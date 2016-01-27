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К предстоящему заседанию арбитража по предписанию ФАС: заявление ТБ и отзыв ФАС

27.01.2016 13:04 26 2 188 просмотров
Уже совсем скоро состоится очередное заседание суда на котором решится судьба обжалованного банком Тинькофф постановление ФАС о незаконности унификации и предписание доначислить все незаконно удержанные проценты.
Тем, кто интересуектся ходом процесса будет небезинтересно прочитать как исковое заявление банка так и отзыв на него ФАС.
Предлагаю обсуждать эти документы тут комментариями к этой статье поскольку на форуме они просто размажутся по куче страниц и потеряются.


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Комментарии 26

sherwood  (sherwood)
#
ТБ сам прекрасно понимает, что его унификация незаконна, и АС ничего не отменит. Ключевая фраза в жалобе "в случае принятия жалобы к производству АС, исполнение предписания ФАС откладывается..."
ФАС довольно сухо ответил про решение Хорошевского суда Москвы. Всё-таки стоило написать, что отказ в том решении основан только на "определенности круга лиц", а не на законности унификакации. Я сразу говорил, что не хочу, чтобы иск ОО "Общественный контроль" в защиту неопределенного круга лиц рассматривался. Возможно, что ТБ им даже денег дал, чтобы они свою писульку в суд занесли.
Max  (Gmax)
#
Надо готовить досудебные претензию с требованием к банку выплатить упущенную выгоду:
1. Проценты, невыплаченные из-за их незаконной "унификации",
2. Проценты, недополученные из-за непрохождения п. 1 по "лестнице",
3. Штраф на пп. 1 и 2, если не выплатят добровольно

и параллельно подавать иск в суд, который можно составить на основе отзыва ФАС или обратиться к юристу.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
Уже совсем скоро состоится очередное заседание суда на котором банк Тинькофф обжалует постановление ФАС о незаконности унификации и предписание доначислить все незаконно удержанные проценты.

Как то пессимистично звучит обжалует,лучше заменить на планирует обжаловать так будет оптимистичнее smile:)
Прям оговорка по фрейду smile:D
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
В смысле? Он уже обжаловал в суде. А вот сочтет ли суд обжалование обоснованным - это отдельный вопрос.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
Абсолютно Серийный Вкладчик пишет:
В смысле? Он уже обжаловал в суде. А вот сочтет ли суд обжалование обоснованным - это отдельный вопрос.

Ну значит я не внимательно слежу за судьбой, деталями данного дела и запутался в процессуальных нормах smile:oops:
Алекс Ракха  (AlexRakha)
#
Я извиняюсь что не по теме, но вы когда 2ю часть будите писать про подготовку иска?
Александр М.  (Alex McArrow)
#
Как я понял из общения с представителем банка, недоначисленные проценты банк вернет сам, если проиграет дело. Иск имхо можно подавать только на моральный ущерб, сюда же можно добавить доводы о лесенках. Неустойка и упущенная выгода тут не пройдет.
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
Александр Макаров (Alex McArrow), Как это не пройдет? Банк должен был выплатить проценты давным-давно а заплатит только после проигрыша. За незаконное использование денег обязан заплатить. Иначе банки будут вам вклады возвращать на год позже безо всяких проблем. Подробнее тут.

Алекс Ракха (AlexRakha), я давно ее уже пишу но нужно время чтобы все тщательно написать и проверить. Не волнуйтесь, пока торопиться некуда.
ianchik  (ianchik)
#
Александр Хохлов (alex-khokhlov), в начале у вас ошибка "от 10 ноября 2005 г."
cp-spb  (cp-spb)
#
Думаю, раз мы готовимся к суду, то надо не забыть и другое нарушение ТБ, а именно одностороннее снижение процента бонуса за пополнение вклада (с 1,5% до 1%). Данный процент был указан в тарифах на вклады (до 23.12.2014), а следовательно является таким же полноправным условием договора, как и основная процентная ставка вклада.

В данном комментарии http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4293958#message4293958 уважаемая ИЮ1982 указывает, что никакие условия договора не могут изменяться банком в одностороннем порядке. Следовательно данное снижение процента бонуса тоже было незаконным и имеет право быть обжалованным.

Например, я пополнял такие вклады после 28.02.2015 (дата, когда были задним числом изменены условия для уже открытых вкладов) и разница в 0,5% у меня довольно существенная.
joseph  (joseph)
#
Уточню: - 1% появился в тарифах не с 23.12, а с 17.12 (был еще и такой тариф, с 14% при сроке 12-24 месяцев). Один мой вклад как раз и открылся в эти дни.
Roltorol  (Roltorol)
#
Кстати так для информации.
Следующее заседание ТКС против ФАС будет 14 марта 2016г.
joseph  (joseph)
#
А сегодня что?
Павел Кххххххх  (klientrsb)
#
а чем закончилось заседание 01.фев?
так и заседать можно годами ... smile:D
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