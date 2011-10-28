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Должен ли бизнес заниматься благотворительностью

28.10.2011 16:25 82 6 370 просмотров
Дорогие друзья!

Фраза о том, что бизнес должен заниматься социально значимой деятельностью, давно стала клише.
Наш банк тоже участвует в большом количестве благотворительных проектов, главный из которых - проект "Большая семья", направленный на помощь столь немногочисленным, но столь важным для будущего страны многодетным семьям.

Вместе с тем весной в стенах Гарвардской школы бизнеса у меня случилось любопытная дискуссия на эту тему с одной американкой, возглавляющей крупную компанию по производству спортивной одежды из Канады.
Вкратце, мнение этой американки состояло в том, что социальная ответственность бизнеса должна заключаться, в первую очередь, в производстве товаров и услуг, нужных потребителю и востребованным им. Заниматься благотворительностью, настаивала она, значит отвлекаться на непрофильную деятельность.

Моя знакомая во многом права. Предлагая продукт или услугу, прежде всего нужно задать себе вопрос - а бы был я рад, если бы этой услугой воспользовался кто-либо из моих родственников или друзей.
Но, с другой стороны, зачастую помочь в той или иной ситуации может лишь бизнес... А Вы как думаете?

Ваш, АК

Комментарии 82

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Вопрос весьма сложен в этическом плане.
Иногда доходит до абсурда: "Банк Рога/и/копыта подарил детям, больным раком, билеты в театр. Ура товарищи! Делайте вклады а банке Рога/и/копыта!"
Так что необходимо определить более чёткие границы между благотворительностью и самопиаром.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Вот-вот, Андрей, и я об этом! Легко помочь нескольким детям, при этом особо не вдаваясь в детали, является ли социально ответственной основная деятельность компании.
Дмитрий  (asd1979)
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Андрей,главное чтобы подарки принесли нуждающемуся человеку пользу,а что будет написано-это уже неважно.Если на скорой помощи будет написано,что она подарена такой то фирмой,то разве от этого пользы от этой машины будет меньше?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Я о том, что любую благотворительность афишировать нельзя
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Я думаю все же стоит, по крайней мере душа будет спокойна. Ни одному бизнесу благотворительность еще не нанесла смертельного удара.
Роман Худорожков  (roman_h)
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Благотворительность - дело важное. Вокруг нас есть много людей, которым в силу самых разных причин доступны меньшие возможности или по стечению обстоятельств они попали в сложную ситуацию.
Можно их не замечать. Можно говорить, что если захочешь, то из любой ситуации можно выбраться. А можно просто помочь им.

Тот факт, что сейчас у вас дела идут хорошо, вовсе не гарантирует, что и завтра все будет также.
Пожар в вашей квартире, стресс, обнаружили рак - и вот успешный менеджер за 2 недели оказывается у разбитого корыта. Реальный случай.
Или уволили с работы, попал в аварию, сломал ноги - за несколько месяцев финансово благополучный человек оказывается на грани выживания, потому что доходов больше нет, а расходы даже больше обычных.

Что же касается социальной ответственности бизнеса, то это больше, чем благотворительность. Точнее, в первую очередь, это совсем не благотворительность.
1. Это создание продуктов и услуг, которые ведут к развитию и повышению благосостояния общества.
Можно делать "Дом-2", а можно цикл учебных передач про физику и математику.
Можно делать гамбургеры, от которых уже треть жителей США страдает от ожирения (т.е. не просто от излишнего веса, а именно от ожирения), а можно выращивать сельдерей и брокколи.

2. Создание перспективных рабочих мест
Можно создавать рабочие места у себя в городе или можно нанимать нищих филиппинских и китайских детей.
Можно создавать предприятия по перепродаже иностранных продуктов или заниматься созданием собственных более совершенных продуктов.

3. Использование правильных технологий работы
Заниматься поставкой древесины можно, вырубая леса, а можно при этом еще создавать новые лесные массивы и использовать безотходные технологии, когда значительная часть дерева идет не в отходы, а на создание разных продуктов: досок, древесных плит и т.п.

4. Создание правильной инфраструктуры и организация быта
В ходе своей деятельности компания может создавать только то, что нужно только ей, или затратив небольшие усилия создать то, что может пригодиться и обществу в целом. Например, можно построить спортивный центр для всего города или больницу.

