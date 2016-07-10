Популярные сообщения

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Абсолютно Серийный Вкладчик 10.07.2016 11:23 konst2003
Тинькофф выплатил вам незаконно удержанные (унифицированные) проценты? Прочитайте как легко получить на добавку с банка еще и компенсацию в размере, в полтора раза превышающем размер не выплаченного вовремя.
Недавно, под давлением решения ФАС, РПН и арбитражных судов банк Тинькофф признал проведенную им “унификацию” вкладов (а по сути воровство процентов) незаконным и начал выплачивать пострадавшим денежные суммы в размере недоплаченных процентов. Но, поскольку проценты клиентам банка выплачиваются с огромным опозданием, все клиенты имеют право на получении компенсации за эту задержку в размере, превышающем в полтора раза уже выплаченную банком сумму. Как это сделать легко и с минимальными потерями времени я расскажу в этой статье. 1. Почему надо идти в суд. Причин, которые вынуждают нас обратиться в суд несколько: . Согласно п5. Ст. 28 Закона о Защите Прав Потребителей (в дальнейшем ЗоЗПП): В случае нарушения установленных сроков выполнения работы исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы, а если цена выполнения работы договором о выполнении работ не определена - общей цены заказа. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 24.06.2016 19:55 konst2003
Победа! Тинькоффа вынудили отменить незаконную унификацию. Все пострадавшие вкладчики получат недоплаченные проценты, но все равно могут обратится за доп. компенсацией
Свершилось! Тинькофф Банк отменяет решение о снижении процентной ставки, начисляемой на сумму внесенных с 1 июля 2015 г. пополнений по договорам вклада, заключенным в период с 24 декабря 2014 г. по 30 апреля 2015 г., а также по договорам, по которым в период с 17 декабря 2014 г. по 30 апреля 2015 г. была повышена процентная ставка. В этой связи банк обязуется произвести выплату денежных средств в размере дохода, недополученного в результате снижения процентной ставки, начисляемой на суммы совершенных пополнений, клиентам, пополнившим с 1 июля 2015 г. вклады, размещенные на основании указанных выше договоров. По действующим договорам вклада выплата денежных средств будет произведена сегодня автоматически на счет вклада или на расчетную карту Tinkoff Black (в зависимости от выбранного способа капитализации начисленных процентов), о чем клиенты будут проинформированы СМС-сообщением. Чтобы получить выплату по закрытому договору вклада, клиентам необходимо обратиться в банк (по телефону контактного центра 8 800 7557998, по почте или по email) и сообщить об удобном способе зачисления денежных средств. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 31.05.2016 10:11 konst2003
Унифицировали вкладчиков? – Заплатите в три раза больше! Первое решение гражданского суда по делу унифицированного вкладчика, образец искового заявления.
В прошлой публикации я обещал в скором времени рассказать всем моим подписчикам замечательную новость. Теперь время пришло и я готов это сделать. Один из вкладчиков банка Тинькофф, у которого банк незаконно уменьшил проценты (унифицировал) обратился в суд. 29 апреля мировой судья судебного участка №7 Орджоникидзевского судебного района г. Екатеринбурга Свердловской области вынесла решение о взыскании с банка в пользу истца: 1. Всех недоплаченных “унифицированных” процентов. 2. Такую же сумму в качестве неустойки, образовавшуюся за прошедший период 3. Моральный вред в сумме 3000р 4. Штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере, превышающим сумму недоплаченных процентов 5. Остальные мелкие судебные расходы истца. Всего, за один визит в суд, истец получил сумму, в 3.3 раза превышающую недоплаченную ему сумму процентов банком. Полный текст решения я также выложил. Хочу обратить также внимание, что решение суда, хоть и заочное, но при этом от ответчика (банка) был отзыв, а также прошение рассмотреть дело в их отсутствие. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 17.05.2016 23:28 konst2003
Время побед или сколь веревочка не вейся..... Тинькофф окончательно проиграл суд РосПотребНадзору по унификации.
