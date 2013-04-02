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Оказаться под рукой

02.04.2013 23:02 9 2 865 просмотров
Дорогие друзья!

Я на днях вернулся из поездки, о которой мы с друзьями договорились через Facebook. Без лишних встреч и созвона условились о путешествии за несколько сотен километров...
А вчера мне пришло письмо от старинного друга-англичанина. Он сетовал на то, что потерял мой номер телефона и адрес электронной почты и поэтому пишет в LinkedIn.
С американцем, партнёром по работе, я перешёл на общение по Skype. Дело в том, что нас разделяет десятичасовая разница во времени и далеко не все вопросы можно обсудить в переписке по электронной почте.
...Которая - электронная почта - остаётся, впрочем, главным каналом коммуникации. Только использовать её я стал по-другому - в связи с большим количеством командировок и перемещений по городу львиная доля писем пишется на iPhone и iPad.
Конечно, есть друзья и знакомые, которым я по-прежнему звоню на мобильный или пишу короткие SMS, ставшие почти устаревшими в нашу электронную эру, потому что мои более продвинутые друзья уже перешли на бесплатные сервисы WhatsApp и Viber.
Но как же сиротливо смотрится стационарный телефон в квартире, про который я вспоминаю только тогда, когда хочу найти потерянный мобильный!..

Мир изменился, стал причудливо-многоканальным. А что же банки? По-прежнему зовут в отделение?
Чтобы приспособиться к требованиям времени, банки вынуждены меняться и предлагать клиентам всё новые каналы - интернет-банк и мобильный банк, банкоматы и банковские терминалы, голосовые и видео call-центры, поддержку на сайте и в социальных сетях, курьеров и доставку по почте, обмен сообщениями по SMS и традиционные книги отзывов в отделениях.
Совсем не потому, что банкам выгодно поддержание такого количества каналов коммуникации с клиентами. Просто для того, чтобы всегда оказаться под рукой, когда у клиента возникнет потребность пообщаться.

А вы как думаете? Останется ли такая "многоканальность" нормой жизни?

Ваш, АК

Комментарии 9

Ольга Курочкина  (kha)
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Останется, потому что все приобщаются к прогрессу с разной скоростью. Я вот стационарным телефоном всё-таки иногда ещё пользуюсь по прямому назначению smile:) . Но вообще я больше люблю электронную почту. А iPhone и iPad у меня нет ... smile:(
Ещё я люблю короткие sms - и не знаю, что такое WhatsApp и Viber smile:?:
Мне нравится пользоваться Интернет-банками и банкоматами. Но там можно сделать не все операции. А про книгу отзывов, если хотите посмеяться, прочтите в моём блоге первоапрельское сообщение.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Цитата
А iPhone и iPad у меня нет ...

Наверно, есть конкурирующий Samsung )
Наталья Неборская  (Shihana)
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Чем больше у тебя вариантов связи с окружающим миром - тем оперативнее можешь реагировать на изменения внешней среды. Когда-то у нас было лишь четыре канала получения и передачи информации (да, я говорю про зрение, слух, осязание и речь), и человек, не имеющий хотя бы одного из них, был вынужден вести ограниченный образ жизни. Так и сейчас. Разные пути передачи информации имеют разную оперативность и мы, используя какой-либо вид полностью принимаем эту скорость. Различные каналы общения могут удовлетворить любого пользователя. Наличие хотя бы 4-5 разных вариантов связи с большой вероятностью гарантируют тебе связь практически с любым человеком, и да, дают выход из ситуации, описанной вами. Не так давно основным видом связи у меня был мобильный телефон. Сейчас он используется для "оперативной подстройки" в стремительно меняющихся обстоятельствах.
О банках же могу сказать, что жду того момента когда большинство банков примет как аксиому что не у всех людей есть стационарный телефон (я вот даже номер своего домашнего телефона не помню, т.к. пользуюсь им ровно с теми же целями) На данный момент подавая заявку на кредит или кредитную карту у вас спросят номер стационарного телефона. При этом есть банки, в которых не имея этого номера вы просто не сможете взять кредит. И это очень печалит.
Многоканальность как норма жизни пришла не так давно, но уже плотно занимает свои позиции. Нам остается лишь пользоваться всеми ее преимуществами.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Цитата
На данный момент подавая заявку на кредит или кредитную карту у вас спросят номер стационарного телефона. При этом есть банки, в которых не имея этого номера вы просто не сможете взять кредит. И это очень печалит.

