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Локализация сборки банкоматов в РФ

06.07.2010 11:21 14 3 902 просмотра
Можно ли в РФ делать точную механику для банкоматов, я не знаю. Хотя существуют БАРСы...
Но сейчас банки в РФ закупают и будут закупать 10-ки тысяч банкоматов. Хотя бы сейфы можно обязать иностранных производителей производить в РФ?

Комментарии 14

ASEr  (ASEr)
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Добрый день, некоторые компании уже собирают банкоматы в России, некоторые делают мелкие детали здесь, но вот купные узлы пока производить не готовы, используют зарубежные наработки.
Пока не введут воозные пошлины в размере процентов 30 от стоимости банкоматов, так и будут привозить банкоматы из-за рубежа. Очень показателен пример был с POS-терминалами, как только ввели пошлину в 60 ЕВРО за устройство, одна из компаний сразу наладила российскую сборку, другая наладила собственное производство под российской торговой маркой. Два других ведущих производителя уже подыскивают производственные площадки.
Так что вопрос с производством банкоматов, вопрос времени.
Татьяна  (VTA)
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Делать можно.. Этот вопрос возникал еще в начале 90-х и потом поднимался еще несколько раз.. в свое время мы даже на одном из заводов точного машиностроения данный вопрос прорабатывали.. Вопрос в другом - что это должно быть: просто сборка или собственная разработка. Идея не нова - вопрос кто профинансирует собственную российскую разработку.. Просто сборка - не интересно.
Ныне на рынок вышли корейцы со своими наутилусами...Цена - смешная.. Думаю, что ранок они сейчас здорово потеснят...
ASEr  (ASEr)
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Ну 8-10 тысяч УЕ за кореца цена вполне приемлемая, с учетом того что банкомат от 3-ки ведущих производителей обходится в среднем в 10-15 тыс. в зависимости от условий.
А у насс финансированием вопрос открытый.
Вопрос Вам VTA, если это будет российская разработка, то что именно нужно разработать в российском банкомате, что бы он превосходил зарубежные аналоги, а по цене был дешевле.

Интересно, а банк Господина Лапшина готов профинансировать разработку банкоматов российского производства? smile;)
Татьяна  (VTA)
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в чем, на Ваш взгляд, российский банкомат должен превосходить зарубежные аналоги?


ASEr  (ASEr)
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Во всем. Это может быть основной вопрос, который необходимо решить производителям банкоматов. Можно конечно на государственном уровне пролоббировать законопроект о запрете использования зарубежных устройств и комплектующих и будет всем ЩАСТЬЕ.
Например я очень вежесваренный кофе люблю, еще футбол люблю, но производители банкоматов почему то не учитывают мои желания, а жаль. smile:)
Алексей Борякин  (Brein)
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Думаю, что с конструкцией проблем быть не должно. А вот электронная начинка и система определения подделок (Cash In) - вызовет проблемы в реализации.
ASEr  (ASEr)
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У нас не делают сертифицированную нчинку. Проблема валидатора решается срохождением сертификации в ЭКЦ МВД и лаборатории ЦБ. Причем никто из производителей на халяву не прошел подобные сертификации.
Гектор  (Гектор)
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Пролоббировать можно, что угодно. Вопрос - зачем? сделать в нашей стране сложное техническое изделие дешевле, чем на Западе или в Корее - не получится, принимаю во внимание как коррупционную составляющую так и плачевное состояние отечественных инженерно-технических кадров. Да и не доверяю я нашим отечественным разработкам: там помимо электроники имеется и тонкая механика. Если хотите разрабатывать и внедрять отечественные банкоматы, то примите сначала закон о том, что банк в недельный срок возвращает клиентам, которые воспользовались этими отечественными банкоматами, но операции были осуществлены с ошибками.

Алексей Борякин  (Brein)
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Многие механические производства России простаивают из-за отсутствия заказов. Просто банкирам выгодно закупать за рубежом. Командировки, подарки от фирм и т.д.
rdc  (rdc)
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Только в том случае, если вдобавок обязать нашего производителя банкоматов по первому требованию компенсировать убытки от съеденных купюр...
Олег Трегубов  (TreOV)
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Вопрос о банкоматах можно разделить на две части:
1. Можно ли делать банкоматы в России?
2. Можно ли организовать сборку их в России с использованием произведенных у нас частей банкомата?
Вообще, производство банкоматов можно смело сравнивать с автопромом - уж больно много общего у них!
На первый вопрос ответ одназначный - нет! Мы технологически отсталая страна. Это, к сожалению, факт. Механика в банкоматах - не прецизионная, стоят обычные, и как правило, пластиковые шестеренки везде. Многие детали также сделаны из пластика. Также В банкоматах есть обычный компьютер и у всех он либо ктайской, либо тайваньской сборки. Есть специфические платы с "хитрыми" микросхемами для управления самим банкоматом, их также делают две-три фирмы в мире и т.д. С нуля конструкцию банкомата разработать мы не сможем - для этого у нас нет никакого опыта, а вот скопирывать - реально (до сих пор же делаем клон FIAT 124 в виде "класики"). Но в целом - полностью российским банкомат сделать нельзя, в основном из-за электроники. С механикой же можно, но нет опыта. Да и себестоимость будет очень высокой.
Можно пойти по второму пути. Организовать совместное производство у нас. Мы вполне можем делать сейфовую часть банкомата у нас, а она весит больше половины веса банкомата! Также мы бы могли делатьвсякие там "стеклышки", кожухи, станины и прочие простые детали. Можем делать простые пластиковые изделия, например, корпус кассет для купюр, простые некритические шестеренки и т.д. Но лучше кэш-диспенсер, принтеры, электронику полностью ставить импортую.
В итоге если пойти по первому пути, то будет как с нашими авто: дорого, некачественно, примитивно и ломаться будет постоянно, а по второму варианту - много не сэкономишь, то что мы можем делать в цене банкомата занимает небольшую долю. Вот поэтому все банкоматы до сих пор везут из-за границы!
Вот если Медведев и Путин дадут распоряжение на эту тему... Но все-равно будет все чеез одно место, как с ГЛОНАССом: он вроде бы есть, но все пользуемся GPS!
Ярослав Алексеев  (yalexeev)
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Товарищ категоричный Председатель smile:)
А если обязать иностранных производителей обуви, которая продается в России, шить её только тут?
Мы же знаем, что если здесь что-то не производится, то это проблемы с мозгами, а не деньгами...
Sterh  (Sterh)
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Это конечно пять. Вспоминается такой же вопрос, можно ли производить спецвычислители на территории России (HSM) smile:) Можно ответили Сбербанк и ... smile:) и произвели ведь, блин smile:) ответ получен, а кто из Вас реально работающих в Банковской сфере использует это чудо инженерной мысли и Российской криптологии??? Вот про терминалы не нужно песен родные, 90 % железяк производят наши раскосые братья smile:) а на территории нашей инженерно продвинутой страны клепают информкиоски (разномастные) причём чистую отвертку smile:)
Владимир Ушаков  (technology of service)
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Добрый день Сергей Геннадьевич!
ни о какой речи по сборке не может быть и речи! вот мое посещение некоторых учреждений:
Банк "Возрождение" должен возродиться
15 декабря, 2010
Проводил переговоры с заместителем управляющего Волгоградского отделения банка "Возрождение" по поводу Аутсорсинга сети банкоматов, предложил все виды услуг в в режиме "одного окна" (обьяснил данное решение сократит издержки как минимум на 20%-25%), руководитель мне ответил что у них все в порядке и что они со всем справляются сами, я возразил руководителю т.к. я обьехал банкоматы банка и сфотографировал их (картина такая же как в сбербанке, оборваные стикеры, на одном из банкоматов графити и написано слово х...й, грязные клавиатуры что аж песок хрустит по кнопками) обяьснил руководителю что банкоматы их в плачевном состоянии внешнего вида и судя по всему и внутри там слой пыли вследствии чего частые поломки, на что руководитель мне сказал что неможет этого быть все наши банкоматы чистые и в идеальном состоянии. Пришлось выслать ей фотографии этих банкоматов, только после этого мне поверили, получается руководитель выше начальника отдела вобще незнает что происходит у него под носом, в наше время технологии у всех банков практически одинаковые, тарифы вследтвии этого и конкуренции тоже одинаковые + - небольшой, следовательно борьба за клиента лежит в плоскости повышения качества услуг, этого и требует высшее руководство, т.к. от этого напрямую зависит прибыль, но руководители невидят под носом элементарных вещей, либо видят но нехотят работать, либо нехотят ни видеть ни работать. Отправил все свои предложения руководителю на имеил, просчитал все цифры, предложил сократить расходы за счет грамотных комплексных решений, жду две недели уже ответа, складывается впечатление что в одно ухо влетело в другое вылетело. Кстати по одному из банкоматов (грязному с виду очень неприятному) получилось подтвердить мое предположение что он часто ломается т.к. внешне очень грязный, это подтвердил охранник который дежурил в здании, он расказал мне что люди приходят снять зарплату а он зачастую неработает, или выдаст 2-м 3-м клиентам деньги и загнется и при том инжинер для устранения приежает только на следущий день или через несколько дней. Не знаю как в Волгограде предприятия которые на зарплатных проектах могут терпеть такое отношение, такими темпами хороших результатов не добиться, а акционеры голову ломают как повысить эффективность бизнеса. Вобщем принял я решение что если мне этот руководитель не отвечает, значит ему "по баробану" буду искать выход на головное отделение Санкт-Петербург и разговаривать с ними. По результатам напишу как прошли переговоры.

пока у людей не будет понимания сервиса хотя бы у самих банкиров тяжело будет думать о собственных банкоматах
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