Отличная новость для всех пострадавших от незаконной "унификации" Тинькоффа.. Сегодня апелляционная инстанция арбитражного суда оставила в силе решение первой инстанции, а именно:"В удовлетворении требований АО "Тинькофф Банк" о признании незаконным и отмене постановления Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу от 14.09.2015г. No Ю 78-00-03-0362 о привлечении к административной ответственности на основании ч. 1 ст.14.4 КоАП РФ отказать." Вкраце напомню суть дела - РосПотребНадзор признал унификацию незаконной и наказал за это банк. Банк с решением РПН не согласился и обжаловал его в суде. В итоге сегодня суд поставил в этом деле жирную точку - РосПотребНадзор прав, а унификация незаконна. Это решение суда крайне важно для тех вкладчиков, которые не побоятся обратится в суд, чтобы получить увеличенную в три раза сумму недоплаченных банком процентов. Как мы видим, время, на которое банк сумел оттянуть судебные процессы подходит к концу и банку вскоре придется ответить за свои незаконные решения, принятые год назад. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 07.04.2016 11:33 konst2003
Нотариальная доверенность – для чего она нужна вкладчику, как ее грамотно составить и использовать. Образец идеальной доверенности.
Как известно, государством в каждом банке на каждого вкладчика суммарно застраховано не более чем один миллион четыреста тысяч рублей. Что же делать в ситуации, когда денег хочется разместить во вклад больше, но при этом не рисковать потерять часть суммы? Можно, конечно, остаток денег выше страховой суммы разместить в другой банк, но это лишняя потеря времени, сил, да и условия в другом банке могут оказаться хуже. В этой ситуации неоценимым помощником является нотариальная доверенность, которую вы можете получить от ваших родственников или друзей, которым доверяете. В случае, если такая доверенность у вас имеется, вы просто открываете не только вклад на себя, но и на доверителя, при этом разделяя сумму денежных средств между двумя вкладами. Есть и еще один вариант, когда даже при не очень больших суммах доверенность сильно поможет вам. Я говорю о ситуации, когда ваш доверитель пенсионер. Ведь многие банки предлагают пенсионерам особые условия по обслуживанию и вкладам, зачастую значительно выгоднее или удобнее условий для обычных клиентов банка. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 23.03.2016 15:25 konst2003
Банк "Югра" отменил незаконные ограничения на пополнения вкладов. Причины и выводы для вкладчиков.
Некоторое время банк "Югра" перестал принимать пополнения во вклады, открытые в конце 2014 года. Сотрудники в отделениях просто говорили, что программа не будет пополнить за месяц каждый вклад суммарно более чем на 50 тысяч рублей, деньги, отправленные межбанком возвращали с глупыми отмазками типа "не указан номер договора". И это при том, что я как раз номер договора указал. Более того, учитывая, что вклады расходно-пополняемые, нашлись люди, которые использовали их как кошелек, и даже им не давали пополнить то, что было снять с этих же вкладов некоторое время назад. Любопытно и то, что причины ограничения в разных офисах называли разные. В одних говорили, что есть технические проблемы, в других, что ЦБ ограничил банк в пополнениях старых вкладов (при этом не ограничивая в приеме новых), для журналистов они, похоже придумали новость о "самоограничениях". Но те, кто читает мой блог регулярно, уже знают, что таких ограничений у ЦБ не бывает. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 16.03.2016 15:10 konst2003
Результат заседания арбитража по унификации 14 марта и подробный обзор проигранных Тинькоффым дел в судах
14 марта состоялось очередное заседание арбитражного суда Москвы по делу об унификации Тинькоффым процентов во вкладах. Для тех, кто не знает что это такое, напомню, что в мае 2015 года банк Тинькофф объявил о то, что во всех вклады, открытые ранее с высокими процентами с 1го июля на все пополнения, произведенные после этой даты, проценты будут начисляться не по ставке вклада, а по ставке 13%, взятой банком “с потолка” Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласилась с этим незаконным нововведением и выдала банку предписание прекратить унификацию, а на все вклады, где были выплачены пониженные проценты, доплатить до процентов, указанных в договоре вклада. Банк с решением ФАС не согласился и обжаловал его в арбитражном суде. После чего банк бодро затягивает время процесса уже более четырех месяцев. Вот и на этот раз по ходатайству банка заседание опять перенесли. На этот раз уже на 25 апреля. Ну а пока мы все ждем, когда же наступит долгожданный финал истории, я представляю вашему вниманию краткий обзор проигранных банком за последнее время судов, по поводу незаконных действий банка. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 18.02.2016 13:35 konst2003
Рекомендованные действия для унифицированных вкладчиков банка Тинькофф. Часть 2.
