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Артель "Напрасный труд"

03.12.2010 07:14 4 3 337 просмотров
Переход на онлайновую концепцию бизнеса предполагает под собой трансформацию инфраструктуры. Это требует значительного усиления банка в плане it-структуры, мощных серверов и проч., но в то же время, казалось бы, позволяет частично сократить издержки на персонал фронт-зоны и бэк-офиса.

Но на проверку оказывается, что не факт. Вчера я встречался с главным бухгалтером, и мы подсчитали, что ежедневно в наш банк поступает от 300 – 400 запросов из различных органов включая налоговую службу, МВД, судебных приставов, и проч… И это без учета запросов поступающих от Центрального банка. На все эти запросы, касающиеся деятельности наших клиентов, банк обязан отвечать, и для этого необходимы «живые люди».

Только представьте, чтобы ответить на запрос нужно: найти документы, (зачастую за несколько лет), достать из архива, отксерокопировать или распечатать, заверить, сшить, отправить по электронной почте и «в живую» заказным письмом. В процессе участвуют большое сотрудников бэк-офиса: секретари, бухгалтерия, юристы, специалисты финансового мониторинга, водители и проч….

Время на ответ, как правило, составляет 5 дней, а с 8 декабря срок ответа на запросы налоговой сократится до 3 дней. За запоздание на 1 день – штраф 20 000 рублей.

Ужосссс!

Комментарии 4

Костя  (Kosty)
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Сергей, согласен, что бэк-офис и такие отделы как кредитная администрация и архив, необходимо держать в офисе, так как по сути они работают с живой бумагой, это либо запросы надзирательных органов или хранение кредитного досье. Но в банке есть куча подразделений которые вполне могли бы быть удаленными. Например, маркетологи, продуктологи, методологи, продажники ГО, рисковики. У меня на столе чистейший стол, я не работаю с бумагой, всю информацию я запрашиваю у коллег по почте или по телефону. Я могу спокойно выполнять свой функционал дома. И экономка проста, нет затрат на аренду, на коммуникации, на обслуживающий персонал на конец на бумагу.
Лариса  (radost740)
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Ссылочку на документ от 8 декабря(касательно 3-х дней и 20 тысяч) не дадите?
Дмитрий Лепешкин  (innmet)
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Я являюсь клиентом (ООО "ИннМет") московского филиала Вашего банка и хочу выразить свое неудовлетворение работой некомпетентных сотрудников в офисе и прошу навести порядок. Для того чтобы снять по чеку деньги, я потратил 10.12.2010 три часа - это просто бред какой-то. И это еще называется банк для деловых людей. Если я буду вести свои дела в таком же темпе как ведут ваши сотрудники, то мой бизнес загнется через неделю. Все сотрудники работают очень медленно. Превзятое отношение к клиенту (нравится клиент - проводим чек, не нравится клиент - находим мнимую ошибку).

Очень хотелось бы узнать Ваше мнение по этому вопросу, Сергей. info@innmet.ru
GRU  (GRU)
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8 декабря 2010 г. в форум портала Банки.Ру просочилась информация о намерении банка "Тинькофф Кредитные Системы" Банк (ТКС Банк) пересмотреть тарифную политику в сторону усугубления условий предоставления услуг в отношении некоторых вкладчиков. В теме обсуждения был опубликован документ (Приложение №1 к приказу №331 - "Тарифный план 3.33"), предусматривающий существенные изменения тарифов в худшую сторону. Так, согласно указанному документу, за обслуживание каждого вклада свыше пяти, клиент должен платить банку 500 рублей в месяц! Кроме того, при попытке клиента вывести собственные деньги, размещённые в банке на его счёте, банк взимает комиссию в размере 2% (ранее было бесплатно), но не менее 500 рублей, а снятие денег в банкоматах облагается комиссией в 2,9% (ранее было бесплатно), но не менее 150 рублей. Также банк ввел запрет на пополнение счета клиента через терминалы Киви (Qiwi), что ранее было доступно и гарантировалось публичной офертой на сайте Банка «Тинькофф Кредитные Системы».

В середине дня 9 декабря Банк направил ряду клиентов СМС-уведомления о принятом в одностороннем порядке решении перевести их на обслуживание в соответствии с Тарифом ТПС 3.33 с 10 декабря, то есть буквально на следующий день.
Что характерно:
1) Тариф ТПС 3.33 был применен избирательно, по отношению лишь к отдельным вкладчикам.

2) Информация о тарифном плане на сайте банка размещена без объявления в новостях банка в разделе архивных тарифных планов, где поиск нововведений банка клиентами представляется как минимум абсурдным.

