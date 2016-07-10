Популярные сообщения

Тема о незаконном отключении дистанционного обслуживания банком, о которой я писал уже не раз, получила неожиданное продолжение.
Одному из своих клиентов банк, в привычной для него манере "что хочу то и творю", отключил дистанционное обслуживание. Гражданин оказался не робкого десятка и пошел в Джержинский районный суд города Перми. Суд принял решение о том, что отключение незаконно, необходимо подключить ДО обратно, а также убрать из УКБО незаконные пункты 4.5 и 4.7 об отключении ДО. Банк решение суда оспорил, но также проиграл. В итоге 15.12.2015г решение суда вступило в силу. Напомню, что, если банк не согласен с выводами аппеляционной инстанции он должен ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЕ, имея право одновременно с этим обжаловать решение в вышестоящей инстанции. Но выполнить - обязан! Ну а банк уклоняется от выполения решения. Что же в таком случае грозит банку? А вот что:
Статья 315 УК РФ. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта
Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, служащим органа местного самоуправления, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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