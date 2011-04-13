Популярные сообщения

Екатерина Суворова
13.04.2011 15:19
lapshin
Сеньору Лапшину посвящается (алаверды)
Сергей, лучше поздно, чем никогда. Под влиянием общественности и непреодолимого личного и профессионального стремления пишу в вашем же блоге алаверды на этот пост: Леди Суворовой посвящается. Причин на то целых две
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Сергей Лапшин
26.01.2011 12:18
lapshin
Эпохальное событие в развитии онлайнового банковского бизнеса в России прошло незамеченным.
У клиентов Банка24.ру появилось еще больше возможностей — теперь в Интернет-банке можно пользоваться не только шаблонами банка и собственными шаблонами для проведения платежей, но и шаблонами, которые создали другие клиенты.
«К примеру, ваше ТСЖ изменило реквизиты, и вы знаете, что множество ваших соседей оплачивает квартиру через Интернет-банк Банка24.ру, — объясняет Алексей Виноградов , начальник Отдела систем дистанционного обслуживания Банка24.ру, — если раньше, чтобы оплатить эти счета, вам нужно было создавать новый шаблон и вручную «забивать» все реквизиты, то теперь можно воспользоваться уже готовым шаблоном другого клиента, который уже успел заплатить за услуги ТСЖ и сэкономить массу времени. Вот что такое Интернет-банк 2.0».
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Сергей Лапшин
21.01.2011 15:05
lapshin
Цена успеха или сколько стоит internetbank.com.
«Такая корова нужна самому», - примерно так удачливый киберсквоттер строил свою линию торга в прошлом году. В конце концов, мы скостили несколько процентов и купили домен не за 100, а за 93 тысячи долларов США.
Теперь будем им активно и продуктивно пользоваться. «Как вы яхту назовете – так она и поплывет» – примета хорошая.
Сергей Лапшин
03.12.2010 07:14
lapshin
Артель "Напрасный труд"
Переход на онлайновую концепцию бизнеса предполагает под собой трансформацию инфраструктуры. Это требует значительного усиления банка в плане it-структуры, мощных серверов и проч., но в то же время, казалось бы, позволяет частично сократить издержки на персонал фронт-зоны и бэк-офиса.
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Сергей Лапшин
07.08.2010 00:49
lapshin
Судьба копейки...
http://www.rbcdaily.ru/2010/08/06/finance/500408
Сделал я недавно для себя долгосрочное наблюдение, что на Руси живется более менее спокойно и сытно в периоды, когда в обращении находится копейка. Как только копейка из обращения уходит, так начинаются проблемы. Недавно на эту тему размышлял в своем блоге на ЖЖ. Как чувствовал, что скоро тема всплывет и вот те на...
Сергей Лапшин
06.07.2010 11:21
lapshin
Локализация сборки банкоматов в РФ
Можно ли в РФ делать точную механику для банкоматов, я не знаю. Хотя существуют БАРСы...
Но сейчас банки в РФ закупают и будут закупать 10-ки тысяч банкоматов. Хотя бы сейфы можно обязать иностранных производителей производить в РФ?
Сергей Лапшин
06.07.2010 11:11
lapshin
Книги моего товарища на Либрусеке
Давно поддерживаем нашего земляка Гарина Николая Петровича в материальном воплощении его замечательных книг. Большой тираж напечатать и распространить сложно. Но теперь есть возможность скачивать и читать книги в электронном виде.
Вот его страничка на Либрусеке http://lib.rus.ec/a/63086 Очень рекомендую.
Рекомендую и эту огромную русскоязычную библиотеку. Я пользуюсь много лет. В этом году библиотека стала платной, я оплатил годовую подписку (примерно2.4 тыс. руб.) и при надобности закачиваю необходимые книги. Бумажные книги теперь редко читаю.
Раньше читал на электронной книге, но с появлением Айфонов и HTC перешел с TXT на fb2-формат и читаю на телефонах. Телефоны всегда с тобой, можно почитать, посмотреть фильмы, послушать музычку...
Николай Петрович, кстати, долгие годы - дизайнер банка.
Сергей Лапшин
06.07.2010 10:43
lapshin
Вот купил себе значок...
В студенческое время у меня был большой круглый значок с надписью: "Вот купил себе значок".
Через нашу пресс-службу мне сообщили претензию, что я давно ничего не пишу в блоге. Но вот сейчас это уже не так. Пишу. Прямо сейчас. Лениво писать серьезности, а глупости я пишу в другом блоге. И вообще, как и в любом другом деле, тут надо так сказать расписаться и расходиться...