5. Заниматься благотворительностью в общем или по отношению к конкретным людям
Можно помогать отдельным людям и группам людей или поддерживать функционирование социально значимых объектов (вообще никак не нужных самой компании).
Приведу пример: одна английская компания искала себе отличное место для нового офиса. И вот они нашли замечательное поместье - отличное местоположение, кругом зелень. И совершенно случайно они выяснили, что это известное, хоть теперь и уже забытое в веках дворянское поместье с большим теперь уже заброшенным парком 17 века. И они решили восстановить поместье и парк, а офис расположить в другом месте. А в парк теперь съезжаются экскурсии со всего мира, чтобы высоко оценить английское парковое искусство и историческое наследие страны... хотя всего бы этого не было без маленькой консалтинговой компаний.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Роман, спасибо за такой развёрнутый комментарий! Конечно, CSR значительно масштабнее, собственно, благотворительности. Вы рисуете идеальную со всех сторон компанию, к чему можно и нужно стремиться, но чем очень сложно стать...
iamvs  (iamvs)
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Что есть благотворительность?
Вы принесете подарки в детский дом, оплатите лечение тяжелобольному, отремонтируете школу. А чиновники смогут украсть чуть больше. И все будут довольны...
Если хотите помочь людям, попавшим в беду, "трясите" государство, чтобы оно выполняло свои социальные функции. Пишите письма, записывайтесь на приемы, требуйте, скандальте, изобличайте... Это трудно! Отстегнуть денег, почувствовав себя добрым, гораздо легче.
О благотворительности. Есть проекты, целесообразность финансирования которых из бюджета РФ сомнительна. Исследования уфологов, точнейший прогноз курса рубля на 100 лет вперед, озеление Сахары, покорение Эвереста группой энтузиастов, приюты для животных, и т.п. Если находятся отзывчивые люди, которые считают это важным и нужным, пусть финансируют, при желании. Но из своих собственных карманов, не за счет бизнеса. И не надо поощрять их за это какими-то льготами за счет налогоплательщиков.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Здесь есть опасность - если все силы потратить на то, чтобы "трясти государство", можно забыть о тех, кому нужна помощь здесь и сейчас.
Роман Худорожков  (roman_h)
#
Именно.
Когда же, наконец, введут лайки для комментариев?!
Роман Худорожков  (roman_h)
#
У каждого свое предназначение и интересы. Кому-то нравится трясти государство - и это правильно и нужно, потому что это может привести к более долгосрочным и значимым результатам.
Другим важнее принести маленькую, но конкретную пользу сейчас - и это тоже важно, потому что ждать светлого будущего можно долго, а зимы у нас холодные и есть большинству людей хочется каждый день.
e-b  (e-b)
#
Я думаю, что бизнес никому и ничего не должен.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Артём, статья Ваша хорошая, но строгая... Хотя я вполне с Вами согласен, что величина затрат на благотворительность должна соотноситься с масштабами компании и её прибылью. Увеличить общий объём благотворительной помощи может (и должно) волонтёрское движение и частные пожертвования руководителей и сотрудников компании.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Алексей, вы увидели в статье то, чего в ней нет, и с этим согласились smile;) Я считаю, что компании вообще не должны заниматься благотворительностью (за исключением ситуации, когда компания принадлежит одному лицу или нескольким лицам, согласившимся на эти расходы). Благотворительность - это сугубо личное дело каждого отдельного человека, "физического лица".

Более того, я считаю, что не должно быть никаких благотворительных программ внутри компаний среди сотрудников, т.к. обеспечить реальную добровольность таких взносов крайне сложно.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
А с этим не соглашусь.
Если в компании работает большое количество сотрудников, вполне уместно, чтобы подразделение, отвечающее за CSR, время от времени информировало сотрудников о тех людях и проектах, которые были в достаточной степени изучены и поддерживаются организацией.
Тем из сотрудников, кто хочет помочь, было бы легче принять решение по оказанию частной помощи.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Зачем это нужно акционерам?
Роман Худорожков  (roman_h)
#
Например, чтобы понимать, что их жизнь - не просто бессмысленная суета в погоне за деньгами.

