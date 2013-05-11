Отказ в выдаче наличных, блокировка карты

Я не прочь, если банк время от времени возьмет да и заблокирует карту

Сообщит оперативно о блокировке (посредством СМС, email, по телефону)



При звонке в СКП объяснит причину блокировки



После моего звонка, проверив условия последней (последних) транзакции, удостоверившись, что безопасности ничего не угрожает - оперативно разблокирует карту или, по крайней мере, сообщит точное время ее разблокировки.



Несколько месяцев использования услуг, предоставляемых банком Авангард, надо сказать радужного использования, сегодня подошли к концу.При попытке снятия денежных средств в дополнительном офисе через кассу получил отказ. Кассир удивилась, сказав что запрашиваемая сумма меньше остатка, но тем не менее терминал выдает чек с отказом. Предложила позвонить в СКП (служба клиентской поддержки), что я сразу и сделал. Оператор, задав стандартные вопросы, осчастливил меня новостью, что карта моя заблокирована. На мой вопрос почему, я получил ответ "скорее всего, в целях безопасности", но точной информации у него не было.Я попытался пояснить, что все поступления на эту карту производяться с моего же счета (расчетного), внутрибанковским переводом. Оператор еще раз сказал, что у него нет информации почему карта была заблокирована. "Позвоните завтра и специалист предоставит вам сведения о сроках разблокирования карты".- То есть существует возможность, что завтра это недоразумение не будет исчерпано и карта останется заблокированной?"У меня нет сведений на этот счет", - вот примерный ответ который мне дал оператор СКП.Стоит ли говорить, что этой псевдо-заботой банк нарушил все мои планы на праздники, не говоря уже о том, что банкоматов у Авангарда в Москве немного (мягко сказано) и на поездку для снятия наличных уходит немало времени (не важно общественным или личным транспортом).Потеряно личное время, я лишен на праздники средств, при этом не получил от банка никакой вразумительной информации о причинах доставленных неудобств.Считаю данный случай классическим примером неклиентоориентированного подхода банка, так как:(в целях своей или моей, клиентской безопасности), но со следующей оговоркой:Следует уточнить, что карта у меня express. Но у карты есть CVC-код, операционист при выдаче денежных средств всегда спрашивает паспорт и сверяет подпись с подписью в паспорте. Никакой дополнительной защиты эмбосированная фамилия на пластике не дает.