Сергей Лапшин
19.06.2010 15:47
lapshin
Новый "интересный" способ мошенничества
Клиенты сами у себя крадут деньги двумя способами:
1.Заведомо поддельная платежка. Операционистку обманывают (пробивают защиту) тем, что ее приносит постоянный и хорошо знакомый ей сотрудник клиента-юр.лица.
2.Компрометация ключей ЭЦП. (Ой... мы этот платеж не отправляли!)
Ждут, как правило, месяц-другой. Ну чтобы сотрудники банка забыли детали и видеоархив пошел на новый круг перезаписи. Затем начинают воздействовать на банк.
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Сергей Лапшин
19.06.2010 15:45
lapshin
Страхование валютных вкладов
Если гражданин России хранит свои сбережения в валюте иностранного государства, то что он глубинно делает?
Глубинно он недоверяет рублю - национальной валюте - главному товару государства. Беспроцентно кредитует чужую экономику. Ну, скажите вы, у нас типа демократия и человек волен делать со своими деньгами почти все что хочет. Это так, но... когда вышеописанный персонаж вкладывает валюту в российский банк, то получает гарантиии сохранности от АСВ. Между прочим за счет российских банков и бюджета РФ. И это очень забавно. В развитых капстранах такого не допускают. И понятно почему.
Предлагаю внести поправки в закон о страховании вкладов - Страхуются только вклады в национальной валюте и желательно только безотзывные. По безотзывным справедливо. Если до востребования человек может выдернуть в любой момент, то по безотзывным - нет и он должен быть спокоен.
Сергей Лапшин
17.06.2010 20:58
lapshin
Безотзывные вклады
Я верю в теорию заговоров. На Руси есть силы, которые сознательно или неосознанно блокируют принятие закона о безотзывных вкладах уже много лет.
Никто не заставляет делать закон, по которому все вклады станут безотзывными, не надо пугать народ. Нужны три типа вкладов:
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Сергей Лапшин
17.06.2010 09:26
lapshin
Большой белый обман...
Есть такой фильм про профессиональный бокс с Брендоном Фрейзером в главной роли... Эээээ... Так о чем я?
Ах да! Срочные вклады при расчете обязательных нормативов банков учитываются как срочные. А гражданский кодекс позволяет вкладчикам изымать их в любой момент. То есть вклады то реально до востребования. И все делают вид, что ничего не происходит.
Россией управлять не сложно. Но бесполезно. (с) Александр II.
Сергей Лапшин
17.06.2010 09:18
lapshin
8% по рублевым вкладам.
Только что завершил курултай по вкладам. На год теперь только 8% годовых, на 3 месяца 6.9%. Мы хотим не только снизить % расходы, но и вернуть около 20% срочных вкладов вкладчикам.
Параметризацию по сумме вклада оставляем прежнюю - 5 тыр, вводим старую добрую Траекторию роста, и все остальные типы вкладов срочных "прибиваем". Упрощаем, так сказать, продуктовую линейку до одного типа вкладов. Один банк - один вклад
Сергей Лапшин
16.06.2010 16:51
lapshin
Телевизионные компании нового поколения
Записал передачу на http://www.tv.expert.ru/video/news_150610_1418/
Сергей Лапшин
15.06.2010 02:51
lapshin
Дефляция
У меня появилось нехорошее предчувствие, что экономика страны стремительно влетает в дефляцию. При дефляции наш народ еще не жил. На западе такие варианты были и они боятся дефляции как "черт ладана".
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Сергей Лапшин
09.06.2010 08:18
lapshin
Айфоны и Апэды...
Вот и прошли презенташки топовых мегагаджетов от Апле. Хорошие вещи. Нужные. Стоило мне больших усилий не броситься покупать Айпэд и Айфон 3GS. Не хочу переплачивать спекулянтам, а хочу купить лицензионный товар у российских ОПСоСов. Тем более, что в Айпэде засада с минисимкой.
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Сергей Лапшин
09.06.2010 08:08
lapshin
Слияние или поглощение?
Екатеринбург будет объединен с несколькими городами-сателлитами. Верхняя Пышма, Среденеуральск, Арамиль, Березовский.
Толковое решение. Я бы добавил Первоуральск, Ревду и Сысерть. Объединение позволит Екатеринбургу занять твердое третье место, по большинству параметров, среди городов России. Положительное влияние на экономику региона гарантировано. И граница города Екатеринбурга резко расширится. И стоимость земли, вошедшей в новые границы, многократно возрастет. "Людьми движут тайные мотивы". Надо бы посмотреть, кто основной латифундист в окрестностях Екатеринбурга
Сергей Лапшин
04.06.2010 13:28
lapshin
Какая всё таки красивая наша Столица
Вчера, едучи через пробки и любуясь оной, подумал - а может перевести центральный офис и юр.адрес Банк24.ру в Москву?