Очень справедливое наблюдение.
Ольга Курочкина  (kha)
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Цитата
Наверно, есть конкурирующий Samsung )

У меня на мониторе стационарного компьютера написано Samsung. Так что Вы угадали!
Или Вы имели в виду какое-то карманное устройство? Мне стыдно smile:oops: , но я очень отстала от жизни. Например, я только две недели назад узнала, что такое блог ...
Игорь Русский  (big.novator)
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В нынешней высококонкурентной бизнес-среде компании, которые хотят быть лидерами в своих областях, должны постоянно задаваться вопросом: «За счет чего мы можем завтра сделать нашу работу лучше, чем сегодня?»
Инновация предполагает кардинальное изменение, на котором сосредоточено основное внимание...
Алексей Живилов  (primalscream)
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Если общение по каналу записывать и протоколировать, то нужно так делать.
Главное выбрать тот канал, который позволит записывать звонки и переписку. Skype это не позволяет.
Хотя именно Skype является тем каналом, который уже накопил достаточную массу пользователей, когда его нужно принимать во внимание.
What's Up и прочие - не подойдут, даже если будет возможность вести запись переписки.
Не так широко распространены, а сотрудника берут только на один канал коммуникаций. Не может же он одной рукой писать вам в чате, а второй общаться по телефону с другим клиентом.
Соц. сети - реальный канал, который у всех на виду. Написанное в соц. сетях не вырубить топором. И много клиентов уже имеют аккаунт в соц. сетях.
Поэтому банки используют эту коммуникацию.
Алексей Мельников  (kawaiishik)
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Ну покамест зафрендить банк на лицокниге или во вконтактике бывает вполне полезным, если ты хочешь написать гневное замечание на тему "банк работает не так как я этого хочу", приобщить свою проблему к публичности. Обычно это достаточно ценная информация, поскольку она поступает напрямую к лицу, в этой информации заинтересованному, типа отдела контроля качества, или типа того, посему проблема решается, а о некоторые невидные изнутри шероховатости становятся прозрачными для руководства. Порой это и вправду что-то меняет.
Меня дико веселит когда новость о закрытие отделения или о том, что банк показал убыток в прошедшем квартале, набирает несколько сотен "Мне нравится" от "друзей" банков. Неслабые у этого банка друзья, врагу таких не пожелаешь smile:D Но это лирика.
Вот было бы круто погрузиться в светлое цифровое будущее, когда странички в фэйсбуке будут легализованы как идеинтификация личности и за любые взломы или подделку будут карать как за подделку пасспорта. В те славные времена вся наша повседневная жизнь переместиться в онлайн: мы будем управлять финансами, получать зарплату, звонить друзьям, заказывать пиццу, делать подарки, возможно даже пить пиво через один онлайн-сервис. Разумеется здесь же легко можно будет выбрать себе Банк для обслуживания, получить кредит, открыть депозит, возможно даже устраивая аукцион между рядом кредитных организаций просто изъявив о своём желании.
А чё, былоб круто))))
Ольга Курочкина  (kha)
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Цитата
Не может же он одной рукой писать вам в чате, а второй общаться по телефону с другим клиентом.


Некоторые исторические персонажи прославились тем, что могли делать десять дел одновременно. А тут тем более по телефону говоришь, а руки свободны. Но обычный человек, конечно, рискует написать в чат то, что хотел сказать по телефону, и высказать собеседнику то, что предназначалось для чата, а не для ни в чём не повинных ушей того клиента, с кем он говорит …

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