Вторая часть статьи с подробными инструкциями о том, как отстоять свои права, получить компенсацию сверх недоплаченных процентов и наказать банк. Первая часть находится здесь. 4. Пишем досудебную претензию Для написания досудебной претензии мы воспользуемся вот этим шаблоном. Вам требуется только внимательно заменить все персональные данные в претензии вашими. Внимание - эта досудебная претензия не только на незаконное снижение ставки по уже открытым вкладам, но и на незаконное снижение по уже открытым вкладам бонуса на пополнение с 1.5% до 1%. Соответственно, бонус могли снизить только у унифицированных вкладов, открытых в первой половине декабря. Если у вас таких вкладов нет, то Вам надо просто удалить из претензии абзацы, написанные оранжевым шрифтом. Чтобы Вы случайно не оставили в претензии неверные данные, все места, где вам нужно подставить свои данные, я выделил красным цветом. Соответственно, после получения готового документа, Вам необходимо везде вернуть черный шрифт, иначе при распечатке эти данные будут более блеклые, чем остальной текст. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 05.02.2016 16:16 konst2003
Результаты заседания арбитражного суда по делу банка Тинькофф против ФАС от 1го февраля 2016г
В итоге прошедшего 1 февраля заседания суд установил: В связи с ходатайством заявителя о необходимости ознакомления с отзывами, судебное разбирательство подлежит отложению. Отложить рассмотрение дела на 14 марта 2016 года в 14 час 20 мин. Да, все понимают, что банк просто тянет время, но других действий от этой кредитной организации никто и не ждал, добровольно извиняться за незаконные действия и компенсировать потери клиентов не в их правилах. Теперь ждем 14 марта. Поставьте лайк, если вы согласны с моими выводами относительно действий банка. Обязательно подпишитесь на мой блог, если вы еще этого не сделали. Здесь постоянно выкладываются все новости и рекомендации вкладчикам по "унификации" и другим незаконным действиям банков. К оглавлению блога, сгруппированному по темам. Еще по теме "Новости, касающиеся унификации – хронология развития событий": К предстоящему заседанию арбитража по предписанию ФАС: заявление ТБ и отзыв ФАС 27. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 03.02.2016 13:06 konst2003
Список статей с полезной информацией для вкладчиков банка Тинькофф и других банков, сгруппированный по темам
Просмотрите новое оглавление моего блога, в котором все статьи сгруппированы по темам и банкам, возможно ранее вы пропустили важную для Вас информацию К причинам подтолкнувшим меня к этому отнесу то, что я стараюсь оказать помощь и облегчить жизнь многим вкладчикам банков, мой блог бурно развивается, в нем постоянно появляются как абсолютно новые, так и переработанные в соответствии с изменившийся ситуацией статьи, и ориентироваться в нем становиться все сложнее и сложнее. Соответственно, статьи на данный момент совершенно утратившие актуальность, вообще не попадут в этот список, но, если вам нужно ознакомиться с ними по какой-либо причине, вы всегда можете найти их в полном списке статей по адресу http://www.banki.ru/blog/konst2003/ Разумеется, это оглавление будет постоянно дополняться новыми ссылками на появляющиеся статьи, чтобы мои подписчики были в курсе об этом, я буду размещать соответствующую информацию в комментариях к этому посту. Даже если вы мой подписчик и постоянный читатель, обязательно внимательно просмотрите это сообщение – вы могли ранее пропустить что-либо важное! Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 27.01.2016 13:04 konst2003
К предстоящему заседанию арбитража по предписанию ФАС: заявление ТБ и отзыв ФАС
