Артель "Напрасный труд"

Переход на онлайновую концепцию бизнеса предполагает под собой трансформацию инфраструктуры. Это требует значительного усиления банка в плане it-структуры, мощных серверов и проч., но в то же время, казалось бы, позволяет частично сократить издержки на персонал фронт-зоны и бэк-офиса.
Но на проверку оказывается, что не факт. Вчера я встречался с главным бухгалтером, и мы подсчитали, что ежедневно в наш банк поступает от 300 – 400 запросов из различных органов включая налоговую службу, МВД, судебных приставов, и проч… И это без учета запросов поступающих от Центрального банка. На все эти запросы, касающиеся деятельности наших клиентов, банк обязан отвечать, и для этого необходимы «живые люди».
Только представьте, чтобы ответить на запрос нужно: найти документы, (зачастую за несколько лет), достать из архива, отксерокопировать или распечатать, заверить, сшить, отправить по электронной почте и «в живую» заказным письмом. В процессе участвуют большое сотрудников бэк-офиса: секретари, бухгалтерия, юристы, специалисты финансового мониторинга, водители и проч….
Время на ответ, как правило, составляет 5 дней, а с 8 декабря срок ответа на запросы налоговой сократится до 3 дней. За запоздание на 1 день – штраф 20 000 рублей.
Ужосссс!
Комментарии 4
Очень хотелось бы узнать Ваше мнение по этому вопросу, Сергей. info@innmet.ru
В середине дня 9 декабря Банк направил ряду клиентов СМС-уведомления о принятом в одностороннем порядке решении перевести их на обслуживание в соответствии с Тарифом ТПС 3.33 с 10 декабря, то есть буквально на следующий день.
Что характерно:
1) Тариф ТПС 3.33 был применен избирательно, по отношению лишь к отдельным вкладчикам.
2) Информация о тарифном плане на сайте банка размещена без объявления в новостях банка в разделе архивных тарифных планов, где поиск нововведений банка клиентами представляется как минимум абсурдным.
3) Критерии, по которым Банк применяет ТПС 3.33 к одним клиентам, сохраняя прежний ТПС 3.0 для других, вкладчикам до настоящего времени недоступны, а соответствующие вопросы к Представителю ТКС Банка на портале "Банки.Ру" во многом остаются без ответа, разъяснения не предоставляются также ни Службой поддержки банка, ни в ответах на направленные клиентами в банк email-запросы. При этом, согласно заявлениям Представителя банка на портале "Банки.Ру", ТКС Банк допускает возможность применения новых ужесточающих тарифов и против более широкого круга вкладчиков без объяснения причин.
4) Введение для отдельной группы вкладчиков нового Тарифа, ухудшающего их положение по отношению к другим вкладчикам, Банк нарушает свои обязательства по условиям публичного договора, который он заключил со всеми клиентами Банка, а именно раздел 11 пункт 4 Общих Условий открытия, закрытия и ведения специальных карточных счетов для расчетов с использованием банковских карт, а также выпуска и обслуживания расчетных карт в «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество), в котором прямо говорится, что «Любые изменения и дополнения в Общие Условия и/или Тарифы, в том числе утвержденная Банком новая редакция Общих Условий, с момента вступления их в силу РАВНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕХ ЛИЦ, присоединившихся к Общим Условиям, в том числе присоединившихся к Общим Условиям ранее даты вступления изменений в силу.
5) В комментариях, направленных клиентам по электронной почте, ТКС Банк сообщил, что не имеет технической возможности предоставить услуги определенной группе потребителей услуг Банка и дальнейшее оказание услуг Банка возможно только при изменении Тарифов и согласию Клиента на обслуживание по данным Тарифам, что ставит под сомнение способность Банка выполнять условия Публичной оферты и,как следствие, продолжать работу в соответствии с выданной ему лицензией.
6) Противодействуя закономерной реакции обманутых вкладчиков, банк направляет им письма с угрозами применения к ним ещё более жёстких санкций и тарифов в случае обращения в надзорные или/и судебные инстанции, демонстрируя тем самым полное игнорирование законов РФ.
В связи с происходящим, инициативной группой из числа вкладчиков, пострадавших в результате нарушения ТКС Банком норм действующего законодательства и условий договоров с клиентами, готовится досудебная жалоба в Администрацию Президента, приемную Председателя Правительства, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Генеральную Прокуратуру Российской Федерации, Центральный Банк Российской Федерации, а также в Общество по защите прав потребителей с просьбой разобраться по существу вопроса и принудить ТКС Банк к исполнению требований Гражданского кодекса и обязанностей, взятых на себя Банком в соответствии с заключенными договорами, с последующим возмещением убытков, возникших в результате неправомерных действий кредитной организации.
В случае Вашей заинтересованности в освещении изложенной ситуации, просим Вас связаться с представителями инициативной группы:
C уважением, по поручению группы обманутых вкладчиков,
Ивановский Михаил Витальевич
+7 901 510-0703
mike-ivanovsky@mtu-net.ru
Уткин Евгений Георгиевич
+7 903 6660666
gru@pisem.net
Данное письмо не имеет форму открытого письма, публикацию его текста без согласования с представителями инициативной группы не одобряем.
Справка.
Олег Тиньков, известный по таким брендам, как сеть магазинов "Техношок", пельмени "Дарья", сеть ресторанов "Тинькофф" и одноимённое пиво, в 2007 году основал банк "Тинькофф Кредитные Системы" Банк (ТКС Банк).
ТКС Банк позиционируется как прорывная и уникальная банковская бизнес-модель, основанная на принципах клиентоориентированности и удалённом банковском обслуживании, позволяющем клиентам не прибегать к посещениям офиса банка, используя для проведения необходимых операций исключительно телефон, интернет и бесплатную курьерскую службу.
Широкая реклама, агрессивный PR в интернете, а также стремительное проникновение на рынок кредитных карт через массовую почтовую рассылку пакетных предложений и привлекательная тарифная политика вкупе с новыми для российского рынка пакетами финансовых продуктов: всё это в короткий срок вывело ТКС Банк в число лидеров рейтинга портала Банки.Ру, а также позволило организации показывать значительную прибыль даже в кризисные 2008 и 2009 гг.
Прочно обосновавшись в числе лидеров среди банков, предлагающих населению карточные продукты, с середины 2010 года ТКС поступательно сокращает темпы проникновения на рынок, последовательно снижая привлекательность своих предложений. Так, с августа текущего года ставки по банковским вкладам пересматривались в сторону понижения дважды, для ряда услуг банка были введены лимиты и/или оплата.
До 8 декабря текущего года банк действовал в рамках правового поля с соблюдением требований действующего законодательства, а также условий договоров, заключённых с клиентами.