Приключения Гаврилы-вкладчика в стихах

На свете вкладчик жил Гаврила,
Он разным банкам доверял
Но вот однажды подфартило
И в банк Тинькофф он деньги сдал.
Высок процент был у Гаврилы
И наш Гаврила счастлив был
Хоть спам по почте электронной
В день по три раза приходил.
Но вдруг, нарушив обещанье,
Тинькофф проценты поменял
Гавриле оказав вниманье,
Ему в письме все рассказал.
Что стал Гаврила наш беднее
Что вклад невыгоден теперь
И что Гаврила не успеет
Спастись от денежных потерь.
Обеспокоен наш Гаврила
И открывает банк-клиент
Но то логин вдруг не подходит,
То не считается процент.
Звонит в коллцентр наш Гаврила
(Гаврила грамотный клиент)
Но говорят: «не вышел рылом!»
И снова падает процент.
Гаврила очень недоволен
Гаврила жалобу строчит
Но власть Тинькова безгранична -
Ему ДО он отключит
Идет на почту наш Гаврила
И с почты банку шлет письмо
И ждет 2 месяца ответа
И понимает: банк – ***** (не самое надежное финансовое учреждение Российской Федерации)
Решил Гаврила снять наличных
И наконец, свой вклад закрыть
Но банк Тинькофф, без отделений,
Знал, как Гаврилу обхитрить.
Нет отделений, банкоматов,
Партнеров меньше с каждым днем
Гаврила ищет виноватых
Звонит в Москву: «Мы все вернем!»
Садится наш Гаврила в поезд
И едет в матушку-Москву
И что в Москве теперь все деньги
Он ощущает наяву.
По будним дням, в часы работы
Гаврила в офис приходил
Но получал ответ стандартный:
«Ты деньги заказать забыл!»
Гаврилу это разозлило
Гаврила учинил скандал
И помянув Прокуратуру
Он кассу банка штурмом взял
Теперь Гаврила наш с деньгами
Об этом знает вся страна
Звонят Гавриле с предложеньем
О новых вкладах допоздна
Не скрыться от друзей Тинькова
Вам ни в столице, ни в глуши
И потому с курьером банка
Назначить встречу не спеши.
Андрей Гаврилов, вкладчик банка Тинькофф
Этот великолепный рассказ в стихах о том, что может произойти с Вами в банке Тинькофф, написал один из вкладчиков банка на основе моей статьи "13 причин не быть клиентом банка Тинькофф" Рассказ шутливый, но все проблемы изложенные в нем, абсолютно реальны. В этом можно убедиться, прочитав эту статью.
Давайте отблагодарим автора лайками и будем ждать от него новых стихов, баллад и частушек
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Комментарии 9
Кто-то обещал вторую часть гайда с конкретными рекомендациями. Вместо этого занимается виршеплётством. Вангую - скоро в блоге появится яндекс-кошелёк...
Кроме того, вы не очень внимательно читаете статьи иначе бы знали что с гайдом торопиться пока не надо, а стихи эти писал не я.
А вообще меня все время восхищали люди, которые сами ничего не делают, но от других требовать не забывают.