Уже совсем скоро состоится очередное заседание суда на котором решится судьба обжалованного банком Тинькофф постановление ФАС о незаконности унификации и предписание доначислить все незаконно удержанные проценты. Тем, кто интересуектся ходом процесса будет небезинтересно прочитать как исковое заявление банка так и отзыв на него ФАС. Предлагаю обсуждать эти документы тут комментариями к этой статье поскольку на форуме они просто размажутся по куче страниц и потеряются. Чтобы перейти к оглавлению блога, сгруппированному по темам, нажмите здесь Еще по теме "Новости, касающиеся унификации – хронология развития событий": Результаты заседания арбитражного суда по делу банка Тинькофф против ФАС от 1го февраля 2016г ФАС обязало Тинькофф выплатить доход, недополученный в результате снижения процентной ставки! 20.11.2015 16:31 Тинькофф, ты не прав! или бесславный конец унификации 26.10.2015 23:21 Новости о предстоящем заседании ФАС по делу Банка Тинькофф. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 24.01.2016 22:53 konst2003
Анонс приключений Гаврилы-вкладчика в стихах
Поскольку, скорее всего из-за глюка, никому из моих подписчиков не поступило оповещение о новой статье у меня в блоге, которую я выложил в пятницу, публикую новую статью со ссылкой на предыдущую. Если вы мой подписчик и вам и об этой статье не пришло уведомление, напишите пожалуйста в комментарии или в личку. Огромное спасибо. Статья: Приключения Гаврилы-вкладчика в стихах Эту статью я через некоторое время удалю. Чтобы перейти к оглавлению блога, сгруппированному по темам, нажмите здесь
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Абсолютно Серийный Вкладчик 22.01.2016 13:38 konst2003
Приключения Гаврилы-вкладчика в стихах
На свете вкладчик жил Гаврила, Он разным банкам доверял Но вот однажды подфартило И в банк Тинькофф он деньги сдал. Высок процент был у Гаврилы И наш Гаврила счастлив был Хоть спам по почте электронной В день по три раза приходил. Но вдруг, нарушив обещанье, Тинькофф проценты поменял Гавриле оказав вниманье, Ему в письме все рассказал. Что стал Гаврила наш беднее Что вклад невыгоден теперь И что Гаврила не успеет Спастись от денежных потерь. Обеспокоен наш Гаврила И открывает банк-клиент Но то логин вдруг не подходит, То не считается процент. Звонит в коллцентр наш Гаврила (Гаврила грамотный клиент) Но говорят: «не вышел рылом!» И снова падает процент. Гаврила очень недоволен Гаврила жалобу строчит Но власть Тинькова безгранична - Ему ДО он отключит Идет на почту наш Гаврила И с почты банку шлет письмо И ждет 2 месяца ответа И понимает: банк – ***** (не самое надежное финансовое учреждение Российской Федерации) Решил Гаврила снять наличных И наконец, свой вклад закрыть Но банк Тинькофф, без отделений, Знал, как Гаврилу обхитрить. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 12.01.2016 17:29 konst2003
Рекомендованные действия для унифицированных вкладчиков банка Тинькофф. Часть 1.
Чтобы вернуть обратно свои недополученные проценты и получить компенсацию от банка за их незаконное использование в течении длительного времени, придется идти в суд. В этой статье я расскажу, почему этот путь наиболее правильный и что нужно сделать пострадавшему перед непосредственной подачей иска в суд. 1. Почему надо идти в суд. Причин, которые вынуждают нас обратиться в суд несколько: Во-первых, вы сможете таким образом получить в банка значительно больше средств, чем в случае, если он просто доначислит с опозданием вам недоплаченные проценты. Давайте посчитаем: у большинства клиентов банк незаконно удержал 5 процентов от суммы вкладов. Согласно п5. Ст. 28 Закона о Защите Прав Потребителей (в дальнейшем ЗоЗПП): В случае нарушения установленных сроков выполнения работы исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы, а если цена выполнения работы договором о выполнении работ не определена - общей цены заказа. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 28.12.2015 17:13 konst2003
Банк Тинькофф ввел ограничения на переводы валюты из банка. Начало конца?
