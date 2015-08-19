Ответ на вопрос лета - может ли ЦБ ограничить банк только в пополнении старых вкладов

Безусловно для всех банковских вкладчиков вопрос лета - это может ли получиться такая ситуация, что, в результате предписания ЦБ, банку запрещено пополнять декабрьские вклады с высокими ставками, но разрешен прием новых под низкую ставку. Я видел в куче различных форумов людей с позицией, что такое возможно, что автоматически превращает незаконные действия банков по прекращению приема пополнений в пополняемые вклады (или пополнение их по другой ставке). Копий было сломано немало. Я не стал ломать копья, а просто отправил в ЦБ запрос с просьбой разъяснить какие бывают предписания. Сегодня я получил ответ. Как я понял из него, описанных выше ситуаций быть не может, следовательно любой банк, который запретил/ограничил/ухудшил условия приема дополнительных взносов и при этом принимает новые вклады - нарушитель закона, руководствуется только жадностью и не может прикрываться никакими предписаниями ЦБ.
Из тех банков, с которыми я сталкивался в последнее время, под таким предписанием находился только МАСТ-банк, остальные же такие как Тинькофф, Бенефит, ИТБ итд просто воруют Вашу прибыль. А это мне кажется дополнительным аргументом не тупо уходить восвояси, а отстаивать свои права в контролирующих организациях и суде.
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Обзор других ситуаций, похожих на унификацию Тинкоффа (изменение договора, запрет пополения) 01.06.2015 09:44
Комментарии 24
Хорошо бы еще увидеть вопрос, на который ЦБ дало ответ. Иначе не совсем неясна суть ответа.
Не мешайте, человек упивается собственной значимостью: строчит запросы - ему строчат в ответ. Целый замнач департамента скопипастил пару-тройку абзацев из законов. Ну все - сломал систему
Но я, в принципе, особо не тороплюсь, платить-то им
Константин, откуда у Вас такая уверенность в собственные силы?
Специально поискал в картотеках дел и не нашел ни одного где Вы являетесь истцом по иску
Думаю, что тут не всё так просто. В ТБ, полагяю, далеко не глупые юристы и менеджмент.
Они просто оценили ситуацию на рынке и решили купить немного капитализации в обмен на репутацию, воспользовавшись лазейкой в договоре. Уверен, они прекрасно отдавали себе отчет в том, чем они платят и что получают взамен. Это просто бизнес.
Разумеется, мне, например, неприятно, что поставил не самый выгодный, в перспективе, депозитный договор. Разумеется, что в следующий раз, если у ТБ будет предложение со ставками, в 5 раз покрывающими инфляционный процент, а у другого банка, более ценящего лояльность, лишь на уровне инфляции, а у меня, вдруг, появятся пара миллиардов лишних долларов, то я предпочту "другой" банк. Ибо в таких случаях репутация важнее.
Но это не значит, что я сейчас побегу судиться с ТБ, как автор топика, закрывать счета, отказываться от его услуг, писать гневные посты о том, что не допускал мысли о том, что он воспользуется тем несчастным пунктом в договоре.
Уверен, что банк, когда искал способ сократить издержки и не вылететь из топ-50, долго анализировал возможные, для себя, последствия. Стал ли ТБ от того, что его политика рисков неприятно ударила по какому-то количеству вкладчиков, плох, менее удобен и менее конкурентноспособен? Не думаю...
воспользовавшись лазейкой в договоре.
А действия ТБ - прямое нарушение закона.
Не стоит обелять банк, выдавая его позицию за законные действия.
А чего тут сложного?! Вместо того, чтобы деньги заработать они положили в карман мои законные проценты по вкладу.
Видимо нарушение законов, это просто бизнес по русски?!