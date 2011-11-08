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Вас подвозил когда-нибудь генеральный директор?

08.11.2011 20:48 34 4 402 просмотра
Дорогие друзья!

В отпуске с нами приключился такой курьёз. Мы с сыном ехали на багги, небольшом электромобиле, в соседний отель на корт и по дороге разговорились с водителем багги, который, к нашему удивлению, оказался не индийцем или пакистанцем, которые в основном работали водителями в нашей гостинице, - а чистокровным немцем из Фрайбурга. На наш вопрос, что заставило его покинуть сытую и спокойную Германию и выбрать работу на солнцепёке на Ближнем Востоке, немец ответил, что и налоги-де в Германии великоваты, и климат похуже... Он был очень вежлив, предупредителен и прекрасно знал своё дело, общаясь по дороге с другими постояльцами на нескольких языках.

А вечером мы узнали от другого водителя, индийца на этот раз, что днём нас возил сам вице-президент гостиничной цепочки, второе лицо компании. Наш buggy driver долго хохотал, услышав, что мы приняли немца за водителя багги, и с радостью делился этой замечательной шуткой со всеми другими водителями, которые попадались нам по дороге. Смеху-то было! smile:D

Оказалось, что эта гостиничная цепь практикует стажировки своего управленческого персонала на нижестоящих должностях. Время от времени высокопоставленные руководители работают официантами, уборщиками или, вот так, водителями...

Очень правильное дело!

А с Вами такое случалось, чтобы Вас в гостинице, ресторане или банке smile:o обслуживал кто-либо из высших руководителей?

Ваш, АК

Комментарии 34

FlamingWind  (FlamingWind)
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Было бы полезно... Особенно для ТОП'ов Сбербанка smile:) . Представляю Грефа в день выдачи пенсии и/или оплате ком. услуг в отделении маленького городка smile:) .

А вообще, очень интересная и поучительная практика.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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кстати, забавно было бы, если этот немец узнал бы потом, что подвозил Президента одного из крупнейших банков России smile:) а с виду получается стандартная встреча туриста и водителя-таксиста smile:)
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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А еще полезно было бы, например, нашему руководству пожить пару месяцев на пенсию дудушек-старушек.

Алексей, кстати, в общении не заметно было, что этот водитель общается как-то интеллигентно что ли? smile:)
Голубев Павел  (catsmeatman)
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Редакция КП ставила подобный опыт. Взяли бизнесмена, студента, клерка и пенсионерку. Сказали вот вам усредненная пенсия, сколько сможете на нее прожить? Конечно победила бабушка, причем с отрывом.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Водители-пакистанцы были не менее интеллигентны smile:)

Интересно, что ряд постояльцев пытался оставить этому "водителю" чаевые. Только, вот, не уточнил, какова была реакция немца.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Нет, с Грефом номер не пройдет. Ибо в отделение набьются журналисты и телекамеры, а бабушки будут чертыхаться, пробираясь через эти кордоны за своей пенсией. То есть выход в люди будет 100% использован как повод для пиара.
Сергей Попов  (sonnert)
#
В Сбере это называется не "в люди", а в гембу )
Сергей Машковцев  (Mashkovtsev)
#
Было бы всем полезно, не только высшему менеджменту. Только в банках для работы в отделениях нужна предварительная подготовка, хотя это не проблема.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Думаю, вполне достаточно базовое обучение, хотя и оно, конечно, время займёт.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Имхо, совершенно нормальная практика. Зачем кичиться своим статусом? Сделать благое дело - в радость каждому нормальному человеку. Особенно, если при этом он понимает, что так или иначе работает на свой бизнес.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Согласен. В таком деле важна именно незаметность присутствия, без помпы и фанфар.
Александр Науменко  (next70)
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Например взять отделение на Маяковская банка отп ,там девушки общаться вообще не умеют и хамят ,как был у меня случай прихожу туда говорю хочу взять справку что кредит закрыт нужна было а мне девушка отвечает вам она зачем на стену повесите или на лоп ,вот оно общение ,я думаю такой опыт тоже хорош становится будто кассиром или т.п ещё кем та
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Да уж... Нехорошо!
Будем благодарны Вам, Александр, если Вы напишете нам подробнее об этой ситуации на zabota@otpbank.ru
Евгений Курашов  (Jusiam)
#
Хорошо когда карьерный рост идет параллельно профессиональному. Начал помощником мастера, потом мастером, потом начальником участка. К 50 годам - директор завода, знающий все тонкости технологического процесса..... А у нас в банках часто карьерный рост бежит впереди профессионального, а профессиональный в какой-то момент просто останавливается отдышаться.
На собственной шкуре испытал. Когда выпускники московских ВУЗов за год работы становятся начальниками управлений и конструируют организацию работы всей сети, ни разу не выйдя из собственного кабинета, элементарно не понимая технологического процесса и затрат времени на одну операцию. Как результат такого планирования: бардак в кредитных досье, нарушение регламентов мониторинга и сопровождения, текучка кадров..... Рост просрочки, резервы, отрицательный финрез.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Думаю, это проблема конкретного банка, а не системы в целом. И из-за ошибок с управлением у него рано или поздно возникнут серьезные проблемы. В Москве такие ситуации тоже бывают. Раньше, к примеру, на руководство магически воздействовало слово MBA. Все остальные профессиональные и человеческие качества даже не рассматривались. MBA оказывало гипнотическое воздействие на топов.
Евгений Курашов  (Jusiam)
#
Хотя большинство руководителей почему-то считают, что начальник не должен досконально разбираться в работе его подразделения. Главное - уметь манипулировать людьми и ставить перед ними задачи.....
Т.е. по сути получается эксплуатация ленивым барином своих крепостных. Вы не встречались с невменяемыми руководителями, которые без своих заместителей не могут ответить ни на один вопрос?
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Сложно досконально знать работу каждого подразделения, но важно понимать основную логику и ключевые задачи, стоящие перед каждым сотрудником. И время от времени - погружаться в процесс smile:)
Сергей Стратейчук  (Strat)
#
Алексей, здравствуйте ! А Вы смогли бы на какое-то время стать простым сотрудником какого -то отделения вашего банка ? Ну например, отделением по картам ?
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Девятнадцать лет тому назад моя карьера в банке началась с того, что я набивал платёжные поручения. Но в одну реку дважды не войдёшь.
Дмитрий  (Dimon)
#
По-моему, очень правильная практика.
Наталья Романова  (NNatalia)
#
такая практика существует в группе Юникредит. Мы даже делали репортаж на эту тему http://www.banki.ru/news/video/?id=2329520&sphrase_id=2387406


