Есть или нет у нас "пузырь" ипотечный?

Я не знаю, как там у них в Америке, с "пузырями" ипотечными - не был. но мне это и не нужно.

то примитивное, буквальное сравнение нашего рынка недвижимости и доли ипотеки в ВВП с цифрами США, которыми любят размахивать сторонники кирпича, такие, как АИЖК, не лезет ни в какие здравые ворота, потому что и качественно, и количественно, наша финансово экономическая реальность, доходы граждан и движение капиталов, не имеют с действительностью американской, ничего общего.



Для начала, нужно бы определить, где так грань, за которой, начинается ипотечный "пузырь". вот тут он есть, а там, его еще нету.

"пузырь", в общественном понимании, это такая штука, которая растет, растет, а потом - бац и падает, осколки разлетаются по сторонам, задевают иные сферы и вокруг начинают кричать - кризис, кризис!

"пузырь" на рынке недвижимости. в ипотеке. как бы должен вызвать общий кризис. вот только в отличии от Америки, у нас, по тихому пузырятся все сферы - кредитная. банковская, валютная, инвестиционная, производственная... и "пузырь", можете первым лопнуть где то там, за пределами недвижимости. и получится кризис, в котором окажутся все и вся, включая недвижимость и ипотеку, и разбираться, выяснять, с какого пузыря всё началось, уже не будет никакого смысла.



на нашем рынке недвижимости, существует и растет пузырь ценовой, который выражается в том, на фоне большого падения объема спроса, сделок и при постоянном росте предложения со стороны строителей и отложенном предложении со стороны вторичного рынка, цены предложения, демонстрируют завидную стабильность.. этот факт всем известен и в доказательствах не нуждается.



"у него (у пузыря) причины обычно иные.

В первую очередь, это рост цен на недвижимость..."

какой нам рост цен, если они еще не упали с прошлого пузыря! кризис то случился. всё упало! а кирпич - нет!

покупательский кирпичный бум - кончился! спрос сильно упал! предложение, сильно выросло! а цены, стоят. как ни в чем не бывало. на уровнях того бума!

вот он! готовый, классический ценовой пузырь! и кивание на Америку. тут неуместны!

не там они все пузырь ищут! а ведь они все прекрасно понимают!

и тем не менее, всё экспертное сообщество. сидя на пузыре, занимается аналитическими предсказаниями - будет ли на нашем рынке

пузырь?



для поддержания этого ценового "пузыря", знатные сторонники кирпича, из последних сил кочегарят ипотеку. именно кочегарят, продвигая, стимулируя и рекламируя ее, на каждом углу - давай-давай!

для компенсации выпавшего спроса, они пытаются натянуть ипотеку на рынок, как сову на глобус. но это бесполезно. там выпала "не ипотечная" часть спроса, которая раньше была основной, да еще и предложение на рынке постоянно растет.

для прикрытия ценового пузыря, дыр, ипотеку, нужно увеличивать в разы. это нереально. особенно сегодня, когда спрос на недвижимость, во многом упал просто от того, что население, товара кирпич, "для себя" уже накупило, а регулярного обновления, этот товар не требует... а в кирпиче, как в средстве сохранения и приумножения денег, люди разочаровались.

от того и приходятся, сторонникам великой недвижимии, втюхивать ипотеку любой ценой. им нужно найти покупателя, совершить сделку и получить деньги, в данным момент. а что будет завтра, с этими выданными ипотечными кредитами - их не волнует. дошло до того, что ипотеку уже записывают на паспорта алкашей, точно так же, как раньше на них записывали потребительские кредиты.



Сегодня, на ипотечном рынке, бурно падает качество залогов и качество заемщиков, что и называется - "пузырь".

ЦБ, недавно повысил процент первоначального взноса, как бы, для... недопущения разрастания негативных тенденций.

...а в это время, по всей стране, массово выдается ипотека без первоначального взноса. и об этом знают все - кроме ЦБ!

там используется масса различных схем и особенно на эту "инновация", налегают строители, в т.ч. знатные.

в результате, в итоге всех этих "инноваций", которые идут по тихому и уже давно, в залогах у нашей государственной банковской системы, скопилось огромное количество недвижимости с завышенной оценкой, по завышенной стоимости. и разрыв этот, цены реальной, за которую объект можно продать и цены, так называемой, "рыночной, справедливой, оценочной", продолжает расти.

но наш ЦБ, конечно же, об этом тоже не знает...