Популярные сообщения

Поскольку, скорее всего из-за глюка, никому из моих подписчиков не поступило оповещение о новой статье у меня в блоге, которую я выложил в пятницу, публикую новую статью со ссылкой на предыдущую. Если вы мой подписчик и вам и об этой статье не пришло уведомление, напишите пожалуйста в комментарии или в личку. Огромное спасибо. Статья: Приключения Гаврилы-вкладчика в стихах Эту статью я через некоторое время удалю. Чтобы перейти к оглавлению блога, сгруппированному по темам, нажмите здесь

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