Акционеры могут запретить траты на благотворительность. Если не запрещают, значит, такова их воля. И, наверное, они сами прекрасно разберутся, что в их интересах, а что нет.

На тему CSR написано много хороших книг и статей, так что если Вы действительно хотите разобраться, то за пару дней Вы сможете хорошо погрузиться в тему и, в частности, узнать структуру мотивации к CSR акционеров, топ-менеджеров и рядовых сотрудников.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Т.е. всё, что прямо и буквально не запрещено акционерами менеджменту, разрешено?
Роман Худорожков  (roman_h)
#
Есть еще законодательство, государственные и социальные институты, а также этические нормы и национальная культура.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Скажите, пожалуйста, какие этические нормы, а также "государственные и социальные институты", позволяют тратить чужие деньги на цели, не предусмотренные владельцем этих денег?

Скажем, люди передали в ПИФ свои деньги, а управляющая компания сказала: "Знаете, мы решили дать вам почувствовать себя хорошими людьми, и направили все ваши деньги на благотворительность". Вы, как я понимаю, такую практику всецело одобряете и поддерживаете. А если какая-то сволочь скажет компании "Вы не имели права так поступать", то вы ответите, что эта сволочь никогда не попадала в настоящую беду. Клёво.
Роман Худорожков  (roman_h)
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А почему Вы решили, что благотворительность не предусмотрена?
Ограничения на действия менеджмента описаны в уставе.

Управляющая компания ПИФа может направить на благотворительность только свои деньги. Ограничения на расходы управляющей компании четко зафиксированы в законе и декларации фонда.
Управляющая компания не может направить на благотворительность деньги владельцев паев. Точно также банк не может направить на благотворительность деньги с депозитов вкладчиков. Потому что это не деньги банка.

А свою прибыль банк может направить на благотворительность в объеме, предусмотренном уставом банка в соответствии с действующим корпоративным и налоговым законодательством.

Артем, не передергивайте.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
А давайте с примерами Уставов и конкретных пунктов? Чтобы было написано что-то вроде: "Менеджмент банка имеет право направлять средства на благотворительность по своему усмотрению".
Роман Худорожков  (roman_h)
#
А какое положение закона об акционерных обществах (Вы же именно про публичные компании говорите) требует указания такого пункта в Уставе?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Роман, цитирую: "А свою прибыль банк может направить на благотворительность в объеме, предусмотренном уставом банка в соответствии с действующим корпоративным и налоговым законодательством".

Покажите, пожалуйста, устав банка (публичного АО), в котором прописан объём благотворительности. Я вас за язык не тянул, вы могли бы обойтись общими формулировками, но решили сказать предельно конкретно. Подтвердите свои слова или опровергните их.
Роман Худорожков  (roman_h)
#
Могу лишь повторить свой вопрос: какое положение закона об акционерных обществах (Вы же именно про публичные компании говорите) требует указания такого пункта в Уставе?

В Уставе есть пункты, ограничивающие полномочия менджмента, в том числе объем расходов. Если акционеры хотят отдельно ограничить расходы на благотворительность или покупку основных средств или заключение сделок, то они вносят такие пункты в Устав.
Если не хотят, то не вносят.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Т.е. ни одного примера, подтверждающего ваши слова "в объеме, предусмотренном уставом банка", вы привести не можете. Что и ожидалось. При этом вы не отвечаете ни на один конкретный вопрос, каждый раз уводя дискуссию на новую тему. Очень знакомый паттерн.

Спасибо за доставленное удовольствие.
Роман Худорожков  (roman_h)
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Приведите перечень вопросов, на которые, по Вашему мнению, я не ответил.
Роман Худорожков  (roman_h)
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А если Вас действительно интересует, как акционеры управляют расходами на благотворительность, то рекомендую загуглить по словам "положение о благотворительности ОАО" - и Вы найдете сотни вполне конкретны документов крупнейших российских компаний, определяющих порядок определения размера и расходования средств на благотворительность.

В общем, еще раз повторюсь: акционеры сами прекрасно разбираются с тратами на благотворительность; кто хочет - вводит правила, кто не хочет - не вводит; суровой потребности в ярых защитниках прав акционеров в этой части нет.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Роман, цитирую: "А свою прибыль банк может направить на благотворительность в объеме, предусмотренном уставом банка в соответствии с действующим корпоративным и налоговым законодательством".

