Должен ли бизнес заниматься благотворительностью

Дорогие друзья!
Фраза о том, что бизнес должен заниматься социально значимой деятельностью, давно стала клише.
Наш банк тоже участвует в большом количестве благотворительных проектов, главный из которых - проект "Большая семья", направленный на помощь столь немногочисленным, но столь важным для будущего страны многодетным семьям.
Вместе с тем весной в стенах Гарвардской школы бизнеса у меня случилось любопытная дискуссия на эту тему с одной американкой, возглавляющей крупную компанию по производству спортивной одежды из Канады.
Вкратце, мнение этой американки состояло в том, что социальная ответственность бизнеса должна заключаться, в первую очередь, в производстве товаров и услуг, нужных потребителю и востребованным им. Заниматься благотворительностью, настаивала она, значит отвлекаться на непрофильную деятельность.
Моя знакомая во многом права. Предлагая продукт или услугу, прежде всего нужно задать себе вопрос - а бы был я рад, если бы этой услугой воспользовался кто-либо из моих родственников или друзей.
Но, с другой стороны, зачастую помочь в той или иной ситуации может лишь бизнес... А Вы как думаете?
Ваш, АК
Комментарии 82
Иногда доходит до абсурда: "Банк Рога/и/копыта подарил детям, больным раком, билеты в театр. Ура товарищи! Делайте вклады а банке Рога/и/копыта!"
Так что необходимо определить более чёткие границы между благотворительностью и самопиаром.
Можно их не замечать. Можно говорить, что если захочешь, то из любой ситуации можно выбраться. А можно просто помочь им.
Тот факт, что сейчас у вас дела идут хорошо, вовсе не гарантирует, что и завтра все будет также.
Пожар в вашей квартире, стресс, обнаружили рак - и вот успешный менеджер за 2 недели оказывается у разбитого корыта. Реальный случай.
Или уволили с работы, попал в аварию, сломал ноги - за несколько месяцев финансово благополучный человек оказывается на грани выживания, потому что доходов больше нет, а расходы даже больше обычных.
Что же касается социальной ответственности бизнеса, то это больше, чем благотворительность. Точнее, в первую очередь, это совсем не благотворительность.
1. Это создание продуктов и услуг, которые ведут к развитию и повышению благосостояния общества.
Можно делать "Дом-2", а можно цикл учебных передач про физику и математику.
Можно делать гамбургеры, от которых уже треть жителей США страдает от ожирения (т.е. не просто от излишнего веса, а именно от ожирения), а можно выращивать сельдерей и брокколи.
2. Создание перспективных рабочих мест
Можно создавать рабочие места у себя в городе или можно нанимать нищих филиппинских и китайских детей.
Можно создавать предприятия по перепродаже иностранных продуктов или заниматься созданием собственных более совершенных продуктов.
3. Использование правильных технологий работы
Заниматься поставкой древесины можно, вырубая леса, а можно при этом еще создавать новые лесные массивы и использовать безотходные технологии, когда значительная часть дерева идет не в отходы, а на создание разных продуктов: досок, древесных плит и т.п.
4. Создание правильной инфраструктуры и организация быта
В ходе своей деятельности компания может создавать только то, что нужно только ей, или затратив небольшие усилия создать то, что может пригодиться и обществу в целом. Например, можно построить спортивный центр для всего города или больницу.
5. Заниматься благотворительностью в общем или по отношению к конкретным людям
Можно помогать отдельным людям и группам людей или поддерживать функционирование социально значимых объектов (вообще никак не нужных самой компании).
Приведу пример: одна английская компания искала себе отличное место для нового офиса. И вот они нашли замечательное поместье - отличное местоположение, кругом зелень. И совершенно случайно они выяснили, что это известное, хоть теперь и уже забытое в веках дворянское поместье с большим теперь уже заброшенным парком 17 века. И они решили восстановить поместье и парк, а офис расположить в другом месте. А в парк теперь съезжаются экскурсии со всего мира, чтобы высоко оценить английское парковое искусство и историческое наследие страны... хотя всего бы этого не было без маленькой консалтинговой компаний.
