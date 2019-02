Решение IT SERVICE Retail&Banking по управлению наличностью внедрено в 30 магазинах METRO Cash & Carry

Компания IT SERVICE Retail&Banking выполнила работы по внедрению новой технологии в магазинах METRO Cash & Carry на территории России.

В настоящее время выполнены поставка и внедрение, осуществляется сервисное обслуживание решения на базе автоматизированных депозитных машин в 30 магазинах METRO Cash & Carry на территории РФ: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Калининграде, Краснодаре, Красноярском крае, Омске, Оренбурге, Перми, Самаре, Саратове, Тульской области и Ярославле.

Решение по управлению наличностью, разработанное компанией IT SERVICE Retail&Banking специально для METRO Cash & Carry, позволило автоматизировать процесс инкассации на 90%, повысить эффективность работы персонала, в 5 раз сократить время, затрачиваемое кассирами на инкассацию, а также сократить количество ошибок и махинаций, оптимизировать расходы на инкассацию.

Компания METRO Cash & Carry считает опыт внедрения решения по управлению наличностью на базе автоматизированных депозитных машин (АДМ) положительным, и рекомендует данное решение к применению в объектах сферы розничной торговли и обслуживания. «Ha пpoтяжении всегo пеpиoдa сoтpyдничeства компания IT SERVICE Retail&Banking проявила себя кaк надeжный, квалифицированный и ответственный партнер в реализации ИT-пpoeктoв, поставке оборудования и выполнении круглосуточного сервисного обслуживания», – сообщили в METRO Cash & Carry.

Проекту по масштабному внедрению новой технологии предшествовал пилотный проект, в рамках которого специалистами компании IT SERVICE Retail&Banking проведено изучение существующих процессов обработки наличности и формирование предложений для достижения максимальной эффективности применения. В результате совместной работы было разработано решение, учитывающее специфику процесса инкассации в России, соблюдение законодательства и отвечающее всем требованиям, предъявляемым METRO Cash & Carry, в том числе по стоимости оборудования. Опытная эксплуатация программно-аппаратного комплекса на базе АДМ проходила в течение семи месяцев, что позволило достичь стабильности функционирования комплекса и совершенствовать технологию.

Решение компании IT SERVICE Retail&Banking включает следующие составляющие: автоматизированные депозитные машины, АРМ кассира, финансовый и технический мониторинг. Новая технология позволяет значительно упростить обработку денежных средств: кассирам необходимо только совершить процедуру авторизации на АДМ и внести наличные в депозитную машину, которая осуществляет прием, идентификацию, проверку, пересчет и хранение банкнот в сейфах I – III класса устойчивости к взлому. По каждому внесению распечатывается отчет, который может содержать детальную информацию по внесенным денежным средствам, с указанием номиналов и количества банкнот. С помощью системы мониторинга, разработанной компанией IT SERVICE Retail&Banking, данные могут передаваться в информационную систему предприятия, банка и инкассаторской службы.

Компания IT SERVICE Retail&Banking ведет активную деятельность по разработке и реализации решений по управлению оборотом наличности. Решения IT SERVICE Retail&Banking позволяют улучшить качество клиентского обслуживания, автоматизировать расчетные операции и внутренний документооборот, сократить затраты на обработку наличности и снизить риски. В рамках внедрения комплексных проектов IT SERVICE Retail&Banking предоставляет полный комплекс работ: от IT-консалтинга до поставки, внедрения и обслуживания оборудования.

Более подробная информация по новой технологии представлена в листовке IT SERVICE Retail&Banking Решения по управлению наличностью для розничной торговли.