Покажите, пожалуйста, устав банка (публичного АО), в котором прописан объём благотворительности. Я вас за язык не тянул, вы могли бы обойтись общими формулировками, но решили сказать предельно конкретно. Подтвердите свои слова или опровергните их.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
И что случится, если акционеры, получив от компании деньги в виде дивидендов, лично направят их часть на благотворительность? Они не смогут понять, что "их жизнь - не просто бессмысленная суета в погоне за деньгами"?. Надо обязательно делать это через бизнес?
Роман Худорожков  (roman_h)
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т.е. вы предлагаете акционерам направлять деньги не посредством одних принадлежащих им активов, а посредством других принадлежащих им активов?
Какая разница действует акционер через компанию А или через фонд Б? Что это принципиально меняет? Те же самые деньги поступят по тому же самому назначению тем же самым людям.

Если быть более точным, то вы предлагаете увеличить накладные расходы на благотворительную транзакцию и сократить ее социальную значимость (поскольку меньшее число людей будет в нее вовлечено).

>> Надо обязательно делать это через бизнес?
Акционеры сами разберутся, как им распоряжаться своими активами.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Роман, кажется, есть небольшое взаимное недопонимание. Давайте я чуть более чётко определю позицию.

Если речь идёт о небольшой компании с ограниченным числом акционеров-совладельцев, и они явным образом совместно решили часть прибыли компании направлять на благотворительность - нет вопросов, это их право.

Если речь идёт о публичном АО с большим количеством акционеров, которые явным образом не указали менеджменту на необходимость благотворительных отчислений, то менеджмент не должен деньги акционеров направлять на благотворительность. Это просто не его деньги, чужие.

Тут есть вопрос с процедурой, т.е. с тем, как определять согласие акционеров с этими выплатами. Можно единогласным решением, можно большинством голосов, можно и вовсе (как вы, кажется, предлагаете) путём молчаливого согласия. По этому поводу можно дискутировать, согласен. На мой взгляд, правильным был бы первый вариант, но он технически невероятен. Поэтому, на мой взгляд, в больших публичных компаниях благотворительной деятельности быть не должно вообще. Выплатили дивы - пусть сами люди решают, куда их направить.
Роман Худорожков  (roman_h)
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Ваше мнение основано на ряде допущений:
- благотворительность сокращает ценность бизнеса для акционеров;
- акционеры не ведают, что менеджмент тратит деньги на благотворительность;
- менеджмент должен действовать только по прямому указанию акционеров.
И я не согласен со всеми этими допущениями и основанных на них мнением.

Собрание акционеров - высший орган корпоративного управления. Если акционеры не хотят давать право менеджменту тратить деньги на благотворительность, это можно легко решить внесением изменений в устав в ходе ежегодного или внеочередного собрания. Это чисто техническая процедура.

Даже если рассматривать траты на благотворительность как сокращение акционерного дохода (с чем я не согласен), то к гораздо большему сокращению приводят ненужные производственные расходы, лишние запасы и незавершенное производство - и все это в подавляющем большинстве компаний в сотни и тысячи раз превышает расходы на благотворительность.

Если менеджмент будет бегать к акционерам за разрешением потратить деньги на благотворительность, то совершенно непонятно, почему не спрашивать у акционеров разрешения на покупку новой модели принтера или целесообразность установки кондиционеров. Но разделение владения и управления было придумано специально для разделения полномочий и ответственности и, как результат, повышения жизнеспособности компании.
Если убрать разделение, то это возврат в средние века. Целесообразность этого очень сомнительна.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Вот, это уже разговор.

1) Да, я так считаю. Для меня это очевидно.

2) Частично да. Я не уверен, что значимое количество акционеров больших АО хорошо представляет себе картину расходования средств в компании. Понимаю, что есть возражение "сами виноваты, надо читать отчёт", но что есть, то есть.

3) Такого допущения у меня нет. Менеджменту поручается от лица акционеров максимизировать доход акционеров (в виде дивидендов и прироста капитализации компании). В рамках этого поручения менеджмент имеет право совершать сделки и так или иначе организовывать деятельность компании. Отчисления на благотворительность не относятся к деятельности компании.