Вы принесете подарки в детский дом, оплатите лечение тяжелобольному, отремонтируете школу. А чиновники смогут украсть чуть больше. И все будут довольны...
Если хотите помочь людям, попавшим в беду, "трясите" государство, чтобы оно выполняло свои социальные функции. Пишите письма, записывайтесь на приемы, требуйте, скандальте, изобличайте... Это трудно! Отстегнуть денег, почувствовав себя добрым, гораздо легче.
О благотворительности. Есть проекты, целесообразность финансирования которых из бюджета РФ сомнительна. Исследования уфологов, точнейший прогноз курса рубля на 100 лет вперед, озеление Сахары, покорение Эвереста группой энтузиастов, приюты для животных, и т.п. Если находятся отзывчивые люди, которые считают это важным и нужным, пусть финансируют, при желании. Но из своих собственных карманов, не за счет бизнеса. И не надо поощрять их за это какими-то льготами за счет налогоплательщиков.
Когда же, наконец, введут лайки для комментариев?!
Другим важнее принести маленькую, но конкретную пользу сейчас - и это тоже важно, потому что ждать светлого будущего можно долго, а зимы у нас холодные и есть большинству людей хочется каждый день.
Более того, я считаю, что не должно быть никаких благотворительных программ внутри компаний среди сотрудников, т.к. обеспечить реальную добровольность таких взносов крайне сложно.
Если в компании работает большое количество сотрудников, вполне уместно, чтобы подразделение, отвечающее за CSR, время от времени информировало сотрудников о тех людях и проектах, которые были в достаточной степени изучены и поддерживаются организацией.
Тем из сотрудников, кто хочет помочь, было бы легче принять решение по оказанию частной помощи.
Акционеры могут запретить траты на благотворительность. Если не запрещают, значит, такова их воля. И, наверное, они сами прекрасно разберутся, что в их интересах, а что нет.
На тему CSR написано много хороших книг и статей, так что если Вы действительно хотите разобраться, то за пару дней Вы сможете хорошо погрузиться в тему и, в частности, узнать структуру мотивации к CSR акционеров, топ-менеджеров и рядовых сотрудников.
Скажем, люди передали в ПИФ свои деньги, а управляющая компания сказала: "Знаете, мы решили дать вам почувствовать себя хорошими людьми, и направили все ваши деньги на благотворительность". Вы, как я понимаю, такую практику всецело одобряете и поддерживаете. А если какая-то сволочь скажет компании "Вы не имели права так поступать", то вы ответите, что эта сволочь никогда не попадала в настоящую беду. Клёво.
Ограничения на действия менеджмента описаны в уставе.
Управляющая компания ПИФа может направить на благотворительность только свои деньги. Ограничения на расходы управляющей компании четко зафиксированы в законе и декларации фонда.
Управляющая компания не может направить на благотворительность деньги владельцев паев. Точно также банк не может направить на благотворительность деньги с депозитов вкладчиков. Потому что это не деньги банка.
А свою прибыль банк может направить на благотворительность в объеме, предусмотренном уставом банка в соответствии с действующим корпоративным и налоговым законодательством.
Артем, не передергивайте.
Покажите, пожалуйста, устав банка (публичного АО), в котором прописан объём благотворительности. Я вас за язык не тянул, вы могли бы обойтись общими формулировками, но решили сказать предельно конкретно. Подтвердите свои слова или опровергните их.
В Уставе есть пункты, ограничивающие полномочия менджмента, в том числе объем расходов. Если акционеры хотят отдельно ограничить расходы на благотворительность или покупку основных средств или заключение сделок, то они вносят такие пункты в Устав.
Если не хотят, то не вносят.
Спасибо за доставленное удовольствие.
В общем, еще раз повторюсь: акционеры сами прекрасно разбираются с тратами на благотворительность; кто хочет - вводит правила, кто не хочет - не вводит; суровой потребности в ярых защитниках прав акционеров в этой части нет.
