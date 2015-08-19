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Ответ на вопрос лета - может ли ЦБ ограничить банк только в пополнении старых вкладов

19.08.2015 19:06 24 3 584 просмотра
Безусловно для всех банковских вкладчиков вопрос лета - это может ли получиться такая ситуация, что, в результате предписания ЦБ, банку запрещено пополнять декабрьские вклады с высокими ставками, но разрешен прием новых под низкую ставку. Я видел в куче различных форумов людей с позицией, что такое возможно, что автоматически превращает незаконные действия банков по прекращению приема пополнений в пополняемые вклады (или пополнение их по другой ставке). Копий было сломано немало. Я не стал ломать копья, а просто отправил в ЦБ запрос с просьбой разъяснить какие бывают предписания. Сегодня я получил ответ. Как я понял из него, описанных выше ситуаций быть не может, следовательно любой банк, который запретил/ограничил/ухудшил условия приема дополнительных взносов и при этом принимает новые вклады - нарушитель закона, руководствуется только жадностью и не может прикрываться никакими предписаниями ЦБ.
Из тех банков, с которыми я сталкивался в последнее время, под таким предписанием находился только МАСТ-банк, остальные же такие как Тинькофф, Бенефит, ИТБ итд просто воруют Вашу прибыль. А это мне кажется дополнительным аргументом не тупо уходить восвояси, а отстаивать свои права в контролирующих организациях и суде.


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Комментарии 24

Александр Хохлов  (alex-khokhlov)
#
Хорошо бы еще увидеть вопрос, на который ЦБ дало ответ. Иначе не совсем неясна суть ответа.
Константин  (Fibo)
#
Цитата
Александр Хохлов пишет:
Хорошо бы еще увидеть вопрос, на который ЦБ дало ответ. Иначе не совсем неясна суть ответа.

Не мешайте, человек упивается собственной значимостью: строчит запросы - ему строчат в ответ. Целый замнач департамента скопипастил пару-тройку абзацев из законов. Ну все - сломал систему smile:D smile:D smile:D
rafina59  (rafina59)
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все до предела ясно. тиньков не прав.
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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К сожалению текст вопроса не сохранился так как задавал его на сайте. В общем суть сводилась к тому что выяснял какие виды предписаний, касающихся вкладов могут быть выданы ЦБ банкам и может ли быть выдано предписание только на непополнение вкладов. И где можно ознакомиться с выданными предписаниями
Сергей Петров  (digi_spb)
#
ИТБ ссылается на то что ЦБ слишком снизил ключевую ставок но не ссылается на мифическое предписание
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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Я надеюсь мы узнаем на что официально ссылается ИТБ очень скоро. Я уже давно написал заявление на пополнение трех вкладов на 1.400.000р, и с тех пор они меня кормят завтраками по поводу сроков ответа. Но я, в принципе, особо не тороплюсь, платить-то им smile:-)
Павел  (П@вел)
#
Цитата
Константин пишет:
Но я, в принципе, особо не тороплюсь, платить-то им

Константин, откуда у Вас такая уверенность в собственные силы?
Специально поискал в картотеках дел и не нашел ни одного где Вы являетесь истцом по иску
Sergey Zolotorev  (sergey.zolotorev)
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rafina пишет: все до предела ясно. тиньков не прав.

Думаю, что тут не всё так просто. В ТБ, полагяю, далеко не глупые юристы и менеджмент.

Они просто оценили ситуацию на рынке и решили купить немного капитализации в обмен на репутацию, воспользовавшись лазейкой в договоре. Уверен, они прекрасно отдавали себе отчет в том, чем они платят и что получают взамен. Это просто бизнес.

Разумеется, мне, например, неприятно, что поставил не самый выгодный, в перспективе, депозитный договор. Разумеется, что в следующий раз, если у ТБ будет предложение со ставками, в 5 раз покрывающими инфляционный процент, а у другого банка, более ценящего лояльность, лишь на уровне инфляции, а у меня, вдруг, появятся пара миллиардов лишних долларов, то я предпочту "другой" банк. Ибо в таких случаях репутация важнее.

Но это не значит, что я сейчас побегу судиться с ТБ, как автор топика, закрывать счета, отказываться от его услуг, писать гневные посты о том, что не допускал мысли о том, что он воспользуется тем несчастным пунктом в договоре.

Уверен, что банк, когда искал способ сократить издержки и не вылететь из топ-50, долго анализировал возможные, для себя, последствия. Стал ли ТБ от того, что его политика рисков неприятно ударила по какому-то количеству вкладчиков, плох, менее удобен и менее конкурентноспособен? Не думаю...
Benefacio  (Benefacio)
#
Цитата
Sergey Zolotorev пишет:
воспользовавшись лазейкой в договоре.
Нет там таких лазеек!
А действия ТБ - прямое нарушение закона.
Не стоит обелять банк, выдавая его позицию за законные действия.
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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Сергей, для банка самое главное - доверие клиентов. Будет ли ему кто-то доверять после череды незаконных действий, лжи представителей на форуме итд? Не думаю...
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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Павел, ищите внимательнее smile:-) А что по поводу уверенности - так тут налицо нарушение закона. Я же был еще год назад уверен, что отключение ДО незаконно - и уже есть решения трех судов. Скоро будет еще 2-3 smile:-)
pravdoljub  (pravdoljub)
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Не получается открыть ответ
pravdoljub  (pravdoljub)
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Цитата
тут не всё так просто.

А чего тут сложного?! Вместо того, чтобы деньги заработать они положили в карман мои законные проценты по вкладу.
Цитата
Они просто оценили ситуацию на рынке и решили купить немного капитализации в обмен на репутацию,
Вот здесь Вы правы, как я говорил ничего сложного тут нет, они просто решили прикарманить мои деньги.
Цитата
воспользовавшись лазейкой в договоре.
Нет там лазеек, а все "псевдолазейки" ничтожны в силу ЗоПП (согласно части 1 статьи 16 Закона о защите прав потребителей условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации, признаются недействительными.)
Цитата
Уверен, они прекрасно отдавали себе отчет в том, чем они платят и что получают взамен. Это просто бизнес.

Видимо нарушение законов, это просто бизнес по русски?!
Цитата
Но это не значит, что я сейчас побегу судиться с ТБ, как автор топика, закрывать счета, отказываться от его услуг, писать гневные посты о том, что не допускал мысли о том, что он воспользуется тем несчастным пунктом в договоре.
Каждый решает для себя сам - смириться с тем что его обманывают или бороться за свои кровные.
Цитата
Уверен, что банк, когда искал способ сократить издержки и не вылететь из топ-50, долго анализировал возможные, для себя, последствия. Стал ли ТБ от того, что его политика рисков неприятно ударила по какому-то количеству вкладчиков, плох, менее удобен и менее конкурентноспособен? Не думаю...
а я думаю
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