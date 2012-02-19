Роджер Федерер. Уроки лидерства

Дорогие друзья!
Вчера на теннисном турнире в Роттердаме состоялся полуфинал, в котором встретились третья ракетка мира Роджер Федерер и замыкающий пятый десяток Николай Давыденко.
К радости российской публики, соскучившейся по хорошей игре россиянина, Николай начал матч на максимальных скоростях и за три четверти часа взял первый сет со счётом 6:4, сделал брейк во втором и повёл со счётом 3:1. У Давыденко получалось буквально всё - он изматывал швейцарца мощнейшими кроссами с бэкхенда, доставал укороченные и выдавал ювелирные удары по линии. Если бы в положении Федерера оказался другой теннисист, у него бы - и в прямом, и в переносном смысле - опустились руки. Но Роджер был вполне расслаблен и безмятежен, как будто именно об этом раскладе всю жизнь мечтал.
А потом у Николая стали появляться ошибки, после каждой из которых россиянин нервничал, тогда как швейцарец - набирал обороты и, в итоге, выиграл сет, а после и матч...
Фантастическое самообладание, игра вдлинную в сочетании с предельной концентрацией на каждом розыгрыше и максимальное использование ошибок соперника - вот неполный перечень "козырей" Роджера Федерера. Так и в бизнесе - побеждает тот, кто нацелен на долгосрочный результат, но не упускает возможности, которые время от времени встречаются на пути. Кто расслаблен, но готов в нужный момент собрать все силы в кулак.
Конечно, лидеру в бизнесе приходится всё время быть на виду, тогда как теннисисты появляются на публике не чаще нескольких раз в неделю, посвящая остальное время тренировкам. И далеко не всегда великие спортсмены становятся впоследствии столь же успешными предпринимателями. И всё же...
А Вам - помогали когда-нибудь примеры из спорта добиваться успеха в бизнесе?
Ваш, АК
Комментарии 11
Что ж, семья - это тоже прекрасно