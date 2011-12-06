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Из Новороссийска - в Хабаровск, из Самары - в Санкт-Петербург!

06.12.2011 14:58 16 2 807 просмотров
Дорогие друзья!

На выходных закончил чтение любопытной книги Сергея Гуриева ""Мифы экономики". Как говорит подзаголовок, книжка посвящена "заблуждениям и стереотипам, которые распространяют СМИ и политики". Так, миф под номером 40 звучит следующим образом: "Внутренняя миграция не имеет прямого отношения к экономическому развитию. И заниматься её проблемами не стоит: те, кому надо переехать, и так это сделают".

Бизнес, конечно, лишь опосредовано связан с политикой и макроэкономикой. А вот внутренняя ротация уже активно используется компаниями как инструмент повышения эффективности. Переезд в другой регион обычно предлагается сотрудникам с активной жизненной позицией, готовым развиваться в новых условиях и совершенствовать навыки управления, а значит - тем, кто готов менять мир к лучшему.

В начале декабре мы провели целый ряд значимых ротаций - директор филиала ОТП Банка в Новороссийске переехал на Дальний Восток с целью открытия нового филиала банка в Хабаровске, а директор Самарского филиала переезжает в Санкт-Петербург, чтобы возглавить наш филиал в северной столице.

Немало изменений и в "лёгкой" сети банка - директором Северо-Западного регионального центра банка стала в ноябре сотрудница головного офиса в Москве. Каждый квартал десятки сотрудников банка, добившиеся успеха в области потребительского кредитования, получают предложения переехать в другой регион с повышением в должности. Сотрудники переезжают из Армавира в Вологду, из Кургана в Петропавловск-Камчатский, из Барнаула в Новосибирск - по всей стране!

Зачем мы ротируем персонал? Основными аргументами, безусловно, являются желание распространить передовой управленческий опыт по всей сети, а также стремление предоставить своим лучшим сотрудникам возможность профессионального роста.

Я твёрдо верю, что практика межрегиональных ротаций помогает не только нашему банку, но и способствует экономическому развитию страны, опровергая тем самым миф, впрочем, блистательно опровергнутый уже Сергеем Гуриевым smile:)

А Вы как думаете?

Ваш, АК

Комментарии 16

Евгений Лупехин  (evl28)
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Господин Коровин, извините за нескромный вопрос, выборы прошли,в дальнейшем Ваш банк, планирует создавать и прогнозировать малый и средний бизнес.Просто господа не пойму нашу Единую Россию.Все олигархи трудатся в Сочи , во Владивостоке, а что в Москве одни гастарбайтеры. Ужас.Это столица нашей Великой Державы.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Евгений, спасибо за Ваш интерес. Мы на этом этапе не очень активно работаем с сегментом МСБ, но я уверен, что за ним будущее. Что же касается олигархов - то, как мне кажется, их немного среди владельцев предприятий малого бизнеса...
Евгений Курашов  (Jusiam)
#
А разве МСБ не сошел на нет в 2009-2010? Не зря же банк покинул Кононов А. с командой
Евгений Курашов  (Jusiam)
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Алексей Александрович, позвольте задать несколько вопросов:
- какой процент «перемещенных» руководителей в новом подразделении в новом регионе достигают таких же результатов и выше?
- какой, по вашему мнению, процент перемещенных руководителей из центральной России к нам за Урал или на Севера после расторжения договора с ОТП останутся в регионе поднимать его экономику, а не вернутся к себе?
Евгений Курашов  (Jusiam)
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Я Вам не скажу за всю Россию, но…. В Иркутской области вектор миграции один – из глубинки к центру. Все остальные перемещения- корпоративные игры в КПД
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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+++ директор филиала ОТП Банка в Новороссийске переехал на Дальний Восток +++

Интересно. А что в этом случае мотивирует сотрудника? Должность та же. Зарплата?
Алексей Коровин  (akorovin)
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Думаю, что из-за одной зарплаты через всю страну не поедешь smile:) Совокупность причин - возможность управления новой бизнес-единицой с потенциалом взрывного роста, возможность подбирать и мотивировать новый коллектив и проч.

Впрочем, буду завтра общаться с нашим хабаровским директором - попрошу его самого ответить на этот вопрос.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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кстати, всегда мечтал о движениях на работе, а не сидении на одном месте каждый день... я думаю политика правильная.
Дмитрий Корнеев  (kodv07)
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В своё время, Рэм Вяхирев (экс-глава Газпрома) в одном интервью сказал: "У нас кто не топтал тайгу, в офис не сядет" - то же, своего рода ротация/движение. Поэтому вектор абсолютно правильный. Новый человек из "системы" - новый импульс развития.
А у сотрудника не всегда стимул - деньги, есть еще не удовлетворенные амбиции, а это по сильнее денег будет smile:)

Спасибо.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Про "топал тайгу" хорошо подмечено!
Хорошо, когда и банках руководители вырастают из продавцов или операционистов отделений smile:)
АЛИ ЮМАКУЛОВ  (ali-jumakulov)
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Думаю правильный курс,во всяком случае застоя точно не будет.Удачи !
George Av  (GeorgeAv)
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Алексей,

У Вас есть цифры, Вам лучше знать о результатах ротации внутри банка.
На вопрос, переехал бы я в Хабаровск из Санкт-Петербурга, пусть и с повышением должности и оклада? - скорее нет. Менять устоявшиеся связи, привычки и стереотипы нет желания. А вот из Хобаровска в Петербург - это запросто.
Программа при которой лучшие менеджеры банка делятся опытом, живут в течении скажем трех-пяти месяцев в другой среде, обучая новый персонал это выход.
И опять же - семья, друзья, привычки, любимый автомобиль и булочная напротив smile:)
В "экономике труда" есть целый раздел на эту тему, прочитав который я понял одно - изменение которые готов принять работник подкреплено его внутренней мотивацией, а это не только деньги и карьера, не условия труда и коллектив. не близость работы к дому - это его привычки.
Алексей Коровин  (akorovin)
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George, спасибо за наблюдения! Семья - друзья - близкие и всё прочее, относящееся к миру "привычек", - вещи, думается, разного порядка.

Привычки как раз необходимо менять, иначе станешь рабом собственных привычек.
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