Собственно, на данном этапе проявилась принципиальная разница в наших подходах. Вы выражаете интересы менеджмента, которые заключаются в максимизации своей власти в компании (право как можно более бесконтрольно тратить деньги акционеров). Я выражаю интересы акционеров, которые заключаются в максимизации денежного потока от бизнеса в свой карман в долгосрочной перспективе.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Кстати, если уж говорить про собрания акционеров, то я не вижу ничего зазорного в том, что на ГОСА раз в год ставить вопрос о распределении чистой прибыли. Скажем "СовДир предлагает 30% ЧП пустить на благотворительность, 10% на дивиденды, остальное - на развитие (не распределять)". Это было бы честно и правильно. Проголосовали акционеры "за" - ок.

На всякий случай: я лично считаю, что и этого делать не надо, но если вдруг Совдир очень хочет, то он может сделать так. А не втихую забрать чужие деньги и куда-то отдать.
Роман Худорожков  (roman_h)
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>> Отчисления на благотворительность не относятся к деятельности компании.
Действующее законодательство с Вами не согласно.

>> Вы выражаете интересы менеджмента
Вы даже примерно не угадали.

>> Я выражаю интересы акционеров
Нет, не выражаете, пока акционеры по доверенности не передали Вам право представления их интересов. А если передали, то организуйте собрание акционеров компании и примите изменения в устав, запрещающий менеджменту расходы на благотворительность.

Интересы акционеров в общем случае не ограничиваются максимизацией денежного потока.

Если вы являетесь акционером некоторой компании, то Вы можете в пределах своих полномочий преследовать любые свои интересы.
Но отвечать за все сообщество акционеров всей планеты с Вашей стороны будет не совсем уместно.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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>> Действующее законодательство с Вами не согласно.

Хорошо, поправюсь: к уставной деятельности. В любом уставе любой компании одним из первых пунктов описывается её деятельность. Если там встречается слово "благотворительность", буду благодарен, если вы мне покажете пример такого устава.

Всё остальное в комментарии - это игра словами. Я не хочу разбирать все оттенки слова "представлять" и т.п., вы всё прекрасно понимаете.
Роман Худорожков  (roman_h)
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Почему Вы решили, что благотворительностью могут заниматься только компании, для которых благотворительность является уставной деятельностью?
В действующем законодательстве никаких ограничений на эту тему нет. Более того, налоговое законодательство даже предусматривает налоговые льготы и вычеты для любых компаний, осуществляющих благотворительность, предусмотренную законом.

Я искренне не понимаю, почему Вы, не являясь законным представителем акционеров, начинаете за них решать, как им следует вести свои дела.
Поверьте, они сами прекрасно разберутся, что им делать и в каком порядке.
Роман Худорожков  (roman_h)
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Судя по Вашей категоричности, Вы никогда не попадали в настоящую беду.
Когда дело доходит до серьезной ситуации, то ни добровольность и ни юридическая форма вообще не имеет никакого значения.
Попробуйте провести сейчас на улице хотя бы сутки без теплой одежды, а потом подискутируем, важна ли добровольность или важнее "лишь бы не подохнуть".

Отдельно хочу сказать по поводу "того, чего нет в статье". В статье есть ровно то, что в ней написано. Может быть Вы хотели сказать что-то другое и акцентировать внимание на других аспектов. Но написали Вы ровно то, что написали. Так что если читатели видят в статье не то, что Вы хотели сказать, то в этом Ваша, как автора, вина.
В частности, в Вашей статье есть противопоставление размера расходов на благотворительности и размера прибыли. Так что нельзя сказать, что в статье этого нет.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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О, Роман, вы не представляете, как сильно ошибаетесь по поводу восприятия людьми текстов smile;) Поверьте журналисту с 20-летним стажем и стихийному психологу: люди в 99% случаев разговаривают не с собеседником (в т.ч. с автором текста), а с голосами в своей голове. Это очень известное и совершенно нормальное явление. Если читатель и писатель более-менее "на одной волне", то диалог получается содержательным и интересным; если нет, то - как обычно.

