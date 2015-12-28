Банк Тинькофф ввел ограничения на переводы валюты из банка. Начало конца?

Этой ночью начали поступать жалобы от клиентов банка Тинькофф в том, что им не удается сделать перевод из банка своих собственных валютных средств более чем на 5000 единиц.
Представитель банка вначале стирал сообщения об этом на форуме (http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4290236#message4290236 ),
затем написал про небольшой технический сбой в банке ( http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4290357#message4290357 ),
ну а чуть позже вынужден был признать, что внезапно и без предварительного предупреждения банк ввел лимиты переводов в валюте ( http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4290717#message4290717 ).
При этом даже сами сотрудники на горячей линии не знают об этоих ограничениях ( http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4290958#message4290958 )
Напомню, что многие банки, в данный момент уже лишившиеся лицензии, в начале проблем пытались справиться с ними именно таким образом.
Свои мысли по этому поводу можно написать в комменариях.
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Комментарии 23
Тем лучше. АСВ выплатит пополнения по ставке вклада.
Завтра хотел пополнить вклад 17%, теперь в раздумии, рискнуть или нет.
Распространяется ли это на поручения, поданные по e-mail?
Тем лучше. АСВ выплатит пополнения по ставке вклада.
Но тем кто не деревянные, а "единицы" решил доверить этому т.н. банку выплатят по курсу на день принудительной конвертации. Хорошего мало, жалко людей кто повёлся на зазывания серийных и решил у них что-то хранить.
И, что самое главное, - эти ограничения не распространяются на переводы, если подавать заявление на перевод валюты по email: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4292956#message4292956
Лично я всегда так делаю: все реквизиты удобнее написать там и сразу приложить обосновывающие документы (если счёт родственников). Так что можно спокойно продолжать делать переводы без ограничений.
Лимиты и так были по валюте, равные лимитам по рублям. Зачем их резко уменьшать? Да еще делать это так внезапно, что даже на горячей линии об этом НЕ ЗНАЮТ. А вот затем -у банка массово заканчиваются валютные вклады, открытые в конце прошлого года, после скачка курса. Надо их возвращать, а валюты нет и взять ее негде, вот и придумывают ограничения.
И еще - при распоряжениях по емейл или телефону банк не отправляет средства никому кроме вас, ссылаясь на
п.7.3.10 - отказать Клиенту или представителю Клиента в осуществлении перечисления денежных средств с картсчета в пользу третьих лиц. Собственно этот пункт уже признан незаконным арбитражем по моему заявлению, но банк его продолжает применять.
Если проблем с ликвидностью действительно нет, зачем это делать втихую, создавая ненужный резонанс ?
Деньги любят тишину, а подобные "сюрпризы" за три дня до нового года способны создать ненужную банку волну бегства вкладчиков.
(Заметьте что с альфа-ключом лимиты выше.)
Это все распространяется на операции, которые не требуют дополнительной аутентификации кроме как вашего входа в интернет-банк и осуществления операции.
Если вас эти лимиты не устраивают, банк не вправе отказать распоряжаться вашими средствами на счётах (в пределах законодательства РФ), поэтому при подаче заявления на перевод любыми другими методами (через отделение, например), эти лимиты уже действовать не могут и не будут.
В случае с Тинькофф Банк отделений нет, но email является официальным каналом подачи поручений. Я пользуюсь им - проблем с лимитами никогда не возникало (а сейчас вообще можно подать заявление на валютный перевод на валютный счёт в другом банке через интернет-банк?). Они перезванивают проверить реквизиты и операцию и все - операция проходит в положенное время.
Тем лучше. АСВ выплатит пополнения по ставке вклада.
Далеко не факт. Разберем технологию. По действующему законодаельству у каждого вклада есть специальный счет, на который каждодневно начисляются проценты. Банк их рассчитывает и аккумулирует там. Сам. По собственному алгоритму расчётов. В моменты выплаты по договору (ежемесячно, ежеквартально, в конце года, в конце срока...) накопленная сумма процентов становится из виртуальной реальной и выплачивается либо на отдельный счет, либо присоединяется к сумме вклада (капитализация). При наступлении страхового случая информация о начисленных к этому моменту процентах берётся с этого же счёта. Таким образом, в гипотетическом АСВ-случае по умолчанию всем клиентам будут рассчитаны унифицированные проценты. Не согласны - в момент получения справки о размере обязательств в банке-агенте (до получения возмещения!) необходимо оформить несогласие с суммой. Документально подтвердить (копия решения ФАС или суда, если к тому времени состоится). Собственный расчёт суммы, как это должно быть по условиям договора.
И по теме. У меня перевод евро даже внутрибанком на вклад с черной платины не идет.
Банк в курсе, прислал СМС, что случай странный, и им требуется несколько больше времени, чтобы понять причины. Ориентируют пока предварительно с ответом на 3 января.
@.
Так же для меня, например, непонятны отзывы в 5 баллов о банке тинькофф, когда в нем косяк на косяке и косяком погоняет, а у вас таких отзывов два из трех всего написанных. Но я же не призываю банить вас. Каждый имеет право высказывать свое собственное мнение и мысли, а в данной статье даже этого нет, просто приведены ФАКТЫ в хронологическом порядке, подкрепленные доказательством их существования.
Сравните с Альфа-банком: там тоже лимиты на операции в интернет-банке не так-то просто найти на веб-сайте, но они есть, . Они перезванивают проверить реквизиты и операцию и все - операция проходит в положенное время.
Ну а на сайте ТБ вы этот самый лимит в 5000 нашли?
ПО поводу электронной почты я уже писал, что это только слова ПБ которым я не доверяю. Я на форуме задал вопрос тому пользователю, который столкнулся с лимитами первым, смог ли он вывести средства или нет. Когда ответит - станет понятнее что да как.
> Ориентируют пока предварительно с ответом на 3 января.
Тоже вариант. До 3го будут "разбираться", а потом до конца праздников уже ничего не переведешь.