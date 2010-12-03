Артель "Напрасный труд"

Переход на онлайновую концепцию бизнеса предполагает под собой трансформацию инфраструктуры. Это требует значительного усиления банка в плане it-структуры, мощных серверов и проч., но в то же время, казалось бы, позволяет частично сократить издержки на персонал фронт-зоны и бэк-офиса.Но на проверку оказывается, что не факт. Вчера я встречался с главным бухгалтером, и мы подсчитали, что ежедневно в наш банк поступает от 300 – 400 запросов из различных органов включая налоговую службу, МВД, судебных приставов, и проч… И это без учета запросов поступающих от Центрального банка. На все эти запросы, касающиеся деятельности наших клиентов, банк обязан отвечать, и для этого необходимы «живые люди».Только представьте, чтобы ответить на запрос нужно: найти документы, (зачастую за несколько лет), достать из архива, отксерокопировать или распечатать, заверить, сшить, отправить по электронной почте и «в живую» заказным письмом. В процессе участвуют большое сотрудников бэк-офиса: секретари, бухгалтерия, юристы, специалисты финансового мониторинга, водители и проч….Время на ответ, как правило, составляет 5 дней, а с 8 декабря срок ответа на запросы налоговой сократится до 3 дней. За запоздание на 1 день – штраф 20 000 рублей.Ужосссс!