Вот, например, фраза про "настоящую беду" показывает, что вы (не обижайтесь, это просто констатация) говорите с собой и отвечаете на какие-то свои мысли или переживания. Это всё равно что вмешаться в разговор двух людей о ценах на лук, сообщив, что "в Африке негры голодают". Ну, голодают, и что? Какое это имеет отношение к ценам на лук?
Роман Худорожков  (roman_h)
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Если люди в 99% случаев неправильно воспринимают Ваши тексты, то проблема именно в Ваших текстах (а также в Ваших ожиданиях реакции читателей).
Теория формальной логики и правила структурирования изложения довольно хорошо проработаны, так что если Вы будете писать тексты, придерживаясь логики и правил, то, можете не сомневаться, проблема пропадет.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Вот смотрите, ваш комментарий - типичный "разговор с собой". Давайте один раз проанализируем, чтобы стало понятно, о чём я говорю.

"Если люди в 99% случаев неправильно воспринимают Ваши тексты..." - с чего вы это взяли? Я ни в коем случае ничего подобного не писал. Более того, я явным и прямым образом написал, что "Если читатель и писатель более-менее "на одной волне", то диалог получается содержательным и интересным".

"Голоса в голове" читателя далеко не всегда ошибаются. Они могут говорить то же самое (или нечто близкое), что и автор текста. Это не значит, что читатель заведомо согласен с автором. Просто он рассуждает примерно в тех же координатах. В этом случае получается хороший диалог. Если же на тезис "благотворительностью могут заниматься только физлица" следует ответ "вы никогда не попадали в настоящую беду", то остаётся только развести руками. Ну опа, бывает.

Это означает, что голова отвечающего восприняла тезис, переработала его в соответсвии со своим опытом, представлениями, заблуждениями и т.д., пришла к каким-то своим выводам, после чего на эти выводы ответила. Понимаете, это не ответ на тезис, это ответ на результат собственных размышлений, начавшихся с тезиса.
Роман Худорожков  (roman_h)
#
А почему Вы решили, что мой ответ был к Вашему тезису про физ.лиц?

У Вас там был второй тезис про добровольность пожертвований, на который я и ответил, что тем, кто беде, глубоко безразлична добровольность, им лишь бы выжить - и только это важно.

Так что Ваш разговор про голоса - это, как Вы уже указывали выше, разговор о себе.
Я в предыдущем сообщении, кстати, отмечал, что проблема так же скрывается в Ваших ожиданиях относительно реакции читателей. Вы рассчитывали на ответ на тезис о физ.лицах и восприняли мой ответ только в свете отношения к физ.лицам...

Так что я еще раз отмечу, что если люди часто Вас не понимают, то надо улучшать собственную "понимаемость"...
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Ну обманывать-то зачем? Цитирую: "Когда дело доходит до серьезной ситуации, то ни добровольность и ни __юридическая форма__ вообще не имеет никакого значения". Так что вы таки отвечали на оба тезиса.

О чём ваша фраза? О том, что негры голодают? Или что благотворительность должна быть насильственной? Вы призываете обязать все юрлица сдавать деньги на благотворительность? Объясните уже доступным языком, без намёков и "фраз в воздух".
Роман Худорожков  (roman_h)
#
Я считаю, что все вне зависимости от юридической формы и местонахождения имеют право на участие в благотворительности в пределах собственных полномочий и возможностей.

Кроме того, я убежден, что поскольку в нашей стране с очень бедной благотворительной инфраструктурой не стоит ограничивать возможности по благотворительности. Наоборот, надо создавать и развивать инфраструктуру, чтобы каждый легко и просто мог пожертвовать деньги или помочь нуждающимся, которых так много в нашей стране.

Также я отлично знаю, что нуждающимся совершенно безразлично, получили ли они помощь от доброго или злого сердца, от большого или малого ума, от честно заработанных или наворованных денег. Главное, что они получили помощь и поддержку.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
"надо создавать и развивать инфраструктуру, чтобы каждый легко и просто мог пожертвовать деньги или помочь нуждающимся"

Полностью согласен. Абсолютно. Именно поэтому надо на добровольных и частных началах развивать систему благотворительных организаций, фондов и т.п., а также на добровольных частных началах пропагандировать идеи помощи нуждающемуся ближнему. В этом случае каждый, кто _захочет_, сможет пожертвовать деньги на те направления благотворительности, на какие он _захочет_.

