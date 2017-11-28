Рост ВВП, вместо роста реального уровня жизни населения.

Мысли, которые мне пришили в голову, после прочтения этой статьи.За публичные рассуждения о росте ВВП, отвлекающие народ от дум правильных, пора бы уже наказывать!населению важен не рост ВВП, а рост уровня жизни. а вещи эти, в нашей полит экономической модели "совок 2.0" - не совместимы!Мы бурно растили ВВП в 30 х гг, за счет нищеты населения. бурно растили в 70 х - за счет прыгнувшей в разы цены нефти. и в первые годы перестройки, тоже бурно растили - за счет рублевой эмиссии.а по другому, мы ВВП растить и не умеем... здорового роста, такого, как у наших западных "врагов", у нас в жысь не было!в сытые 2000 е гг, на страну снова снизошло изобилие сказочное от нефтяных цен. тех денег бы могло хватить на превращение нашей страны, в цивилизованное европейское государство, с хорошем уровнем жизни населения. а вместо этого, на фоне успехов наших "родных" избранных в журнале форбс, страна снова оказалась у разбитого корыта! ...и грустно вздыхая, снова приглядывается к горизонту, ожидая тучек, из которых прольется нефте - долларовый дождь. а что толку??? ведь любое изобилие финансовое, снова уйдет туда, "куда надо", а для народа, снова останется, лишь тема роста ВВП и оптимистичные речи чиновников по телевизору, которым, этот народ, должен хлопать!Корень всех зол экономических, кроется в самом нашем государстве, в нашей политической системе, которая, посредством чиновников, действующих от имени народа, забрала себе все, более - менее ценные экономические сферы.Вся наша "научно - экономическая" элита, имеющая право выступать с трибун и занимающаяся проработкой роста ВВП, при условиях сохранении сегодняшней модели "государственный капитализм" (т.е. феодализм), это откровенное кощунство и насмешка над здравым экономическим смыслом. это не что иное, как экономическая лысенковщина!, в стиле того "академика" Лысенко, который пытался скрестить ежа с носорогом и занимался воспитанием кур.я не припомню ни одной значимо здравой мысли этой "элиты". вся их инициативы по росту ВВП, сводятся, в конечном счете, к получению отдельными группами "реального сектора", доступа к бюджетной кормушки и к печатному станку.вся эта "экономическая научная мысль", не является научной, как таковой. это возврат во времена "совка", когда по количеству статусных научных работников на душу населения, наша страна, была впереди планеты всей! и ничего, что "плоды" той науки, из за своей никчемности, были вышвырнуты на свалку истории. и вот опять... креативят! и осваивают бюджетные средства.а нужно то , без всякой местной "науки", всего лишь взять и бесплатно скопировать западную экономическую модель. и все будет работать.Государству нашему, на самом деле, ВВП важен, лишь в смысле побочного продукта от укрепления "обороноспособности" страны. задача сегодняшнего государства, сохранить и укрепить сложившуюся политическую систему "гос. капитализма" и все ее завоевания. вот и всё.Вон.. яркий пример! Набиуллина , ратует за реформы в экономики и рост в ней конкуренции, а сам ЦБ в это время, "консолидировал" всю банковскую систему в руках государства, чиновников. и регулирует эту систему, по понятиям, только ему ведомым.чиновники жалуются на низкую производительность труда, намекая на наши массы народные, которые плохо работают. но ведь самая низкая производительность, у самих этих чиновников! "массы", хоть что то делают, а от этих, один вред. они лишь создают законы, для себя любимых и под их мудрым руководством, постоянно куда то исчезают пол бюджета страны... траты на рубль - результат, на копейку.и за всю эту "высокую производительность". наши "мудрые ", чиновники, уже почти каждый день, чествуются и награждаются, в т.ч и орденами "за заслуги перед отечеством!"а для населения. тема этого "побочного продукта" ВВП, преподносится, как некая надежда, как там, у них, на западе - вот вырастит ВВП-и заживем! угу... в нашем "гос. капитализме", тема роста ВВП, гораздо больше похожа на тему коммунизма, при наступлении которого, мы уж точно - заживем! и пускай вранье все это, главное, что население верует и ждет.Главная проблема нашей страна сегодня, это не рост ВВП, а распределении плодов этого ВВП, уже имеющихся в данное время.государство может сегодня легко повысить уровень жизни населения, просто разделив по честному, те фин. ресурсы, что уже есть в наличии. как это делают там, на западе, на который у нас все и ссылаются, подогревая тему о росте ВВП. а вот при дележке "плодов", на запад, у нас почему то... не ссылаются!нашему населения, вместо упоминания о западе, рассказывают о том, в каком году, доходы населения вернуться на уровень 2013 года. как будто в том году, у нашего населения был высочайший уровень жизни. и весь предел мечтаний населения, это тот, "сказочный" 2013 год. конечно, нашему народу то много не нужно, мы же не западный избалованный обыватель...Такое чувство, что в нашей стране не было последних 25 лет, или даже последних 100 лет. страна, всю свои историю, ходит по одному и тому же замкнутому, отгороженному от мира, кругу и по одним и тем же граблям.