Покажите, пожалуйста, устав банка (публичного АО), в котором прописан объём благотворительности. Я вас за язык не тянул, вы могли бы обойтись общими формулировками, но решили сказать предельно конкретно. Подтвердите свои слова или опровергните их.
Какая разница действует акционер через компанию А или через фонд Б? Что это принципиально меняет? Те же самые деньги поступят по тому же самому назначению тем же самым людям.
Если быть более точным, то вы предлагаете увеличить накладные расходы на благотворительную транзакцию и сократить ее социальную значимость (поскольку меньшее число людей будет в нее вовлечено).
>> Надо обязательно делать это через бизнес?
Акционеры сами разберутся, как им распоряжаться своими активами.
Если речь идёт о небольшой компании с ограниченным числом акционеров-совладельцев, и они явным образом совместно решили часть прибыли компании направлять на благотворительность - нет вопросов, это их право.
Если речь идёт о публичном АО с большим количеством акционеров, которые явным образом не указали менеджменту на необходимость благотворительных отчислений, то менеджмент не должен деньги акционеров направлять на благотворительность. Это просто не его деньги, чужие.
Тут есть вопрос с процедурой, т.е. с тем, как определять согласие акционеров с этими выплатами. Можно единогласным решением, можно большинством голосов, можно и вовсе (как вы, кажется, предлагаете) путём молчаливого согласия. По этому поводу можно дискутировать, согласен. На мой взгляд, правильным был бы первый вариант, но он технически невероятен. Поэтому, на мой взгляд, в больших публичных компаниях благотворительной деятельности быть не должно вообще. Выплатили дивы - пусть сами люди решают, куда их направить.
- благотворительность сокращает ценность бизнеса для акционеров;
- акционеры не ведают, что менеджмент тратит деньги на благотворительность;
- менеджмент должен действовать только по прямому указанию акционеров.
И я не согласен со всеми этими допущениями и основанных на них мнением.
Собрание акционеров - высший орган корпоративного управления. Если акционеры не хотят давать право менеджменту тратить деньги на благотворительность, это можно легко решить внесением изменений в устав в ходе ежегодного или внеочередного собрания. Это чисто техническая процедура.
Даже если рассматривать траты на благотворительность как сокращение акционерного дохода (с чем я не согласен), то к гораздо большему сокращению приводят ненужные производственные расходы, лишние запасы и незавершенное производство - и все это в подавляющем большинстве компаний в сотни и тысячи раз превышает расходы на благотворительность.
Если менеджмент будет бегать к акционерам за разрешением потратить деньги на благотворительность, то совершенно непонятно, почему не спрашивать у акционеров разрешения на покупку новой модели принтера или целесообразность установки кондиционеров. Но разделение владения и управления было придумано специально для разделения полномочий и ответственности и, как результат, повышения жизнеспособности компании.
Если убрать разделение, то это возврат в средние века. Целесообразность этого очень сомнительна.
1) Да, я так считаю. Для меня это очевидно.
2) Частично да. Я не уверен, что значимое количество акционеров больших АО хорошо представляет себе картину расходования средств в компании. Понимаю, что есть возражение "сами виноваты, надо читать отчёт", но что есть, то есть.
3) Такого допущения у меня нет. Менеджменту поручается от лица акционеров максимизировать доход акционеров (в виде дивидендов и прироста капитализации компании). В рамках этого поручения менеджмент имеет право совершать сделки и так или иначе организовывать деятельность компании. Отчисления на благотворительность не относятся к деятельности компании.
Собственно, на данном этапе проявилась принципиальная разница в наших подходах. Вы выражаете интересы менеджмента, которые заключаются в максимизации своей власти в компании (право как можно более бесконтрольно тратить деньги акционеров). Я выражаю интересы акционеров, которые заключаются в максимизации денежного потока от бизнеса в свой карман в долгосрочной перспективе.
На всякий случай: я лично считаю, что и этого делать не надо, но если вдруг Совдир очень хочет, то он может сделать так. А не втихую забрать чужие деньги и куда-то отдать.
