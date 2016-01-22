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Приключения Гаврилы-вкладчика в стихах

22.01.2016 13:38 9 3 608 просмотров
На свете вкладчик жил Гаврила,
Он разным банкам доверял
Но вот однажды подфартило
И в банк Тинькофф он деньги сдал.

Высок процент был у Гаврилы
И наш Гаврила счастлив был
Хоть спам по почте электронной
В день по три раза приходил.

Но вдруг, нарушив обещанье,
Тинькофф проценты поменял
Гавриле оказав вниманье,
Ему в письме все рассказал.

Что стал Гаврила наш беднее
Что вклад невыгоден теперь
И что Гаврила не успеет
Спастись от денежных потерь.

Обеспокоен наш Гаврила
И открывает банк-клиент
Но то логин вдруг не подходит,
То не считается процент.

Звонит в коллцентр наш Гаврила
(Гаврила грамотный клиент)
Но говорят: «не вышел рылом!»
И снова падает процент.

Гаврила очень недоволен
Гаврила жалобу строчит
Но власть Тинькова безгранична -
Ему ДО он отключит

Идет на почту наш Гаврила
И с почты банку шлет письмо
И ждет 2 месяца ответа
И понимает: банк – ***** (не самое надежное финансовое учреждение Российской Федерации)

Решил Гаврила снять наличных
И наконец, свой вклад закрыть
Но банк Тинькофф, без отделений,
Знал, как Гаврилу обхитрить.

Нет отделений, банкоматов,
Партнеров меньше с каждым днем
Гаврила ищет виноватых
Звонит в Москву: «Мы все вернем!»

Садится наш Гаврила в поезд
И едет в матушку-Москву
И что в Москве теперь все деньги
Он ощущает наяву.

По будним дням, в часы работы
Гаврила в офис приходил
Но получал ответ стандартный:
«Ты деньги заказать забыл!»

Гаврилу это разозлило
Гаврила учинил скандал
И помянув Прокуратуру
Он кассу банка штурмом взял

Теперь Гаврила наш с деньгами
Об этом знает вся страна
Звонят Гавриле с предложеньем
О новых вкладах допоздна

Не скрыться от друзей Тинькова
Вам ни в столице, ни в глуши
И потому с курьером банка
Назначить встречу не спеши.


Андрей Гаврилов, вкладчик банка Тинькофф

Этот великолепный рассказ в стихах о том, что может произойти с Вами в банке Тинькофф, написал один из вкладчиков банка на основе моей статьи "13 причин не быть клиентом банка Тинькофф" Рассказ шутливый, но все проблемы изложенные в нем, абсолютно реальны. В этом можно убедиться, прочитав эту статью.


Давайте отблагодарим автора лайками и будем ждать от него новых стихов, баллад и частушек smile:-)

Как всегда напоминаю, что, если вы подпишитесь на мой блог, вы не пропустите интересные обновления, которые выходят регулярно. Это всего лишь одна кнопка вверху статьи, справа в строке с моим именем.


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Комментарии 9

Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
Да, это тот самый Гаврила и есть smile:-) Кто сразу не узнал, может посмотреть короткий ролик в предыдущем комментарии
Золотые горы  (Золотые горы)
#
по шаблону легче писать конечно, но написано небездарно )))
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
Последние пару дней сайт глючит, верхнее большое меню показывается открытым, невозможно ничего выбрать в раскрывающихся меню или лайкнуть. Если столкнулись с такой ситуацией, просто обновите страницу пару раз пока верхнее меню не свернется.
Eldhenn
#
> будем ждать от него новых стихов, баллад и частушек

Кто-то обещал вторую часть гайда с конкретными рекомендациями. Вместо этого занимается виршеплётством. Вангую - скоро в блоге появится яндекс-кошелёк...
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
Я слово свое держу и продолжение гайда будет, а вы, как мне кажется, путаете "скоро" и "завтра".
Кроме того, вы не очень внимательно читаете статьи иначе бы знали что с гайдом торопиться пока не надо, а стихи эти писал не я.
А вообще меня все время восхищали люди, которые сами ничего не делают, но от других требовать не забывают.
Анастасия Валуева  (valueva61)
#
smile:D спасибо большое за предупреждения, а то реклама Тинькова везде, пытаются нас зомбировать smile:D smile:D smile:D Теперь не дадимся в руки онлайн-банку без отделений и гарантий))))
Leshiko  (Leshiko)
#
Предлагаю переименовать на "Стихотворный сказ о том, как страдал один доверчивый Гаврила-вкладчик по милости одного ОЛЕГарха"
smile:D
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