Сергей Лапшин
03.06.2010 14:29
lapshin
Вести с желтых полей...
http://www.ura.ru/content/svrd/03-06-2010/news/1052115019.html
Вот классический пример,почему я стараюсь в интернете вещать аккуратно. Можно было бы сделать блог острей и интересней, но тут же надергают из контекста. Ну и этот блог технически очень слаб и не защищает блогера от "отморозков". Поэтому сделаю блог и на ЖЖ.
Сергей Лапшин
03.06.2010 14:00
lapshin
Лучший Forex от Банк24.ру
1.Старый добрый Метатрейдер 4
2.Гарантийный инвестиционный счет в рублях. Удобно
3.Узкий спрэд 1-2 пипса
4.Реальные котировки
5.Круглосуточные торги
6.Круглосуточный ввод-вывод денег с ГИСа через интернетбанк.
7.И... в отличии от брокерских фирм, 700 тыс. руб. гарантия от АСВ.
Сергей Лапшин
03.06.2010 12:43
lapshin
9.9% годовых в рублях.
Аппетит к риску отбит напрочь. Толковых инструментов, в которые, с приемлемым риском и доходностью, можно разместить деньги все еще нет. Впереди депрессивное, с точки зрения деловой активности, лето. Деньги на счета клиентов стремительно прибывают. Поэтому максимальную ставку привлечения срочных депозитов снижаем с 12.5% до 9.9% годовых в рублях. Я бы снизил еще жестче до 8%, но, демократия, коллеги отговорили По картсчетам снижаем с 5% до 3% годовых в рублях.
Для тех кто не понял. Государство и экономика давят ставки по кредитам вниз. А банкиры, в данной ситуации, вместо того, чтобы кредитовать, лучше уменьшат пассивы.
Сергей Лапшин
01.06.2010 08:22
lapshin
Декоративная ставочка
В очередной раз снижена ставка рефинансирования. 7.75%. Особого влияния на экономику она не имеет. Помню, однажды, в 2008 году рефинансирование было, но не по одноименной ставке - беззалоговые аукционы. То есть, то ставка рефинансирования есть, а рефинансирования нет. То рефинансирование есть, но не по ставке рефинансирования.
Возникает мысль, что у всех нормальных пацан... эээ... У всех цивилизованных стран, есть ставка рефинансирования и у нас должна быть.
Сергей Лапшин
31.05.2010 15:41
lapshin
Реальный рыбный рэп!
Изучаю социальные сети. Что-то пока неуловимое витает в наших головах в банке24.ру - как повторить успех сетей в интернетбанкировании. Мысли уже есть.
Долго сопротивлялся внутри себя, но таки зарегистрировался vkontakte.ru/s.g.lapshin. Не пожалел. Вселенная музыки и видеоконтента. Нафталину - нет!
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Сергей Лапшин
30.05.2010 14:56
lapshin
Кин-дза-дза
Пересмотрел фантастический фильм Георгия Данелия Кин-дза-дза.
Получил огромное удовольствие.
Данелия не мог предположить, что посмотрю я этот фильм на экране, по сути, телефона (КПК).
Но устройство телепортации в фильме, очень похоже на современный мобильник.
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Сергей Лапшин
28.05.2010 14:27
lapshin
Одноразовые коды есть АК-47 интернетбанкинга...
Практика - критерий истины. Так говорил известный философ.
Удаленный доступ к счету с ЭЦП не защищает деньги от хакеров, если клиент - "чайник" и не соблюдает гигиену компьютера. Известно множество случаев краж денег и это происходит повсеместно.
Внедрение же токенов, похоже только на время снизило остроту проблемы.
А вот статистика по "старым, добрым, простым как инфузория" одноразовым кодикам в Банке24.ру такова - ни одного случая кражи. 100% защита.
Практика наводит нас на мысль о сессионных одноразовых ключах в дополнение к ЭЦП и токену в обслуживании юр.лиц.
Сергей Лапшин
27.05.2010 18:28
lapshin
Работа 2.0
Первый пост пишу лежа на шезлонге. +30, вечереет. До океана метров 70 и скоро солнце в нем "утонет". Как всегда, со мной мой верный ноутбук (если кому интересно - Sony VGN-Z21ZRN - "бешенная вещь" и в нем есть практически все, что необходимо руководителю на отдыхе. Внешняя и внутренняя электронная почта, Скайп, вебинар, несколько видов браузеров, социальные сети, блоги, музычка, фильмы, электронные книги и т.д.
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Сергей Лапшин
27.05.2010 13:02
lapshin
Леди Суворовой посвящается
Стратегические решения приняты, и теперь основное моё место работы - Тырнет.
Internet connecting people.
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