3) Критерии, по которым Банк применяет ТПС 3.33 к одним клиентам, сохраняя прежний ТПС 3.0 для других, вкладчикам до настоящего времени недоступны, а соответствующие вопросы к Представителю ТКС Банка на портале "Банки.Ру" во многом остаются без ответа, разъяснения не предоставляются также ни Службой поддержки банка, ни в ответах на направленные клиентами в банк email-запросы. При этом, согласно заявлениям Представителя банка на портале "Банки.Ру", ТКС Банк допускает возможность применения новых ужесточающих тарифов и против более широкого круга вкладчиков без объяснения причин.

4) Введение для отдельной группы вкладчиков нового Тарифа, ухудшающего их положение по отношению к другим вкладчикам, Банк нарушает свои обязательства по условиям публичного договора, который он заключил со всеми клиентами Банка, а именно раздел 11 пункт 4 Общих Условий открытия, закрытия и ведения специальных карточных счетов для расчетов с использованием банковских карт, а также выпуска и обслуживания расчетных карт в «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество), в котором прямо говорится, что «Любые изменения и дополнения в Общие Условия и/или Тарифы, в том числе утвержденная Банком новая редакция Общих Условий, с момента вступления их в силу РАВНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕХ ЛИЦ, присоединившихся к Общим Условиям, в том числе присоединившихся к Общим Условиям ранее даты вступления изменений в силу.

5) В комментариях, направленных клиентам по электронной почте, ТКС Банк сообщил, что не имеет технической возможности предоставить услуги определенной группе потребителей услуг Банка и дальнейшее оказание услуг Банка возможно только при изменении Тарифов и согласию Клиента на обслуживание по данным Тарифам, что ставит под сомнение способность Банка выполнять условия Публичной оферты и,как следствие, продолжать работу в соответствии с выданной ему лицензией.

6) Противодействуя закономерной реакции обманутых вкладчиков, банк направляет им письма с угрозами применения к ним ещё более жёстких санкций и тарифов в случае обращения в надзорные или/и судебные инстанции, демонстрируя тем самым полное игнорирование законов РФ.

В связи с происходящим, инициативной группой из числа вкладчиков, пострадавших в результате нарушения ТКС Банком норм действующего законодательства и условий договоров с клиентами, готовится досудебная жалоба в Администрацию Президента, приемную Председателя Правительства, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Генеральную Прокуратуру Российской Федерации, Центральный Банк Российской Федерации, а также в Общество по защите прав потребителей с просьбой разобраться по существу вопроса и принудить ТКС Банк к исполнению требований Гражданского кодекса и обязанностей, взятых на себя Банком в соответствии с заключенными договорами, с последующим возмещением убытков, возникших в результате неправомерных действий кредитной организации.

В случае Вашей заинтересованности в освещении изложенной ситуации, просим Вас связаться с представителями инициативной группы:

C уважением, по поручению группы обманутых вкладчиков,

Ивановский Михаил Витальевич
+7 901 510-0703
mike-ivanovsky@mtu-net.ru

Уткин Евгений Георгиевич
+7 903 6660666
gru@pisem.net


Данное письмо не имеет форму открытого письма, публикацию его текста без согласования с представителями инициативной группы не одобряем.



Справка.
Олег Тиньков, известный по таким брендам, как сеть магазинов "Техношок", пельмени "Дарья", сеть ресторанов "Тинькофф" и одноимённое пиво, в 2007 году основал банк "Тинькофф Кредитные Системы" Банк (ТКС Банк).

ТКС Банк позиционируется как прорывная и уникальная банковская бизнес-модель, основанная на принципах клиентоориентированности и удалённом банковском обслуживании, позволяющем клиентам не прибегать к посещениям офиса банка, используя для проведения необходимых операций исключительно телефон, интернет и бесплатную курьерскую службу.

Широкая реклама, агрессивный PR в интернете, а также стремительное проникновение на рынок кредитных карт через массовую почтовую рассылку пакетных предложений и привлекательная тарифная политика вкупе с новыми для российского рынка пакетами финансовых продуктов: всё это в короткий срок вывело ТКС Банк в число лидеров рейтинга портала Банки.Ру, а также позволило организации показывать значительную прибыль даже в кризисные 2008 и 2009 гг.

Прочно обосновавшись в числе лидеров среди банков, предлагающих населению карточные продукты, с середины 2010 года ТКС поступательно сокращает темпы проникновения на рынок, последовательно снижая привлекательность своих предложений. Так, с августа текущего года ставки по банковским вкладам пересматривались в сторону понижения дважды, для ряда услуг банка были введены лимиты и/или оплата.

До 8 декабря текущего года банк действовал в рамках правового поля с соблюдением требований действующего законодательства, а также условий договоров, заключённых с клиентами.
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