Действующее законодательство с Вами не согласно.
>> Вы выражаете интересы менеджмента
Вы даже примерно не угадали.
>> Я выражаю интересы акционеров
Нет, не выражаете, пока акционеры по доверенности не передали Вам право представления их интересов. А если передали, то организуйте собрание акционеров компании и примите изменения в устав, запрещающий менеджменту расходы на благотворительность.
Интересы акционеров в общем случае не ограничиваются максимизацией денежного потока.
Если вы являетесь акционером некоторой компании, то Вы можете в пределах своих полномочий преследовать любые свои интересы.
Но отвечать за все сообщество акционеров всей планеты с Вашей стороны будет не совсем уместно.
Хорошо, поправюсь: к уставной деятельности. В любом уставе любой компании одним из первых пунктов описывается её деятельность. Если там встречается слово "благотворительность", буду благодарен, если вы мне покажете пример такого устава.
Всё остальное в комментарии - это игра словами. Я не хочу разбирать все оттенки слова "представлять" и т.п., вы всё прекрасно понимаете.
В действующем законодательстве никаких ограничений на эту тему нет. Более того, налоговое законодательство даже предусматривает налоговые льготы и вычеты для любых компаний, осуществляющих благотворительность, предусмотренную законом.
Я искренне не понимаю, почему Вы, не являясь законным представителем акционеров, начинаете за них решать, как им следует вести свои дела.
Поверьте, они сами прекрасно разберутся, что им делать и в каком порядке.
Когда дело доходит до серьезной ситуации, то ни добровольность и ни юридическая форма вообще не имеет никакого значения.
Попробуйте провести сейчас на улице хотя бы сутки без теплой одежды, а потом подискутируем, важна ли добровольность или важнее "лишь бы не подохнуть".
Отдельно хочу сказать по поводу "того, чего нет в статье". В статье есть ровно то, что в ней написано. Может быть Вы хотели сказать что-то другое и акцентировать внимание на других аспектов. Но написали Вы ровно то, что написали. Так что если читатели видят в статье не то, что Вы хотели сказать, то в этом Ваша, как автора, вина.
В частности, в Вашей статье есть противопоставление размера расходов на благотворительности и размера прибыли. Так что нельзя сказать, что в статье этого нет.
Вот, например, фраза про "настоящую беду" показывает, что вы (не обижайтесь, это просто констатация) говорите с собой и отвечаете на какие-то свои мысли или переживания. Это всё равно что вмешаться в разговор двух людей о ценах на лук, сообщив, что "в Африке негры голодают". Ну, голодают, и что? Какое это имеет отношение к ценам на лук?
Теория формальной логики и правила структурирования изложения довольно хорошо проработаны, так что если Вы будете писать тексты, придерживаясь логики и правил, то, можете не сомневаться, проблема пропадет.
"Если люди в 99% случаев неправильно воспринимают Ваши тексты..." - с чего вы это взяли? Я ни в коем случае ничего подобного не писал. Более того, я явным и прямым образом написал, что "Если читатель и писатель более-менее "на одной волне", то диалог получается содержательным и интересным".
"Голоса в голове" читателя далеко не всегда ошибаются. Они могут говорить то же самое (или нечто близкое), что и автор текста. Это не значит, что читатель заведомо согласен с автором. Просто он рассуждает примерно в тех же координатах. В этом случае получается хороший диалог. Если же на тезис "благотворительностью могут заниматься только физлица" следует ответ "вы никогда не попадали в настоящую беду", то остаётся только развести руками. Ну опа, бывает.
Это означает, что голова отвечающего восприняла тезис, переработала его в соответсвии со своим опытом, представлениями, заблуждениями и т.д., пришла к каким-то своим выводам, после чего на эти выводы ответила. Понимаете, это не ответ на тезис, это ответ на результат собственных размышлений, начавшихся с тезиса.
