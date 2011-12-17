- Что, совсем они заморочили вам голову?

Вспомнилась такая история из области клиентского обслуживания.
В начале осени зашли мы с женой и сыном в спортивный магазин известной международной марки. Пока супруга выбирала сыну осеннюю куртку, я примерял кроссовки для тенниса. К кассе мы подошли одновременно - каждый со своим консультантом, и тут консультанты начали нам наперебой советовать, вполголоса переругиваясь, как разбить покупку на два чека и как получить при этом наилучшие условия по скидке. Спорили они долго, пока не подошла девушка - администратор и не отправила обоих консультантов в торговый зал. Потом она разбила нашу покупку совсем иначе - чтобы максимизировать именно нашу выгоду, а не премиальные продавцов.
- Что, совсем они вам заморочили голову? - участливо поинтересовалась администратор.
В этом счастливом появлении администратора и в этом участии - урок для любого бизнеса, построенного на обслуживании. На определённом этапе различные мотивационные схемы могут прийти в конфликт. Нужны механизмы разрешения подобных противоречий, чтобы не пострадал клиент и его интересы - были прежде всего.
Комментарии 25
Мораль-то тут такова, наверное: чем меньше говорить клиенту о "счастье", тем меньшим счастьем он довольствуется. Так, к сожалению, у нас думает/поступает большее количество представителей системы обслуживания...
Удачи Вам от души!
Так это можно рассмотреть с противоположной тачки зрения!
Значит, правила предоставления скидки были недостаточно чётко прописаны. Если их можно толковать двояко.
Это плохо. В рознице должны быть чёткие правила. Чтобы каждый продавец считал одинаково. Иначе у клиента-покупателя возникнет ощущение, что его обманули. Или пытались обмануть. Пусть даже на копейки, но обида бы осталась. Обида на фирму.
Такие вещи должны быть исключены!
Получилось, что девушка-администратор не только нанесла убыток фирме, но и отрицательно повлияла на имидж фирмы.
Вот такой парадоксик!
Просто их мотивационная система не учитывала сложный случай - когда супруги выбирают товар с разными консультантами, а потом всё хотят оплатить одной кредитной карточкой.
В Вашем случае так и получилось в конечном итоге.
Но Вы не писали, что потом ещё что-то купили добавочное на сэкономленное. Из=за чего я сделала вывод, что фирма недополучила прибыль.
Алексей, я рассматриваю Ваш рассказ как пример, абстракцию, основу для выводов. Я безусловно рада, что Вам удалось сэкономить на покупке. Это всегда приятно!
Вот так мне почему-то кажется
Здесь же речь немного о другом - как наиболее гармонично соединить несколько мотивационных схем.
А Вы сами предлагали расплатиться картой? Я давно не встречал в Москве торговых точек, не принимающих карты.
На самом деле они советовали, предлагали, и не получили за работу ровным счетом ничего.
Администратор наверное прав (со своей стороны), так как улучшил отношение покупателей к марке.
Меня зову Россинский Игорь и я возглавляю Центр работы с обращениями клиентов ОАО "ОТП Банк"
Для понимания ситуацию, которая у Вас возникла, мне необходимы следующие данные: Ваше полные Фамилия, Имя, Отчетсво, дата рождения, № кредитного договора или паспортные данные и контактный номер телефона для связи.
Прошу информацию отправить на адрес zabota@otpbank.ru c отметкой в теме письма "для Россинского И.Ф. от Гульнары"
С уважением, Россинский Игорь