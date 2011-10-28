Должен ли бизнес заниматься благотворительностью

Дорогие друзья!



Фраза о том, что бизнес должен заниматься социально значимой деятельностью, давно стала клише.

Наш банк тоже участвует в большом количестве благотворительных проектов, главный из которых - проект "Большая семья", направленный на помощь столь немногочисленным, но столь важным для будущего страны многодетным семьям.



Вместе с тем весной в стенах Гарвардской школы бизнеса у меня случилось любопытная дискуссия на эту тему с одной американкой, возглавляющей крупную компанию по производству спортивной одежды из Канады.

Вкратце, мнение этой американки состояло в том, что социальная ответственность бизнеса должна заключаться, в первую очередь, в производстве товаров и услуг, нужных потребителю и востребованным им. Заниматься благотворительностью, настаивала она, значит отвлекаться на непрофильную деятельность.



Моя знакомая во многом права. Предлагая продукт или услугу, прежде всего нужно задать себе вопрос - а бы был я рад, если бы этой услугой воспользовался кто-либо из моих родственников или друзей.

Но, с другой стороны, зачастую помочь в той или иной ситуации может лишь бизнес... А Вы как думаете?



Ваш, АК