У Вас там был второй тезис про добровольность пожертвований, на который я и ответил, что тем, кто беде, глубоко безразлична добровольность, им лишь бы выжить - и только это важно.
Так что Ваш разговор про голоса - это, как Вы уже указывали выше, разговор о себе.
Я в предыдущем сообщении, кстати, отмечал, что проблема так же скрывается в Ваших ожиданиях относительно реакции читателей. Вы рассчитывали на ответ на тезис о физ.лицах и восприняли мой ответ только в свете отношения к физ.лицам...
Так что я еще раз отмечу, что если люди часто Вас не понимают, то надо улучшать собственную "понимаемость"...
О чём ваша фраза? О том, что негры голодают? Или что благотворительность должна быть насильственной? Вы призываете обязать все юрлица сдавать деньги на благотворительность? Объясните уже доступным языком, без намёков и "фраз в воздух".
Кроме того, я убежден, что поскольку в нашей стране с очень бедной благотворительной инфраструктурой не стоит ограничивать возможности по благотворительности. Наоборот, надо создавать и развивать инфраструктуру, чтобы каждый легко и просто мог пожертвовать деньги или помочь нуждающимся, которых так много в нашей стране.
Также я отлично знаю, что нуждающимся совершенно безразлично, получили ли они помощь от доброго или злого сердца, от большого или малого ума, от честно заработанных или наворованных денег. Главное, что они получили помощь и поддержку.
Полностью согласен. Абсолютно. Именно поэтому надо на добровольных и частных началах развивать систему благотворительных организаций, фондов и т.п., а также на добровольных частных началах пропагандировать идеи помощи нуждающемуся ближнему. В этом случае каждый, кто _захочет_, сможет пожертвовать деньги на те направления благотворительности, на какие он _захочет_.
Но это не имеет никакого отношения к насильственной благотворительности через отъём денег у акционеров менеджментом и направления их на благотворительные цели, которые считает правильным _менеджмент_, а не акционер.
1. Докажите отъем денег у акционеров. Права менеджеров определены уставными документами, утвержденными акционерами. Годовой отчет со всеми расходами также утверждается акционерами.
Только без заявлений, что акционеры - тупые дебилы, которые ничего не понимают и только Ваша помощь поможет им сохранить нажитые честным трудом деньги.
2. Зачем хитрым и коварным менеджерам отдавать деньги на благотворительность, ведь могли бы положить себе в карман?
3. Почему Вы считаете, что деньги, потраченные менеджментом на благотворительность, были потрачены по усмотрению менеджмента, а не по указанию акционеров?
Может быть надо защищать менеджеров от акционерного произвола по расходованию средств на благотворительность?
Чем докажете, что именно менеджеры, а не акционеры изъявляют волю к расходам на благотворительность?
Затраты на CSR важны и значимы для акционеров, как мне кажется, не сами по себе, а как некая часть единого целого, увязывающая миссию и ценности компании со стратегическим планом развития.
Социальные программы, как и многие HR-программы, предлагаются и обосновываются менеджментом с целью достижения стратегических целей и могут быть оспорены или видоизменены советом директоров.
А если руководство компании не заглядывает дальше следующего квартала, такие программы и вовсе не нужны.
Мне кажется, что бизнес, особенно банковский, должен проверить договоры, которые заключает с клиентами, на предмет наличия/отсутствия в них пунктов, которые загоняют клиента в кабалу. Конкретно - порядок зачисления средств на счёт. Если в первую очередь зачисляются не сумма основного долга и процент, а что-нибудь другое - это показатель параноидальности составителя договора. Уверенности, что клиент потенциально недобросовестен. И хочет обмануть банк.
С такими установками работать нельзя. Нужно идти в сторону цивилизованности и доверия! И не пытаться хоть на капельку обмануть в свою пользу. Написать в договоре что-то такое, что может сыграть в критической ситуации во вред клиенту.
Договоры должны быть равноправными изначально. И это - задача банка. Клиент не обязан быть юристом.
Я не читаю договоры из принципа. Обманут - разберусь. А априори буду доверять!
Всем!