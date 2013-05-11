Вход
Профиль Блог Лента Активность

Отказ в выдаче наличных, блокировка карты

11.05.2013 04:06 15 1 122 просмотра
Несколько месяцев использования услуг, предоставляемых банком Авангард, надо сказать радужного использования, сегодня подошли к концу.

При попытке снятия денежных средств в дополнительном офисе через кассу получил отказ. Кассир удивилась, сказав что запрашиваемая сумма меньше остатка, но тем не менее терминал выдает чек с отказом. Предложила позвонить в СКП (служба клиентской поддержки), что я сразу и сделал. Оператор, задав стандартные вопросы, осчастливил меня новостью, что карта моя заблокирована. На мой вопрос почему, я получил ответ "скорее всего, в целях безопасности", но точной информации у него не было.
Я попытался пояснить, что все поступления на эту карту производяться с моего же счета (расчетного), внутрибанковским переводом. Оператор еще раз сказал, что у него нет информации почему карта была заблокирована. "Позвоните завтра и специалист предоставит вам сведения о сроках разблокирования карты".
- То есть существует возможность, что завтра это недоразумение не будет исчерпано и карта останется заблокированной?
"У меня нет сведений на этот счет", - вот примерный ответ который мне дал оператор СКП.

Стоит ли говорить, что этой псевдо-заботой банк нарушил все мои планы на праздники, не говоря уже о том, что банкоматов у Авангарда в Москве немного (мягко сказано) и на поездку для снятия наличных уходит немало времени (не важно общественным или личным транспортом).

Потеряно личное время, я лишен на праздники средств, при этом не получил от банка никакой вразумительной информации о причинах доставленных неудобств.

Считаю данный случай классическим примером неклиентоориентированного подхода банка, так как:

Я не прочь, если банк время от времени возьмет да и заблокирует карту (в целях своей или моей, клиентской безопасности), но со следующей оговоркой:
  • Сообщит оперативно о блокировке (посредством СМС, email, по телефону)
  • При звонке в СКП объяснит причину блокировки
  • После моего звонка, проверив условия последней (последних) транзакции, удостоверившись, что безопасности ничего не угрожает - оперативно разблокирует карту или, по крайней мере, сообщит точное время ее разблокировки.

Следует уточнить, что карта у меня express. Но у карты есть CVC-код, операционист при выдаче денежных средств всегда спрашивает паспорт и сверяет подпись с подписью в паспорте. Никакой дополнительной защиты эмбосированная фамилия на пластике не дает.

Комментарии 15

Ольга Курочкина  (kha)
#
Поздравляю Вас с первым постом в блог. Я тоже сначала путалась тут с жанрами, что в блог писать, что в народный рейтинг. Но, с другой стороны, если написать в блог, то гораздо больше шансов быть прочитанным и прокомментированным. Я в Авангарде не обслуживаюсь, но наверно, про него тоже в много в Народный рейтинг пишут. Я тут историю сочиняю сразу про два банка. Но, навеоное, всё-таки буду вешать в Отзывы. Для блога у меня и других тем достаточно. Успехов Вам в ведении блога!
Константин Александрович  (kk01)
#
Спасибо.
Да нет, никакой путаницы: конечно же я опубликовал пост в Народный рейтинг, хотя бы потому что мне хотелось бы услышать позицию банка.
Но, как оказалось, "действия службы безопасности банка в НР не оцениваются"(с), поэтому останется в моем блоге, как напоминание самому себе.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
В том-то все и дело что у вас express card.
У авангарда повышенная бдительность к таким картам и судя по отзывам блокируются они достаточно
часто.
Заведите именную Визу электрон (она бесплатная) а еще лучше Классик или Голд. И все проблемы кончатся. Три года пользуюсь и блокировок не было ни разу.
Константин Александрович  (kk01)
#
В том-то и дело при открытии меня никто не предупредил об "особенностях" express card. Поэтому пускай висит пост, может быть кому-нибудь пригодится.
Придется заводить именную, а это два лишних визита в банк smile:(
Константин Александрович  (kk01)
#
Открыли именную, изготовление заняло 4 дня.
Экспресс Кард закрыл. Надеюсь, проблем больше не будет.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Скажите, а у Вас это первый блог или где-то ещё ведёте? Я тут выясняю, кто есть кто smile:) .
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да вот читаю я тут рекомендации, как вести блог. Пишут: надо с другими блогерами взаимодействовать, отношения с ними строить. И действительно помогает. Я вот с Вами пообщалась и у меня идея появилась, о чём ещё можно пост написать. И написала. Но у меня на очереди сначала тот, который давно написан, а потом, если больше ничем спонтанно не осенит, повешу навеянный Вами - сразу догадаетесь, когда увидите smile:) . В названии будет слово "Народный рейтинг".
Константин Александрович  (kk01)
#
Взаимодействуйте активно. Нажимайте "Мне нравится", пишите комментарии по теме (а не просто "давайте знакомиться"), зарабатывайте репутацию дельными постами.
Других "правил" существования в соцсетях пока не придумано smile;)
Ольга Курочкина  (kha)
#
А Вам нравится мой новый пост? Дельный он или пустой? smile:) Я критики не боюсь, я сама только начала, моему блогу и двух месяцев нет, готова всё выслушать. Даже мечтаю, чтобы всяких гадостей в каментах написали, всё лучше, чем ничего. Было бы с кем поспорить, да и учесть на будущее. Здесь Вам лайк ставить не буду. Текст хороший, но это жанр "Отзыв в Народный рейтинг". А, кстати, если Вы туда тоже написали, я Вам сейчас там поставлю. smile:idea:
А Вы в соцсетях давно существуете? Потому что может блог не вели, а просто общались? Это ведь тоже очень полезный опыт. А я в Интернете только 2 месяца общаюсь и только здесь на Банки.ру.
Константин Александрович  (kk01)
#
Ваш пост, скорее свод положений, которые вы успели сформулировать для себя за тот небольшой отрезок времени, что ведете блог. В качестве универсальной инструкции по ведению блога его все-таки рассматривать нельзя. Я в сети 12 лет (из них 8 - в блогосфере) и до сих пор я не взялся бы за составление правил ведения блога. Всё индивидуально smile:-X
Ольга Курочкина  (kha)
#
Спасибо за Ваше мнение. Да я даже не сама сформулировала, а выбрала из того, что предлагается. Да, сколько людей, столько блогов, там это тоже написано. И своя собственная индивидуальность - очень ценный ресурс. Важно не растерять.
Константин Александрович  (kk01)
#
Цитата
Текст хороший, но это жанр "Отзыв в Народный рейтинг".

Это вы так думаете. А фактически нет, так как "действия службы безопасности банка в НР не оцениваются." smile:(
Ольга Курочкина  (kha)
#
Уважаю Ваше мнение. Понимаю Вашу логику. Но остаюсь при своём smile:) . У Вас здесь всего один комментарий по делу, всё остальное - мой мусор на другую тему. А в Народном рейтинге у Вас три страницы, там целый форум уже, идёт дискуссия по теме. Так куда надо было писать?
И ответ Вам дали в стиле НР. Вы сделали всё, что могли. Ну, что здесь блог начали, тоже хорошо. А 8 лет в блогосфере Вы, значит, комментатором работали?
Константин Александрович  (kk01)
#
Цитата
А 8 лет в блогосфере Вы, значит, комментатором работали?

Почему же, помимо banki.ru есть огромное количество мест, где можно развернутся
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения