Популярные сообщения

Сергей Лапшин lapshin Эпохальное событие в развитии онлайнового банковского бизнеса в России прошло незамеченным. У клиентов Банка24.ру появилось еще больше возможностей — теперь в Интернет-банке можно пользоваться не только шаблонами банка и собственными шаблонами для проведения платежей, но и шаблонами, которые создали другие клиенты. «К примеру, ваше ТСЖ изменило реквизиты, и вы знаете, что множество ваших соседей оплачивает квартиру через Интернет-банк Банка24.ру, — объясняет Алексей Виноградов , начальник Отдела систем дистанционного обслуживания Банка24.ру, — если раньше, чтобы оплатить эти счета, вам нужно было создавать новый шаблон и вручную «забивать» все реквизиты, то теперь можно воспользоваться уже готовым шаблоном другого клиента, который уже успел заплатить за услуги ТСЖ и сэкономить массу времени. Вот что такое Интернет-банк 2.0». Читать далее 0

Сергей Лапшин lapshin Цена успеха или сколько стоит internetbank.com. «Такая корова нужна самому», - примерно так удачливый киберсквоттер строил свою линию торга в прошлом году. В конце концов, мы скостили несколько процентов и купили домен не за 100, а за 93 тысячи долларов США. Теперь будем им активно и продуктивно пользоваться. «Как вы яхту назовете – так она и поплывет» – примета хорошая. 0

Сергей Лапшин lapshin Артель "Напрасный труд" Переход на онлайновую концепцию бизнеса предполагает под собой трансформацию инфраструктуры. Это требует значительного усиления банка в плане it-структуры, мощных серверов и проч., но в то же время, казалось бы, позволяет частично сократить издержки на персонал фронт-зоны и бэк-офиса. Читать далее 0

Сергей Лапшин lapshin Судьба копейки... http://www.rbcdaily.ru/2010/08/06/finance/500408 Сделал я недавно для себя долгосрочное наблюдение, что на Руси живется более менее спокойно и сытно в периоды, когда в обращении находится копейка. Как только копейка из обращения уходит, так начинаются проблемы. Недавно на эту тему размышлял в своем блоге на ЖЖ. Как чувствовал, что скоро тема всплывет и вот те на... 0

Сергей Лапшин lapshin Локализация сборки банкоматов в РФ Можно ли в РФ делать точную механику для банкоматов, я не знаю. Хотя существуют БАРСы... Но сейчас банки в РФ закупают и будут закупать 10-ки тысяч банкоматов. Хотя бы сейфы можно обязать иностранных производителей производить в РФ? 0

Сергей Лапшин lapshin Книги моего товарища на Либрусеке Давно поддерживаем нашего земляка Гарина Николая Петровича в материальном воплощении его замечательных книг. Большой тираж напечатать и распространить сложно. Но теперь есть возможность скачивать и читать книги в электронном виде. Вот его страничка на Либрусеке http://lib.rus.ec/a/63086 Очень рекомендую. Рекомендую и эту огромную русскоязычную библиотеку. Я пользуюсь много лет. В этом году библиотека стала платной, я оплатил годовую подписку (примерно2.4 тыс. руб.) и при надобности закачиваю необходимые книги. Бумажные книги теперь редко читаю. Раньше читал на электронной книге, но с появлением Айфонов и HTC перешел с TXT на fb2-формат и читаю на телефонах. Телефоны всегда с тобой, можно почитать, посмотреть фильмы, послушать музычку... Николай Петрович, кстати, долгие годы - дизайнер банка. 0

Сергей Лапшин lapshin Вот купил себе значок... В студенческое время у меня был большой круглый значок с надписью: "Вот купил себе значок". Через нашу пресс-службу мне сообщили претензию, что я давно ничего не пишу в блоге. Но вот сейчас это уже не так. Пишу. Прямо сейчас. Лениво писать серьезности, а глупости я пишу в другом блоге. И вообще, как и в любом другом деле, тут надо так сказать расписаться и расходиться... 0

Сергей Лапшин lapshin Новый "интересный" способ мошенничества Клиенты сами у себя крадут деньги двумя способами: 1.Заведомо поддельная платежка. Операционистку обманывают (пробивают защиту) тем, что ее приносит постоянный и хорошо знакомый ей сотрудник клиента-юр.лица. 2.Компрометация ключей ЭЦП. (Ой... мы этот платеж не отправляли!) Ждут, как правило, месяц-другой. Ну чтобы сотрудники банка забыли детали и видеоархив пошел на новый круг перезаписи. Затем начинают воздействовать на банк. Читать далее 0

Сергей Лапшин lapshin Страхование валютных вкладов Если гражданин России хранит свои сбережения в валюте иностранного государства, то что он глубинно делает? Глубинно он недоверяет рублю - национальной валюте - главному товару государства. Беспроцентно кредитует чужую экономику. Ну, скажите вы, у нас типа демократия и человек волен делать со своими деньгами почти все что хочет. Это так, но... когда вышеописанный персонаж вкладывает валюту в российский банк, то получает гарантиии сохранности от АСВ. Между прочим за счет российских банков и бюджета РФ. И это очень забавно. В развитых капстранах такого не допускают. И понятно почему. Предлагаю внести поправки в закон о страховании вкладов - Страхуются только вклады в национальной валюте и желательно только безотзывные. По безотзывным справедливо. Если до востребования человек может выдернуть в любой момент, то по безотзывным - нет и он должен быть спокоен. 0

Сергей Лапшин lapshin Безотзывные вклады Я верю в теорию заговоров. На Руси есть силы, которые сознательно или неосознанно блокируют принятие закона о безотзывных вкладах уже много лет. Никто не заставляет делать закон, по которому все вклады станут безотзывными, не надо пугать народ. Нужны три типа вкладов: Читать далее 0

Сергей Лапшин lapshin Большой белый обман... Есть такой фильм про профессиональный бокс с Брендоном Фрейзером в главной роли... Эээээ... Так о чем я? Ах да! Срочные вклады при расчете обязательных нормативов банков учитываются как срочные. А гражданский кодекс позволяет вкладчикам изымать их в любой момент. То есть вклады то реально до востребования. И все делают вид, что ничего не происходит. Россией управлять не сложно. Но бесполезно. (с) Александр II. 0

Сергей Лапшин lapshin 8% по рублевым вкладам. Только что завершил курултай по вкладам. На год теперь только 8% годовых, на 3 месяца 6.9%. Мы хотим не только снизить % расходы, но и вернуть около 20% срочных вкладов вкладчикам. Параметризацию по сумме вклада оставляем прежнюю - 5 тыр, вводим старую добрую Траекторию роста, и все остальные типы вкладов срочных "прибиваем". Упрощаем, так сказать, продуктовую линейку до одного типа вкладов. Один банк - один вклад 0

Сергей Лапшин lapshin Дефляция У меня появилось нехорошее предчувствие, что экономика страны стремительно влетает в дефляцию. При дефляции наш народ еще не жил. На западе такие варианты были и они боятся дефляции как "черт ладана". Читать далее 0

Сергей Лапшин lapshin Айфоны и Апэды... Вот и прошли презенташки топовых мегагаджетов от Апле. Хорошие вещи. Нужные. Стоило мне больших усилий не броситься покупать Айпэд и Айфон 3GS. Не хочу переплачивать спекулянтам, а хочу купить лицензионный товар у российских ОПСоСов. Тем более, что в Айпэде засада с минисимкой. Читать далее 0

Сергей Лапшин lapshin Слияние или поглощение? Екатеринбург будет объединен с несколькими городами-сателлитами. Верхняя Пышма, Среденеуральск, Арамиль, Березовский. Толковое решение. Я бы добавил Первоуральск, Ревду и Сысерть. Объединение позволит Екатеринбургу занять твердое третье место, по большинству параметров, среди городов России. Положительное влияние на экономику региона гарантировано. И граница города Екатеринбурга резко расширится. И стоимость земли, вошедшей в новые границы, многократно возрастет. "Людьми движут тайные мотивы". Надо бы посмотреть, кто основной латифундист в окрестностях Екатеринбурга 0

Сергей Лапшин lapshin Вести с желтых полей... http://www.ura.ru/content/svrd/03-06-2010/news/1052115019.html Вот классический пример,почему я стараюсь в интернете вещать аккуратно. Можно было бы сделать блог острей и интересней, но тут же надергают из контекста. Ну и этот блог технически очень слаб и не защищает блогера от "отморозков". Поэтому сделаю блог и на ЖЖ. 0

Сергей Лапшин lapshin Лучший Forex от Банк24.ру 1.Старый добрый Метатрейдер 4 2.Гарантийный инвестиционный счет в рублях. Удобно 3.Узкий спрэд 1-2 пипса 4.Реальные котировки 5.Круглосуточные торги 6.Круглосуточный ввод-вывод денег с ГИСа через интернетбанк. 7.И... в отличии от брокерских фирм, 700 тыс. руб. гарантия от АСВ. 0

Сергей Лапшин lapshin 9.9% годовых в рублях. Аппетит к риску отбит напрочь. Толковых инструментов, в которые, с приемлемым риском и доходностью, можно разместить деньги все еще нет. Впереди депрессивное, с точки зрения деловой активности, лето. Деньги на счета клиентов стремительно прибывают. Поэтому максимальную ставку привлечения срочных депозитов снижаем с 12.5% до 9.9% годовых в рублях. Я бы снизил еще жестче до 8%, но, демократия, коллеги отговорили По картсчетам снижаем с 5% до 3% годовых в рублях. Для тех кто не понял. Государство и экономика давят ставки по кредитам вниз. А банкиры, в данной ситуации, вместо того, чтобы кредитовать, лучше уменьшат пассивы. 0

Сергей Лапшин lapshin Декоративная ставочка В очередной раз снижена ставка рефинансирования. 7.75%. Особого влияния на экономику она не имеет. Помню, однажды, в 2008 году рефинансирование было, но не по одноименной ставке - беззалоговые аукционы. То есть, то ставка рефинансирования есть, а рефинансирования нет. То рефинансирование есть, но не по ставке рефинансирования. Возникает мысль, что у всех нормальных пацан... эээ... У всех цивилизованных стран, есть ставка рефинансирования и у нас должна быть. 0

Сергей Лапшин lapshin Кин-дза-дза Пересмотрел фантастический фильм Георгия Данелия Кин-дза-дза. Получил огромное удовольствие. Данелия не мог предположить, что посмотрю я этот фильм на экране, по сути, телефона (КПК). Но устройство телепортации в фильме, очень похоже на современный мобильник. Читать далее 0

Сергей Лапшин lapshin Одноразовые коды есть АК-47 интернетбанкинга... Практика - критерий истины. Так говорил известный философ. Удаленный доступ к счету с ЭЦП не защищает деньги от хакеров, если клиент - "чайник" и не соблюдает гигиену компьютера. Известно множество случаев краж денег и это происходит повсеместно. Внедрение же токенов, похоже только на время снизило остроту проблемы. А вот статистика по "старым, добрым, простым как инфузория" одноразовым кодикам в Банке24.ру такова - ни одного случая кражи. 100% защита. Практика наводит нас на мысль о сессионных одноразовых ключах в дополнение к ЭЦП и токену в обслуживании юр.лиц. 0