Но это не имеет никакого отношения к насильственной благотворительности через отъём денег у акционеров менеджментом и направления их на благотворительные цели, которые считает правильным _менеджмент_, а не акционер.
Роман Худорожков  (roman_h)
#
Я понимаю, что Вы верите в то, что себе придумали, несмотря на то, что реальностью это не подтверждается.

1. Докажите отъем денег у акционеров. Права менеджеров определены уставными документами, утвержденными акционерами. Годовой отчет со всеми расходами также утверждается акционерами.
Только без заявлений, что акционеры - тупые дебилы, которые ничего не понимают и только Ваша помощь поможет им сохранить нажитые честным трудом деньги.

2. Зачем хитрым и коварным менеджерам отдавать деньги на благотворительность, ведь могли бы положить себе в карман?

3. Почему Вы считаете, что деньги, потраченные менеджментом на благотворительность, были потрачены по усмотрению менеджмента, а не по указанию акционеров?
Может быть надо защищать менеджеров от акционерного произвола по расходованию средств на благотворительность?
Чем докажете, что именно менеджеры, а не акционеры изъявляют волю к расходам на благотворительность?
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Артём и Роман, с большим интересом прочёл дискуссию и добавлю свои "5 копеек" smile:)

Затраты на CSR важны и значимы для акционеров, как мне кажется, не сами по себе, а как некая часть единого целого, увязывающая миссию и ценности компании со стратегическим планом развития.
Социальные программы, как и многие HR-программы, предлагаются и обосновываются менеджментом с целью достижения стратегических целей и могут быть оспорены или видоизменены советом директоров.

