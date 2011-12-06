Из Новороссийска - в Хабаровск, из Самары - в Санкт-Петербург!

Дорогие друзья!
На выходных закончил чтение любопытной книги Сергея Гуриева ""Мифы экономики". Как говорит подзаголовок, книжка посвящена "заблуждениям и стереотипам, которые распространяют СМИ и политики". Так, миф под номером 40 звучит следующим образом: "Внутренняя миграция не имеет прямого отношения к экономическому развитию. И заниматься её проблемами не стоит: те, кому надо переехать, и так это сделают".
Бизнес, конечно, лишь опосредовано связан с политикой и макроэкономикой. А вот внутренняя ротация уже активно используется компаниями как инструмент повышения эффективности. Переезд в другой регион обычно предлагается сотрудникам с активной жизненной позицией, готовым развиваться в новых условиях и совершенствовать навыки управления, а значит - тем, кто готов менять мир к лучшему.
В начале декабре мы провели целый ряд значимых ротаций - директор филиала ОТП Банка в Новороссийске переехал на Дальний Восток с целью открытия нового филиала банка в Хабаровске, а директор Самарского филиала переезжает в Санкт-Петербург, чтобы возглавить наш филиал в северной столице.
Немало изменений и в "лёгкой" сети банка - директором Северо-Западного регионального центра банка стала в ноябре сотрудница головного офиса в Москве. Каждый квартал десятки сотрудников банка, добившиеся успеха в области потребительского кредитования, получают предложения переехать в другой регион с повышением в должности. Сотрудники переезжают из Армавира в Вологду, из Кургана в Петропавловск-Камчатский, из Барнаула в Новосибирск - по всей стране!
Зачем мы ротируем персонал? Основными аргументами, безусловно, являются желание распространить передовой управленческий опыт по всей сети, а также стремление предоставить своим лучшим сотрудникам возможность профессионального роста.
Я твёрдо верю, что практика межрегиональных ротаций помогает не только нашему банку, но и способствует экономическому развитию страны, опровергая тем самым миф, впрочем, блистательно опровергнутый уже Сергеем Гуриевым
А Вы как думаете?
Ваш, АК
Комментарии 16
- какой процент «перемещенных» руководителей в новом подразделении в новом регионе достигают таких же результатов и выше?
- какой, по вашему мнению, процент перемещенных руководителей из центральной России к нам за Урал или на Севера после расторжения договора с ОТП останутся в регионе поднимать его экономику, а не вернутся к себе?
Интересно. А что в этом случае мотивирует сотрудника? Должность та же. Зарплата?
Впрочем, буду завтра общаться с нашим хабаровским директором - попрошу его самого ответить на этот вопрос.
А у сотрудника не всегда стимул - деньги, есть еще не удовлетворенные амбиции, а это по сильнее денег будет
Спасибо.
Хорошо, когда и банках руководители вырастают из продавцов или операционистов отделений
У Вас есть цифры, Вам лучше знать о результатах ротации внутри банка.
На вопрос, переехал бы я в Хабаровск из Санкт-Петербурга, пусть и с повышением должности и оклада? - скорее нет. Менять устоявшиеся связи, привычки и стереотипы нет желания. А вот из Хобаровска в Петербург - это запросто.
Программа при которой лучшие менеджеры банка делятся опытом, живут в течении скажем трех-пяти месяцев в другой среде, обучая новый персонал это выход.
И опять же - семья, друзья, привычки, любимый автомобиль и булочная напротив
В "экономике труда" есть целый раздел на эту тему, прочитав который я понял одно - изменение которые готов принять работник подкреплено его внутренней мотивацией, а это не только деньги и карьера, не условия труда и коллектив. не близость работы к дому - это его привычки.
Привычки как раз необходимо менять, иначе станешь рабом собственных привычек.