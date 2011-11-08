Вас подвозил когда-нибудь генеральный директор?

Дорогие друзья!
В отпуске с нами приключился такой курьёз. Мы с сыном ехали на багги, небольшом электромобиле, в соседний отель на корт и по дороге разговорились с водителем багги, который, к нашему удивлению, оказался не индийцем или пакистанцем, которые в основном работали водителями в нашей гостинице, - а чистокровным немцем из Фрайбурга. На наш вопрос, что заставило его покинуть сытую и спокойную Германию и выбрать работу на солнцепёке на Ближнем Востоке, немец ответил, что и налоги-де в Германии великоваты, и климат похуже... Он был очень вежлив, предупредителен и прекрасно знал своё дело, общаясь по дороге с другими постояльцами на нескольких языках.
А вечером мы узнали от другого водителя, индийца на этот раз, что днём нас возил сам вице-президент гостиничной цепочки, второе лицо компании. Наш buggy driver долго хохотал, услышав, что мы приняли немца за водителя багги, и с радостью делился этой замечательной шуткой со всеми другими водителями, которые попадались нам по дороге. Смеху-то было!
Оказалось, что эта гостиничная цепь практикует стажировки своего управленческого персонала на нижестоящих должностях. Время от времени высокопоставленные руководители работают официантами, уборщиками или, вот так, водителями...
Очень правильное дело!
А с Вами такое случалось, чтобы Вас в гостинице, ресторане или банке обслуживал кто-либо из высших руководителей?
Ваш, АК
Комментарии 34
А вообще, очень интересная и поучительная практика.
Алексей, кстати, в общении не заметно было, что этот водитель общается как-то интеллигентно что ли?
Интересно, что ряд постояльцев пытался оставить этому "водителю" чаевые. Только, вот, не уточнил, какова была реакция немца.
Будем благодарны Вам, Александр, если Вы напишете нам подробнее об этой ситуации на zabota@otpbank.ru
На собственной шкуре испытал. Когда выпускники московских ВУЗов за год работы становятся начальниками управлений и конструируют организацию работы всей сети, ни разу не выйдя из собственного кабинета, элементарно не понимая технологического процесса и затрат времени на одну операцию. Как результат такого планирования: бардак в кредитных досье, нарушение регламентов мониторинга и сопровождения, текучка кадров..... Рост просрочки, резервы, отрицательный финрез.
Т.е. по сути получается эксплуатация ленивым барином своих крепостных. Вы не встречались с невменяемыми руководителями, которые без своих заместителей не могут ответить ни на один вопрос?
У вас очень интересные посты, Алексей. Читаю вас давно, с тех пор как появился ваш блог в Ведомостях. Здорово, что теперь вы пишете и у нас. Спасибо
На всякий случай оставляю свои данные. Стратейчук Сергей Васильевич 28,03,1954 года рож. тел. 8-905-45-26-819
С уважением С.В.
Меня зовут Россинский Игорь, я возглавляю Центр по работе с претензиями ОАО «ОТП Банк».
Спасибо за предоставленную информацию и приношу извинения от имени Банка за задержку предоставления карты.
При изготовлении карты произошел технологический сбой и Ваша карта не была выпущена.
Карта на Ваше имя будет изготовлена сегодня и доставлена Вам до конца недели.
С уважением Россинский Игорь
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Часто российская бизнес-элита, возносит себя до таких высот, за которыми они теряются в своем чванстве. В России есть такие выражения как - "удачно выйти замуж", "подняться", "фирму открыть".
Многие забывают что работа и деньги это даже не часть жизни, а возможность получить какие-либо материальные блага.
Занимая должность Президента всея "Пупкин и партнеры" с миллионными оборотами, человек не становится лучше, он просто расходует свое время иначе и не всегда так как ему того хочется.
Что Россия будет делать с 15-30 млн. безработных и обнищавших граждан? Если только опять просить помощи, занимать у МВФ и парижского клуба...
Другое дело, что банки свои активы выведут, и вот наши же банкиры, как тот директор на "багги", будут катать отпрысков нефтяников и газовиков.