А если руководство компании не заглядывает дальше следующего квартала, такие программы и вовсе не нужны.
Дмитрий  (asd1979)
#
Я считаю что бизнес обязан заниматься благотворительностью.Например подарить новые реанимобили для скорой помощи или установить кондиционеры в больницах.После этого у этой компании будет еще больше клиентов.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Вы владеете каким-нибудь бизнесом?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Имхо, благотворительность у нас это пиар. И вообще, считаю так: есть желание и возможность помочь кому-то, помоги. НО... давайте сначала сделаем лучше жизнь тех, кто рядом с нами. Каждый хочет помочь всему миру или хотя бы всей России, а давайте близким для начала поможем, это реальнее. А если ты не физик, а юрлицо, то у тебя больше возможностей и ты можешь помочь большему числу людей, так помоги своим сотрудникам, людям, за которых ты в данный момент ответственен, например льготной ипотекой, а не под 12-15%, помоги детям сотрудников, повысь зарплату своим работникам наконец и т.д. и т.п. Не надо пытаться объять необъятное, помоги хотя бы тем, кого знаешь. Это я как работник говорю. Тут цитирую Романа "жизнь - не просто бессмысленная суета в погоне за деньгами". На что могу уже как бизнесмен сказать: именно это и есть жизнь, жизнь бизнеса, не бизнесмена, а именно бизнеса. И благотворительность это часть бизнеса, от которого нередко можно получить дивиденды в том или ином виде. Если это не так, то почему же тогда те же компании, занимающиеся благотворительностью (вроде бы избыток средств у них), уделяют столько сил и времени уходу от налогов, левым схемам и прочему? Не надо спорить и говорить что этого нет, бизнес с такими налогами, как есть у нас, не выживет. Махинируют все практически, включая самых самых.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Дмитрий, это правда - странно помогать "дальним", если "ближним" плохо.
Першинг  (Першинг)
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Алексей! Может быть не по теме, хотя...
Мне кажется, что бизнес, особенно банковский, должен проверить договоры, которые заключает с клиентами, на предмет наличия/отсутствия в них пунктов, которые загоняют клиента в кабалу. Конкретно - порядок зачисления средств на счёт. Если в первую очередь зачисляются не сумма основного долга и процент, а что-нибудь другое - это показатель параноидальности составителя договора. Уверенности, что клиент потенциально недобросовестен. И хочет обмануть банк.
С такими установками работать нельзя. Нужно идти в сторону цивилизованности и доверия! И не пытаться хоть на капельку обмануть в свою пользу. Написать в договоре что-то такое, что может сыграть в критической ситуации во вред клиенту.
Договоры должны быть равноправными изначально. И это - задача банка. Клиент не обязан быть юристом.
Я не читаю договоры из принципа. Обманут - разберусь. А априори буду доверять!
Всем!
Константин Поляков  (peter20100959)
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Госпожа Менешева! Сделка происходит тогда, когда её участники находят правильный баланс интересов, что требует от всех участников считаться (учитывать) с интересами остальных участников. Но это же тогда банку РАБОТАТЬ надо, а не спекулировать на бирже, используя чужие деньги. А правильная работа требует правильных знаний, которых нет ни у РАН, ни у ВУЗов, в которых учились банковские "специалисты". Вот поэтому банк и умеет только обманным путём завладевать деньгами клиента, а не заработать их вместе с клиентом.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Тамара, прозрачность договоров - очень правильная для обсуждения тема. Поверьте, банки были бы готовы упростить договоры и тем самым сэкономить миллионы рублей, но требования законодательства часто диктуют многословные и тяжеловесные конструкции.
Константин Поляков  (peter20100959)
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Господа! В закономерностях предпринимательства нет "социальной ответственности бизнеса", так как "социум" (общество) является рынком сбыта для бизнеса. Люди почему-то хотят кушать каждый день и не один раз, а "благотворительность" - это "корочка хлеба", которая попадает к "потребителю" возможно один раз за очень много дней. Вот поэтому "благотворительность" - издевательство над людьми в России, так как административный ресурс России так правильно (он вообще это не сделал) и не определил ИНТЕРЕС ОБЩЕСТВА не в виде декларации о намерениях ( это делает Конституция любой страны), а конкретно для каждой территории. Но, сделав это, административный ресурс вынужден будет работать, а не разворовывать бюджет (воровать же легче, чем работать!), так как ИНТЕРЕС ОБЩЕСТВА - это критерий правильности или неправильности любого действия на территории, в первую очередь, административного ресурса территории. По Конституции РФ её бюджет должен тратиться только на удовлетворение интереса ВСЕГО общества, а не на удовлетворение интереса отдельных групп или лиц, как сегодня. Вот поэтому в России и есть граждане, чьи интересы "не совпали" с интересами административного ресурса, а потому такие граждане и стали "социально незащищёнными", что в нормальном обществе вообще не допустимо. Это и привело к тому, что Россия - страна абсурда, так как её правовое поле носит не стимулирующий развитие общества характер через стимулирование производство ВВП, как способ существования общества во всём мире, а ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ характер (когда вас бъют, то вы не думаете о развитии, а думаете, как уйти от ударов). Банк - такая же коммерческая организация, как и все другие, которые достигают правильного результата, если соблюдают закономерности предпринимательства. Поэтому вот такие комментарии о "социальной ответственности" - это демонстрация своей бизнес-безграмотности: отсутствие даже минимально необходимых правильных знаний. Лучше бы г-н Коровин поменял стратегию банка на правильную, которая позволит банку уйти от рисков, увеличив активы банка и его клиентуру. Но сегодняшними способами или методами и таким объёмом "правильных" знаний это банку не сделать.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Из Вашего комментария не ясно, в чём "неправильность" стратегии нашего банка...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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По всем комментариям пользователя зато ясно - неправильность стратегии вообще всех банков в их существовании smile:-D
Константин Поляков  (peter20100959)
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Господин Коровин! А, чтобы это понять, необходим минимальный объём правильных знаний, которыми ни Ваш менеджмент, ни менеджмент других банков не располагают. В Ваш блог 12.10.11 об этом писал г-н Гостев, но Вы это "пропустили" мимо ушей. Обманывать клиентов, спекулируя на бирже на их деньги, конечно проще, чем работать. Вот поэтому-то банковская сфера и плодит себе риски, так как спекуляция ничего и никогда не гарантировала, кроме обвалов экономик территорий. А "управлять рисками" - это вообще бред, так как задача бизнеса, к которому и должна относиться банковская сфера, если будет работать, вообще не допускать риски. Банк никогда не выдаст кредит, если в бизнес-плане будут одни риски и ни одной гарантии. Это-то надеюсь Вы сможете понять?
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