Этой ночью начали поступать жалобы от клиентов банка Тинькофф в том, что им не удается сделать перевод из банка своих собственных валютных средств более чем на 5000 единиц. Представитель банка вначале стирал сообщения об этом на форуме (http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4290236#message4290236 ), затем написал про небольшой технический сбой в банке ( http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4290357#message4290357 ), ну а чуть позже вынужден был признать, что внезапно и без предварительного предупреждения банк ввел лимиты переводов в валюте ( http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4290717#message4290717 ). При этом даже сами сотрудники на горячей линии не знают об этоих ограничениях ( http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4290958#message4290958 ) Напомню, что многие банки, в данный момент уже лишившиеся лицензии, в начале проблем пытались справиться с ними именно таким образом. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 18.12.2015 19:22 konst2003
Руководители банка "Тинькофф" могут попасть под уголовное преследование
Тема о незаконном отключении дистанционного обслуживания банком, о которой я писал уже не раз, получила неожиданное продолжение. Одному из своих клиентов банк, в привычной для него манере "что хочу то и творю", отключил дистанционное обслуживание. Гражданин оказался не робкого десятка и пошел в Джержинский районный суд города Перми. Суд принял решение о том, что отключение незаконно, необходимо подключить ДО обратно, а также убрать из УКБО незаконные пункты 4.5 и 4.7 об отключении ДО. Банк решение суда оспорил, но также проиграл. В итоге 15.12.2015г решение суда вступило в силу. Напомню, что, если банк не согласен с выводами аппеляционной инстанции он должен ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЕ, имея право одновременно с этим обжаловать решение в вышестоящей инстанции. Но выполнить - обязан! Ну а банк уклоняется от выполения решения. Что же в таком случае грозит банку? А вот что: Статья 315 УК РФ. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, служащим органа местного самоуправления, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 27.11.2015 14:32 konst2003
13 причин не быть клиентом АО "Тинькофф Банк"
Чем рискуют клиенты этого банка, как отвечает ПБ, как меняются тарифы и многое другое вы узнаете из этой статьи. В этой статье я собрал неопровержимые примеры некорректных действий банка Тинькофф с клиентами в последнее время с целью предупредить как еткущих так и потенциальных клиентов о тех проблемах, которые они могут получить в нем. Чтобы эти клиенты были готовы вести долгую официальную переписку с банком по почте РФ, отставить свои интересы в судах, терять денежные средства из-за глюков ИБ. Ну а подписывать или нет договор с банком, решать только Вам.  Первые 7 причин я уже опубликовал ранее, тут они снова приведены, информация о некоторых из них дополнена. Остальные 6 причин приведены впервые. 1. Унификация. В конце мая банк объявил, что, в нарушение уже заключенных договоров и обещаний ответственных лиц, с 1 июля проценты на пополнения ранее открытых вкладов будут начисляться по ставке 13 процентов. https://www.tinkoff.ru/about/news/27052015-deposit-rate-and-circs-of-refill/ Но даже такую простую акцию банк не сумел организовать должным образом, процитированное мною сообщение было полно неточностей, поэтому, чтобы выразить свою мысль потребовалось еще одно уточнение: https://www. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 24.11.2015 17:44 konst2003
Просьба ко всем вкладчикам Тинькоффа, пострадавшим от унификации!!!
Уважаемые вкладчики, чтобы усилить давление на банк с целью добиться более быстрой отмены унификации просьба заполнить и отправить электронную жалобу в ЦБ. Ниже рассказано как это можно сделать всего за 1 минуту. Не поленитесь пожалуйста!! Идем вот по этой ссылке http://www.cbr.ru/ireception/?Prtid=ir&msgid=bnk&bnkregnumber=2673 заполняем поля, просим ответить на электронный адрес для оперативности и пишем текст, по этой ссылке: https://goo.gl/eqLMcF Все, что надо в нем подправить - это адрес электронной почты в самой последней строке. Кроме того сообщаю, что, даже после выплаты банком недоплаченных процентов в полном объеме любой вкладчик может получить дополнительно сумму, превосходящую эти выплаты, в этом блоге будет рассказано как это сделать максимально просто. Банк хотел заработать на нас - заработаем на нем! Главное, не торопитесь подписывать бумаги, что у вас к банку нет претензий. Как всегда убедительно прошу подписываться на мой блог, чтобы знать как защититть себя от незаконных действий банка Тинькофф. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 20.11.2015 16:31 konst2003
ФАС обязало Тинькофф выплатить доход, недополученный в результате снижения процентной ставки!
Из решения ФАС, опубликованного сегодня на его официальном сайте следует, что банк обязан произвести выплату денежных средств в размере дохода, недополученного в результате снижения процентной ставки, начисляемой на суммы зачисленных в данные вклады с 01.07.2015 пополнений, с учетом условий Договоров вклада о порядке выплаты процентов на вклады! В общем, как и говорили еще в мае на этом форуме, решение банка незаконное. Всем, кто пополнил вклады, банк обязан самостоятельно начислить неначисленный ранее доход. Так же напоминаю, что, независимо от того, начислит Вам банк доход или нет, вы имеете право (и я советую вам реализовать его) обратиться в суд за получением компенсации за нарушения банка в ваш адрес, ведь из решения следует, что банк поступил со своими клиентами незаконно и несложными действиями можно заработать денег и наказать банк. Накажем через суд банк сполна за его незаконные действия и компенсируем себе потраченные нервные клетки деньгами банка, чтобы в следующий раз неповадно было! Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 06.11.2015 11:07 konst2003
Тинькофф опять нарушает закон - "банк неправильно работает с доверенностями" решил суд!
