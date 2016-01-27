К предстоящему заседанию арбитража по предписанию ФАС: заявление ТБ и отзыв ФАС

Уже совсем скоро состоится очередное заседание суда на котором решится судьба обжалованного банком Тинькофф постановление ФАС о незаконности унификации и предписание доначислить все незаконно удержанные проценты.
Тем, кто интересуектся ходом процесса будет небезинтересно прочитать как исковое заявление банка так и отзыв на него ФАС.
Предлагаю обсуждать эти документы тут комментариями к этой статье поскольку на форуме они просто размажутся по куче страниц и потеряются.
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Комментарии 26
ФАС довольно сухо ответил про решение Хорошевского суда Москвы. Всё-таки стоило написать, что отказ в том решении основан только на "определенности круга лиц", а не на законности унификакации. Я сразу говорил, что не хочу, чтобы иск ОО "Общественный контроль" в защиту неопределенного круга лиц рассматривался. Возможно, что ТБ им даже денег дал, чтобы они свою писульку в суд занесли.
1. Проценты, невыплаченные из-за их незаконной "унификации",
2. Проценты, недополученные из-за непрохождения п. 1 по "лестнице",
3. Штраф на пп. 1 и 2, если не выплатят добровольно
и параллельно подавать иск в суд, который можно составить на основе отзыва ФАС или обратиться к юристу.
Как то пессимистично звучит обжалует,лучше заменить на планирует обжаловать так будет оптимистичнее
Прям оговорка по фрейду
В смысле? Он уже обжаловал в суде. А вот сочтет ли суд обжалование обоснованным - это отдельный вопрос.
Ну значит я не внимательно слежу за судьбой, деталями данного дела и запутался в процессуальных нормах
Алекс Ракха (AlexRakha), я давно ее уже пишу но нужно время чтобы все тщательно написать и проверить. Не волнуйтесь, пока торопиться некуда.
В данном комментарии http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4293958#message4293958 уважаемая ИЮ1982 указывает, что никакие условия договора не могут изменяться банком в одностороннем порядке. Следовательно данное снижение процента бонуса тоже было незаконным и имеет право быть обжалованным.
Например, я пополнял такие вклады после 28.02.2015 (дата, когда были задним числом изменены условия для уже открытых вкладов) и разница в 0,5% у меня довольно существенная.
Следующее заседание ТКС против ФАС будет 14 марта 2016г.
так и заседать можно годами ...