку cashback, а у меня – за 180 рублей, например, 2 балла дают. Что уже как бы выше, чем 1%. Процент на остаток меньше, зато сам НСО ниже. Но всё равно чувствую, буду на вторых ролях. smile:( Там ещё как бы банк понадёжнее. Хотя это величина непостоянная.

С чёрной карты пять бесплатных снятий в месяц в любом банкомате. А у меня только два. Но условия по картам тоже ведь меняются. Буду надеяться, что мои хотя бы не станут хуже. А у конкурентов сейчас всё шоколадно, чтобы побольше народу заманить. Акцию придумали – потрать три раза по 500 рублей, получи 500 обратно. Интересно, как там переводы в ИБ в праздники ходят. На той карте 2000 быстро кончатся. А у меня ещё больше 3000 выше остатка. Так что, может, и мной уже на этой неделе расплатятся. Особенно если сумма меньше 500 рублей будет. А потом условия на чёрной точно испортятся. Должен же банк свои 500 рублей назад поиметь. С прибылью. Оставит сначала 7% на остаток, а потом и того меньше. Нет, не надо падать духом. Конкуренция так конкуренция. Ещё посмотрим кто кого.

Комментарии 8

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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И что за карта?
Екатерина Володина  (VEI)
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Цитата
Ольга Курочкина пишет:
Всё Вам расскажи. smile:)

Сначала подумала, что Сверхкарта, но она вроде не белая... Ольга, ну хотя бы в личке раскройте секрет! Вдруг у меня такой еще нет в коллекции, и нужно срочно бежать оформлять бесплатно? smile;)
Ольга Курочкина  (kha)
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Цитата
Семен Семенович Горбунков пишет:
Хоть намекните: какой вам в Звенигороде банк Ближе других...


Сделала три покупки, как велено, и ещё одну на меньшую сумму. Не то что 500 рублей, даже ни одного бонуса не начислили! smile:evil: Не карта, а сплошное ожидание. Сначала ждала, когда выпустят. Теперь жду кэшбэк. smile:wall: На белой сразу в ИБ бонус видно. Хотя там рады начислять, всё равно сгорит.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
Екатерина Володина пишет:
Цитата
Ольга Курочкина пишет:
Всё Вам расскажи. smile:)

Сначала подумала, что Сверхкарта, но она вроде не белая... Ольга, ну хотя бы в личке раскройте секрет! Вдруг у меня такой еще нет в коллекции, и нужно срочно бежать оформлять бесплатно? smile;)


Действительно, уже белой расплатилась, пока чёрную допиливают. Правильно кто-то написал на форуме: "Пользы от этой карты ноль!" Во всяком случае, у меня так сейчас в ИБ. smile:cry: Вы уже поняли, что за карта? smile:D

В этой фразе ключ! smile:oops: Карта "Ключ" есть у Вас? smile;)
Сергей Тихов  (Legat)
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Про черную то с первых слов понятно, а вот что за белая? smile:o
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