Приморский суд Санкт-Петербурга решил, что банк незаконно отказывает клиентам в операциях по нотариальной доверенности. Еще в июне 2014 года банк отключил мне дистанционное обслуживание (суд уже признал это незаконным - https://www.banki.ru/blog/konst2003/6784.php ), а с ноября 2014 отказался принимать и мои распоряжения по почте РФ, требуя, чтобы я отдавал их исключительно в офисе банка, который один и находится в Москве и, по сути дела, не является полноценным офисом. Мне пришлось написать на имя мамы, живущей в Москве, нотариальную доверенность, чтобы она могла подавать распоряжения в банк от моего имени. И вот, 30 апреля мама лично приехала в банк с этими самыми распоряжениями. Какого же было и мое и ее удивление когда банк, приняв распоряжения от мамы, отказался их выполнять., сославшись на то что: “для принятия первого распоряжения на основании доверенности требуется одновременное посещение офиса банка доверителем и доверенным лицом, а также наличие нотариально заверенной доверенности. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 26.10.2015 23:21 konst2003
Тинькофф, ты не прав! или бесславный конец унификации
Господа, товарищи, поздравляю всех с долгожданным решением ФАС: ФАС признала Тинькофф банк нарушившим законодательство при изменении ставок по вкладам! Федеральная антимонопольная служба /ФАС/на сегодняшнем заседании признала Тинькофф банк нарушившим антимонопольное законодательство при изменении ставок по вкладам в одностороннем порядке, передает корреспондент ТАСС с заседания ведомства. Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров сообщил журналистам, что банк будет оштрафован на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. руб. «Действия Тинькофф банка по одностороннему изменению условий договора вклада противоречат банковскому законодательству», - отметил он. Кашеваров также сообщил, что подобные дела рассматриваются в отношении еще двух кредитных организаций - КБ «Гагаринский» и «Восточный экспресс». Кроме того, как пишут присутствовавшие на заседании: Вторым пунктом определения ФАС будет указание банку устранить нарушение антимонопольного законодательства. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 21.10.2015 18:24 konst2003
Новости о предстоящем заседании ФАС по делу Банка Тинькофф.
Напоминаю, что 26 октября состоиться заседние в ФАС в г. Москва по дело об унификации вкладов банком Тинькофф. Есть интересная новость: на заседание может прийти ЛЮБОЙ желающий. Для этого надо всего лишь за день, 23 октября (потому что 24ое и 25ое - выходные дни) записаться по телефону. Запись нужна для того, чтобы Вам приготовили пропуск. Звонить надо по телефону 499 755 23 23 доб. 088631 Галина. Желающие - ВЕЛКОМ! Чтобы перейти к оглавлению блога, сгруппированному по темам, нажмите здесь Еще по теме "Новости, касающиеся унификации – хронология развития событий": Результаты заседания арбитражного суда по делу банка Тинькофф против ФАС от 1го февраля 2016г К предстоящему заседанию арбитража по предписанию ФАС: заявление ТБ и отзыв ФАС 27.01.2016 13:04 ФАС обязало Тинькофф выплатить доход, недополученный в результате снижения процентной ставки! 20.11.2015 16:31 Тинькофф, ты не прав! или бесславный конец унификации 26. Читать далее
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Абсолютно Серийный Вкладчик 07.10.2015 11:18 konst2003
7 причин не быть клиентом АО "Тинькофф Банк"
В этом посте я собрал неопровержимые примеры некорректных действий банка Тинькофф с клиентами в последнее время с целью предупредить потенциальных клиентов о тех проблемах, которые они могут получить в нем. Все свои утверждения я подкрепил ссылками либо на жалобы клиентов банка, либо на ответы официальных представителей банка на этом портале.. Ну а подписывать или нет договор с банком, решать только Вам. 1. Унификация. В конце мая банк объявил, что, в нарушение уже заключенных договоров и обещаний ответственных лиц, с 1 июля проценты на пополнения ранее открытых вкладов будут начисляться по ставке 13 процентов. https://www.tinkoff.ru/about/news/27052015-deposit-rate-and-circs-of-refill/ Но даже такую простую акцию банк не сумел организовать должным образом, процитированное мною сообщение было полно неточностей, поэтому, чтобы выразить свою мысль потребовалось еще одно уточнение: https://www.tinkoff.ru/about/news/28052015-further-clarification-deposit-replenishment/ а так же крайне напряженная работа банковского представителя, зачастую дающего противоречивые ответы. Читать далее
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