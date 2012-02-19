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Роджер Федерер. Уроки лидерства

19.02.2012 14:47 11 3 200 просмотров
Дорогие друзья!

Вчера на теннисном турнире в Роттердаме состоялся полуфинал, в котором встретились третья ракетка мира Роджер Федерер и замыкающий пятый десяток Николай Давыденко.

К радости российской публики, соскучившейся по хорошей игре россиянина, Николай начал матч на максимальных скоростях и за три четверти часа взял первый сет со счётом 6:4, сделал брейк во втором и повёл со счётом 3:1. У Давыденко получалось буквально всё - он изматывал швейцарца мощнейшими кроссами с бэкхенда, доставал укороченные и выдавал ювелирные удары по линии. Если бы в положении Федерера оказался другой теннисист, у него бы - и в прямом, и в переносном смысле - опустились руки. Но Роджер был вполне расслаблен и безмятежен, как будто именно об этом раскладе всю жизнь мечтал.

А потом у Николая стали появляться ошибки, после каждой из которых россиянин нервничал, тогда как швейцарец - набирал обороты и, в итоге, выиграл сет, а после и матч...



Фантастическое самообладание, игра вдлинную в сочетании с предельной концентрацией на каждом розыгрыше и максимальное использование ошибок соперника - вот неполный перечень "козырей" Роджера Федерера. Так и в бизнесе - побеждает тот, кто нацелен на долгосрочный результат, но не упускает возможности, которые время от времени встречаются на пути. Кто расслаблен, но готов в нужный момент собрать все силы в кулак.

Конечно, лидеру в бизнесе приходится всё время быть на виду, тогда как теннисисты появляются на публике не чаще нескольких раз в неделю, посвящая остальное время тренировкам. И далеко не всегда великие спортсмены становятся впоследствии столь же успешными предпринимателями. И всё же...

А Вам - помогали когда-нибудь примеры из спорта добиваться успеха в бизнесе?

Ваш, АК

Комментарии 11

Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
Похоже, Давыденко просто не суждено когда-либо выигать у Роджера.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Он, впрочем, уже выигрывал. И на итоговом турнире в Лондоне, в том числе )
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
Не копал глубоко. Просто когда я слышу о противостоянии этих двух спортсменов, постоянно Роджер выигрывает. Видимо это ну очень часто происходит smile:).
Игорь Дудин  (igorcfh)
#
Здравствуйте Алексей Александрович. Меня зовет Игорь Дудин. г.Саратов. К сожелению, я не имею больше Ваших контактов. Я хочу у Вас спросить - на самом ли деле Вы занимаетесь венчурными инвестициями в регионах? Если нет - то от Вашего имени действуют мошенники - просят приехать в Москву и оплатить тестировани в размере 120 тыс. рублей. У них имейл забит под Ваше имя. Хотелось бы услышать Ваше мнение. sarluxe@mail.ru .
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Игорь, добрый вечер! Спасибо за письмо. Я совершенно точно не занимаюсь венчурными инвестициями в регионах и буду благодарен, если Вы пришлёте мне дополнительную информацию в личном сообщении.
fulltime  (fulltime)
#
Алексей, Вы как-будто про того, прошлого Федерера пишите. Нынешний больше сосредоточен на семье, чем на теннисе (его право). Показателем же его нынешней уверенности прекрасно служит матч с Фишем на кубке Дэвиса и там же его парная встреча. Про матчи с Надалем я уже молчу, там его вообще трясет, как первокурсника.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Матч с Фишем не видел, но поразила концовка встречи Роджера с Изнером - три подряд фантастических приёма навылет, ликующий Джон и потерянный Роджер...

Что ж, семья - это тоже прекрасно smile:D
fulltime  (fulltime)
#
Это я перегрелся и дважды про Фиша написал smile:D Это пара была, а первый матч с Изнером был, конечно)) Ну там Биг Джон показал предельный для него теннис на грунте) Мне это напомнило как Карлович Блейка отвез в свое время с 0-2 на 3-2 и тоже на грунте)) А уж что творил папа Карло на КД в Японии в этом году, у меня просто глаза на лоб лезли, откуда что взялось к старости))))
koza nostra  (maestro tuk)
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Это, конечно, смешно, но наибольших успехов в бизнесе добился тогда, когда прочитал документы по "атомному проекту" в СССР. Вот, где яркие примеры управленческих решений. Но, кто сейчас учится на примерах прошлого?
Александр Науменко  (next70)
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Алексей добрый день ,скажите пожалуйста я от вашего банка отб получил две кредитные карты ,хотел увеличить кредитный лимит а мне девушки отвечают что запрещено почему так имея в вашем банки хорошею кредитную историю и темнемение банк такое пишит проста я выбрал вашь банк и уже начинаю разачероватся в этом
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Уважаемый Александр! Я с января работаю в Альфа-Банке, рекомендую обратиться с вопросом в Контакт-центр или на сайт ОТП Банка.
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