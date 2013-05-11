Отказ в выдаче наличных, блокировка карты

При попытке снятия денежных средств в дополнительном офисе через кассу получил отказ. Кассир удивилась, сказав что запрашиваемая сумма меньше остатка, но тем не менее терминал выдает чек с отказом. Предложила позвонить в СКП (служба клиентской поддержки), что я сразу и сделал. Оператор, задав стандартные вопросы, осчастливил меня новостью, что карта моя заблокирована. На мой вопрос почему, я получил ответ "скорее всего, в целях безопасности", но точной информации у него не было.
Я попытался пояснить, что все поступления на эту карту производяться с моего же счета (расчетного), внутрибанковским переводом. Оператор еще раз сказал, что у него нет информации почему карта была заблокирована. "Позвоните завтра и специалист предоставит вам сведения о сроках разблокирования карты".
- То есть существует возможность, что завтра это недоразумение не будет исчерпано и карта останется заблокированной?
"У меня нет сведений на этот счет", - вот примерный ответ который мне дал оператор СКП.
Стоит ли говорить, что этой псевдо-заботой банк нарушил все мои планы на праздники, не говоря уже о том, что банкоматов у Авангарда в Москве немного (мягко сказано) и на поездку для снятия наличных уходит немало времени (не важно общественным или личным транспортом).
Потеряно личное время, я лишен на праздники средств, при этом не получил от банка никакой вразумительной информации о причинах доставленных неудобств.
Считаю данный случай классическим примером неклиентоориентированного подхода банка, так как:
Я не прочь, если банк время от времени возьмет да и заблокирует карту (в целях своей или моей, клиентской безопасности), но со следующей оговоркой:
- Сообщит оперативно о блокировке (посредством СМС, email, по телефону)
- При звонке в СКП объяснит причину блокировки
- После моего звонка, проверив условия последней (последних) транзакции, удостоверившись, что безопасности ничего не угрожает - оперативно разблокирует карту или, по крайней мере, сообщит точное время ее разблокировки.
Следует уточнить, что карта у меня express. Но у карты есть CVC-код, операционист при выдаче денежных средств всегда спрашивает паспорт и сверяет подпись с подписью в паспорте. Никакой дополнительной защиты эмбосированная фамилия на пластике не дает.
Комментарии 15
Да нет, никакой путаницы: конечно же я опубликовал пост в Народный рейтинг, хотя бы потому что мне хотелось бы услышать позицию банка.
Но, как оказалось, "действия службы безопасности банка в НР не оцениваются"(с), поэтому останется в моем блоге, как напоминание самому себе.
У авангарда повышенная бдительность к таким картам и судя по отзывам блокируются они достаточно
часто.
Заведите именную Визу электрон (она бесплатная) а еще лучше Классик или Голд. И все проблемы кончатся. Три года пользуюсь и блокировок не было ни разу.
Придется заводить именную, а это два лишних визита в банк
Экспресс Кард закрыл. Надеюсь, проблем больше не будет.
Других "правил" существования в соцсетях пока не придумано
А Вы в соцсетях давно существуете? Потому что может блог не вели, а просто общались? Это ведь тоже очень полезный опыт. А я в Интернете только 2 месяца общаюсь и только здесь на Банки.ру.
Это вы так думаете. А фактически нет, так как "действия службы безопасности банка в НР не оцениваются."
И ответ Вам дали в стиле НР. Вы сделали всё, что могли. Ну, что здесь блог начали, тоже хорошо. А 8 лет в блогосфере Вы, значит, комментатором работали?
Почему же, помимо banki.ru есть огромное количество мест, где можно развернутся