У вас очень интересные посты, Алексей. Читаю вас давно, с тех пор как появился ваш блог в Ведомостях. Здорово, что теперь вы пишете и у нас. Спасибо
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Вам спасибо, Наталья, что читаете и комментируете!
tvoy  (tvoy)
#
было бы еще интереснее, если бы за время стажировки з/п высшим руководителям выплачивалась в соответствии с занимаемой "новой" должностью
Сергей Стратейчук  (Strat)
#
Алексей, здравствуйте ! А можно задать Вам личный вопрос о работе Вашего банка ?
Сергей Стратейчук  (Strat)
#
В сентябре на мой телефон поступил звонок. Приятный женский голос уточнив мои данные сообщил, что на моё имя выписана карта и через 4-5 дней со мной свяжется курьер. Я обрадовался заказал дополнительно товар ( я ИП ) Сейчас уже середина ноября, ни звонка ни курьера я так и не дождался. Обращался в банк, все подтверждают, что карта выписана, но на вопрос - Когда выслана карта, Какой номер накладной никто ответить не может. Алексей, я являюсь клиентом Вашего банка. Банк всегда вызывал у меня положительные эмоции, но вот с картой ... Конечно, просить президента банка не корректно, но я просто уже не знаю, что делать.
На всякий случай оставляю свои данные. Стратейчук Сергей Васильевич 28,03,1954 года рож. тел. 8-905-45-26-819
С уважением С.В.
Игорь Россинский  (iross)
#
Уважаемый Сергей Васильевич, добрый день.
Меня зовут Россинский Игорь, я возглавляю Центр по работе с претензиями ОАО «ОТП Банк».
Спасибо за предоставленную информацию и приношу извинения от имени Банка за задержку предоставления карты.
При изготовлении карты произошел технологический сбой и Ваша карта не была выпущена.
Карта на Ваше имя будет изготовлена сегодня и доставлена Вам до конца недели.

С уважением Россинский Игорь
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Цитата
А с Вами такое случалось, чтобы Вас в гостинице, ресторане или банке обслуживал кто-либо из высших руководителей?

Был такой случай. В Москве была эпидемия гриппа, и многие кассиры находились на больничном, а предновогоднее время - самая горячая пора на вокзале. Начальник вокзала начинала карьеру простым кассиром, так что работу знала и села в кассу, чтобы помочь раскидать очередь. Дама она была властная и резкая, и главное, давно забыла, что с ней могут не соглашаться. В концу рабочего дня на нее написали жалоб больше, чем на всех остальных кассиров вместе взятых, - в основном за хамство и грубое обращение. Жалобы были написаны на имя... правильно, начальника вокзала smile:)
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Спасибо, отличный пример ревности не по разуму)
George Av  (GeorgeAv)
#
Дело тут скорее в разности менталитета, мировоззрения.
Часто российская бизнес-элита, возносит себя до таких высот, за которыми они теряются в своем чванстве. В России есть такие выражения как - "удачно выйти замуж", "подняться", "фирму открыть".
Многие забывают что работа и деньги это даже не часть жизни, а возможность получить какие-либо материальные блага.
Занимая должность Президента всея "Пупкин и партнеры" с миллионными оборотами, человек не становится лучше, он просто расходует свое время иначе и не всегда так как ему того хочется.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Российская бизнес-элита, действительно, быстро стартовала в 80-е и 90-е, но сейчас "подниматься" уже сложнее.
George Av  (GeorgeAv)
#
В скором времени (при вступлении в ВТО) подниматься уже будет некуда.
Что Россия будет делать с 15-30 млн. безработных и обнищавших граждан? Если только опять просить помощи, занимать у МВФ и парижского клуба...
Другое дело, что банки свои активы выведут, и вот наши же банкиры, как тот директор на "багги", будут катать отпрысков нефтяников и газовиков.
Релеон  (releon)
#
Да, Алексей - дело говоришь!
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